Stigmatisiert, aber nicht zum Schweigen gebracht: Aufwachsen als Palästinenser in Deutschland Von Daliah Lina

Eine Faktenreiche Schilderung der traurigen und gefährlichen Zustände in Deutschland! Das Land wo die Verleumdungen blühen und ich die Keffiyeh ehre!

Bild: People attend a protest rally in solidarity with Palestinians in front of Alexanderplatz in Berlin, Germany, on May 19, 2021. (Photo: Manar Shahin/APA Images)

Stigmatized But Not Silenced: Growing up Palestinian in Germany – Mondoweiss I was six years old when I first experienced the meaning of being a Palestinian descendant growing up in Germany. It was the day when my primary school teacher asked me where my mother was from. Innocently I replied, “from Palestine.” I immediately saw a rapid change in her behavior.

Stigmatisiert, aber nicht zum Schweigen gebracht: Aufwachsen als Palästinenser in Deutschland



Palästinensisch-Deutsche zu sein bedeutet, eine doppelte Last zu tragen: die Last des systemischen Rassismus und die Last der dunklen Vergangenheit Deutschlands.



Von Daliah Lina



10. Juni 2021

Ich war sechs Jahre alt, als ich zum ersten Mal erfuhr, was es bedeutet, als palästinensischstämmige Frau in Deutschland aufzuwachsen. Es war der Tag, an dem meine Grundschullehrerin mich fragte, woher meine Mutter stamme. Unschuldig antwortete ich: “aus Palästina”. Ich sah sofort eine rasche Veränderung in ihrem Verhalten. Wütend und entsetzt schrie sie mich an und verlangte, dass ich “nie wieder solche Lügen verbreite”, denn ihrer Meinung nach “gibt es Palästina nicht.” Ich ahnte nicht, dass mich solche Vorkommnisse während meines gesamten Aufwachsens in Deutschland verfolgen würden, wann immer ich meine palästinensische Identität preisgab.

Ob in der Schule, bei der Arbeit oder bei alltäglichen Aktivitäten wie dem Betreten eines Cafés oder eines Nachtclubs, mir wurde oft der Zutritt verweigert, weil ich meine Keffiyeh trug, da dieses Kleidungsstück “andere Kunden belästigen” würde. Mehrere Palästinenser-Deutsche haben mir von ähnlichen Erfahrungen erzählt, die ebenfalls in ihrer frühen Kindheit begannen. Lehrer würden sie offen stigmatisieren und ihnen verbieten, über ihre Identität zu sprechen. Halsketten mit der Form der palästinensischen Landkarte sind in der Schule oder am Arbeitsplatz oft streng verboten, ebenso wie die Keffiyeh. Die Begründung lautet, dass diese Gegenstände “antisemitisch” seien und nicht im öffentlichen Raum in Deutschland getragen werden dürften. Schüler palästinensischer Abstammung haben auch berichtet, dass sie sich oft nicht trauen, ein Referat über die Heimat ihrer Eltern zu halten, weil sie von den Lehrern bei der Erwähnung der Nakba ständig unterbrochen oder sogar von vornherein verhindert würden. Solche Vorkommnisse sind auch an deutschen Universitäten zu beobachten, vor allem in den Fakultäten für Internationale Beziehungen und Sozialwissenschaften. Das Verstummen der palästinensischen Stimmen in Deutschland ist andauernd und wird mit der Zeit immer schlimmer.

Die vergangenen Wochen waren für viele Palästina-Deutsche besonders hart. Hilflos mussten wir mit ansehen, wie palästinensische Zivilisten im größten Freiluftgefängnis der Welt unter israelischer Belagerung brutal angegriffen wurden, wobei mindestens 65 der Ermordeten Kinder waren. Wir wurden nicht nur mit der anhaltenden Gewalt vor Ort im Heimatland unserer Eltern konfrontiert, sondern mussten auch die einseitige Medienberichterstattung in Deutschland miterleben. ‘Die Hamas greift Israel aggressiv an’ war ein immer wiederkehrendes Narrativ, das von den größten deutschen Nachrichtensendern verwendet wurde. Die deutschen Medien berichteten kaum über die 219 getöteten Palästinenser, scheuten aber nicht davor zurück, die zehn Opfer auf israelischer Seite in großen fetten Buchstaben auf jeder Landing Page zu erwähnen. Als Proteste in verschiedenen Teilen Deutschlands stattfanden, sahen sich die Demonstranten mit immenser Polizeigewalt konfrontiert, besonders in Berlin. Mehrere Videos kursierten, die Angriffe auf friedliche Demonstranten und sogar Kinder durch deutsche Polizeikräfte zeigten. “Ich war entsetzt. Ich habe gesehen, wie sie junge Männer, die nur ‘Free Palestine’-Schilder hochhielten, aus der Menge packten und sie ohne Grund schwer verprügelten”, sagte Dina. S, eine Demonstrantin aus Berlin, erzählt. Die Medien wiederum berichteten am nächsten Tag über “antisemitische Proteste” in ganz Deutschland, woraufhin mehrere politische Debatten darüber folgten, ob “Einwanderer Antisemitismus nach Deutschland bringen” – das Land, das während des Holocausts über sechs Millionen Juden ethnisch gesäubert hat.

