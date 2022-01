“Die Eroberung von Gebieten ist eine nationale Aufgabe”.

Bild: Israelische Siedler halten die israelische Flagge und Schilder mit der Aufschrift “Bewahrung und Rettung des israelischen Landes” in Bat Ayin und an der Kreuzung Gush Etzion, 21. Juni 2021. (Gershon Elinson/Flas90)

Siedlungen im Westjordanland annektieren auch Land in Israel

Von Meron Rapoport



6. Januar 2022

Aus Dokumenten geht hervor, dass Israel seit Jahren riesige landwirtschaftliche Flächen innerhalb der Grünen Linie an kleine Siedlungen im Westjordanland abgibt, um davon zu profitieren.



Israels schleichende Annexion des Westjordanlands ist keineswegs eine neue Geschichte. Mittlerweile, und insbesondere nach den Netanjahu-Trump-Jahren, sind ihre Konturen wohlbekannt: Israel hat sich in den besetzten Gebieten immer mehr Land in palästinensischem Besitz angeeignet, um jüdische Siedlungen zu bauen und zu erweitern und die Möglichkeit eines palästinensischen Staates zu verhindern. Doch was passiert, wenn diese Siedlungen so mächtig werden, dass sie beginnen, Land innerhalb der Grünen Linie zu annektieren?

Dokumente, die einer kürzlich beim Obersten Gerichtshof Israels eingereichten Klage beigefügt sind, machen eine wenig bekannte Tatsache deutlich: Eine Reihe von Siedlungen im Westjordanland kontrollieren große landwirtschaftliche Flächen innerhalb der Grünen Linie, die sie bereits in den 1970er Jahren von den israelischen Behörden erhalten haben.

Die Dokumente wurden von Har Amasa, einem Moschaw im Süden Israels, eingereicht, der das Gericht ersuchte, die Errichtung eines nahegelegenen Windparks wegen der damit verbundenen Lärmbelästigung und Gesundheitsgefährdung zu verhindern. Zu den Antragsgegnern gehörten auch Carmel und Beit Yatir, zwei Siedlungen im Westjordanland in den südlichen Hebron-Bergen – ein Gebiet, in dem Palästinenser häufig brutaler Siedlergewalt ausgesetzt sind. Es stellte sich heraus, dass die Windparks auf Land gebaut werden sollen, das der Staat diesen Siedlungen für die Landwirtschaft überlassen hat.

Obwohl dies kein neues Phänomen ist, ist es den meisten Israelis nicht bekannt. Nach Angaben der israelischen Landbehörde (ILA), die Dror Etkes, einem israelischen Aktivisten, der mit seiner Nichtregierungsorganisation Kerem Navot den Siedlungsbau überwacht, zur Verfügung gestellt wurden, haben sieben Siedlungen – Kfar Etzion, Migdal Oz, Rosh Tzurim, Ma’on, Carmel, Beit Yatir und Mevo Horon – Verträge mit der ILA abgeschlossen, die den Anbau von mehr als 38.000 Dunam [9.390 Hektar] innerhalb der Grünen Linie erlauben.

Karte des vom Staat an Siedler im Westjordanland zugewiesenen Landes innerhalb Israels. (Karte mit freundlicher Genehmigung von Dror Etkes)

Die tatsächliche Zahl scheint jedoch höher zu sein. Laut einer Tabelle mit Landzuteilungen auf der Website der ILA verfügen sechs dieser Siedlungen (ohne Horon) über mehr als 50.000 Dunam [12.355 Hektar] innerhalb der Grünen Linie. Diese Zahlen können auch unvollständig sein, da sie die für den saisonalen Anbau überlassenen Flächen nicht einschließen.

Die Zahlen sind besonders auffällig, wenn man bedenkt, wie wenig landwirtschaftliche Flächen diese sechs Siedlungen im Westjordanland selbst besitzen – jeweils rund 2.000 Dunam [494 Morgen] – was bedeutet, dass mehr als 95 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen dieser Siedlungen innerhalb der Grünen Linie liegen. Mit anderen Worten: Ohne das zusätzliche Land innerhalb Israels hätten diese Siedlungen keine reale Möglichkeit gehabt, ihre landwirtschaftliche Produktion aufrechtzuerhalten.

