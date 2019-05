Singen in Europas letzter Kolonie im Nahen Osten Von Mariam Barghouti Aljazeera

Singing in Europe’s last Middle Eastern colony With less than two months to go till the song contest Eurovision kicks off in Tel Aviv, controversy surrounding the host country is bound to escalate. The event is a major opportunity for Israel to „art-wash“ its crimes against the Palestinian population and pro-Palestinian activists are determined to challenge it with a boycott.

Singen in Europas letzter Kolonie im Nahen Osten

Warum ist Israel Teil des Eurovision Song Contest?

Von Mariam Barghouti



Die Moderatoren Assi Azar und Lucy Ayoub zeigen die Karte Israels während der Eurovision-Halbfinal-Ziehung, am 28. Januar 2019 im Tel Aviv Museum of Art, Israel

Vor dem Start des Eurovision Song Contests in Tel Aviv wird die Kontroverse um das Gastland eskalieren. Die Veranstaltung ist eine große Gelegenheit für Israel, seine Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung zu „kunstwaschen“, und pro-palästinensische Aktivisten sind entschlossen, sie mit einem Boykott herauszufordern.

Prominente wie Roger Waters und Wolf Alice haben bereits dazu aufgerufen, dass sich Medienorganisationen und Künstler weigern, sich zu beteiligen, während die Boykott Divestment Sanktionen (BDS) ihre Kampagne gegen das Ereignis intensiviert haben.

Die provokante Entscheidung, die Eröffnungsnacht der Eurovision am 14. Mai abzuhalten, ist für die Palästinenser besonders ärgerlich, da sie auf den Tag fällt, an dem Israel an seine Unabhängigkeitserklärung von 1948 erinnert. Am nächsten Tag, wenn europäische Sänger in Tel Aviv antreten, begeht Palästina den 71. Jahrestag der so genannten al-Nakba, der Katastrophe, und erinnert an die Opfer der israelischen Kampagne zur ethnischen Säuberung.

Aber abgesehen von der offensichtlichen Frage, dass Israel ein weiteres kulturelles Ereignis nutzt, um seinen blutigen Ruf zu übertünchen, ist die bevorstehende Eurovisionsveranstaltung auch eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie europäisches Israel wirklich ist.

Die Frage, die sich nur wenige Europäer zu stellen scheinen, ist, warum ein Land im Nahen Osten (weit weg von den natürlichen und imaginären Grenzen Europas) seit 1973 an einem Wettbewerb teilnimmt, der mit der Vision der kulturellen Einigung Europas gegründet wurde. Dies ist ein Land, das sich als „jüdischer Staat“ definiert hat, der auf dem „gelobten Land“ und der „einzigen Demokratie im Nahen Osten“ aufbaut und behauptet, Herkunft und Wurzeln im Nahen Osten fest verankert zu haben.

Warum singen dann israelische Künstler im Eurovision Song Contest? Warum spielen israelische Fußballmannschaften bei UEFA-Meisterschaften und kämpfen mit europäischen Teams um die Qualifikation für eine FIFA-Weltmeisterschaft? Warum sind israelische Ärzte Mitglieder des Europäischen Forums der Ärzteverbände, das derzeit von einem israelischen Beamten geleitet wird?

Die Antwort ist einfach: Weil Israel als europäische Siedlerkolonie gegründet wurde und wird.

Eine europäische Kolonie in Palästina

Israel ist eine der letzten verbliebenen europäischen Kolonien, zusammen mit Orten wie Französisch-Guayana, Neukaledonien, Bermudas und den Kaimaninseln. Es gelang ihr, die Welle der Dekolonisation im 20. Jahrhundert zu überleben, indem sie sorgfältig einen grundlegenden Mythos des Exzeptionalismus unter der zionistischen ideologischen Prämisse entwarf, dass Juden in das „gelobte Land“ zurückkehren müssen und dass sie nur in einem jüdischen Staat „sicher“ sein können.

Obwohl sie eine zionistische Lesart der jüdischen Schrift benutzten, um zu behaupten, dass Palästina „ursprünglich“ jüdisch und die rechtmäßige „Heimat“ aller Juden sei, und um die historische territoriale Kontinuität des vorchristlichen jüdischen Staates zu beanspruchen, starteten die Gründerväter Israels (alle europäischen Juden und vor allem Aschkenas) eine systematische Kampagne zur Europäisierung der von ihnen besiedelten Räume.

Sie begannen mit dem Aufbau des neuen Staates unter der gleichen Prämisse, die die europäischen Kolonialisten seit Jahrhunderten verwendeten – dass sie sich auf eine zivilisatorische Mission einließen. Und während die europäischen Imperien zerbröckelten, florierte Israel und festigte seinen Gründungsmythos als „Insel der Stabilität“ in einer turbulenten Region.

Zionistische Kolonialisten übernahmen bereitwillig die Ansichten, die europäische Kolonialprojekte gegenüber der einheimischen Bevölkerung entwickelt hatten. Kurz nach der Balfour-Erklärung von 1917 schrieb beispielsweise der zionistische Führer Chaim Weizmann in einem Brief an Lord Balfour, dass Araber, die „oberflächlich klug und schnell witzig“ und „tückisch“ seien, von Natur aus nicht in der Lage sein würden, ihren eigenen Staat in Palästina zu gründen, „weil die Fellah (Bauer) mindestens vier Jahrhunderte hinter der Zeit zurückliegt und die Effendi (Mitglied der Stadtklasse)… unehrlich, ungebildet, gierig und so unpatriotisch wie er ist“.

Wie die Europäer unternahmen auch die israelischen Siedler-Kolonialisten eine Kombination aus ethnischer Säuberung und Unterwerfung, um das von ihnen kolonisierte Land von der „minderwertigen“ einheimischen Bevölkerung zu „reinigen“.

Aber die Erbauer des israelischen Staates standen vor einer großen ideologischen Herausforderung mit der jüdischen Bevölkerung des Nahen Ostens, die zur Massenmigration nach Palästina ermutigt und als billige Arbeitskräfte zum Bau zionistischer Siedlungen genutzt wurden. Was die europäischen Kolonisatoren an den mizrahischen Juden besonders „beunruhigend“ fanden, war ihr „arabischer Charakter“.

Wie Israels erste weibliche Premierministerin, Golda Meir, erklärte: „Jeder treue Jude muss Jiddisch sprechen, denn wer Jiddisch nicht kennt, ist kein Jude.“

Das heißt, die einzig wahre jüdische Identität war die, die die aschkenasische Elite aus Europa mitgebracht hatte; die Judenhaftigkeit der Mizrahim (oder Sephardim) war „unrein“. Aus diesem Grund wurden sie als anfällig für „arabischen Einfluss“ angesehen und ihre Loyalität in Frage gestellt. Es mussten rasch Maßnahmen ergriffen werden, um diese „verdächtige“ jüdische Gemeinschaft zu kontrollieren, die bald die Hälfte der israelischen Bevölkerung ausmachte.

Während einer Knesset-Debatte über Bildung im Jahr 1951 war Israels erster Premierminister, David Ben-Gurion, ziemlich deutlich: „Ein jemenitischer Jude ist in erster Linie ein Jude, und wir wollen ihn so schnell wie möglich und so viel wie möglich von einem Jemeniten zu einem Juden machen.“

Daher startete die israelische aschkenasische Elite ein ehrgeiziges Projekt zur „Zivilisation“ – also zur „Europäisierung“ – ihrer orientalischen Brüder durch Umerziehung, ideologische Gehirnwäsche und massenhafte Entführungen von Kindern.

Das Ergebnis dieser „zivilisatorischen Kampagne“ ist die anhaltende systematische Diskriminierung der mizrahianischen Juden – die immer noch den unteren Teil der israelischen Gesellschaft und – im weiteren Sinne – jeden Nichtjuden und Nichtweißen besetzen.

