Warum wurde diese Buch wohl nicht im „Jüdischen Staat“ in Hebräisch veröffentlicht?

In Israel findet sich kein Verlag, der das neue Buch von Lizzie Doron drucken will. Grund ist der Inhalt: Sie hat Gespräche mit den „Friedenskämpfern“ geführt, die in der israelischen Öffentlichkeit als „Terroristen“ oder „Verräter“ gelten.