Da die Siedlungen in Gush Etzion – Kfar Etzion, Rosh Tzurim und Migdal Oz – als Kibbuzim und die Siedlungen in den südlichen Hebron-Bergen – Carmel, Ma’on und Beit Yatir – als kooperative Moschawim definiert sind, fallen sie alle unter die Definition einer “geplanten landwirtschaftlichen Siedlung”. Nach Angaben des Landkomitees des Landwirtschaftsministeriums, das der ILA empfiehlt, wem staatliches Land zugewiesen werden soll, kann jede geplante landwirtschaftliche Siedlung die langfristige Verpachtung von Agrarland ohne Ausschreibung beantragen.

Kein einziges palästinensisches Dorf oder eine palästinensische Stadt in Israel fällt unter die Definition einer “geplanten landwirtschaftlichen Siedlung”, so dass arabische Landwirte so gut wie keine Chance haben, Land zu solch günstigen Bedingungen zu erhalten.

Das zugewiesene landwirtschaftliche Land liegt ziemlich weit von den Siedlungen selbst entfernt; dies ist nicht ungewöhnlich für Gemeinden, die als Kibbuzim und Moschawim definiert sind, von denen viele ebenfalls staatliches Land weit entfernt von ihrem Standort erhalten haben. Das Land, das den Siedlungen in Gush Etzion zugewiesen wurde, erstreckt sich über 50 km bis Kiryat Gat, während die den Siedlungen in den südlichen Hebron-Bergen zugewiesenen Gebiete bis zum Gebiet von Ofakim reichen, was einer Entfernung von 70 km entspricht.



Die Entscheidung, den Siedlungen im Westjordanland Land innerhalb Israels zuzuweisen, ist nicht neu. Die Siedlungen in Gush Etzion erhielten das Land wahrscheinlich Anfang der 1970er Jahre, während die drei Siedlungen in den südlichen Hebron-Bergen die Gebiete Ende der 1970er Jahre zugewiesen bekamen. “Wir haben 1979 mit der Kultivierung des Landes begonnen”, sagt Uri Zilberman, der Leiter von Gadash Hebron Hills, einem Unternehmen im besetzten Westjordanland, das sich auf den Anbau von Feldfrüchten spezialisiert hat.

Laut Ariel Shinkolevsky, dem Leiter von Gadash Etzion, das für die landwirtschaftlichen Flächen der Siedlungen von Gush Etzion zuständig ist, ist die Landwirtschaft innerhalb der Grünen Linie eine der Haupteinnahmequellen für seine Siedlung Migdal Oz.

“Früher fuhren [die Siedler] morgens mit Lieferwagen [zu den landwirtschaftlichen Flächen]”, sagt Shinkolevsky. “Heute kommen nicht mehr viele Arbeiter aus dem Kibbuz. Es ist zu einer abstrakten Angelegenheit für die Mitglieder geworden”. Die meisten Arbeiter in den Betrieben von Gadash Etzion sind temporäre Wanderarbeiter aus Thailand, die Shinklovsky den Palästinensern vorzieht. “Palästinensische Arbeiter haben das Gefühl, dass ihnen das Land gehört – vielleicht gehörte es ihrer Großmutter. Die thailändischen Arbeiter fühlen sich nicht als Eigentümer”, sagt Shinklovsky.

Der Geschäftsführer von Gadash Hebron Hills Uri Zilberman. (Meron Rapoport)

Doch wenn er mehr Arbeiter braucht, nimmt Shinklovsky die Hilfe palästinensischer Unternehmer in Anspruch, die Arbeiter aus dem Westjordanland holen. “Wir machen das aus Profitgründen, wir sind keine Philanthropen”, erklärt Shinklovsky, “aber es ist auch wichtig, Gebiete zu erobern. Dies ist eine nationale Aufgabe.”

