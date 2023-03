“Tausende von israelischen Soldaten und Reservistenhaben in öffentlichen Erklärungen ihre Absicht bekundet, den Dienst in der Armee zu verweigern, sollte das Gesetz der Regierung verabschiedet werden.”

Ein kleiner Lichtblick im Dunkel der jüdischenBesatzungsarmee, dieses E-Mail, dass ich soeben bekam, immerhin.

Vom Zentralrat der Juden und vom Antisemitismusbeauftragten ist nichts mehr Positives zu erwarten. Sie haben auf ganzer Linie versagt! Sie spielen sich auf und meinen mit der unzerbrüchlichen Unterstützung eines zionistischen Apartheidregimes werden sie noch ernst genommen. Welcher Jude kann sich noch von solchen Funktionären vertreten fühlen? Aber von der Deutschen Regierung muss endlich ein Umdenken kommen, sollte sie das Andenken an den Holocaust wirklich zelebrieren. Unterstützen sie das Netzwerk der Verweigerer-Solidarität/Refuser Solidarity Network, Kanzler Scholz und AA Baerbock. Sie sind gefordert! Evelyn Hecht-Galinski

Israeli army is facing an “unprecedented crisis” as thousands of soldiers refuse; hundreds of thousands in mass protests | Refuser Solidarity Network These are crucial times in Israel/Palestine and the Israeli refuser movement needs your help as thousands of soldiers have announced their refusal to serve in the Israeli army over the last two weeks.

“Tausende von israelischen Soldaten und Reservisten haben in öffentlichen Erklärungen ihre Absicht bekundet, den Dienst in der Armee zu verweigern, sollte das Gesetz der Regierung verabschiedet werden.”

“Fast jede Einheit der israelischen Armee – einschließlich der Sayeret Matkal-Kommandos und anderer Elitetruppen – sieht sich mit einer Revolte von innen konfrontiert.”

“Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dieses Ausmaß der Beteiligung an zivilen Widerstandskampagnen in der israelischen Geschichte beispiellos ist. Nie zuvor hat eine israelische Bewegung ein solches Ausmaß an Beteiligung erreicht und gleichzeitig den zivilen Widerstand als Haupttaktik eingesetzt.”

“Der Akt der Auflehnung gegen das Militär – eine der zentralsten Institutionen der israelischen Gesellschaft und der nationalen Identität – ist oft der erste Schritt zur Abkehr von den hegemonialen Normen”

“Ich kann ehrlich sagen, dass ich in unserer Generation einen realistischen Weg zur Beendigung der Besatzung sehe.”

Mein Name ist Shimri Zameret und ich bin der Vorstandsvorsitzende von RSN. Dies sind entscheidende Zeiten in Israel/Palästina, und die israelische Verweigerer-Bewegung braucht Ihre Hilfe, denn in den letzten zwei Wochen haben Tausende von Soldaten ihre Weigerung erklärt, in der israelischen Armee zu dienen. Während der zweiten Intifada, als die israelische Armee in ihrem Bemühen, den Aufstand niederzuschlagen, Tausende von Palästinensern tötete, war ich Teil einer Bewegung israelischer Jugendlicher und Soldaten, die den Dienst in der Armee verweigerten. Im Alter von 18 bis 20 Jahren, zwischen 2002 und 2004, verbrachte ich 21 Monate im Gefängnis, um gegen die Besatzung und ihre brutale Politik zu protestieren. Es war eine der größten Kampagnen der Kriegsdienstverweigerung in Israel. Was wir in den letzten 14 Tagen erlebt haben, ist eine weitaus größere Welle der Verweigerung.

In den letzten zwei Wochen hat sich zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten eine neue Bewegung von Armee-Verweigerern gebildet

In den letzten zwei Wochen hat sich zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten eine neue Bewegung von Armee-Verweigerern gebildet, die sich gegen die Pläne der rechtsextremen Regierung unter Benjamin Netanjahu zur Verabschiedung einer Reihe antidemokratischer Gesetze wendet. Die vorgeschlagenen Gesetze, die von den Gegnern als “Justizputsch” bezeichnet werden, werden die Gerichte des Landes erheblich schwächen und der Regierungskoalition nahezu unbegrenzte Macht verleihen. Während die Rechte von Frauen, LGBTQ-Personen, säkularen Menschen und anderen Minderheiten beeinträchtigt werden, sind es die Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie, die am stärksten von den Gesetzen betroffen sein werden.

Angesichts dieser drohenden Gefahr haben Tausende von israelischen Soldaten und Reservisten öffentliche Erklärungen abgegeben, in denen sie ankündigen, den Dienst in der Armee zu verweigern, sollte das Gesetz der Regierung verabschiedet werden. Eine dieser Erklärungen enthielt mehr als 250 Unterschriften von Reservesoldaten, die alle der Spezialeinheit der Armee angehören. Darin heißt es, dass das Gesetz darauf abzielt, “die Justiz zu einer politischen und nicht unabhängigen Instanz zu machen, mit anderen Worten: ein Ende der israelischen Demokratie”. Eine zweite, ähnliche Ablehnungserklärung erhielt über 500 Unterschriften von Reservesoldaten, die alle der “Einheit 8200” angehören, einer Geheimdiensteinheit, die oft mit der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA verglichen wird.

