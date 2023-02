Imagine If China Did To The US What The US Is Doing To China ❖ This past Thursday US Senator Josh Hawley gave a speech at the Heritage Foundation – a warmongering think tank with immense influence in the DC swamp – that is a perfect representation of a couple of interesting dynamics occurring in US foreign policy thought today.

Stellen Sie sich vor, China würde mit den USA machen, was die USA mit China machen

von Caitlin Johnstone

19. Februar 2023

Am vergangenen Donnerstag hielt US-Senator Josh Hawley eine Rede bei der Heritage Foundation – einer kriegstreiberischen Denkfabrik mit immensem Einfluss im Sumpf von DC -, die ein perfektes Beispiel für eine Reihe interessanter Dynamiken ist, die sich im heutigen außenpolitischen Denken der USA abspielen.

Der von Trump unterstützte Hawley ist ein perfektes Beispiel für den Pseudo-Populismus im “MAGA”-Zweig der republikanischen Partei: ein reicher Ivy-League-Absolvent, der sich groß aufspielt, um den Eliten im Namen des kleinen Mannes die Stirn zu bieten, während er konsequent die seit langem bestehenden Agenden westlicher Oligarchen, DC-Neocons und geheimer US-Regierungsstellen vorantreibt.

Hawleys jüngste Darbietung, bei der er vorgibt, den Tiefen Staat zu bekämpfen, während er den Tiefen Staat direkt unterstützt, zeigt sich in seiner Rede mit dem Titel “China and Ukraine: A Time for Truth” (Zeit für die Wahrheit), in der er den “endlosen Stellvertreterkrieg in der Ukraine”, die “Einheitspartei” der “Neokonservativen auf der Rechten und der liberalen Globalisten auf der Linken” und die Art und Weise, wie die US-Kriege im Nahen Osten “dort Milliarden von Dollar kosten und Hunderte von amerikanischen Menschenleben kosten” (in beiden Fällen eine massive Untertreibung), anprangert.

In typisch republikanischer MAGA-Manier nimmt Hawley dann all diese populistisch klingende Rhetorik und nutzt sie, um zu argumentieren, dass all der Reichtum, die Ressourcen und die militärische Feuerkraft, die in diese außenpolitischen Fehler in Übersee fließen, stattdessen dazu verwendet werden sollten, sich auf einen Krieg mit China wegen Taiwan vorzubereiten. Es ist kein Wunder, dass Hawley ein beliebter Gast eines anderen Pseudo-Populisten ist, des virulenten Anti-China-Propagandisten Tucker Carlson, der oft das gleiche Argument vorbringt.

Hawley bezeichnete China als “neue imperialistische Macht” (im Vergleich zu den Achsenmächten des Zweiten Weltkriegs, nicht zu den Vereinigten Staaten) und behauptete, der chinesische Präsident Xi Jinping wolle “die Kontrolle über den Pazifik” und werde schnell von der Übernahme Taiwans zur militärischen Einkreisung der Vereinigten Staaten übergehen, wenn er nicht aufgehalten werde.

Nachdem Hawley von einer massenhaften Verknappung von Produkten “von der Basismedizin bis zur Unterhaltungselektronik” gesprochen hatte, falls Peking Taiwan einnehmen sollte, beschrieb er eine “düstere Zukunft”, in der die Welt von chinesischer Kriegsmaschinerie umzingelt sein wird, sogar in Washingtons Revier:

Wenn China Taiwan einnimmt, kann es dort seine eigenen Streitkräfte stationieren. Es kann dann seine Position als Sprungbrett für weitere Eroberungen und Einschüchterungen nutzen – gegen Japan, die Philippinen und andere Inseln im Pazifik, wie Guam und die Nördlichen Marianen.

…

Als Asiens neue Führungsmacht könnte China den Handel der USA in der Region einschränken – vielleicht sogar ganz unterbinden. Vielleicht werden wir hineingelassen, aber nur zu Bedingungen, die für China günstig sind.

…

Aber das ist noch nicht alles. Vor kurzem wurden wir Zeuge, wie ein chinesischer Spionageballon über dem amerikanischen Kernland kreiste. Aber es kann noch viel schlimmer kommen.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der chinesische Kriegsschiffe in hawaiianischen Gewässern patrouillieren und chinesische U-Boote an der kalifornischen Küste entlangschleichen. Eine Welt, in der die Volksbefreiungsarmee über Militärbasen in Mittel- und Südamerika verfügt. Eine Welt, in der chinesische Streitkräfte frei im Golf von Mexiko und im Atlantik operieren.

Ja, stellen Sie sich das vor, Josh. Stellen Sie sich eine seltsame, dunkle Zeitlinie vor, in der China die USA mit Militärbasen und Kriegswaffen umzingelt. Und zwar buchstäblich genau so, wie es die USA jetzt mit China tun.

Kürzlich habe ich einen Bericht über eine verrückte Kriegspropaganda des australischen Nachrichtensenders Sky News veröffentlicht, in der es um die Gefahr ging, dass “Chinas Aggression” einen dritten Weltkrieg auslösen könnte. Lustigerweise zeigt Sky News etwa in der Mitte des Specials eine Grafik, die die immense, sich ausbreitende Militärpräsenz zeigt, die die USA um China herum aufgebaut haben, “ein riesiges Netzwerk von Operationen, das sich von Hawaii bis nach Indien erstreckt”.

Die Sky News-Sondersendung trägt den Titel “Chinas Aggression könnte einen neuen Weltkrieg auslösen”, aber man müsste schon ein Suppenhuhn sein, um sich diese Grafik nicht anzusehen und zu verstehen, wer hier der wahre Aggressor ist. Die USA agieren eindeutig aggressiv, und China reagiert eindeutig defensiv auf diese Aggressionen. Das liegt auf der Hand, denn die USA würden niemals dulden, dass China ihnen das antut, was sie China angetan haben. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Leute wie Josh Hawley genau diese Hypothese als das absolut schlimmste Alptraumszenario einer “dunklen Zukunft” beschreiben.

Wenn Hawley ein Spiel mit der Vorstellungskraft spielen will, sollte er sich vielleicht vorstellen, was die Vereinigten Staaten tun würden, wenn China plötzlich anfinge, die von ihm beschriebenen Dinge zu tun. Chinesische Kriegsschiffe, die in der Nähe von Kalifornien und Hawaii, im Golf von Mexiko und im Atlantischen Ozean im Rahmen der gleichen aggressiven Übungen zur “Freiheit der Schifffahrt” herumsegeln, die US-Kriegsschiffe zum Ärger Pekings routinemäßig in Gewässern nahe China durchführen. Militärbasen der Volksbefreiungsarmee in Mittel- und Südamerika, wie das Netz von Militärbasen, das die USA rund um China errichtet haben und bis heute weiter ausbauen.

Stellen Sie sich das vor, Josh.

Es ist nicht angenehm, sich vorzustellen, was in einer solchen Situation passieren würde, denn es würde einen sofortigen Weltkrieg bedeuten. Die USA würden den Aufbau einer militärischen Präsenz Chinas in der westlichen Hemisphäre sofort als kriegerischen Akt betrachten und diese Kräfte wie feindliche Invasoren angreifen. Wir alle wissen, dass dies wahr ist, wenn US-Imperiumsmanager wie Josh Hawley über eine solche Aussicht sprechen.

Ich werde nie aufhören, mich darüber zu amüsieren, wie sich amerikanische Vordenker melodramatisch über die Vorstellung aufregen, dass Nationen wie Russland und China kleine Einflusssphären über ehemalige Sowjetstaaten und das Südchinesische Meer geltend machen, während sie selbst darauf bestehen, eine Einflusssphäre geltend zu machen, die so aussieht:

Es ist unsinnig, wenn sich Loyalisten des US-Imperiums ständig über ausländische Regierungen beschweren, die Dinge tun, die das US-Imperium ständig tut. Hören Sie auf, die Dynamik zu erzeugen, die Sie angeblich bekämpfen wollen. Wenn Sie aufrichtig Frieden wollen, hören Sie auf, endlose Kriege zu führen. Wenn Sie aufrichtig gegen Einflusssphären sind, dann hören Sie auf, sie selbst viel ungeheuerlicher als jeder andere durchzusetzen. Wenn Sie aufrichtig ein Ende von Dingen wie Wahlbeeinflussung, Spionage und Propaganda wollen, dann hören Sie auf, der schlimmste Verursacher dieser Dinge zu sein. Wenn Sie aufrichtig keinen Weltkrieg wollen, hören Sie auf, einen solchen zu beschleunigen. Sei die Veränderung, Bruder.

Natürlich wird keine dieser Veränderungen von den Triebkräften des US-Imperiums vorgenommen werden, weil sie diese Dinge nicht aufrichtig wollen. Was sie wollen, ist Macht und globale Vorherrschaft.

Eines der seltsamsten Dinge, die die Mainstream-Weltanschauung von uns verlangt, ist, dass die US-Regierung (A) der Anführer der gesamten Welt sein sollte und (B) der Anführer der Welt allein aus rechtschaffenen und wohltätigen Gründen sein will.

Jeder andere, der die Welt beherrschen will, wird als größenwahnsinnig bezeichnet. Wir alle sind damit aufgewachsen, Filme und Serien über böse Schurken zu sehen, die die Welt beherrschen wollen. Doch die gängige Weltanschauung verlangt von uns zu akzeptieren, dass die US-Regierung die Welt nur deshalb beherrschen will, weil sie uns alle liebt und jedem Freiheit und Demokratie geben will.

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld in mein Trinkgeldkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meines monatlichen Zeitschriften zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …