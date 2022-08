Alles Antisemiten, sie lauern “hinter jedem Strauch” und überall. Wer spricht noch über die Menschenrechts-und Völkerrechtsverbrechen, über die Besatzung, über die ethnische Säuberung und ein Ende der illegalen israelischen Besatzung Palästinas….

Evelyn Hecht-Galinski

https://english.almayadeen.net/news/politics/israel-demands-un-investigators-to-quit-citing-anti-semitism?fbclid=IwAR1oc9uDig8MIfcm8eS7qoTm1tQm4Cy7cdCP9bbN2yclP7jO4H3idVDHOtI



Bild: An Israeli officer detaining a Palestinian teen (Reuters)



Israel” fordert UN-Ermittler wegen Antisemitismus” zum Rücktritt auf

Von Al Mayadeen

29 Juli 2022

“Israels” bevorzugte Waffe, Antisemitismus, wird gegen UN-Kommissare eingesetzt, die israelische Kriegsverbrechen und Massaker untersuchen.

Am Freitag beschuldigte “Israel” die Mitglieder einer UN-Kommission, die israelische Verbrechen, Massaker und Angriffe auf Palästinenser untersucht, antisemitische Bemerkungen gemacht und verteidigt zu haben, und setzte damit eindeutig die israelische Waffe der Wahl ein, um das Feuer auf jeden zu eröffnen, der es wagt, die israelische Besatzung für ihre endlosen Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen.



Nachdem es die “Antisemitismus”-Karte gezogen hatte, forderte “Israel” den Rücktritt der Mitglieder und die Auflösung der Kommission, wohl wissend, dass die Kommission israelische Kriegsverbrechen gegen Palästinenser untersuchen soll.



Nur wenige Stunden zuvor war am Freitag ein palästinensischer Jugendlicher in dem Dorf Al-Mughayer in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland von israelischen Besatzungstruppen mit scharfen Kugeln erschossen worden.

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Meirav Eilon Shahr, schrieb in einem Brief: “Es ist an der Zeit, diese Kommission aufzulösen”, da es für die drei Mitglieder der Kommission “keine Möglichkeit” gebe, “ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen”. “Daher fordere ich alle drei auf, sofort zurückzutreten”, sagte sie.

Miloon Kothari, einer der Kommissionsmitglieder, hatte auf eine “jüdische Lobby” angespielt, die in Frage stellt, ob “Israel” überhaupt eine UN-Mitgliedschaft verdient, und damit den Vorwurf wiederbelebt, der Rat sei parteiisch gegen “Israel”.

“Wir sind sehr entmutigt über die sozialen Medien, die größtenteils von der jüdischen Lobby oder von bestimmten Nichtregierungsorganisationen kontrolliert werden, die mit viel Geld versuchen, uns zu diskreditieren”, sagte Kothari.

Auch die Botschafter Großbritanniens und der Vereinigten Staaten zeigten sich in einem Tweet empört über Kotharis Äußerungen.



“Israel” will nicht mit UN-Rechtsteam kooperieren – Im Februar hatte “Israel” behauptet, die Leiterin einer UN-Untersuchung über die Praktiken der israelischen Besatzungstruppen in den palästinensischen Gebieten sei “voreingenommen”, und sich deshalb geweigert, mit der Untersuchung zusammenzuarbeiten.



Navi Pillay, ehemalige Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, wurde im Juli letzten Jahres zur Leiterin einer hochrangigen Untersuchung ernannt, die “alle zugrunde liegenden Ursachen” der anhaltenden israelischen Massaker in der Region untersuchen soll.



In einem an Pillay gerichteten Schreiben beschuldigte “Israel” sie, “eine israelfeindliche Agenda zu vertreten und zahlreiche israelfeindliche Äußerungen zu tätigen”.



Weil Kommissarin Pillay zu tief in die israelischen Machenschaften eindrang und deren Geschichte widerlegte, sagte der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, gegenüber Reportern: “Die Tatsache, dass sie in diese Kommission berufen wurde, ist eigentlich eine Schande.”



Das israelische Außenministerium weigerte sich, bei der Untersuchung mitzuarbeiten und erklärte: “Wir werden nicht mit dieser Kommission zusammenarbeiten.” Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...