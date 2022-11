“So eine Gefahrenmischung noch nicht erlebt” – Experten warnen vor neuer Finanzkrise

Kontinuierlich auf dem Weg in die Ruinierung ! Evelyn Hecht-Galinski

Laut verschiedenen Finanzexperten ist die Stabilität der Finanzmärkte massiv bedroht, wie das “Handelsblatt” berichtet. Dabei gebe es nicht “den einen Auslöser”, sondern es kämen verschiedene Gefahren gleichzeitig, so das Wirtschaftsmagazin. Der globalen Wirtschaft droht eine Finanzkrise in der Größenordnung von 2007 und 2010, als die Finanz- und Eurokrise die Welt in Atem hielt.