Die Rassenhierarchie Israels spiegelt die in Europa, den USA und Kanada etablierte wider: die weiße Elite und die Mittelschicht an der Spitze und der Rest an der Unterseite.

Europäische Schuldgefühle und Antisemitismus

Die Entkolonialisierungsbewegungen, die in Asien, Afrika und im Nahen Osten ausbrachen, zwangen Europa, seine kolonialen Aktivitäten schrittweise abzubauen. Israel wurde jedoch von diesem Prozess verschont. Mit der Zeit begann ein Teil der europäischen intellektuellen Elite, über „Postkolonialismus“ zu sprechen, obwohl eine große europäische Kolonie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft blieb.

Tatsächlich weigern sich die europäischen Regierungen bis heute, Israel als eines ihrer Kolonialprojekte zu betrachten, das weit über seine Zeit hinausgeht.

Ironischerweise hat die Schuld am Holocaust die europäischen Regierungen dazu veranlasst, das zionistische Projekt der Entsendung jüdischer Siedler zur Kolonisierung Palästinas zu unterstützen, obwohl die Idee, dass Juden – wegen ihres Judentums – Europa in eine andere Heimat verlassen sollten, an sich antisemitisch ist.

Die bedingungslose Unterstützung für die anhaltende Kolonisierung Palästinas durch Israel und die Viktimisierung der einheimischen Bevölkerung wurde oft gerechtfertigt (insbesondere von Ländern wie Deutschland und Österreich), um vergangene Verbrechen zu sühnen.

Aber Antisemitismus gehört im Westen nicht der Vergangenheit an. Es ist erschreckend lebendig und gesund und ist Teil des westlichen Versäumnisses, Fragen des Rassismus, der weißen Vorherrschaft und des Kolonialismus in seiner Gesellschaft und Kultur anzugehen.

In diesem Sinne sind die europäischen Regierungen, die Israel bei der beharrlichen Anwendung der europäischen kolonialen Unterwerfungspraktiken des 20. Jahrhunderts gegen die einheimische palästinensische Bevölkerung unterstützen, ein Beweis dafür, dass sie nie wirklich eine angemessene Abrechnung mit ihrer eigenen kriminellen kolonialen Vergangenheit vorgenommen haben und die Ideen, die Kolonialismus und Antisemitismus ermöglichten, tatsächlich nicht vollständig abgelehnt haben.

Deshalb sehen die europäischen Eliten kein Problem darin, dass europäische Künstler in Israel auftreten, dass europäische Verbraucher Waren genießen, die in illegalen israelischen Siedlungen produziert werden, dass europäische Regierungen israelische Überwachungstechnologie kaufen, während Palästinenser unterdrückt, aus ihren Häusern und ihrem Land vertrieben, verstümmelt und täglich massakriert werden.

Jede radikale Änderung ihrer Haltung kann nur parallel zur vollständigen Anerkennung und Sühne von Kolonialverbrechen, Entschädigung für die betroffene Bevölkerung, Dekolonisierung und Entmazialisierung der Machtstrukturen und Verurteilung der weißen Vorherrschaft erfolgen. Nur dann können die Europäer (und damit auch die Amerikaner) Israel als ihre koloniale Schöpfung anerkennen und die historische Schande über ihre Gründung und ihr Wachstum anerkennen.

Nur dann wird der Westen in der Lage sein, Israel wirklich für seine Verbrechen verantwortlich zu machen. Übersetzt mit Deepl.com

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

ÜBER DIE AUTORIN

Mariam Barghouti

Mariam Barghouti ist eine palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin mit Sitz in Ramallah.

@ MariamBarghouti

Bei einer anderen Gelegenheit, sagte er auch: „Wir wollen nicht, dass die Israelis zu Arabern werden. Es ist unsere Pflicht, gegen den Geist der Levante zu kämpfen, der Individuen und Gesellschaften korrumpiert.“

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …