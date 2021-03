Bild: A picture taken on March 22, 2021, shows a campaign banner depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his challenger, Yesh Atid party leader Yair Lapid, ahead of the March 23 general election. Photo by Jamal Awad, APA Images.

This is what ‘Jewish democracy’ looks like – Mondoweiss The news from Israel’s four elections is that there is little ideological debate in Israel. Israeli Jewish voters are overwhelmingly rightwing. They are deeply divided over Netanyahu, but nearly 80 of the 120 members in the new parliament are rightwingers, dedicated to keeping the entire “land of Israel,” and Palestinians be damned.

So sieht “jüdische Demokratie” aus

Von Philip Weiss

26. März 2021

Die Nachricht von den vier Wahlen innerhalb von zwei Jahren in Israel ist, dass es wenig ideologische Debatte im Lande gibt: rechtsgerichtete Juden haben eine sehr starke Mehrheit. Während die israelischen Wähler über Netanjahu tief gespalten sind, sind fast 80 der 120 Mitglieder im neuen Parlament Rechtsaußen, und die Nicht-Rechtsaußen sind überwältigend zentristisch. Die jüdische Linke ist winzig, Meretz hat 5 Sitze. Meretz ist die einzige Fraktion im israelisch-jüdischen politischen Leben, die tatsächlich eine starke Position zur Besatzung einnimmt.

Viele von Israels Freunden in den USA beschreiben das Land als sowohl jüdisch als auch demokratisch. Diese Beschreibung ist insofern fair, als sich die israelischen Wahlen um eine Frage drehen: Welche Juden werden das Land regieren?

Es ist wahr, dass die etwa 20 Prozent der israelischen Bevölkerung, die nicht jüdisch sind, wählen dürfen, aber Palästinenser werden nie in die Nähe der Exekutive gelassen. Und alle führenden jüdischen Parteien machen Wahlkampf, indem sie sagen, dass sie nichts mit den palästinensischen Parteien zu tun haben werden. Und an allen Koalitionsverhandlungen in den nächsten Wochen werden jüdische Führer beteiligt sein (mit einem gelegentlichen Nebenschauplatz, der auf nichts hinausläuft).

Die Diskussion über die Siedlungen war bei dieser Wahl völlig abwesend. “Die palästinensische Frage ist buchstäblich und bildlich über die Hügel und weit weg”, sagte Neri Zilber in einem J Street Zoom.

Palästinenser denken in diesen Fragen ganz anders als israelische Juden. Sie sind sehr stark gegen die Besatzung und gegen Diskriminierung innerhalb Israels. Palästinenser haben die Klage gegen Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof vorangetrieben, die jede jüdische Partei ablehnt. Sogar Meretz kann die Anklage vor dem ICC nicht unterstützen.

Aber Palästinenser zählen nicht. Natürlich gibt es ungefähr gleich viele Juden und Palästinenser unter israelischer Herrschaft, zwischen dem Fluss und dem Meer, jeweils fast 7 Millionen, aber die Palästinenser genießen politische Rechte zweiter Klasse in Israel und überhaupt keine in der Westbank und im Gazastreifen. Israel hat dieses Arrangement in seinem Nationalstaatsgesetz von 2018 offiziell gemacht, das besagt, dass Juden das exklusive Selbstbestimmungsrecht im Land Israel haben, mit höheren Sprach- und Landrechten. Und die 80 rechten Stimmen in der Knesset setzen sich alle für eine Definition des “Landes Israel” ein, die bis zum Jordan reicht.

Israel hat sicherlich eine robuste Demokratie unter seinen jüdischen Parteien, aber die Verachtung für die palästinensische Meinung unter jüdischen Politikern ist allgegenwärtig und beunruhigend. Auf i24 News sagte neulich ein Sprecher des Likud, Netanjahus Partei, dass Ra’am, die islamistische palästinensische Partei, die überraschend 5 Sitze gewann, nur dann an Koalitionsgesprächen teilnehmen könne, wenn sie Israel als jüdischen Staat anerkenne.

Die Palästinenser wollen Israel nicht als jüdischen Staat anerkennen, und man kann verstehen, warum. Das bedeutet eine Herabsetzung ihrer eigenen Rechte. Und die ethnische Säuberung der Palästinenser, die 1947 begann und bis heute anhält, gehört einfach dazu. Die Palästinenser mögen diese Politik nicht; es ist also kein Wunder, dass sie nirgendwo an der Macht gehalten werden. Israel hat vor kurzem die Reiseerlaubnis des palästinensischen Außenministers widerrufen, weil er die ICC-Untersuchung unterstützt. Und die US-Regierung hat keinen Kommentar zu dieser arroganten Aktion.

Natürlich ist es für Israel schwer, die “Demokratie”-Idee aufrechtzuerhalten, wenn die Hälfte der Bevölkerung effektiv von der Entscheidung über die Regierung entmündigt ist.

Dieser Widerspruch holt Israel sogar im US-Diskurs ein. Wichtige Entwicklungen sind: Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem sagte im Januar, dass Israel ein “Apartheid-Regime der jüdischen Vorherrschaft” über alle Völker zwischen dem Fluss und dem Meer aufrechterhält. Dann begann der Internationale Strafgerichtshof seine Untersuchung von Kriegsverbrechen, die das Siedlungsprojekt einschließen. Und einige Mainstream-Autoren haben den Druck auf die jüdische Demokratie erhöht, von Peter Beinart, der einen einzigen demokratischen Staat fordert, bis zu Nathan Thrall, der sagt, dass liberale Zionisten die Apartheid ermöglichen, indem sie die Fiktion fördern, dass die Besatzung innerhalb der Grünen Linie eine von Israel getrennte Ordnung ist.

Heute wollen sich liberale Zionisten auf zwei Schlagzeilen der Wahl konzentrieren. Die schlechte Nachricht zuerst: eine faschistische theokratische jüdische Bewegung, die einst als rassistisch geächtet wurde, ist nun mit 7 Sitzen der Partei des religiösen Zionismus in der Legislative vertreten. “Das volkstümliche Element kommt jetzt zu seinem Recht”, sagte Yossi Gurvitz gestern in unserem Podcast. “In der Knesset gibt es jetzt 20 Sitze von rassistischen, jüdisch-suprematistischen Parteien, und sie kommen zu ihrem Recht und gehen nirgendwo hin.”

Einige amerikanische Politiker und viele Mitte-Links-amerikanische zionistische Gruppen sind verärgert über den Aufstieg des religiösen Zionismus.

Die andere Schlagzeile, die J Street sicher auf ihrer Konferenz im nächsten Monat verkünden wird, ist die Wiedergeburt der Arbeiterpartei, die sieben Sitze hat, während sie vielleicht keinen hatte. “Ich denke, Merav Michaeli ist der neue Führer der Linken”, sagt Gurvitz. “Das ist nicht gerade eine gute Nachricht, weil sie zugibt, dass sie nicht über die Besatzung sprechen will. Aber im Grunde ist sie eine sehr elegante und eloquente Rednerin und sie kann die Leute um sich scharen.”

Das Problem mit der Fokussierung auf die Schlagzeilen ist jedoch, dass sie von der klaren politischen Lektion der letzten 15 Jahre ablenken, die die vier jüngsten israelischen Wahlen nur verfestigen: Die israelische Regierung hat alles getan, was sie konnte, um die Möglichkeit eines palästinensischen Staates zu zerstören, und es ist ihr gelungen.

Abgesehen von einer Randgruppe in Meretz und Labor sehen die Israelis die Besatzung als Israel an. “Die rechten [Wähler] sehen alles, was links von Gideon Sa’ar ist, als Aufgabe des Landes Israel”, erklärte Dahlia Scheindlin gestern bei einem Anruf des New Israel Fund. “Dieses Land gehört uns, das ist es, was sie sagen”, erzählte sie, und die einzige Frage ist: Wie viel Land sollen wir noch nehmen?

Israel ist sich in diesem Verständnis politisch einig. Scheindlin sagt, dass die beiden Männer, die Netanyahu als Premierminister ersetzen könnten, Benny Gantz und Yair Lapid, den Ton ändern würden, aber nicht die Politik; sie würden ein Lippenbekenntnis zu einer Zwei-Staaten-Lösung ablegen, aber “unerfüllbare Bedingungen” für die Palästinenser stellen.

Das ist also alles, was man über Israel wissen muss. Es ist ein rechtsgerichteter Staat, der kein Interesse daran hat, seiner palästinensischen Bevölkerung Souveränität zu gewähren.

Das wirklich Bedauerliche ist, dass liberale Amerikaner mit diesen intoleranten Kräften kooperieren. “Zu meiner Schande haben wir in der Obama-Regierung so getan, als sei Netanjahu an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert. Dabei glaube ich nicht, dass er das jemals war”, sagt Obamas Berater Ben Rhodes jetzt bedauernd – nachdem der Schwindel aufgeflogen ist.

Das wirklich Bedauerliche ist, dass die demokratischen Politiker und die liberale Israel-Lobby diese Scharade weiterhin mitmachen werden. Sie werden Ihnen sagen, dass alles, was wir brauchen, eine Zwei-Staaten-Lösung ist, wenn es vor zehn Jahren getötet wurde, durch die jüdische Demokratie. Übersetzt mit Deepl.com.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...