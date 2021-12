Sind Zionisten antisemitischer als Antizionisten?

Von Peter Beinart

13.12.2021

Wahrscheinlich schon. Die Beweise deuten nicht nur darauf hin, dass Antizionismus nicht gleich Antisemitismus ist, sondern dass, obwohl einige Antizionisten tatsächlich Antisemiten sind, der Judenhass in den Vereinigten Staaten und Europa unter den Anhängern des jüdischen Staates weiter verbreitet ist. Ich werde weiter unten erklären, warum.

Nun zurück zu Antizionismus und Antisemitismus. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der ehemalige Außenminister Mike Pompeo und der Geschäftsführer der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, sind alle der Meinung, dass Antizionismus – also die Ablehnung eines Staates, der Juden gegenüber Palästinensern bevorzugt – Antisemitismus darstellt. Das ist ein Irrtum. Der Satmarer Rebbe ist ein leidenschaftlicher Antizionist; er ist kein Antisemit. Zwanzig Prozent der amerikanischen Juden sind der Meinung, dass Israel ein demokratischer, nicht-jüdischer Staat sein sollte; auch sie sind nicht alle Antisemiten. Und die überwiegende Mehrheit der Palästinenser sind Antizionisten; warum sollten sie es nicht sein? Für die Palästinenser hat der politische Zionismus Vertreibung und Unterwerfung bedeutet. Ein jüdischer Staat bietet den von ihm kontrollierten Palästinensern entweder die Staatsbürgerschaft zweiter Klasse oder gar keine Staatsbürgerschaft. Sich dagegen zu wehren, macht Palästinenser nicht zu Antisemiten; es macht sie zu Menschen.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob Antizionismus Antisemitismus ist. Es geht darum, wann sowohl Antizionismus als auch Zionismus sich mit Antisemitismus überschneiden. Ich sage beides, weil einige Antizionisten tatsächlich Antisemiten sind: Die Hamas-Charta von 1988 zum Beispiel verurteilte die Existenz Israels als jüdischen Staat und zitierte auch die Protokolle der Weisen von Zion, in denen behauptet wird, dass die Juden die Welt beherrschen wollen. Aber auch einige Zionisten sind Antisemiten: Arthur Balfour, der britische Außenminister, der 1917 erklärte, dass “die Regierung Seiner Majestät die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen betrachtet”, hatte sich zwölf Jahre zuvor als Premierminister für eine Gesetzgebung zur Beschränkung der jüdischen Einwanderung aus Osteuropa eingesetzt.

Denken Sie an drei Kreise: Antizionisten, Zionisten, Antisemiten. Wann überschneiden sie sich – und wann nicht?

In den USA deuten die Daten darauf hin, dass – im Gegensatz zu dem, was man von Politikern und jüdischen Führern hört – Zionisten wahrscheinlich eher Juden hassen als Antizionisten. Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass die Feindseligkeit gegenüber Israel in den USA heute auf der Linken viel größer ist als auf der Rechten. Und obwohl in Umfragen in der Regel nach den Ansichten der Menschen über Israel und nicht über den Zionismus gefragt wird, liegt es nahe, dass Linke, die Israel eher verurteilen, auch eher gegen den Zionismus sind. Studien über Antisemitismus deuten jedoch darauf hin, dass er auf der amerikanischen Rechten viel stärker ausgeprägt ist. Anfang dieses Jahres haben die Politikwissenschaftler Eitan Hersh und Laura Royden Amerikanern eine Reihe von Fragen gestellt, die traditionell zur Messung antisemitischer Einstellungen verwendet werden – zum Beispiel: “Juden in den Vereinigten Staaten haben zu viel Macht” und “Juden sind Israel gegenüber loyaler als gegenüber Amerika”. Sie stellten fest: “Während über Antisemitismus in den USA oft durch eine “beide Seiten”-Linse geschrieben wird, deuten unsere Ergebnisse – die ersten ihrer Art, die Hypothesen durch Experimente an einer großen repräsentativen Stichprobe testen – darauf hin, dass das Problem des Antisemitismus auf der rechten Seite viel ernster ist als auf der linken.” Es sei denn, Sie definieren Antizionismus als Antisemitismus, dann haben Sie eine Tautologie geschaffen: Die Amerikaner, die Juden am ehesten ablehnen, und die Amerikaner, die den Zionismus am ehesten ablehnen, sind unterschiedliche Menschen.

In Europa sieht die Geschichte ähnlich aus, allerdings mit einer beunruhigenden Wendung. In diesem Herbst veröffentlichten Andras Kovacs, Soziologe und Professor für Jüdische Studien an der Central European University, und Gyorgy Fischer, ehemaliger Forschungsleiter von Gallup in Ungarn, eine faszinierende Studie mit dem Titel “Antisemitische Vorurteile in Europa”. Bis zu einem gewissen Grad ähneln die von ihnen gefundenen Beweise denen in den USA. In der Regel mögen die Westeuropäer beispielsweise Juden mehr, Israel aber weniger, während die Osteuropäer Juden weniger, Israel aber mehr mögen. In Rumänien, Polen und der Tschechischen Republik beispielsweise ist die Unterstützung für Israel und die Feindseligkeit gegenüber Juden mit am höchsten auf dem Kontinent. In Großbritannien, Schweden und den Niederlanden hingegen ist die Sympathie für Israel weitaus geringer, ebenso wie der Antisemitismus.

Die Gründe dafür sind kein Geheimnis. Kovacs und Fischer stellen eine starke Korrelation zwischen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit fest. “Antisemitismus”, schreiben sie, “ist größtenteils eine Manifestation und Folge von Ressentiments, Distanzierung und Ablehnung gegenüber einem verallgemeinerten Fremden.” Aus diesem Grund sind die antisemitischsten Länder Europas auch die islamfeindlichsten. Aber gerade die Fremdenfeindlichkeit, die einige Europäer – vor allem Osteuropäer – dazu bringt, Juden abzulehnen, kann sie auch dazu bringen, Israel zu bewundern. Israel verfolgt nämlich genau die Art von Einwanderungspolitik, die sich viele europäische Fremdenfeinde für ihr eigenes Land wünschen: eine Einwanderungspolitik, die Angehörige der dominanten Gruppe willkommen heißt und so gut wie alle anderen aussperrt. Und wenn Sie ein Fremdenfeind sind, der die Juden in Ihrem Land nicht mag, weil sie die ethnische und religiöse Reinheit verwässern, bietet Israel ihnen einen Ort, an dem sie mit ihresgleichen zusammen sein können. Das ist einer der Gründe, warum Arthur Balfour 1917 den Zionismus befürwortete. Ihm gefiel die Idee einer jüdischen Heimat in Palästina auch deshalb, weil er wollte, dass die osteuropäischen Juden dorthin gingen und nicht in sein Land.

Die Parallelen zur amerikanischen Rechten sind offensichtlich. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban verteufelt George Soros in klassisch antisemitischer Manier und lobt gleichzeitig Israel. Als Präsident bezeichnete Donald Trump amerikanische Juden als Geldgierige, die Israel gegenüber loyal sind oder sein sollten, während er Benjamin Netanjahu bedingungslose Unterstützung gewährte. Die ideologische Dynamik ist dieselbe. Die Juden im eigenen Land sind schlecht, weil sie die traditionellen ethnischen und religiösen Hierarchien untergraben – sowohl weil sie nicht christlich sind als auch weil sie dazu neigen, andere Minderheiten und Einwanderergruppen zu unterstützen. Aber Israel hält die ethnischen und religiösen Hierarchien aufrecht, und das macht es gut. Ann Coulter zum Beispiel, die die amerikanischen Juden oft verhöhnt, bewundert Israel vor allem deshalb, weil es die Art von Einwanderungspolitik betreibt, die sie in den USA durchsetzen möchte.

