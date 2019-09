Stellen Sie sich vor, Rashida Tlaib, AOC und Ilhan Omar diktierten einen Friedensplan für den Nahen Osten.  Von Richard Falk Middleeasteye

Imagine if Rashida Tlaib, AOC and Ilhan Omar dictated a Middle East peace plan Just imagine the Israeli reaction to a peace plan put forward by a future US president elected to pursue the agenda of the “ Squad „, appointing Noam Chomsky, the head of CAIR and Code Pink’s Medea Benjamin to lead its moves towards peace in the Middle East.

Stellen Sie sich vor, Rashida Tlaib, AOC und Ilhan Omar diktierten einen Friedensplan für den Nahen Osten.

Von Richard Falk

Stellen Sie sich die israelische Reaktion auf einen Friedensplan vor, der von einem zukünftigen US-Präsidenten vorgelegt wurde, der gewählt wurde, um die Agenda der „Truppe“ zu verfolgen und Noam Chomsky, den Leiter von CAIR und Medea Benjamin von Code Pink, zu ernennen, der seine Bemühungen um Frieden im Nahen Osten leiten soll.

Wir können uns kaum vorstellen, wie Israel auf eine Friedensinitiative von Ilhan Omar, Rashida Tlaib und AOC reagiert.

Stellen Sie sich außerdem vor, dass die neue Führung Washingtons vor der Enthüllung der revolutionären Friedensinitiative von Präsident Alexandria Ocasio-Cortez die folgenden einseitigen Schritte unternahm: eine Resolution des Sicherheitsrates vorzulegen, in der der Abbau der israelischen Trennmauer gemäß der Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs aus dem Jahr 2004 gefordert wird; auf der Einhaltung von Artikel 49 Absatz 6 der Vierten Genfer Konvention durch Israel zu bestehen und gleichzeitig die unverzügliche Umsiedlung aller israelischen Siedler hinter der Grünen Linie von 1967 zu fordern; und den Kongress über seine Absicht zu informieren, weitere jährliche Wirtschafts- und Militärhilfe für Israel einzustellen.

Stellen Sie sich zusätzlich zu diesen „Provokationen“ vor, dass die USA energisch die regionale Diplomatie mit den benachbarten arabischen Staaten verfolgten, um den größtmöglichen Druck auf Israel auszuüben, damit es dem beitritt, was Washington vorschlägt, oder schwerwiegende, negative Folgen erleidet.

Ich weiß, dass dies selbst den meisten pro-palästinensischen Aktivisten als absurde Art und Weise erscheinen würde, nachhaltige und gerechte Friedensvereinbarungen anzustreben, aber genau das ist der Weg, den das Weiße Haus mit seinen zahlreichen akrobatischen Aktionen eingeschlagen hat, um die Hebelwirkung für den Trump-Kushner „Deal of the century“ zu erhöhen. Selbst die schwachen Versuche des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, die Waage so leicht auszugleichen, brachten den meisten Israelis, einschließlich ihrer Führer, Wut auf die Lippen.

Ebenso bemerkenswert ist der Diskurs über die Trump-Diplomatie, der von zionistischen Apologeten und sogar von einigen Anti-Trump-Liberalen und israelischen Friedensaktivisten angenommen wurde.

Wir können uns die israelische Antwort auf eine Friedensinitiative von Ilhan Omar, Rashida Tlaib und AOC in diesem Sinne kaum vorstellen, die – bei aller scheinbaren Radikalität – aus völkerrechtlicher und moralischer Sicht tatsächlich sinnvoll wäre. Die Absurdität dieses umgekehrten „Friedensszenarios“ sollte uns helfen zu verstehen, wie extrem die pro-israelische Marke des Extremismus von Präsident Donald Trump war.

Ihre bösgläubige Botschaft an die Palästinenser geht in drei Richtungen: nicht vergangene Fehler zu wiederholen, indem sie einfach die Friedensvorschläge von Trump ablehnen; dass das Angebot von Trump unter den gegebenen Umständen das beste ist, was die Palästinenser unter veränderten Bedingungen vor Ort erwarten können; und nicht im Voraus abzulehnen, sondern zuzuhören, positiv auf positive Elemente zu reagieren und ein Bild von konstruktivem Engagement zu vermitteln.

Offenbar werden solche Ratschläge ohne Rücksicht auf den extremen anti-palästinensischen Kontext dargelegt, der durch eine Reihe von bewussten Schritten von Trump ab dem Zeitpunkt seiner Wahl geschaffen wurde. Können Sie sich überhaupt vorstellen, der israelischen Führung diese Art von Rat zu geben, wenn die politischen Realitäten umgekehrt werden?

Schräge diplomatische Atmosphäre

Palästinenser werden bestraft, weil sie nicht empfänglich sind und sich weigern, mit einem offenen Geist an den Tisch zu kommen. Zwar hat die Palästinensische Autonomiebehörde bei der Bewältigung der Situation nicht viel Feingefühl bewiesen und sich auf ein ambivalentes öffentliches „Nein“ verlassen.

Besser wäre eine Erklärung in dieser Richtung gewesen: „Wie kann man angesichts der Feindseligkeit gegenüber palästinensischen Anliegen, die von Anfang an ein Markenzeichen der Trump-Präsidentschaft war, erwarten, dass wir so dumm sind, dass wir so tun, als gäbe es eine Grundlage für die Erforschung des Trump-Kushner-Vorschlags, als ob er unserem langen Kampf für die elementarsten Rechte des palästinensischen Volkes eine gerechte Lösung bieten könnte?“

In einer so geneigten diplomatischen Atmosphäre zu sitzen, wäre der Höhepunkt der Torheit für die Palästinenser, die sie ohne Würde und Verständnis erscheinen lassen – bloße Marionetten, die zusammengebaut wurden, damit ihre Feinde die Fäden manipulieren konnten.