Die größten landwirtschaftlichen Flächen innerhalb der Grünen Linie, die an Siedlungen vergeben wurden, sind die in den südlichen Hebron-Hügeln: 6.547 Dunam [1.617 Morgen] wurden Ma’on zugewiesen, 7.450 Dunam [1.840 Morgen] Carmel und nicht weniger als 21.043 Dunam [5.200 Morgen] Beit Yatir. Zum Vergleich: Die Kibbuzim Kiryat Anavim und Ramat Rachel, die Land in der Küstenebene als “Entschädigung” dafür erhielten, dass sie in den Bergen nicht genügend landwirtschaftliche Nutzfläche hatten, erhielten 3.200 bzw. 2.300 Dunam.

“Das Land, das wir erhalten haben, ist über den gesamten Negev verstreut, Land, das keine der Kibbuz- und Moschaw-Bewegungen wollte”, sagt Uri Zilberman von Gadash Hebron Hills. “Wir hätten Land in der Nähe unserer Heimat bevorzugt, aber der Staat hat anders entschieden.”

Das Land, das Gadash Hebron Hills erhalten hat, verteilt sich auf Obstplantagen im Arad-Tal, die Mülldeponie Dudaim, Lev HaNegev und Ofakim sowie in der Nähe der Grünen Linie, wo die Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Die landwirtschaftlichen Flächen bringen schätzungsweise 4 Millionen NIS pro Jahr ein – eine beträchtliche Summe für relativ kleine Siedlungen.



Sie bekommen alles, wir sind nichts

Diese Geschichte hat auch eine ethnische und eine klassenspezifische Dimension, die sich in einem Kampf zwischen den im Allgemeinen wohlhabenden Siedlungen in den südlichen Hebron-Bergen und Ofakim, einer mizrachischen “Entwicklungsstadt” der Arbeiterklasse im Süden Israels, abspielt. Nachdem die Stadtverwaltung von Ofakim ihre Pläne zur Erweiterung der Stadtgrenzen nach Osten – in Richtung der Farmen der Siedlungen – bekannt gegeben hatte, starteten die Siedler eine aggressive Kampagne gegen diese Entscheidung.

Mit der Behauptung, die Erweiterung von Ofakim würde zur “Zerstörung von Tausenden von Dunam wunderschönen landwirtschaftlichen Landes führen, das von den Bauern der Gadash Hebron Hills seit fast 40 Jahren bewirtschaftet wird”, reichten sie eine Petition gegen die Entscheidung des israelischen Komitees für bevorzugte Wohngebiete [allgemein mit seinem hebräischen Akronym “Vatmal” bezeichnet] ein, den Plan zu genehmigen. Diese Petition wurde letztlich abgelehnt.

Die Siedlungen in den südlichen Hebron-Bergen reichten beim Obersten Gerichtshof eine Petition gegen die Entscheidung von Vatmal ein, Ofakim auf Kosten des ihnen zugewiesenen Landes zu erweitern. Das Gericht gab der Petition in einer einstweiligen Verfügung statt, obwohl der Erweiterungsplan später genehmigt wurde, sehr zum Leidwesen der Siedler. Im August 2019 widersetzte sich Bezalel Smotrich von der rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus, der damals als Verkehrsminister amtierte, erfolglos dem Bau einer Straße zwischen Ofakim und Be’er Sheva, die als Teil der Entwicklung des neuen Stadtteils Ofakim, der 7.500 Wohneinheiten östlich der Stadt umfasst, erforderlich war.

Bezalel Smotrich besucht die Beit Orot Yeshiva am Ölberg in Jerusalem, nachdem sie am 26. April 2021 zerstört wurde. (Olivier Fitoussi/Flash90)

In einem Brief an Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit behauptete der Bürgermeister von Ofakim, Yitzhak Danino, dass Smotrichs Intervention gegen die Straße “eine Wahlbestechung war, da es klar ist, dass sie einzig und allein dazu diente, die Bauern in den südlichen Hebronbergen auf Kosten von Ofakim zu begünstigen und deren Bedürfnisse völlig zu ignorieren.” Smotrich reagierte mit einem Facebook-Post, in dem er sagte: “Der gewalttätige, extravagante und unwürdige Stil des Bürgermeisters ist vor allem traurig.”

