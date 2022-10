Sünden des Schweigens, ODER absichtliches Schweigen Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

https://scheerpost.com/2022/10/08/patrick-lawrence-sins-of-silence-or-silence-by-design/



Zeremonie zum Baubeginn des Unterwasserabschnitts der Nord Stream-Gaspipeline, 2010. Kremlin.ru, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, über Wikimedia Commons









8. Oktober 2022

Anfang April 1961 berichtete der Korrespondent der New York Times, Tad Szulc, aus Miami, dass die CIA Exilkubaner für eine Invasion von Castros neuer Republik ausbildete. Szulc war zu diesem Zeitpunkt bereits ein erfahrener Korrespondent, und in seinem Bericht aus Florida traf er den Nagel auf den Kopf: Der Artikel enthielt alle Details der Schweinebucht-Operation, bis hin zum Datum der geplanten Landung an einem abgelegenen kubanischen Strand.

Die Times veröffentlichte den Artikel am 7. April 1961, aber erst, nachdem Turner Catledge, der damalige leitende Redakteur, Szulcs detaillierte Berichterstattung, das Datum der Operation und jede Erwähnung der CIA aus der Schlagzeile der Times entfernt hatte: “Anti-Castro-Einheiten trainiert, um auf Basen in Florida zu kämpfen”. Es war ein klassischer Fall, in dem die Zeitung auf das Passiv zurückgriff: Nein, die einstige, aber nicht mehr existierende Zeitung wollte den Lesern nicht sagen, wer die Ausbildung durchführte.

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits zahlreiche Berichte über antikommunistische Kubaner und ihre Pläne zur Invasion der Insel, die meisten davon aus Guatemala, und keiner deutete auf eine amerikanische Beteiligung an diesen Taten hin. Catledge’s Schnitte machten Szulc’s zu einem weiteren von ihnen. Amerika hat kaum mit der Wimper gezuckt, als der Artikel veröffentlicht wurde.

Szulc berichtete, dass die Operation am 18. April stattfinden würde. Er irrte sich um einen Tag: Die von der CIA geleitete Invasion fand am 17. April statt. Das war natürlich das Unglück, über das wir heute in den Geschichtsbüchern lesen.

Kurze Zeit später versammelte Präsident Kennedy führende Zeitungsredakteure im Weißen Haus zu einer Art Obduktion. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in einem heftigen Streit mit der CIA und ihrem Direktor, dem teuflischen Allen Dulles. An einem Punkt wandte sich Kennedy mit folgenden Worten an Catledge: “Wenn Sie mehr über die Operation gedruckt hätten, hätten Sie uns vielleicht vor einem kolossalen Fehler bewahrt.”

Ich habe in letzter Zeit viel über den Artikel von Tad Szulc und Kennedys Vorwurf an Turner Catledge nachgedacht, dass er seine Schneidezähne entfernt hat. Die Amerikaner während des Kalten Krieges im Dunkeln zu lassen, war der Schlüssel zur Fähigkeit des nationalen Sicherheitsstaates, ohne Rücksicht auf zivile Aufsicht oder politische Einmischung zu operieren. Dies, die Sünde des Schweigens, war meiner Meinung nach eine der schwerwiegendsten Verfehlungen der Presse in den Jahrzehnten des Kalten Krieges. (Und ich habe gerade ein Buch abgeschlossen, das dieses Thema aufgreift).

Nun bricht dasselbe Schweigen erneut über uns herein. Ich werde hier eine 30-Sekunden-Pause einlegen, damit die Leser noch einmal über Kennedys Bemerkung gegenüber Turner Catledge nachdenken können: Wenn die Presse ihre Arbeit getan hätte, hätte eine Katastrophe verhindert werden können.

Am 26. September sabotierten vier Explosionen die Gaspipelines Nord Stream I und II, die von Häfen in Russland zu Terminals an der deutschen Ostseeküste führen. Präsident Wladimir Putin deutet nun den Einsatz von Atomwaffen an, um auf den Stellvertreterkrieg zu reagieren, den die USA und die NATO über das Kiewer Regime gegen die Russische Föderation führen.

Wie beängstigend sind diese Entwicklungen in vielerlei Hinsicht? Zählen wir sie auf. Auf wie viele Arten ermöglicht das Schweigen unserer Medien diese Entwicklungen? Lassen Sie uns auch diese zählen.

Aufmerksame Leser werden sich an die lange Geschichte von Washingtons Widerstand gegen die Nord Stream II-Pipeline erinnern. Dies kam ans Tageslicht, als die Pipeline unter der Trump-Administration kurz vor der Fertigstellung stand. Die unmittelbare Absicht war, wie damals in vielen Berichten zu lesen war, Russland den großen europäischen Markt für Erdgas zu entziehen und diesen Markt für das wesentlich teurere amerikanische Flüssiggas zu sichern. Das übergeordnete Ziel bestand darin, die wachsende wirtschaftliche Verflechtung zwischen Europa und Russland zu stören und so die natürliche Entwicklung hin zu einer vereinten eurasischen Landmasse mit Europa als westlichster Flanke zu blockieren.



Am 7. Februar, zweieinhalb Wochen bevor Russland seine Intervention in der Ukraine begann, sagte Präsident Biden auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus: “Wenn Russland einmarschiert, wird es Nord Stream II nicht mehr geben”. Ein Reporter von ABC News fragte daraufhin: “Aber wie wollen Sie das genau machen, da das Projekt unter deutscher Kontrolle steht?” Biden stockte kurz, bevor er antwortete: “Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.”

Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, wer für die vier Unterwasserexplosionen in der Nähe von Bornholm, einer dänischen Insel hart an der deutschen Ostseeküste, verantwortlich ist. Das sollten wir nicht vergessen. Aber wir haben ein Motiv, einen Nutznießer und eine beachtliche Anzahl überzeugender Indizien, die darauf hindeuten, dass die Operation, die eine hochentwickelte Unterwassertechnologie erforderte und bei der Sprengkörper mit der Sprengkraft von 1.100 Pfund Dynamit zum Einsatz kamen, das Werk der USA in offensichtlicher Zusammenarbeit mit Dänemark, wenn nicht sogar mit Deutschland war.

Aus zahlreichen Berichten über diese Beweise, die alle in unabhängigen Medien veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die US-Marine kurz vor den Explosionen in dem Gebiet aktiv war. Zu dieser Flotte gehörte Berichten zufolge auch die U.S.S. Kearsarge, die unbemannte U-Boote an Bord hat, die in der Lage sind, Unterwassersprengstoff zu platzieren. Die Satellitenverfolgung zeigt die Anwesenheit von US-Militärhubschraubern kurz vor den Explosionen über den Gebieten, in denen die Sprengsätze detonierten. Die renommierte Europawissenschaftlerin Diana Johnstone hat in Consortium News einen hervorragenden Bericht veröffentlicht, der zu den besten gehört, die ich je gelesen habe. Darin zitiert sie Jens Berger, einen deutschen Journalisten, der bei den Nachdenkseiten, den Analytic pages”, veröffentlicht:

Es scheint völlig unmöglich, dass ein staatlicher Akteur mitten in diesem dicht überwachten Gebiet eine größere Marineoperation durchführen könnte, ohne von den zahllosen aktiven und passiven Sensoren der Anrainerstaaten bemerkt zu werden; schon gar nicht direkt vor der Insel Bornholm, wo Dänen, Schweden und Deutsche ein Stelldichein bei der Überwachung von Über- und Unterwasseraktivitäten geben.

Jeder, der danach sucht, kann mehr über diese Dinge erfahren. Ich erwarte, und ich hoffe, die Leser schließen sich mir an, eine solide Bestätigung für all dies.

Ich habe in keinem der Konzernmedien auch nur ein Wort darüber gelesen, dass das US-Militär oder die Geheimdienste oder beide hinter der Ostsee-Operation stecken könnten. Nachdem ich jahrzehntelang für diese Medien gearbeitet und sie gelesen habe, betrachte ich ihre schockierende Vernachlässigung dieser Geschichte als einen halben Beweis an sich – Schweigen mit Absicht. Als Jeffrey Sachs, der Wirtschaftswissenschaftler und Kommentator, am Montag in einem Bloomberg-Interview andeutete, dass die Sabotage der Pipeline “eine Aktion der USA war – vielleicht der USA und Polens”, wurde er von seinen Gesprächspartnern hektisch unterbrochen und wechselte das Thema auf… die Inflationsaussichten.

Wir sind wieder in der Zone des Atomkraftwerks Saporischschja. Wir haben wochenlang gelesen, dass die Russen das Kraftwerk beschossen haben, obwohl ihre Truppen es besetzt hatten. Jetzt lesen wir, dass die Russen wahrscheinlich eine Pipeline sabotiert haben, in die sie zusammen mit den Europäern etwa 11 Milliarden Dollar investiert haben und von der sie sich viele weitere Milliarden an Deviseneinnahmen versprachen. Die Chancen auf eine Verhandlungslösung wurden ebenso sabotiert wie die immer lauter werdenden Stimmen in Deutschland und anderswo, die eine Wiedereröffnung bzw. Öffnung von Nord Stream I und Nord Stream II fordern.

Der Ukraine-Konflikt hat gerade auf Europa übergegriffen, wie John Helmer, der langjährige Moskau-Korrespondent, neulich feststellte. Die Amerikaner scheinen entschlossen zu sein, bei ihrem Feldzug gegen Russland kein Risiko und keine Zerstörung zu scheuen: Es gibt kein Limit, wir sind jetzt auf dem Laufenden, und die europäische Führung scheint nicht die Absicht zu haben, ein solches zu verhängen. Das ist erschreckend.

Und ebenso erschreckend ist das abscheuliche Schweigen der Mainstream-Medien, die diese Tatsachen vor der Öffentlichkeit verbergen. Die Kultivierung von Unwissenheit unter ihren Lesern und Zuschauern, so bösartig effektiv sie auch sein mag, scheint mir das gefährliche Verhalten unseres nationalen Sicherheitsstaates noch mehr zu begünstigen, als es zu Zeiten von Turner Catledge der Fall war.Toto, lass keinen Zweifel aufkommen, wir sind nicht mehr in Kansas.

Zu den bedauernswertesten Äußerungen im Hin und Her zwischen Washington und Moskau in der Frage der Atomwaffen gehörte Putins Bemerkung in einer Rede am 30. September: “Die USA haben einen Präzedenzfall geschaffen”. Er sagte diesen Satz fast achselzuckend während der Feierlichkeiten zur Wiedereingliederung von vier Regionen der Ukraine in die Russische Föderation. Ich war für einen Moment sprachlos.

Lange Zeit gehörte ich zu denjenigen, die die Gefahr, dass eine der beiden Seiten auf Atomwaffen zurückgreift, abtaten, weil meiner Meinung nach niemand in Washington oder Moskau so verrückt ist. Ich habe mich selbst korrigiert. Es gibt überall etwas, das sehr nach Verrücktheit aussieht.

Wie Maria Zakharova, die sympathisch scharfzüngige Sprecherin des russischen Außenministeriums, neulich feststellte, haben sowohl Washington als auch London wiederholt verschleierte und unverhohlene Drohungen ausgesprochen, den Einsatz von Atomwaffen zu sanktionieren. Als führende Sponsoren des Kiewer Regimes haben sie stillschweigend zugesehen, als die ukrainischen Streitkräfte das Atomkraftwerk Saporischschja beschossen. Wenn das kein Nuklearterrorismus ist, fragt Zakharova, was dann? “Der Strahlung ist es egal, woher sie kommt.”

Wir lesen jetzt – ein neues Thema in letzter Zeit – dass Moskau sein Atomwaffenarsenal doch nicht einsetzen wird, weil die Kosten den Nutzen überwiegen würden. Dieses Denken stammt von Spieltheoretikern im Pentagon und im Geheimdienstapparat, die die Alternativen des Kremls “durchspielen”. Die Mainstream-Tageszeitungen zitieren diese Leute gerne.

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Madeleine Albright zitieren würde, aber für Spieltheoretiker gibt es einen besonderen Platz in der Hölle, wenn es nach mir geht. Sie haben nicht die geringste Ahnung von den komplexen Zusammenhängen menschlicher Motivation.

In der Tat schweigen die großen Medienorganisationen zu der sehr realen Gefahr – so real wie seit 60 Jahren nicht mehr – der nuklearen Vernichtung, die uns jetzt droht. Warum ist das so?

Meine Antwort ist nicht allzu kompliziert. Wir werden langsam an die Nähe der nuklearen Gefahr gewöhnt, damit Washington seine mutwillige Aggression gegen “Wladimir Putins Russland” – ich habe diesen Ausdruck immer geliebt, als ob es sich um ein separates Land handelt – fortsetzen kann, ohne Alarm zu schlagen oder störenden Dissens zu verursachen.

Es ist seltsam, oder vielleicht auch nicht, wie oft sich Vergleiche mit den Schwierigkeiten der Kennedy-Regierung in der Kuba-Frage als nützlich erweisen, um zu verstehen, was um uns herum vor sich geht. Glenn Greenwald kam kürzlich in einem Auftritt bei Tucker Carlson direkt auf diesen Punkt:

Es gibt fast ein Gefühl, das absichtlich kultiviert wurde, um zu glauben, dass der Einsatz von Atomwaffen wirklich keine realistische Möglichkeit ist… Aber wir waren bei mindestens zwei oder drei Gelegenheiten sehr nahe dran,… auch in der Kubakrise, weil die USA die russische Präsenz jenseits der Grenze in Kuba als so bedrohlich empfanden, dass wir deswegen einen Atomkrieg führen würden. Genauso sieht Russland das, was in der Ukraine direkt an seiner Grenze passiert. Es ist Wahnsinn, anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Wladimir Putin Atomwaffen einsetzt, gleich Null ist, wenn Russland einen existenziellen Krieg verliert oder die NATO eskaliert. Das ist eine gefährliche Illusion, von der ich glaube, dass sich viele Leute leiten lassen.

Eine Illusion, die aus dem Schweigen geboren wurde, möchte ich hinzufügen. Eine unheimliche, entnervende Stille, die ebenso beängstigend ist wie alles andere, was eine Welt betrifft, die in gefährliche Unordnung gerät. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...