.

Die Palästinenser hätten ihre eigene Vision vom Frieden besser darlegen können und sollten. Die extreme Einseitigkeit des Trump-Ansatzes bot den Palästinensern eine einmalige Gelegenheit, die dringende Notwendigkeit eines neuen Friedensvermittlers zu erklären – nicht ein Partisan, wie wir es bei früheren US-Präsidenten gesehen haben, oder schlimmer noch, ein Imposanter, wie dieser zu sein scheint.

Die USA hatten ihre Hand als „ehrlicher Makler“ längst überspielt; jetzt sind sie so weit gegangen, dass jede weitere palästinensische Akzeptanz der US-Rolle zu einer Quelle der Erniedrigung, wenn nicht gar zu einem Zeichen politischer Senilität wird.

Es ist bemerkenswert, wie der Hintergrund pro-israelischen anstößigen Verhaltens in internationalen Kommentaren behandelt wird, die durch eine zugrunde liegende Fehlinterpretation verzerrt wurden. Was von Trumps „Friedensdiplomatie“ angestrebt wird, ist kein politischer Kompromiss, der die Grundrechte der beiden Völker berücksichtigt, sondern ein Sieg der einen Seite über die andere.

Den Druck erhöhen

Es handelt sich um einen Ansatz, der von Daniel Pipes und seinen Konföderierten auf dem Nahost-Forum leicht theoretisiert wurde und der darauf abzielt, eine Zunahme der Zwangsmaßnahmen der USA und Israels zu rechtfertigen und zu befürworten, die die Palästinenser dazu veranlassen werden, die politische Niederlage anzuerkennen und sich auf Veranlassung des israelischen Siegers den Bedingungen zu unterwerfen.

„Deal of the century“ ist eine Kapitulationserklärung, und die Palästinenser werden nicht unterschreiben.

Mehr erfahren “

Der Erfolg des Trump-Netanjahu-Ansatzes besteht also nicht darin, eine gemeinsame Basis zwischen den beiden Seiten zu finden, um eine Einigung zu erzielen, sondern die Schrauben der Unterdrückung so festzuziehen, dass die Palästinenser sich ergeben werden.

Der Ansatz stützte sich auf einseitige, strafrechtliche Maßnahmen, die durch regionale und globale geopolitische Hebelwirkung ergänzt wurden, sowie auf die Unterstützung der übermäßigen israelischen Gewalt im Umgang mit dem Großen Marsch der Rückkehr in den letzten anderthalb Jahren.

Vor diesem Hintergrund besteht für verantwortungsbewusste palästinensische Führer die Möglichkeit, mehr zu tun, als mürrisch auf ihren Händen zu sitzen.

Zusätzlich zu der Erklärung, warum Trumps Schritte die traditionelle Rolle der USA für Verhandlungszwecke inakzeptabel machen, sollten Palästinenser aller Fraktionen ihr Bestes tun, um ihre Meinungsverschiedenheiten aufzuheben und eine Einheit des Zwecks zu erreichen, zumindest für die Dauer ihres nationalen Kampfes.

Noch wichtiger kann es sein, die diplomatische Initiative zu ergreifen, indem man einen umfassenden Friedensvorschlag veröffentlicht, der die allgemeinen Konturen eines politischen Kompromisses zu Jerusalem, Siedlungen, Staatlichkeit, Grenzen, Flüchtlingen, Wasser, Offshore-Ressourcen, wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Sicherheit und allem anderen, was relevant erscheint, herausarbeitet.

Schon in Form einer Grundsatzerklärung würde sie die Absicht zum Ausdruck bringen, mehr zu tun, als die armseligen Angebote, die Kushner Inc. in der gesamten Region verkauft, abzulehnen.

Öffentlichkeitsarbeit Krieg

Eine so positive Initiative der palästinensischen Seite ist längst überfällig und würde den Palästinensern im laufenden „PR-Krieg“ helfen, der letztendlich für den politischen Kampf ebenso relevant sein könnte wie das diplomatische Tauziehen oder gar Widerstandskämpfe.

Nichts würde den palästinensischen Forderungen in diesem Stadium mehr Gewicht verleihen als die Unterstützung eines Friedensansatzes, der so viel vernünftiger und verantwortungsvoller erscheint, als das, was jetzt vom Weißen Haus Trump gefördert wird.

Diejenigen, die sich um Gerechtigkeit kümmern, dürfen dies nicht zulassen.

Kontextangelegenheiten, und wenn sie beseitigt sind, werden Verhaltensbewertungen verzerrt, insbesondere wenn das, worum es geht, stark umstritten ist. Dies gilt insbesondere für den unverschämt grausamen Trump-Kushner-Friedensansatz, der einen dünnen Schleier der Täuschung über einen konzertierten Vorstoß zu einem israelischen „Sieg“ legt und gleichzeitig vorgibt, den Frieden auf der Grundlage eines politischen Kompromisses zu suchen.

Dieser Kaiser hat keine Kleider. Diejenigen, die sich für Gerechtigkeit interessieren, dürfen das nicht zulassen.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er auch von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die palästinensischen Menschenrechte ernannt. Übersetzt mit Deepl.com

