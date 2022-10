Stepan Bandera und der Neonazismus: Warum braucht die US-NATO “Banderistan Ukraine”? Von Dr. Vladislav B. Sotirović

Stepan Bandera and Neo-Nazism: Why US-NATO Needs “Banderistan Ukraine”? – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate This Article button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Das Bild stammt von InfoBrics

Von Dr. Vladislav B. Sotirović

Global Research,

10. Oktober 2022

***

Auf den ersten Blick kann ein normaler Weltbürger denken, dass alles, was jetzt in Banderistan, der Ukraine und Umgebung passiert, einschließlich der Rekonstruktion der internationalen Beziehungen und der Neuformulierung der globalen Ordnung in der Politik, nur ein großes Missverständnis sein kann. Für dieselben Leute hat wahrscheinlich die ständige Expansion der NATO nach Osten seit 1999, d.h. in Richtung Russland, nichts mit dem Versuch zu tun, Russland zu unterwerfen und zu zerreißen, wie es sowohl Napoleon (1812) als auch Hitler (1941) wollten.

Sie werden Ihnen sagen, dass das Ziel der NATO-Erweiterung nicht in einem Krieg gegen Russland und dessen Besetzung besteht, sondern darin, ein möglichst starkes globales Verteidigungsbündnis zu schaffen, damit die Völker der Welt bereit sind, sich gegen den Angriff der Außerirdischen aus dem Kosmos zu wehren, sobald er stattfindet. Wer soll schließlich unseren Planeten verteidigen, wenn nicht die NATO, und in diesem Bündnis ist die Ukraine unersetzlich.

Ohne Banderistan Ukraine werden wir nicht in der Lage sein, unseren Planeten wirksam gegen Bösewichte aus dem Kosmos zu verteidigen. Es geht also nicht um den Feldzug der NATO im Osten gegen Russland und hat nichts mit früheren blutigen Versuchen ähnlicher Art (Napoleon und Hitler) zu tun. Angeblich handelt es sich um eine Fehlinterpretation der tatsächlichen westlichen Absichten (USA, NATO, EU). Mit anderen Worten, es handelt sich um einen klassischen Fall von russischer Paranoia, die in allem eine Bedrohung und eine Verschwörung gegen Russland sieht, sogar in ausländischen (NATO-)Stützpunkten und Raketen direkt an den russischen Westgrenzen (von Estland bis zur Südukraine und über das Schwarze Meer in der Türkei).

Um die Ironie und den Zynismus des vorangegangenen Absatzes beiseite zu lassen, da sie einer Situation nicht angemessen sind, in der die Menschen in der Ukraine leiden und deren Leben seit 2014 auf tausendfache Weise auseinanderfällt. Doch wie soll man die Enttäuschung über die Krokodilstränen verbergen, die über das Schicksal der Ukraine von denjenigen vergossen werden, die die Ukrainer seit 2014 unaufhörlich in den Krieg getrieben haben?

Es stellt sich die Frage, wie man auf die teuflische Heuchelei derjenigen reagieren soll, die seit Jahrzehnten systematisch fremde Länder zerstören und deren Bürger unglücklich machen, ohne sich um das Völkerrecht oder elementare Normen der Zivilisation zu scheren, und die jetzt plötzlich, gerade in der Ukraine, entdeckt haben, dass das Völkerrecht existiert? Zur Erinnerung: Von 1945 bis 2001 wurden 81 % der Kriege von den USA und nur 19 % von anderen Staaten geführt.

Die russische militärische Sonderintervention in der Ukraine oder, wie die westlichen russophoben Medien sagen, der russisch-ukrainische Krieg von 2022 war in der Tat unvermeidlich, da er von der NATO geplant wurde und folglich Schritt für Schritt zu diesem Ergebnis führte. Es muss jedoch ganz klar sein, dass der Plan für den Krieg weder in der Ukraine noch in Russland gemacht wurde. Beide Länder sind tragische Objekte der geopolitischen Pläne des Westens und ihrer eigenen Schwächen. Alles, was wir hier sehen, ist ein Crescendo von Prozessen, die lange vor 2022 begonnen haben. Es brauchte nicht viel Intelligenz, um vorherzusagen, was passieren würde. Der Triumph des Bösen und des Wahnsinns wird immer erst im Nachhinein deutlich, immer dann, wenn es zu spät ist. Noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Wahnsinn Europa so beherrscht wie heute. Europa erinnert an ein Puppentheater, das von einer unsichtbaren (USA) Hand geführt wird.