Medienberichten zufolge sieht sich inzwischen fast jede Einheit der israelischen Armee – einschließlich der Sayeret Matkal-Kommandos und anderer Elitetruppen – mit einer Revolte von innen konfrontiert. Interne Chatgruppen der Armee werden Berichten zufolge von einfachen Soldaten überschwemmt, die erklären, dass sie den Dienst entweder verweigern oder verweigern werden, wenn der Justizputsch gelingt.

Die Uneinigkeit in der Luftwaffe – einer der angesehensten Divisionen der israelischen Armee – bereitet der Militärführung laut Presseberichten besondere Sorgen. In einer Nachricht in einer internen WhatsApp-Gruppe der Luftwaffe, die in Haaretz zitiert wird, kündigte ein Pilot an, dass er statt eines Tages pro Woche als Reservesoldat zu dienen, diesen Tag nun nutzen werde, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Ein anderer neuer Verweigerer sagte, dass die Fähigkeit der Armee, Sicherheitsbedrohungen zu bekämpfen, “ohne Zweifel beschädigt werden wird”, und betonte, dass “Es gibt viele Gründe, die für eine Ablehnung sprechen.

Or Heler, ein Militärkorrespondent des Nachrichtensenders Channel 13, der die aktuellen Entwicklungen aufmerksam verfolgt hat, warnte, dass dieser historische Aufstand die israelische Armee in eine “noch nie dagewesene Krise” stürzen könnte. Er hat Recht. Und für uns, die Bewegung, die für die Beendigung der israelischen Herrschaft über das palästinensische Volk kämpft, stellt diese Krise eine noch nie dagewesene Chance dar.

Fast alle jüdischen Israelis werden im Alter von 18 Jahren zur Armee eingezogen, wobei Männer in der Regel 32 Monate und Frauen 24 Monate lang dienen. Bemerkenswert ist jedoch, dass fast alle Israelis, die an der aktuellen Verweigerungswelle teilnehmen, Reservesoldaten sind – ältere Israelis, die entweder einen Monat pro Jahr oder einen Tag pro Woche über viele Jahre hinweg in der Armee dienen, normalerweise bis zum Alter von 40 Jahren.

Diese Reservesoldaten werden zur regulären Ausbildung einberufen und in Kriegszeiten in großer Zahl rekrutiert. Aber auch im Alltag ist die Armee auf diese Soldaten angewiesen, vor allem in Bereichen, die eine längere Ausbildung und technisches Wissen erfordern, wie z. B. der Nachrichtendienst und die Luftwaffe. Ohne sie kann die Armee nicht operieren.

Diese Verweigerungswelle findet inmitten einer größeren Kampagne von Massendemonstrationen und zivilen Widerstandsaktionen in ganz Israel statt. Die Demonstranten haben wichtige Autobahnen und Bahnhöfe in den größten Städten Israels blockiert; sie haben die Knesset, das israelische Parlament, während der Debatten über das Gesetz umzingelt und versucht, gewaltlos in sie einzudringen; sie haben einen landesweiten Generalstreik inszeniert und wöchentliche Märsche organisiert, die jeden Samstag Hunderttausende auf die Straße gebracht

Ebenso wichtig sind die wirtschaftlichen Maßnahmen, die unter dem Banner dieser Bewegung ergriffen wurden: Israelische Bürger und Einzelpersonen sowie israelische Unternehmen haben sich öffentlich von der israelischen Wirtschaft getrennt, indem sie ihre israelische Währung und ihre Aktien verkauft und ausländische Aktien gekauft haben. Das hat Wirkung gezeigt: Im Februar stürzte der israelische Schekel um 10 Prozent gegenüber dem Dollar ab, und viele Beobachter warnen vor weiteren wirtschaftlichen Schäden und Kapitalflucht.

Als Forscher auf dem Gebiet des zivilen Widerstands – dem Einsatz von Streiks, Boykotten, Massenprotesten und anderen gewaltfreien Aktionen, um unterdrückerischen Regimen die Zusammenarbeit zu entziehen – in globalen Gerechtigkeitskampagnen kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieses Ausmaß der Beteiligung an zivilen Widerstandskampagnen in der israelischen Geschichte beispiellos ist. Nach Schätzungen der Medien haben sich 2 bis 4 Prozent der israelischen Bevölkerung (zwischen 200.000 und 400.000 Menschen) an mindestens drei der Spitzenproteste und Streiktage im ganzen Land beteiligt. Noch nie zuvor hat eine israelische Bewegung ein solches Ausmaß an Beteiligung erreicht und gleichzeitig den zivilen Widerstand als ihre wichtigste Taktik eingesetzt. Angesichts der Tatsache, dass der Grad der aktiven Beteiligung der Bürger weithin als Schlüssel zur Vorhersage der Erfolgschancen von Kampagnen des zivilen Widerstands gilt, ist dies eine wichtige Nachricht.

