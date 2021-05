Alles was ich in meinem neuen Kommentar beschreibe, ist noch untertrieben!

Bild: Israeli security forces detain a Palestinian amid ongoing confrontations as Palestinian families face eviction in the Sheikh Jarrah neighborhood of East Jerusalem, on May 4, 2021 [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Szenen aus Sheikh Jarrah beweisen Israels Barbarei



5. Mai 2021

Die Hamas verurteilte gestern den Angriff und die Einschüchterung der Bewohner des besetzten Ost-Jerusalemer Viertels Sheikh Jarrah durch israelische Besatzungstruppen und Siedler.

In einer Presseerklärung bezeichnete der Hamas-Sprecher Abdul-Latif Al-Qanu die Ereignisse in Sheikh Jarrah in der vergangenen Nacht als Ausdruck der Barbarei und der aggressiven Praktiken der israelischen Besatzung.

Al-Qanu bekräftigte, dass Israels anhaltende aggressive Praktiken gegen die Bewohner von Sheikh Jarrah und seine Versuche, sie aus ihren Häusern zu vertreiben, “eine Eskalation der Konfrontation mit der Besatzung und eine Stärkung der Standhaftigkeit der Jerusalemer mit sich bringen, um ihre Pläne zu durchkreuzen.”

Am späten Montag griff die israelische Besatzungspolizei Anwohner und Aktivisten in Sheikh Jarrah an, verhaftete viele von ihnen und führte Hausdurchsuchungen durch. Übersetzt mit Deepl.com