“Es war ein hässlicher Kampf gegen die [Siedler-]Bauern und den Minister, die versuchten, die Pflasterung der Straße zu verhindern”, so Danino gegenüber Local Call. “Es ist eine Schande, dass es so gekommen ist. [Die Bauern] wussten, dass sie nur vorübergehend dort waren. Sie hätten ‘danke’ sagen und das Land räumen sollen”.

Zilberman versucht es zu vermeiden, über Themen wie Klasse und Ethnizität zu sprechen. “Wir sind nicht mit Ofakim uneins”, sagte er. “Wir haben eine Alternative vorgeschlagen, die zu der gleichen Anzahl von Wohnungen und Freiflächen für Ofakim auf landwirtschaftlich genutzten Flächen östlich der Stadt führen würde.” Das Problem sei der Staat, der “uns Verträge für das Land verweigert und uns jetzt nach 33 Jahren der Bearbeitung enteignet”. Zilberman sagt, dass sie derzeit mit dem Staat über eine Entschädigung für die Grundstücke bei Ofakim verhandeln.

Ofakim ist mit seinem Kampf gegen Gadash Hebron Hills nicht allein. Eine weitere Gemeinde, die durch den Landbesitz der Siedler innerhalb der Grünen Linie beeinträchtigt wird, ist das nicht anerkannte Beduinendorf Tel Arad im Naqab/Negev, das an das Land grenzt, das den Siedlungen in den südlichen Hebronhügeln zugewiesen wurde.

Im Gegensatz zu ihren Nachbarn dürfen die Beduinen von Tel Arad – die israelische Staatsbürger sind – nicht in der Landwirtschaft arbeiten, und in der Umgebung des Dorfes gibt es kaum mehr als Nutztiere. Eid al-Nabari, ein Bewohner des Weilers, sagt, das sei nicht immer so gewesen. Im Jahr 1952 wurden Angehörige seines Stammes auf Lastwagen verladen und von ihrem Land vertrieben, um den Weg für die spätere Oberschichtstadt Omer frei zu machen, und buchstäblich nach Tel Arad geworfen. “Als sie ankamen, bereiteten sie den Boden [für die Landwirtschaft] vor”, sagt al-Nabari über seine Vorgänger.

Ein Wasserkonvoi zur Wasserversorgung des nicht anerkannten Beduinendorfs Tel Arad in der Naqab/Negev-Wüste, 18. Juli 2008. (Yotam Ronen/Activestills)

Laut einem Dokument, das 2018 von Vertretern der Beduinenbewohner beim Innenministerium eingereicht wurde, erhielt Tel Arad bis in die 1970er Jahre rund 30.000 Dunam Land in der Nähe der Route 31 durch einen mehrjährigen Pachtvertrag – der angeblich die gleichen Flächen umfasst, die derzeit von Gadash Hebron Hills bewirtschaftet werden. Seitdem haben sie nur noch saisonale Pachtrechte für einen Teil des Landes erhalten, aber selbst das hat sich in den letzten Jahren verringert. Im Jahr 2018 baten sie das Innenministerium um eigene Grundstücke, wie sie für die nahe gelegenen jüdischen Landwirtschaftsgemeinden vorgesehen sind, haben aber noch keine Antwort erhalten.

Heute, so al-Nabari, bauen Beduinen manchmal Weizen und Gerste in den Gebieten um die Siedlung an, aber sobald Inspektoren der “Grünen Patrouille” des Umweltschutzministeriums die Pflanzen entdecken, kommen sie und pflügen die Felder. Al-Nabari weiß nicht, ob die Parzellen südlich von Tel Arad von Siedlern bewirtschaftet werden, aber allein die Tatsache, dass die Siedler Anbauflächen erhalten, die Bewohner von Tel Arad aber nicht, macht ihn wütend. “Sie bekommen Wasser, sie bekommen alles, wir sind nichts”, sagt er. “Mein Herz brennt, wenn ich das Land sehe.”

Zilberman sagt, die Siedler hätten eine “komplizierte” Beziehung zu ihren beduinischen Nachbarn. “Auf der einen Seite gibt es jüdische Aktivitäten, das hat Vorteile. Man kann zur Arbeit kommen, wenn man sie braucht. Auf der anderen Seite gibt es landwirtschaftliche Diebstähle und ungebührliches Verhalten. Ich bin nicht gekommen, um den Staat zu ersetzen. Unsere Thora lehrt uns, den [nicht-jüdischen] Fremden zu lieben, aber es gibt Regeln in dieser Angelegenheit: Der Fremde muss die Autorität des Staates, in dem er lebt, akzeptieren.”

Als ich ihn frage, ob er verstehen kann, warum sich die Beduinen diskriminiert fühlen, antwortet er: “Ihre Frage ist richtig und peinlich. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich bin mehr benachteiligt als die Beduinen. Nach 30 Jahren werde ich aus dem Land in der Nähe von Ofakim ohne jegliche Rechte vertrieben. Wir kämpfen mit Händen und Füßen, weil wir glauben, dass dies unser Land ist. Wir schämen uns nicht dafür, aber wir wollen niemanden verletzen”.

Die Siedler profitieren, alle anderen verlieren

Obwohl die an Gadash Hebron Hills vergebenen Gebiete im Arad-Tal in einer Art “Blase” liegen, die vom Gemeindegebiet der Stadt Arad umgeben ist, profitiert die Gemeinde nicht von den Grundsteuern. Im Jahr 2013 empfahl das Innenministerium, alle diese Gebiete in den Zuständigkeitsbereich von Arad zu übertragen, was es ermöglichen würde, die Yatir Winery und andere profitable Unternehmen in dem Gebiet zu besteuern, was der Gemeinde, die sich nach Angaben des Innenministeriums in einer schwierigen Lage befindet, potenziell 1 bis 4 Millionen NIS pro Jahr einbringen würde. Diese Empfehlung ist jedoch nicht umgesetzt worden.

Schnee im Yatir-Wald im Süden Israels, 2. März 2012. (Doron Horowitz/Flash90)

Schnee bedeckt die Weinberge im Yatir-Wald im Süden Israels, 2. März 2012. (Doron Horowitz/Flash90)

Stattdessen zahlen Gadash Hebron Hills und Yatir Winery Grundsteuern an den Regionalrat von Har Hebron im Westjordanland, wo sich die Siedlungen selbst befinden. Mit anderen Worten: Eine Gemeinde jenseits der Grünen Linie erhält Geld aus den Grundsteuern für Land innerhalb der Grünen Linie.

Um diese Regelung zu legalisieren, beantragte der Regionalrat von Har Hebron sogar, seinen Zuständigkeitsbereich über die Grüne Linie hinaus auf Israel auszudehnen. Bei einer Diskussion im geografischen Ausschuss des Innenministeriums, der die Zuständigkeiten verschiedener Städte in dem Gebiet zwischen Arad und der Grünen Linie überwacht und anpasst, schlug der Regionalrat von Har Hebron vor, seinen Zuständigkeitsbereich auf die Moschawim von Har Amasa und Livne auszudehnen, die teilweise jenseits der Grünen Linie liegen, und sogar auf die Städte Yatir und Hiran, die vollständig innerhalb Israels liegen.

Hiran ist die jüdische Stadt, die auf den Ruinen von Umm al-Hiran entstehen soll, einem Beduinendorf im Naqab, dessen Bewohner gewaltsam vertrieben werden sollen. Mit anderen Worten: Anstatt dass Israel die Siedlungen in den südlichen Hebron-Bergen annektiert, wie im Trump-Plan vorgeschlagen, schlägt der Regionalrat von Har Hebron vor, Gebiete innerhalb Israels an das Westjordanland anzugliedern.

