“Die Heuchelei des Silicon Valley, Hassreden gegen Russland und Russen zuzulassen, wird besonders deutlich, wenn man sie mit den besonderen Schutzmaßnahmen vergleicht, die von Tech-Firmen eingeführt wurden, um Kritik an Israel und Israelis zu unterbinden”.

Social media giants allow hate speech against Russia but silence Israel’s critics Silicon Valley has rammed through a series of changes over the past few days at dizzying speed, making explicit what should already have been obvious: Social media firms have rapidly become little more than propaganda arms of the United States and its allies.



Social-Media-Giganten erlauben Hassreden gegen Russland, bringen aber Israel-Kritiker zum Schweigen



Von Jonathan Cook



18. März 2022



Die Entscheidung des Silicon Valley, russlandfeindliche Drohungen zuzulassen, entlarvt es als einen Propagandaarm des Westens

Facebook hat kürzlich eine scharfe Kehrtwende in seiner Politik zu Hassreden vollzogen (AFP)

Das Silicon Valley hat in den letzten Tagen in schwindelerregender Geschwindigkeit eine Reihe von Änderungen vorgenommen, die deutlich machen, was eigentlich schon längst hätte klar sein müssen: Social-Media-Firmen haben sich schnell zu einem Propaganda-Arm der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten entwickelt.

Diese Rolle lässt sich immer schwerer verbergen, da westliche Politiker und traditionelle Medien in den letzten drei Wochen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine eine antirussische Hysterie geschürt haben.

Die eklatanteste Änderung war eine scharfe Kehrtwende von Facebook in seiner Politik zu Hassreden und Aufwiegelung. Durchgesickerte E-Mails an Moderatoren von Inhalten, die letzte Woche von Reuters eingesehen wurden, deuteten darauf hin, dass Meta, das umbenannte Unternehmen hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, Gewaltandrohungen gegen Russen und Todesdrohungen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf seinen Plattformen zulassen würde.

Nun wird die Politik gegen Hassreden und Aufwiegelung nur für eine Gruppe aufgeweicht

Derartige Drohungen waren den Leitlinien zufolge unter Nutzern in weiten Teilen Osteuropas und Russlands erlaubt. Unabhängig von der offiziellen Position dürfte die neue Politik von Meta angesichts der weit verbreiteten russlandfeindlichen Stimmung im Westen eine breitere Wirkung haben.

In einer “Klarstellung”, die in dieser Woche präsentiert wurde, sagte Nick Clegg, Metas Präsident für globale Angelegenheiten und ehemaliger britischer Parteichef, dass Aufrufe zur Ermordung Putins oder “Gewalt gegen Russen im Allgemeinen” nicht geduldet würden. Er schien die Gewaltaufrufe speziell auf den russischen Staat und seine wehrpflichtigen Soldaten in der Ukraine zu beschränken.

Seit Jahren betonen die Unternehmen der sozialen Medien, wie wichtig es ist, gegen Hassreden und Aufwiegelung vorzugehen. Dies war die Begründung für die beispiellose Entscheidung der Tech-Giganten, Donald Trump Anfang 2021 von ihren Plattformen zu verbannen, obwohl er ein amtierender US-Präsident war.

Jetzt wird die Politik gegen Hassreden und Aufwiegelung nur für eine Gruppe aufgeweicht. Eine Ausnahmeregelung für Aufrufe zur Gewalt gegen Russen dürfte die ohnehin schon spürbare Russophobie weiter anheizen, bei der sogar berühmte, längst verstorbene Kulturikonen wie Tschaikowsky und Dostojewski ausgegrenzt werden.

In einem damit zusammenhängenden, ebenso drastischen Politikwechsel kündigte Meta an, ein bestehendes Verbot der Würdigung des Asowschen Bataillons, der bekanntesten von mehreren in der ukrainischen Nationalgarde aufgegangenen paramilitärischen Neonazi-Gruppen, aufzuheben. Die ultranationalistischen Asow-Kämpfer werden beschuldigt, Gewalt gegen die russischstämmige Bevölkerung der Ukraine zu verüben.

Doppelmoral

Die Heuchelei des Silicon Valley, Hassreden gegen Russland und Russen zuzulassen, wird besonders deutlich, wenn man sie mit den besonderen Schutzmaßnahmen vergleicht, die von Tech-Firmen eingeführt wurden, um Kritik an Israel und Israelis zu unterbinden.

Wenn Metas neue Politik für die Ukraine unparteiisch angewandt würde, wäre es dann den Palästinensern erlaubt, Gewalt gegen Israel und gegen israelische Soldaten zu fördern, die sie seit Jahrzehnten besetzen und belagern?

Im Gegensatz zur russischen Invasion in der Ukraine, die erst drei Wochen alt ist, besetzt und belagert Israel die Palästinenser im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem seit mehr als einem halben Jahrhundert mit Gewalt. Israel hat auch Kriegsverbrechen begangen, indem es Hunderttausende seiner jüdischen Bürger in palästinensisches Gebiet gebracht hat, um deren Land zu kolonisieren und sie ethnisch zu säubern.

Die israelische Blockade des Gazastreifens in den letzten 15 Jahren hat dazu geführt, dass die zwei Millionen Einwohner auf eine “Hungerkur” gesetzt wurden und die winzige Enklave immer wieder “in die Steinzeit” zurückgebombt wurde, einschließlich Angriffen auf Schulen und Krankenhäuser.

Die Palästinenser und ihre Unterstützer haben allen Grund, Israel und seine Führer ebenso leidenschaftlich und vehement zu verurteilen wie die Ukrainer und ihre Unterstützer Putin und Russland für die aktuelle Invasion anprangern. Warum also hat die eine Gruppe das Recht, zu Gewalt und Hass aufzurufen, während die andere das nicht darf?

In der Praxis wird Israel seit langem durch eine Reihe von Beschränkungen für Nutzer sozialer Medien geschützt. Beiträge können gelöscht werden, wenn sie gegen die Regeln gegen Fake News, Desinformation, beleidigende Inhalte, Mobbing, Unterstützung des Terrorismus, Hassreden und Aufhetzung verstoßen. Vermeintliche Verstöße haben jedoch oft nichts mit Wahrheit oder Unwahrheit, Recht oder Unrecht zu tun, sondern stehen im Einklang mit Israels Status als geschätzter Vasallenstaat der USA.

Regeln für Hassreden

Der einzige bedeutsame Unterschied zwischen den beiden Fällen – abgesehen von der Tatsache, dass der eine Missbrauch schon viel länger andauert – ist, dass Israels Verbrechen weitgehend vom westlichen politischen und medialen Establishment unterstützt werden.

Gewaltaufrufe gegen Putin und die Russen helfen der westlichen Außenpolitik, die Moskau seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der Ausweitung der Nato bis vor die Haustür Russlands stachelt. Im Gegensatz dazu bergen Aufrufe zur Gewalt im Zusammenhang mit Israel das Risiko, die langjährige Komplizenschaft des Westens mit den Verbrechen Israels zu verdeutlichen.

Doch die Heuchelei der Tech-Giganten ist noch eklatanter. Es ist nicht nur so, dass Drohungen gegen Israelis oder israelische Führer – im Gegensatz zu Drohungen gegen Russen – ein sofortiges Verbot von jeder Plattform nach sich ziehen, auf der sie veröffentlicht werden. Die Wahrheit ist, dass im Falle Israels und Palästinas einfache Kritik an Israel – oder sogar Stolz darauf, Palästinenser zu sein – zu einer Sperrung oder Löschung führen kann.

Ein Beispiel dafür ist die Entscheidung von Instagram im Jahr 2020, einen Beitrag des Models Bella Hadid zu löschen. Sie hatte lediglich ein Foto des US-Passes ihres Vaters gezeigt, auf dem sein Geburtsort als Palästina angegeben war. Ihr Kommentar lautete: “Ich bin stolz darauf, Palästinenserin zu sein.”

Instagram behauptete jedoch, der Beitrag verstoße gegen die “Gemeinschaftsrichtlinien über Belästigung oder Mobbing” und die Vorschriften über “Hassreden”. Nachdem Hadid einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte, ruderte Instagram zurück.

Aber abgesehen von den berühmten Models, den Menschen, die Metas Gewinne angekurbelt haben, werden die normalen Nutzer wahrscheinlich weit weniger Verständnis aufbringen. Die Feindseligkeit des Silicon Valley gegenüber Unterstützungsbekundungen für die Palästinenser wurde im vergangenen Mai besonders deutlich, als Israel den Gazastreifen 11 Tage lang bombardierte.

Hunderte von Palästinensern wurden von Facebook, Instagram und Twitter gesperrt, wenn sie die Bombardierung oder die laufende Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah, einem Brennpunkt palästinensischer Proteste, kritisierten. Auf Instagram wurde unter anderem Mona al-Kurd gesperrt, eine prominente palästinensische Aktivistin, die sich gegen die Zwangsräumungen engagiert. Facebook entfernte auch einen Beitrag der palästinensischen Amerikanerin Alia Taqieddin, der für einen Solidaritätsmarsch für Palästina in Seattle warb.

Instagram entfernte unterdessen Beiträge über die Al-Aqsa-Moschee, eine für Palästinenser und Muslime heilige Stätte in Jerusalem, die Israel seit Jahrzehnten mit jüdischen Siedlern umzingelt. Nachdem die Moschee im Mai zu einem Zentrum der Proteste wurde, stufte das Tech-Unternehmen sie fälschlicherweise als terroristische Organisation ein.

Klima der Zensur

Mehr als 30 Menschenrechtsgruppen protestierten im Mai gegen die Sperrungen und bezeichneten sie als eine Verschärfung des bestehenden Klimas der Zensur, dem Palästinenser ausgesetzt sind.

Diese Ansicht wurde von der in New York ansässigen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) im Oktober letzten Jahres geteilt: “Facebook hat Inhalte unterdrückt, die von Palästinensern und ihren Unterstützern gepostet wurden, die sich zu Menschenrechtsfragen in Israel und Palästina geäußert haben”, hieß es dort.

HRW führte als Beispiel an, dass Instagram ein Foto eines Gebäudes als “Hassrede” entfernte, das lediglich mit folgendem Titel versehen war: “Dies ist ein Foto des Gebäudes meiner Familie, bevor es am Samstag, den 15. Mai 2021 von israelischen Raketen getroffen wurde. Wir haben drei Wohnungen in diesem Gebäude.” Auch die Konten von palästinensischen Nachrichtenagenturen und Journalisten wurden wiederholt gesperrt.

Warum gibt es keine ähnliche Angst, dass das Schüren einer antirussischen Stimmung zu Hass und Gewalt gegen Russen führen wird?

Das alles ist nicht überraschend. Firmen aus dem Silicon Valley, darunter auch Meta, unterhalten seit vielen Jahren offene Beziehungen zu Israel. Im Aufsichtsrat von Meta sitzt Emi Palmor, die an der Gründung einer Cyber-Abteilung im israelischen Justizministerium beteiligt war, die von Menschenrechtsgruppen beschuldigt wurde, die Online-Diskussionen von Palästinensern mundtot zu machen.

Silicon-Valley-Firmen scheinen israelische Behauptungen zu akzeptieren, wonach die Anprangerung von Israels Verbrechen gegen Palästinenser als Hassrede oder Volksverhetzung gilt. Im Jahr 2016 berichtete das israelische Justizministerium, dass Facebook und Google “bis zu 95 Prozent der israelischen Aufforderungen zur Löschung von Inhalten nachgekommen sind” – fast ausschließlich von Palästinensern.

Es überrascht vielleicht nicht, dass Umfragen darauf hindeuten, dass die meisten Palästinenser Angst haben, ihre politischen Ansichten in sozialen Medien zu äußern. Laut 7amleh, einer palästinensischen Website zur Überwachung sozialer Medien, posten israelische Juden etwa jede Minute rassistisches oder volksverhetzendes Material, gegen das jedoch nur selten etwas unternommen wird.



Als Antisemiten verunglimpft

Der Grund für die übertriebene Empfindlichkeit der sozialen Medien gegenüber Kritik an Israel ist die Befürchtung, dass Hassbekundungen gegen Israel den Antisemitismus schüren könnten, da Israel behauptet, alle Juden in der Welt zu vertreten.

Das westliche politische und mediale Establishment hat sich an der Verstärkung dieser irrigen Annahme beteiligt. Sie waren nur allzu bereit, israelischen Beamten zu folgen, indem sie Israel – einen hochgradig militarisierten Besatzungsstaat – mit dem jüdischen Volk in einen Topf warfen. Paradoxerweise werden Antirassisten, die versuchen, den Unterschied zwischen Israel und Juden zu verdeutlichen, wie der ehemalige Labour-Führer Jeremy Corbyn, fälschlicherweise als Antisemiten verunglimpft.

Aktivisten protestieren gegen angeblichen Antisemitismus in der britischen Labour-Partei im Jahr 2018 (AFP)

Wenn aber wirklich die Befürchtung besteht, dass das Schüren von Anti-Israel-Stimmung zu einem breiteren Hass gegen Juden führt, warum gibt es dann nicht eine ähnliche Befürchtung, dass das Schüren von Anti-Russland-Stimmung zu Hass und Gewalt gegen Russen führt?

Wenn Israels wehrpflichtige Soldaten kein geeignetes Ziel für Gewaltaufrufe sind, weil sie sich in den besetzten Gebieten aufhalten, warum sollten dann russische wehrpflichtige Soldaten nicht auch vor Hassreden geschützt werden?

Die Russophobie, der die Metaszene frönt, verstärkt nur diese Doppelmoral im öffentlichen Diskurs. Wenn es falsch ist, zum Boykott Israels wegen seiner Verbrechen aufzurufen, warum ist es dann plötzlich akzeptabel, zu etwas weitaus Schlimmerem aufzurufen – zur kollektiven Bestrafung – der Russen, wie es US-Außenminister Anthony Blinken diesen Monat tat, als er das russische Volk aufforderte, “die Konsequenzen der Entscheidungen seiner Führer zu tragen”.

In den letzten acht Jahren starben viele Tausende ethnischer Russen in dem, was einem Bürgerkrieg in der ukrainischen Donbass-Region gleichkommt – einer der Auslöser für die russische Invasion, wenn man Putin glauben darf. Jetzt scheint Meta genau die russophobische Stimmung zu schüren, die die aktuelle Konfrontation nährt.

Auch in den westlichen Ländern, einschließlich der USA und des Vereinigten Königreichs, gibt es beträchtliche und sichtbare russische Auslandsgemeinschaften. Dies wurde durch den plötzlichen Anstieg der Antipathie gegenüber russischen Oligarchen wie Roman Abramowitsch, dem prominenten Besitzer des Chelsea Football Club, und die Verhängung von Sanktionen gegen sie unterstrichen.

Meta wurde um eine Stellungnahme gebeten, hatte aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht auf diese Kritik reagiert.

Werkzeuge der Macht

Die Tech-Giganten folgen nicht einfach kommerziellen Zwängen. Sie treffen zutiefst ideologische Entscheidungen, die zuverlässig mit westlichen Staatsinteressen übereinstimmen. Sie sind Kommunikationsmonopole, die diesen Status gerade deshalb genießen, weil sie mit westlichen Regierungen unter einer Decke stecken.

Die westliche Öffentlichkeit war weitgehend blind für den eigenen Autoritarismus des Silicon Valley im Namen der USA und ihrer Verbündeten

Der Zusammenhang war unübersehbar, als die Europäische Union in diesem Monat beschloss, zwei russische Sender, RT und Sputnik, zu verbieten. Facebook, Twitter, YouTube und TikTok schalteten die russischen Sender sofort vom Netz.

Wenn Putin Kritik an seiner Politik in Russland unterdrückt hat, wurde ihm zu Recht Autoritarismus vorgeworfen. Aber die westliche Öffentlichkeit war weitgehend blind für den eigenen Autoritarismus des Silicon Valley im Namen der USA und ihrer Verbündeten.

Die Realität ist, dass die Unterdrückung Andersdenkender und die Verstärkung von Hass an Unternehmen der sozialen Medien vergeben wurden. Das verschafft den westlichen Staaten ein Alibi, wenn sie bestimmte Arten der politischen Meinungsäußerung unterdrücken und andere fördern – und zwar aus der Ferne.

Google kündigte beispielsweise an, als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine seine Algorithmen zu ändern, um sicherzustellen, dass Websites, die sich kritisch über westliche Maßnahmen äußern, bei Suchanfragen schwer zu finden sind.

Die Wahrheit ist jedoch, dass Google seine Algorithmen schon vor langer Zeit so manipuliert hat, dass “maßgebliche” Quellen bevorzugt werden, d. h. traditionelle Medien, die nur selten Berichte oder Kommentare veröffentlichen, die über die oberflächlichste Kritik an der westlichen Außenpolitik hinausgehen. Kritischere Quellen sind in der Regel so weit unten in den Google-Rankings versteckt, dass nur die engagiertesten Forscher sie finden können.

Die verzerrten Algorithmen haben westliche Verbündete vor einer genauen Prüfung geschützt, sei es Israel, das die Palästinenser unterdrückt, oder Saudi-Arabien, das den Jemen bombardiert. Dieselben Algorithmen leisten nun die schmutzige Arbeit, die anti-russische Stimmung zu schüren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Google noch nicht auf diese Kritik reagiert.

Infolgedessen wurde die westliche Öffentlichkeit in den Nebel des Krieges getaucht, der Zugang zu russischen Stimmen verwehrt und hauptsächlich den wohlwollenden Berichten über die Handlungen der Ukraine ausgesetzt. Kritiker der westlichen Politik sehen sich nun mit einer Reihe von Einschränkungen konfrontiert, wenn es darum geht, über die wichtigsten Ereignisse, die unser Leben bestimmen, zu sprechen.

In den kommenden Wochen und Monaten werden die westlichen Regierungen Entscheidungen auf Leben und Tod treffen – Entscheidungen, die zu einer nuklearen Konfrontation führen könnten. Doch die Öffentlichkeit wird kaum wissen, wohin die Ereignisse führen und warum. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...