“Was in Masafer Yatta geschieht, ist nicht nur die größte ethnische Säuberung, die Israel seit 1967 durchgeführt hat, sondern sollte auch als erster Schritt eines viel größeren Plans der illegalen Landaneignung, der ethnischen Säuberung und der offiziellen Massenanbindung betrachtet werden.”

https://www.middleeastmonitor.com/20220530-this-is-how-israel-plans-to-annex-the-occupied-west-bank/



Bild: Israelische, ausländische und palästinensische Aktivisten stoßen während einer Demonstration gegen die Räumung palästinensischer Dörfer für einen israelischen Truppenübungsplatz in den südlichen Hügeln von Yatta, südlich der Stadt Hebron im Westjordanland, am 20. Mai 2022 mit Sicherheitskräften zusammen. (HAZEM BADER/AFP via Getty Images)

So plant Israel die Annexion des besetzten Westjordanlands



Von Ramzy Baroud

30. Mai 2022

Der Oberste Gerichtshof Israels hat entschieden, dass das palästinensische Gebiet Masafer Yatta in den südlichen Hügeln von Hebron vollständig vom israelischen Militär eingenommen und die dortige Bevölkerung von mehr als 1.000 Palästinensern vertrieben werden soll. Die Entscheidung des Gerichts vom 4. Mai war kaum überraschend. Die militärische Besatzung Israels wird nicht nur durch Soldaten mit Gewehren durchgesetzt, sondern auch durch ausgeklügelte politische, militärische, wirtschaftliche und rechtliche Strukturen, die allesamt dem Ausbau illegaler jüdischer Siedlungen und der langsamen – und manchmal auch nicht so langsamen – Vertreibung der Palästinenser dienen.

Wenn Palästinenser sagen, dass die Nakba (“Katastrophe”), die 1948 zur ethnischen Säuberung Palästinas und zur Gründung des Staates Israel auf ihren Ruinen führte, ein fortlaufendes, unvollendetes Projekt ist, dann meinen sie genau das. Die ethnische Säuberung der Palästinenser in Ost-Jerusalem und die endlosen Qualen der palästinensischen Beduinen in der Naqab und jetzt in Masafer Yatta sind ein Beweis für diese Realität.

Masafer Yatta ist jedoch besonders einzigartig. Im Fall des besetzten Ost-Jerusalem beispielsweise hat Israel die falsche, ahistorische Behauptung aufgestellt, die Stadt sei die ewige und ungeteilte Hauptstadt des jüdischen Volkes. Es hat seine unbegründete Behauptung mit militärischen Aktionen vor Ort kombiniert, gefolgt von einem systematischen Prozess zur Vermehrung der jüdischen Bevölkerung und zur Vertreibung der einheimischen Bewohner der Stadt. Begriffe wie “Groß-Jerusalem” und rechtliche und politische Strukturen wie der Jerusalem Master Plan 2000 haben dazu beigetragen, dass die einst absolute palästinensische Mehrheit in Jerusalem zu einer ständig schrumpfenden Minderheit wurde.

Recht auf Rückkehr: Die Nakba steht wieder auf der palästinensischen Tagesordnung

In der Naqab wurden die Ziele Israels bereits 1948 und erneut 1951 in die Tat umgesetzt. Der Prozess der ethnischen Säuberung der Einheimischen dauert bis heute an.

Obwohl Masafer Yatta Teil desselben kolonialen Plans ist, liegt seine Einzigartigkeit in der Tatsache, dass es im Gebiet C des besetzten Westjordanlands liegt. Im Juli 2020 beschloss Israel angeblich, seinen Plan zur Annexion von fast 40 Prozent des Westjordanlands zu verschieben, vielleicht aus Angst vor einem palästinensischen Aufstand und unerwünschter internationaler Verurteilung. Der Plan wurde jedoch nur dem Namen nach weiterverfolgt.

Die großflächige Annexion großer Teile des Westjordanlands würde bedeuten, dass Israel für das Wohlergehen ganzer palästinensischer Gemeinschaften, die dort leben, verantwortlich wäre. Als Siedlerkolonialstaat will Israel jedoch nur das Land, nicht aber die Menschen. Nach Tel Avivs Kalkül könnte eine Annexion ohne die Vertreibung der Bevölkerung zu einem demografischen Alptraum führen, weshalb Israel seinen Annexionsplan neu erfinden musste. De jure mag die Annexion “verschoben” worden sein, de facto wurde sie jedoch fortgesetzt, was in der internationalen Politik und den Medien kaum Beachtung fand.

Die Entscheidung des israelischen Gerichts in Bezug auf Masafer Yatta, die mit der Vertreibung der Familie Najjar am 11. Mai bereits in die Tat umgesetzt wurde, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Annexion von Gebiet C. Wenn Israel die palästinensischen Bewohner von zwölf Dörfern, d.h. mehr als 1.000 Menschen, ungehindert vertreiben kann, ist mit weiteren Vertreibungen dieser Art zu rechnen, nicht nur südlich von Hebron, sondern in den gesamten besetzten palästinensischen Gebieten.

Die palästinensischen Dorfbewohner von Masafer Yatta und ihre Rechtsvertretung wissen sehr wohl, dass das israelische Gerichtssystem keine wirkliche “Gerechtigkeit” schaffen kann. Dennoch führen sie den juristischen Kampf weiter, in der Hoffnung, dass eine Kombination von Faktoren, einschließlich der Solidarität in Palästina und des Drucks von außen, Israel letztendlich dazu zwingen kann, seine geplante Zerstörung und Judaisierung der gesamten Region zu verzögern.

Es scheint jedoch, dass die palästinensischen Bemühungen, die seit 1997 laufen, scheitern. Die Entscheidung des israelischen Obersten Gerichtshofs beruht auf der irrigen und völlig bizarren Auffassung, dass die Palästinenser in diesem Gebiet nicht nachweisen konnten, dass sie vor 1980, als die israelische Regierung beschloss, das Gebiet zur “Feuerzone 918” zu machen, dort hingehörten.

Leider stützte sich die palästinensische Verteidigung zum Teil auf Dokumente aus der jordanischen Ära und offizielle UN-Aufzeichnungen, in denen über israelische Angriffe auf mehrere Dörfer in Masafer Yatta im Jahr 1966 berichtet wurde. Die jordanische Regierung, die das Westjordanland bis 1967 verwaltete, entschädigte einige der Bewohner für den Verlust ihrer “Steinhäuser” – nicht Zelte -, Tiere und anderer Besitztümer, die vom israelischen Militär zerstört worden waren. Die Palästinenser versuchten, diese Beweise zu nutzen, um zu zeigen, dass sie nicht als Nomaden, sondern als verwurzelte Gemeinschaften existiert haben. Dies überzeugte das israelische Gericht nicht, das der Argumentation der Besatzungsarmee gegenüber den Rechten der einheimischen Bevölkerung den Vorzug gab.

Die israelischen Abschusszonen nehmen fast 18 Prozent der Gesamtfläche des Westjordanlands ein. Es handelt sich dabei um eine von mehreren Methoden der israelischen Regierung, um einen pseudo-legalen Anspruch auf palästinensisches Land zu erheben und schließlich auch rechtliches Eigentum zu beanspruchen. Viele dieser Schießzonen befinden sich im Gebiet C und sind eine Möglichkeit, wie Israel sich mit Unterstützung der Gerichte offiziell palästinensisches Land aneignet.

Nachdem es dem israelischen Militär nun gelungen ist, Masafer Yatta – ein 32 bis 56 km2 großes Gebiet – unter völlig fadenscheinigen Vorwänden zu erwerben, wird es viel einfacher werden, die ethnische Säuberung vieler ähnlicher Gemeinden in verschiedenen Teilen des besetzten Palästina zu gewährleisten.

Während die Diskussionen und die Medienberichterstattung über Israels Annexionspläne im Westjordanland und im Jordantal weitgehend abgeklungen sind, bereitet sich der Siedlerkolonialstaat nun auf eine schrittweise Annexion vor. Anstatt 40 Prozent des Westjordanlands auf einmal zu übernehmen, annektiert Israel nun kleinere Landstriche und Regionen wie Masafer Yatta separat. Tel Aviv wird schließlich alle diese annektierten Gebiete durch Umgehungsstraßen für jüdische Siedler mit größeren jüdischen Siedlungsinfrastrukturen im Westjordanland verbinden.

Mit dieser alternativen Strategie kann Israel nicht nur internationale Kritik vermeiden, sondern es wird dem Siedlerkolonialstaat auch ermöglichen, palästinensisches Land zu annektieren, während die Palästinenser nach und nach vertrieben werden. Auf diese Weise werden demografische Ungleichgewichte verhindert, bevor sie überhaupt entstehen können.

Was in Masafer Yatta geschieht, ist nicht nur die größte ethnische Säuberung, die Israel seit 1967 durchgeführt hat, sondern sollte auch als erster Schritt eines viel größeren Plans der illegalen Landaneignung, der ethnischen Säuberung und der offiziellen Massenanbindung betrachtet werden.

Es darf nicht zugelassen werden, dass Israel in Masafer Yatta Erfolg hat. Wenn es das tut, wird sein ursprünglicher Plan der Massenanbindung in kürzester Zeit Realität werden. Übersetzt mit Deepl.com

Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch – Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...