Die Mitglieder von Gadash Hebron Hills sowie die Eigentümer des Weinguts Yatir lehnen es vehement ab, Grundsteuern an Arad oder einen anderen Regionalrat innerhalb Israels zu zahlen, und ziehen es vor, in einem Gebiet zu bleiben, das nicht direkt unter die Zuständigkeit eines Rates fällt.

Obwohl das Innenministerium die Übertragung der betreffenden Grundstücke an die Gemeinde Arad für die logischste Lösung hielt, beschloss es schließlich, dies zu vermeiden. “Gadash Hebron, Yatir Winery und die privaten Landwirtschaftsbetriebe [die nicht zu den Siedlungen gehören] werden Arad zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, die die Stadt aus ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage befreien werden”, heißt es in dem Bericht, “aber diese Zahlungen werden es Gadash Hebron Hills und Yatir Winery und insbesondere den privaten Landwirtschaftsbetrieben in der Gegend extrem schwer machen, und es ist unklar, ob sie in der Lage sein werden, diese Zahlungen zu leisten.” Wie im Fall von Ofakim hat das Leben der Siedler in den südlichen Hebron Hills Vorrang vor dem Leben der 27.000 Einwohner von Arad.

Zilberman sagt, dass es nicht Gier war, die sie dazu gebracht hat, das Windturbinenprojekt anzunehmen. Er behauptet, dass die Siedlungen den Bau von Windturbinen in diesem Gebiet seit den frühen 1980er Jahren unterstützt haben, als ihre Rentabilität noch fraglich war. Er weiß immer noch nicht genau, wie viel die Siedlungen von den Windparks profitieren werden, und sagt, er wisse nicht, woher die zig Millionen Schekel pro Jahr kommen. Der Tarif für das Elektrizitätswerk steht noch nicht fest, ebenso wenig wie die Kosten für das Land, die Turbinen und den Transport.

Der Ort, an dem die Jubiläumsfeierlichkeiten zur “Befreiung von Judäa, Samaria, dem Jordantal und den Golanhöhen” in Kfar Etzion im Westjordanland stattfinden werden, 26. September 2017. (Gershon Elinson/Flash90)

Der Ort, an dem die Jubiläumsfeierlichkeiten zur “Befreiung von Judäa, Samaria, dem Jordantal und den Golanhöhen” stattfinden werden, in Kfar Etzion im Westjordanland, 26. September 2017. (Gershon Elinson/Flash90)

Unabhängig davon, was in Bezug auf ihre Zuständigkeit geschieht, ist es klar, dass die Gebiete, die Israel den Siedlungen für lächerliche Beträge überlassen hat – Beit Yatir zahlte Berichten zufolge einen ermäßigten Preis von 250.000 NIS für einen Pachtvertrag bis 2061 – ihnen Millionen von Schekel pro Jahr einbringen werden. Außerdem, so Etkes, beweisen die hier aufgedeckten Daten, dass Israel gewillt ist, die Profite einer Minderheit von Siedlern nicht nur gegenüber den Palästinensern im besetzten Westjordanland (“eine wohlbekannte Tatsache”, wie er anmerkt), sondern auch gegenüber anderen israelischen Bürgern vorzuziehen.

“Darüber hinaus”, fügt Etkes hinzu, “ist es klar, dass Landzuteilungen dieser Größenordnung, insbesondere im Gebiet von Arad, darauf abzielen, die im nordöstlichen Negev lebende Beduinenbevölkerung zu verringern und einen Puffer zwischen diesem Gebiet und den südlichen Hebron-Hügeln zu schaffen, wo es eine große palästinensische Bevölkerung gibt.”

Diese Erkenntnisse zeigen vor allem, wie tief der Staat Israel die Grüne Linie schon vor vielen Jahrzehnten ausradiert hat – und zwar nicht nur in der Richtung, die man gemeinhin darunter versteht. Übersetzt mit Deepl.com

