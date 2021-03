Und dann noch zum Weltfrauentag

Victory for BDS as judge SLAPPS down Zionist attempt to stifle free speech An Israeli soldier who launched a $6 million defamation action in America against a Palestinian Christian has seen her legal efforts backfire spectacularly. Although her lawyer urged the US judge to apply Israeli defamation law, which punishes criticism of the Zionist State by up to one year in prison, Rebecca Rumshiskaya lost her case.

Sieg für BDS, da Richter den zionistischen Versuch, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, niederschlägt

Von Yvonne Ridley

Suhair Nafal [@SNafal/Twitter]

8. März 2021

Eine israelische Soldatin, die in Amerika eine Verleumdungsklage in Höhe von 6 Millionen Dollar gegen eine palästinensische Christin angestrengt hat, hat erlebt, wie ihre juristischen Bemühungen spektakulär nach hinten losgingen. Obwohl ihr Anwalt den US-Richter dazu drängte, das israelische Verleumdungsgesetz anzuwenden, das Kritik am zionistischen Staat mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft, verlor Rebecca Rumshiskaya ihren Fall.

Der kalifornische Richter Craig Griffin wies die Klage sowie den Versuch, israelische Gesetze anzuwenden, vor seinem Orange County Superior Court zurück und lehnte sie ab. In seiner Entscheidung gab der Richter auch dem Anti-SLAPP-Antrag des Palästinensers Suhair Nafal statt und sagte, dass Rumshiskaya die Prozesskosten des Angeklagten tragen muss. Die Anti-SLAPP-Gesetze sollen Menschen davon abhalten, die US-Gerichte und die potenzielle Androhung einer Klage zu nutzen, um Menschen einzuschüchtern, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz wahrnehmen. Eine “strategische Klage gegen die Öffentlichkeit” (SLAPP) ist eine Klage, die darauf abzielt, die freie Meinungsäußerung zu verhindern, und von der der Kläger normalerweise nicht wirklich erwartet, dass er sie gewinnt.

Suhair Nafal wurde für die Veröffentlichung dieses Beitrags auf Facebook verboten

Der Ausgang dieses speziellen Prozesses ist ein großer Schlag gegen Israels laufende Bemühungen auf der ganzen Welt, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) zum Schweigen zu bringen, besonders in sozialen Netzwerken. Es ist auch ein großer Sieg für Nafal und ihre Unterstützer. Sie bestand jedoch darauf, dass dies ein Sieg für alle pro-palästinensischen Aktivisten sei, sowohl in den sozialen Medien als auch vor Ort. “Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir sind unermüdlich und werden nicht aufgeben, bis wir sehen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.”

Die 26-jährige Kalifornierin Rumshiskaya ging 2012 nach Israel und meldete sich bei den Israelischen Verteidigungsstreitkräften als Ausbilderin im Bildungs- und Jugendkorps. Sie suchte Rat bei den “Lawfare”-Spezialisten von Shurat HaDin, nachdem 2018 ein Foto von ihr voll bewaffnet und in Uniform von der BDS-Aktivistin Nafal auf ihrer Facebook-Seite gepostet worden war. Die Palästinenserin hatte das Bild des IDF-Postergirls von der offiziellen Facebook-Seite des Militärs selbst heruntergeladen.

Nafals Posting handelte von der heldenhaften 21-jährigen palästinensischen Sanitäterin Razan Al-Najjar, die von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde, während sie als Freiwillige im Dienst war und Verwundeten während der friedlichen Demonstrationen des Großen Marsches der Rückkehr half, die 2018 in der Nähe der nominellen Grenze zum Gazastreifen stattfanden. Um einen Vergleich zwischen den beiden Frauen zu ziehen, lud Nafal das Werbefoto von Rumshiskaya neben dem der jungen Sanitäterin hoch. Es gab absolut keinen Hinweis darauf, dass diese spezielle israelische Soldatin in die Tötung von Al-Najjar verwickelt war. Sie hatte die IDF drei Jahre zuvor verlassen. Einige Pro-Israel-Anhänger versuchten jedoch, die Geschichte zu verdrehen und zu behaupten, dass Nafals Beitrag behauptete, dass Rumshiskaya für den Tod des Sanitäters verantwortlich sei.

