Die gehören alle zu den westlichen “Werte-Kollateralschäden”

Are civilians killed in US attacks human beings or simply statistics? US President Joe Biden announced last Thursday that the leader of Daesh, Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurayshi, 45, had been killed. Al-Qurayshi led the terrorist group for over two years, and was killed by the US military. Speaking proudly at the White House, Biden said that the operation to kill the Daesh leader in Idlib near the Syrian-Turkish border was “successful”.

Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden in Maryland, USA, am 4. Februar 2022 [Kyle Mazza/Anadolu Agency]

Sind die bei US-Angriffen getöteten Zivilisten Menschen oder nur Statistiken?

Von Motasem A Dalloul

Gaza



8. Februar 2022

US-Präsident Joe Biden gab am vergangenen Donnerstag bekannt, dass der Anführer von Daesh, Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurayshi, 45, getötet worden sei. Al-Qurayshi führte die Terrorgruppe über zwei Jahre lang an und wurde vom US-Militär getötet.

In einer Rede im Weißen Haus erklärte Biden stolz, die Operation zur Tötung des Daesh-Anführers in Idlib nahe der syrisch-türkischen Grenze sei “erfolgreich” gewesen. Die US-Streitkräfte, so betonte er, hätten die Welt von einer “großen Bedrohung” befreit.

Im Roosevelt Room fügte der US-Präsident hinzu, dass der “schreckliche Terroristenführer dank der Tapferkeit unserer Truppen nicht mehr da ist”. Er erinnerte daran, dass die USA im Jahr 2019 auch Al-Qurayshis Vorgänger Abu Bakr Al-Baghdadi getötet hatten.

Wie viele Zivilisten bei dieser “erfolgreichen” Operation getötet wurden, verriet Biden allerdings nicht. Für Pentagon-Pressesprecher John Kirby war die Mission auch deshalb erfolgreich, weil “es keine US-Opfer gab.” Auch er ignorierte die nicht-amerikanischen Opfer. Als Berichte enthüllten, dass während der Operation Zivilisten getötet worden waren, behauptete Kirby, dass eine vom Daesh-Führer ausgelöste Selbstmordbombe mindestens drei Zivilisten getötet habe.

Tatsächlich wurden dreizehn Zivilisten getötet, wie die Weißhelme, die Ersthelfer des syrischen Zivilschutzes, die in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten Syriens tätig sind, mitteilten. Von den dreizehn Menschen, die bei dem US-Angriff in Idlib getötet wurden, waren nach Angaben der Organisation sechs Kinder und vier Frauen. Auch andere Gruppen, darunter die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, bestätigten zivile Opfer.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin lobte in seiner Stellungnahme zu dem Vorfall die Razzia und bekräftigte, dass Daesh für den Tod von Zivilisten während der Operation verantwortlich sei. “Wir wissen, dass Al-Qurayshi und andere auf seinem Gelände direkt für den Tod von Frauen und Kindern verantwortlich sind…” Dennoch hielt er die Tür halb offen, um mögliche Peinlichkeiten zu vermeiden, falls irgendjemand eine Untersuchung über den Tod von Zivilisten durchführen würde. “Aber angesichts der Komplexität dieser Mission werden wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass unsere Handlungen auch zum Schaden Unschuldiger geführt haben könnten.”

ABC News berichtete, ein US-Beamter habe behauptet, die zivilen Opfer seien nicht durch Schüsse des US-Militärs verursacht worden, sondern als das Ziel der Razzia zu Beginn der Operation einen Sprengsatz gezündet habe.

Am Donnerstag besuchte ein Journalist der Associated Press das Gebiet Atmeh in Idlib, in dem die Operation stattfand. Er sprach mit Anwohnern, die sagten, dass die US-Spezialeinheiten Hubschrauber einsetzten und dass sie Explosionen und Maschinengewehrfeuer hörten. Es gab eine Reihe von Explosionen, nicht nur eine, die von einer “Selbstmordbombe” verursacht wurde, die angeblich von Al-Qurayshi gezündet wurde.

Joe Biden deutete an, dass er von den zivilen Opfern wusste, es ihn aber nicht interessierte, weil es keine Amerikaner waren. “Diese Operation ist ein Beweis für Amerikas Reichweite und Fähigkeit, terroristische Bedrohungen auszuschalten, ganz gleich, wo auf der Welt sie sich verstecken”, sagte er. Die USA waren entschlossen, den Angriff auszuführen, ohne Rücksicht auf mögliche zivile Opfer.

Das sollte niemanden überraschen, denn Amerika hat sich noch nie darum gekümmert, dass Zivilisten getötet werden, wenn es gegen “terroristische Bedrohungen” vorgeht. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Reuters über die Behauptung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump berichtete, sein Vorgänger Barak Obama und seine Außenministerin Hillary Clinton hätten Daesh im Grunde genommen erschaffen. Wie glaubwürdig ist eine solche Behauptung? Nun, kann es Rauch ohne Feuer geben?

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Barack Obama in Newark, USA am 23. Oktober 2021 [Kyle Mazza/Anadolu Agency ]

Laut Al Jazeera sagte die leitende Beraterin Annie Shiel vom in den USA ansässigen Zentrum für Zivilisten in Konflikten (CIVIC): “Die anfängliche Version des US-Militärs über die Ereignisse ist oft unvollständig, irreführend oder falsch – vor allem, wenn es um zivile Opfer geht… Präsident Biden hat sich beeilt, dies als kategorischen Erfolg zu bejubeln, trotz der tragischen Todesfälle unter der Zivilbevölkerung, darunter auch Kinder… Gleichzeitig hat er sich noch nicht öffentlich mit den sehr bedeutenden strukturellen Fehlern der US-Politik und -Praktiken zum Schutz der Zivilbevölkerung befasst, über die in den letzten Monaten berichtet wurde. Wo bleibt die öffentliche Anerkennung und Abrechnung mit dem Erbe der Schäden aus den vergangenen zwei Jahrzehnten der US-Operationen?”

Die US-Politik scheint darin zu bestehen, dass alle Menschen, die keine Amerikaner sind, ob sie nun Zivilisten sind oder nicht, entweder einfach nur Statistiken sind oder es gar nicht verdienen, in diese Kategorie zu fallen, und deshalb ausgeblendet oder ganz ausgeklammert werden.

Eine Untersuchung der New York Times vom Dezember, die sich auf eine Reihe vertraulicher Pentagon-Dokumente stützte, kam zu dem Schluss, dass die US-Luftkriege im Nahen Osten von “zutiefst fehlerhaften Geheimdienstinformationen” und “fehlerhaften Zielvorgaben” geprägt waren, die in den letzten zehn Jahren zum Tod von mehr als 1.000 Zivilisten geführt haben.

Die Korrespondenten der New York Times, Dave Philipps und Eric Schmitt, stellten fest, dass “der Luftkrieg der Vereinigten Staaten gegen [Daesh] offenbar besonders brutal gegen unschuldige Zivilisten in Syrien geführt wurde”. Sie berichteten, dass “eine streng geheime Einheit des US-Militärs die Möglichkeit hatte, Ziele für Drohnenangriffe und Bombenangriffe mit wenig Aufsicht auszuwählen, und dass sie im Laufe des Konflikts zunehmend Regeln zum Schutz von Nichtkombattanten umging und Luftangriffe anordnete, die Bauern auf ihren Feldern, Kinder auf der Straße und Familien auf der Flucht vor Kämpfen töteten.”

Zu Beginn ihrer Untersuchung berichteten Philipps und Schmitt über einen besonders schrecklichen Bombenangriff im Jahr 2019, bei dem anscheinend bis zu 70 Frauen und Kinder getötet wurden. Trotz Beschwerden von anderen Militärs und der CIA berichteten sie, dass die Angriffe vom Militär weitgehend unerkannt blieben und niemand für den Tod von Zivilisten bestraft wurde.

Ein 2021 aktualisierter Bericht des Watson Institute of International and Public Affairs an der Brown University besagt, dass seit 2001 mehr als 387 000 Zivilisten in US-Kriegen getötet wurden. Das ist eine schockierende Statistik.

Anadolu berichtet, dass Syrer, die die US-Militäroperation in Idlib überlebt haben, sagten, die US-Soldaten hätten ihnen gesagt, sie sollten ihre Häuser verlassen “oder sterben”. Die Darstellung der Überlebenden über die Operation unterscheidet sich von der, die das US-Militär verkündet.

Es scheint, dass die USA sich nicht um zivile Opfer scheren, solange sie sich als Beschützer der weltweiten Demokratie aufspielen können. Andere Regierungen suchen ihre Unterstützung und beherbergen ihre Militärbasen – die USA haben 750 Basen in mindestens 80 Ländern – im Wettlauf um die Unterwerfung vor dem Weißen Haus. Sind die von den USA getöteten Zivilisten nur eine Statistik? Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...