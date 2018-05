Solidarität mit Dieter Hanitzsch, nächstes Jahr in einem freien Palästina

Dank an Dieter Hanitzsch für diese treffende Karikatur und seine klare Aussage“, die ich voll unterstütze. Solidarität mit Dieter Hanitzsch.



Während Erdogan Schmähgedichte und Mohammed Karikaturen bejubelt werden, hat die Hasbara der Israel-Lobby, angeführt von der „Springernden Bild“, wieder einen perfekten Grund gefunden, von den Massaker in Gaza abzulenken.

Nächstes Jahr in einem freien Palästina.

Die Macht transatlantisch-zionistischer Propagandisten, den Diskurs in den Medien in ihrem Sinne zu lenken, zeigt sich u.a. immer wieder dann, wenn Kritik an israelischer Politik und staatlichen Verbrechen als „antisemitisch“ gebrandmarkt wird. Die Liste deutscher „Antisemiten“ ist mittlerweile so oppulent (und wertlos), dass es geradezu eine Ehre ist, neben Dichtern wie Günter Grass oder Journalisten…