Nafal wandte sich an das Arab American Anti-Discrimination Committee (ADC), um Unterstützung in dem Fall zu erhalten, und wurde von Rechtsanwalt Haytham Faraj, einem Mitglied des nationalen ADC-Vorstands, vertreten. Laut Faraj bestand die Hauptarbeit der Kanzlei, die den israelischen Soldaten in der Klage vertrat, darin, sich darauf zu konzentrieren, BDS-Aktivisten, Kritiker israelischer Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts zum Schweigen zu bringen und zu bedrohen.

In der Klageschrift, die Shurat HaDin letztes Jahr dem kalifornischen Gericht vorlegte, sagten Rumshiskayas Anwälte, dass die “Anschuldigung” eindeutig falsch sei, da sie während ihres Militärdienstes nie im Gazastreifen gedient habe. Sie fügten hinzu, dass ihre Mandantin sich für die Menschenrechte eingesetzt und an gemeinsamen Delegationen von Israelis und Arabern in Jordanien und der besetzten Westbank teilgenommen habe.

In einer dramatischen Erklärung, die an Hysterie grenzte, sagte die israelische Anwältin Nitsana Darshan-Leitner in der Erklärung: “Es scheint, als würden wir zu [der berüchtigten Fälschung] Die Protokolle der Weisen von Zion und zu den antisemitischen Blutverleumdungen zurückkehren, die der Vergangenheit angehören. Rebecca und ihre Familie haben Todesdrohungen erhalten, nur weil sie sich entschieden hat, den IDF beizutreten.”

Darshan-Leitner, der Gründer des israelischen Rechtszentrums Shurat HaDin, fügte hinzu: “Der Krieg gegen den Antisemitismus hat sich auch auf den juristischen Bereich ausgeweitet, und Rebeccas Klage ist die Speerspitze unseres Kampfes gegen die globale Boykottbewegung gegen Israel. Dies ist eine Botschaft an alle BDS-Aktivisten, die wissen sollten, dass auch sie für ihre antizionistischen Aktivitäten zur Verantwortung gezogen werden können und vielleicht sogar einen hohen Preis zahlen müssen.”

In gewisser Weise hatte der Anwalt von Shurat HaDin recht. Dieser Rechtsfall hat sicherlich eine starke Botschaft an BDS-Unterstützer gesendet, nämlich dass sie mit ihren wichtigen und völlig friedlichen Bemühungen weitermachen sollten, Israel für seine Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Anwalt sagte, dass durch die Gewährung Nafal die Anti-SLAPP-Antrag, der Richter eine klare Botschaft, dass die USA toleriert und schätzt die Vielfalt der Meinungen und politischen Ansichten, und diejenigen, die versuchen, unangemessen zum Schweigen zu bringen politische Kritik wird einen Preis zu zahlen haben.

Man kann nur hoffen, dass der Fall in Kalifornien einen Einfluss hier in Großbritannien haben wird, wo Zionisten eine Hexenjagd anführen, um zu versuchen, Kritik an Israel mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen. Die Pro-Israel-Lobby benutzt die diskreditierte “Definition” von Antisemitismus, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) entworfen wurde, um zu versuchen, jede Diskussion über den Staat Israel und seine Missachtung internationaler Gesetze und Konventionen zu blockieren. Einige der Beispiele für “Antisemitismus”, die in dem IHRA-Dokument angeführt werden – von dem selbst die Person, die es verfasst hat, sagt, es sei eine “Arbeitsdefinition” – beziehen sich auf Kritik an Israel. Akademiker haben die Definition kritisiert, die als “nicht zweckdienlich” bezeichnet wurde.

BDS sieht sich vielen Herausforderungen von Israels Verbündeten gegenüber, die es ihm erlauben, ungestraft zu handeln. Ironischerweise sind einige dieser Verbündeten echte Antisemiten, die jedes Mal, wenn die Pro-Israel-Lobby den Antisemitismus gegen das palästinensische Volk und seine Unterstützer im Kampf für Frieden und Gerechtigkeit als Waffe einsetzt, frei gelassen werden, ihr rassistisches Unwesen in dieser Welt zu treiben. Manche Menschen lernen es einfach nie.

Suhair Nafal sagte: “Dieser Sieg war nicht nur ein Sieg für mich, es war ein Sieg für alle pro-palästinensischen Aktivisten, sowohl in den sozialen Medien als auch vor Ort”, fügte sie hinzu. “Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir sind unermüdlich und werden nicht aufgeben, bis wir sehen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.” Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...