Aber es sind nicht nur Palästinenser, die unter dem deutschen Gaslighting leiden, wenn es darum geht, die israelische Aggression zu kritisieren: Auch jüdische Israelis, die sich mit den palästinensischen Menschenrechten solidarisieren, werden aktiv ins Visier genommen und offen verleumdet. Mehrere Aktivisten haben mir berichtet, dass sie von deutschen Aktivisten und sogar Politikern als “selbsthassende Juden” bezeichnet wurden. Der Beauftragte der Bundesregierung für “Jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus”, Felix Klein, beschuldigte kürzlich jüdisch-israelische Aktivisten, die die israelische Apartheid kritisieren, “unsensibel gegenüber der deutschen Vergangenheit” zu sein. Jüdische Stimmen werden auch von deutschen Akademikern, Politikern und Medien aktiv und systematisch zum Schweigen gebracht, wenn sie mit der Politik Israels nicht einverstanden sind. Dies geschieht oft mit heftigen Verleumdungskampagnen auf Twitter und in den Medien, die israelische Juden, die ihre Kritik an Israel äußern, offen ‘name & shame’ und sogar kriminalisieren. Wie mir Dr. Stavit Sinai, ein in Berlin lebender jüdisch-israelischer Soziologe und Mitglied des “Humbold 3-Prozesses” im Jahr 2019, erklärte:

Aber nicht nur Palästinenser leiden unter dem deutschen Gaslighting, wenn es darum geht, die israelische Aggression zu kritisieren: Jüdische Israelis, die sich mit den palästinensischen Menschenrechten solidarisieren, werden ebenfalls aktiv ins Visier genommen und offen verleumdet. Mehrere Aktivisten haben mir berichtet, dass sie von deutschen Aktivisten und sogar Politikern als “selbsthassende Juden” bezeichnet wurden. Der Beauftragte der Bundesregierung für “Jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus”, Felix Klein, beschuldigte kürzlich jüdisch-israelische Aktivisten, die die israelische Apartheid kritisieren, “unsensibel gegenüber der deutschen Vergangenheit” zu sein. Jüdische Stimmen werden auch von deutschen Akademikern, Politikern und Medien aktiv und systematisch zum Schweigen gebracht, wenn sie mit der Politik Israels nicht einverstanden sind. Dies geschieht oft mit heftigen Verleumdungskampagnen auf Twitter und in den Medien, die israelische Juden, die ihre Kritik an Israel äußern, offen ‘name & shame’ und sogar kriminalisieren. Wie mir Dr. Stavit Sinai, ein in Berlin lebender jüdisch-israelischer Soziologe und Mitglied des “Humbold 3-Prozesses” im Jahr 2019, erklärte:

“Deutsche Behörden stellten uns vor Gericht und kriminalisierten uns wegen Bagatelldelikten (ich bekam 30 Tage Gefängnis), weil wir es wagten, gegen israelische Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzutreten, während wir einen israelischen Apartheid-Vertreter konfrontierten, der an dem Massaker in Gaza 2014 beteiligt war. Wie Dokumente zeigen, war diese Aktion mit israelischen Beamten (Yair Lapid, derzeit Co-PM von Israel), den Berliner Behörden und israelischen Medien koordiniert, die uns individuell ins Visier nahmen – alles, um antizionistischen und Anti-Apartheid-Dissens gegen den kriminellen rassistischen Staat Israel zu unterdrücken. Ironischerweise hat sich unser Aktivismus erst ausgeweitet, nachdem wir den Prozess genutzt haben, um die israelischen Verbrechen aufzudecken. Ich kümmere mich nicht um böswillige Vorwürfe des Antisemitismus gegen Menschen, die gegen die israelische Brutalität aufstehen”.

Ein palästinensischer Deutscher zu sein bedeutet, eine doppelte Last zu tragen: die Last des systemischen Rassismus und die Last der dunklen Vergangenheit Deutschlands, die sich im Laufe der Jahre in antipalästinensischen Rassismus verwandelt hat. Angst vor Ausgrenzung, Diskriminierung und Verlust von Karrierechancen sind nur einige der zahllosen konzertierten Bemühungen Deutschlands, den Dissens von palästinensischen und jüdischen Bürgern zu verhindern, die ihre Stimme gegen eine krasse Realität erheben: Deutschlands Komplizenschaft mit der israelischen Apartheidpolitik und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...