Wenn das alles wäre, was Kovacs und Fischer herausgefunden haben, könnten sich die Linken ziemlich selbstgefällig fühlen. Aber das ist nicht alles. Israelkritische Europäer äußern im Allgemeinen seltener als israelfreundliche Europäer traditionelle antisemitische Haltungen. Sie sagen seltener: “Das Leiden der Juden war eine Strafe Gottes” oder “Die Interessen der Juden in diesem Land unterscheiden sich stark von den Interessen der übrigen Bevölkerung”. Kovacs und Fischer untersuchten aber auch, ob die Anti-Israel-Stimmung auf andere Weise in den Antisemitismus übergeht. Und sie fanden heraus, dass dies bei einem großen Teil der israelfeindlichen Europäer der Fall ist. Sie baten die Europäer, auf Aussagen wie “Wegen Israels Politik mag ich Juden immer weniger”, “Wenn ich an Israels Politik denke, verstehe ich, warum manche Menschen Juden hassen” und “Israelis verhalten sich gegenüber den Palästinensern wie Nazis” zu antworten. Die beiden Forscher fanden heraus, dass etwa ein Viertel der Europäer, die einen Boykott Israels befürworten, all diesen antisemitischen Aussagen nicht zustimmen, ein weiteres Viertel stimmt einigen von ihnen zu, und ein weiteres Viertel stimmt allen zu.

Europäische Muslime scheinen besonders häufig zuzulassen, dass ihre Feindseligkeit gegenüber Israel ihr Bild von Juden prägt. Kovacs und Fischer stellen fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass europäische Muslime antisemitische Ansichten vertreten, die sich nicht auf Israel beziehen, zwar geringer ist als bei vielen christlichen Bevölkerungsgruppen in Osteuropa, dass sie aber deutlich häufiger antisemitische Ansichten vertreten, die sich auf Israel beziehen. Dies anzuerkennen ist schwierig, weil Fanatiker wie Trump und Orban den muslimischen Antisemitismus nur allzu gerne als Rechtfertigung für die in den USA und Europa grassierende Islamophobie benutzen. Mutige fortschrittliche Muslime wie Mehdi Hasan haben dies aber dennoch anerkannt. Wie er 2013 in einem Essay im New Statesman schrieb, “wird Antisemitismus in einigen Teilen der britischen muslimischen Gemeinschaft nicht nur toleriert, sondern ist Routine und alltäglich”.

Offensichtlich sind europäische Muslime nicht die einzigen, die Israel und Juden miteinander in Verbindung bringen. Nicht-muslimische Antizionisten in den USA tun dies, wenn sie jüdische Studenten auffordern, für Israels Handlungen einzustehen. Das tun Zionisten auch. Donald Trump vermengte jüdische Identität und Zugehörigkeit zu Israel, als er einer Gruppe amerikanischer Juden im Jahr 2020 sagte, Israel sei “euer Land”. Und jüdische Führer in der Diaspora tun dies, wenn sie behaupten, der Zionismus sei ein inhärenter Ausdruck der jüdischen Identität und keine politische Entscheidung.

Die Verwechslung von Zionismus und Jüdischsein ist sowohl für Palästinenser als auch für Juden gefährlich. Für Palästinenser ist es gefährlich, weil sie als Antisemiten gebrandmarkt werden, weil sie einen jüdischen Staat ablehnen. Für Juden ist es gefährlich, weil sie für die Handlungen dieses jüdischen Staates verantwortlich gemacht werden. Und während Antisemitismus in den USA und Europa insgesamt ein größeres Problem der Rechten als der Linken ist, ist diese besondere Form des Antisemitismus, die sich aus der Vermengung von Israel und Juden ergibt, ein Problem sowohl der Rechten als auch der Linken. Unabhängig davon, wie man zum Zionismus steht, ist dessen Bekämpfung eine gemeinsame Verantwortung, die wir alle teilen. Übersetzt mit Deepl.com