Nach diesem Konflikt werden die ethnischen Ukrainer am meisten verlieren, ungeachtet des Sprichworts, dass es in einem Krieg keine Gewinner gibt.

Wer das nicht glaubt, möge die ehemaligen Jugoslawen fragen.

Die Geschichte hat den Jugoslawen ihre Dummheit nicht verziehen, also werden es die Ukrainer auch nicht.

Die selbstmörderische pro-westliche Politik Russlands unter Boris Jelzin in den 1990er Jahren gewinnt erst jetzt ihre volle Bedeutung. Es ist nicht schlimmer, sie zu wiederholen – die Geschichte verzeiht keine Dummheit. Die einzigen sichtbaren Gewinner, zumindest für kurze Zeit, sind die Vereinigten Staaten, da es der Weltmacht am Ende ihres Einflusses gelingt, ihren Abstieg vom Thron zu verlangsamen, Europa und Russland gleichzeitig zu schwächen und sich auf das große chinesische Finale vorzubereiten.

Heute werden wir in der Ukraine Zeuge einer Tragödie zweier einander nahestehender slawischer Völker, die bis 1991 im selben Staat lebten, der danach lediglich seinen Namen änderte (von der UdSSR zur GUS). Und als sie sich 1991 friedlich trennten, ging jeder seinen eigenen Weg, mutig, kopfüber, direkt ins wirtschaftliche und soziale Chaos. Sie wurden sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik von ausländischen Beratern geführt, die ihnen den Weg zum “Übergang” wiesen. Auf diesem Weg gelang es der Ukraine, noch viel schlimmer zu werden als Jelzins Russland.

Heute ist die Ukraine das Land mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Europa und hat gerade den Kampf um den vorletzten Platz gegen Moldawien verloren. Diese traurige Entwicklung lässt sich nicht mit politischen Gründen und den Konflikten in der Ostukraine erklären. Die Ukrainer können die Russen nicht für ihren wirtschaftlichen Ruin verantwortlich machen.

Schon vor 2014 fiel die Ukraine in der Rangliste der europäischen Länder immer weiter zurück. Zu Beginn der “Transformation” im Jahr 1991 lag das Pro-Kopf-BIP der Ukraine um etwa 63 % höher als das von Belarus, um etwa 37 % höher als das von Polen und um etwa 293 % höher als das Albaniens. Vor dem Beginn der Krise in der Ukraine im Jahr 2013 war das Pro-Kopf-BIP des Landes jedoch um etwa 51 % niedriger als das Polens, um etwa 33 % höher als das Weißrusslands und um nur 8 % höher als das Albaniens. Kein Land in Europa ist im “Übergang” so tief gefallen wie die Ukraine.

Schließlich führte die langjährige wirtschaftliche und finanzielle Ausbeutung der reichen russischsprachigen Ostgebiete der Ukraine durch die Regierung in Kiew 2014 parallel zur russophoben Nazifizierung der ethnischen Ukrainer unweigerlich zur Abspaltung der russischsprachigen Ostprovinzen, die sich im Oktober 2022 freiwillig und demokratisch ihrem ethnohistorischen Mutterland Russland wieder anschlossen, und zwar aus dem einzigen Grund, um weiteren militärischen Terror durch die banderistische Ukraine und ihre westlichen Sponsoren zu vermeiden.

*

Dr. Vladislav B. Sotirović ist ein ehemaliger Universitätsprofessor in Vilnius, Litauen. Er ist Research Fellow am Zentrum für geostrategische Studien. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge für Global Research.

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Dr. Vladislav B. Sotirović, Global Research, 2022