Solche Kampagnen des zivilen Widerstands können eine transformative Wirkung haben, wie Beispiele aus der jüngeren Geschichte zeigen. Dazu gehören der Sturz von Präsident Slobodan Milošević durch serbische Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2000, die Revolte, die 2006 zur Wiederherstellung der Demokratie in Nepal führte, der Sturz autoritärer Herrscher in Tunesien und Ägypten im Jahr 2011, die Blockaden der Welthandelsorganisation, des Internationalen Währungsfonds und der G8/G20-Gipfel durch die globale Gerechtigkeitsbewegung in den letzten zwei Jahrzehnten sowie die Strategien von Bewegungen für Klimagerechtigkeit wie Extinction Rebellion, Just Stop Oil und der Sunrise-Bewegung.

Doch so erfolgreich die israelischen Proteste bei der Mobilisierung der Menschen auch waren, einige sind auch besorgt, dass sie ein grundlegendes Problem übersehen. Kritiker weisen zu Recht darauf hin, dass viele der Einzelpersonen und Gruppen, die die derzeitige Oppositionsbewegung anführen – einschließlich der Kampagnen zur Verweigerung der Armee -, ihre Botschaften in erster Linie auf die Auswirkungen konzentrieren, die die Gesetzgebung der rechtsextremen Regierung auf Juden in Israel und in der Diaspora haben wird, während sie die jahrzehntelange antidemokratische und apartheidartige Politik, die von allen früheren Regierungen gegen Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie betrieben wurde, weitgehend ignorieren.haben.

Diese Kritik ist wichtig und legitim. Sowohl Strategen als auch Experten für historische zivile Widerstandsbewegungen betonen jedoch, dass sich solche Kampagnen häufig auf “kleinere” oder “symbolische” Forderungen konzentrierten, die dazu beitrugen, die größere Ungerechtigkeit für größere Teile der Bevölkerung sichtbar zu machen. So konzentrierte sich die am weitesten verbreitete Kampagne der indischen Antikolonialbewegung auf den Kampf gegen eine Steuer auf die Salzproduktion und nicht auf die Forderung nach einem Ende der britischen Herrschaft. Auch die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung machte landesweit Schlagzeilen durch eine Kampagne, die sich nicht zuerst auf das Wahlrecht, sondern auf die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln konzentrierte.

Darüber hinaus wird die Teilnahme an dieser Protestbewegung für Hunderttausende von Israelis, ob jung oder alt, eine prägende Erfahrung für den Rest ihres Lebens sein. Und wie wir bei früheren Verweigerungswellen der Armee gesehen haben, ist der Akt der Auflehnung gegen das Militär – eine der zentralsten Institutionen der israelischen Gesellschaft und der nationalen Identität – für viele Israelis oft der erste Schritt zur Abkehr von den hegemonialen Normen, mit denen sie aufgewachsen sind, was schließlich zu einer völligen Umgestaltung ihrer Weltanschauung führt. Es ist bezeichnend, dass viele der israelischen Aktivisten, die heute ihr Leben dem Kampf gegen Besatzung und Apartheid widmen, als junge Armeeverweigerer oder Reservesoldatenverweigerer in früheren Zeiten angefangen haben.

Ja, es ist beunruhigend, dass Millionen von israelischen Juden erst jetzt zum ersten Mal erkennen, dass die ultranationalistischen und ultrareligiösen Kräfte des Landes eine existenzielle Bedrohung für die Gesellschaft darstellen, auch für die Millionen von Palästinensern, die unter israelischer Herrschaft stehen. Später ist jedoch besser als nie, und diese Welle der Verweigerung und des Protests kann noch einen tiefgreifenden Wandel in der israelischen Gesellschaft bewirken. Auch wenn es wahrscheinlich Jahre dauern wird, bis sie an die Oberfläche dringt und die langfristige Politik beeinflusst, könnte diese Periode der Massenverweigerung und des zivilen Widerstands ebenso transformativ sein wie die israelischen Bewegungen, die während der Zweiten Intifada, des Libanonkriegs 1982 und des Jom-Kippur-Kriegs 1973 entstanden sind.

Angesichts dieser Welle der Verweigerung und des Widerstands glaube ich, dass die Rolle des Refuser Solidarity Network und unserer Unterstützer darin besteht, diese Welle der Verweigerung und des Widerstands öffentlich zu unterstützen, sich mit ihr zu solidarisieren und insbesondere diejenigen Verweigerer und Demonstranten zu unterstützen, die ihre Aktionen als Teil eines größeren Kampfes für Gerechtigkeit für die Palästinenser sehen. Der vor uns liegende Weg ist weder sicher noch gewiss, aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten kann ich ehrlich sagen, dass ich einen realistischen Weg zur Beendigung der Besatzung in unserer Generation sehe.

Das Refuser Solidarity Network und unsere Partner in Israel werden diese neuen Gruppen von Verweigerern auf jede erdenkliche Weise unterstützen.

Jede Spende kann in dieser Zeit helfen.



In Solidarität,

Shimri Zameret

Vorstandsvorsitzender

Netzwerk der Verweigerer-Solidarität

