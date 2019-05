The Angry Arab: Die militärischen Optionen des Iran As`ad AbuKhalil speziell für Consortium- News

THE ANGRY ARAB: Iran’s Military Options As’ad AbuKhalil weighs Iran’s position at a dangerous point in U.S. relations, but says the prospects of war are not as high as Gulf regimes and Israel want them to be. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News The crisis in Iranian-U.S.



Der ANGRY ARAB: Die militärischen Optionen des Iran

As`ad AbuKhalil

As’ad AbuKhalil wägt die Position des Iran an einem gefährlichen Punkt in den Beziehungen zu den USA ab, sagt aber, dass die Kriegsaussichten nicht so hoch sind wie die Golf-Regimes und Israel sie haben will.

By As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium-News

Die Krise in den Beziehungen zwischen dem Iran und den USA ist an einem gefährlichen Punkt angelangt, und Israel und seine Golfverbündeten hoffen auf einen großen US-amerikanischen und iranischen Krieg. Das iranische Regime hat eindeutig begrenzte Möglichkeiten, da es durch das Atomabkommen gebunden ist, während es mit der Wiedereinführung von US-Sanktionen immer weniger Vorteile daraus zieht. Aber sie hat dennoch einige Möglichkeiten, insbesondere im Falle einer militärischen Konfrontation.

Seine Feinde agieren unter der Annahme, dass die Sanktionen entweder das Regime zur Kapitulation treiben oder zu einer Volksrevolution führen würden, die das islamische Regime beenden würde. Keines der beiden Szenarien ist in absehbarer Zeit wahrscheinlich, und das Regime – wenn es mit einer Bedrohung für sein Überleben konfrontiert ist – wird rücksichtslos kämpfen (und das iranische Regime hat mehr von einer Volksbasis als das syrische Regime). Aber die Aussichten auf einen Krieg sind nicht so hoch wie die Golf-Regimes und Israel will, dass sie es sind.

Die Trump-Administration kam auf eine Agenda, die sich ausschließlich auf die Innenpolitik konzentrierte, und Präsident Donald Trump hat sich lange Zeit gegen eine militärische Intervention der USA im Nahen Osten ausgesprochen. Er kritisierte Präsident George W. Bushs Invasion des Irak früh, als viele Demokraten zu diesem Schlag marschierten.

Trumpf kommt von einer traditionellen republikanischen isolationistischen Außenpolitik, obwohl seine Regierung mit einer seltsamen Mischung aus Neokonservativen und interventionistischen Konservativen besetzt ist. (Nationaler Sicherheitsberater John Bolton bürstet auf Vorschlag, dass er ein Neokonservativer ist, weil es impliziert, dass er einmal ein Demokrat war, was er nie war).

Aber Trumps Ernennungen in der Außenpolitik und Verteidigung können nicht als Hinweis auf seine außenpolitische Agenda oder „Doktrin“ gelesen werden, weil er so viele Mitglieder der republikanischen Außenpolitik entfremdet hat, dass er nicht aus dem traditionellen republikanischen Rolodex einstellen konnte, und er scheint, persönliche Loyalität und Schmeichelei weit vor jedem ideologischen Lackmustest zu setzen.

Trump’s Absichten unklar

Es war nicht klar, was genau Trump vom Iran will. Sogar im Nahen Osten: Er begann seine Kampagne mit der Forderung nach einer „neutralen“ US-Haltung gegenüber dem arabisch-israelischen Konflikt und zeigte dennoch im Weißen Haus die proisraelischste Verzerrung, die es je im Oval Office gegeben hat (und setzte das Muster fort, dass jeder US-Präsident proisraelischer und antipalästinensischer wurde als sein Vorgänger, mit Ausnahme des Teams von Präsident George H.W. Bush und Außenminister James Baker).

Zum Iran hat Trump einfach gegen das iranische Atomabkommen geschimpft, ohne konkrete Kritik zu üben (es ist zweifelhaft, dass er das Abkommen gelesen oder sogar ein ausführliches Briefing gehört hat). Genau wie das Thema Gesundheitsversorgung ist Trump weniger um Substanz und öffentliche Ordnung als um seinen eigenen Markennamen und sein eigenes Vermächtnis besorgt, und der Wunsch, das, was – zu Recht oder zu Unrecht – als die Errungenschaften der Obama-Regierung wahrgenommen wird, zu demontieren.

Der Iran war sich der israelischen Verschwörung in all dem bewusst; er war bestrebt, die iranischen Streitkräfte in Syrien zu einer Konfrontation zu provozieren. Und konsequent hat das iranische Regime den israelischen Provokationen widerstanden, aber seine Präsenz in Syrien beibehalten. Sie hat die Hisbollah- und Irak-Haschd-Milizen weiterhin mit Unterstützung und Finanzierung versorgt (trotz der übertriebenen Berichte von Liz Sly von der Washington Post und anderen westlichen Korrespondenten, die offenbar ausschließlich mit Feinden des Iran und der Hisbollah im Nahen Osten sprechen).

Der Iran ist sich auch bewusst, dass einige Fraktionen in der Trump-Regierung auf die Israelisch-saudischen Pläne für eine große militärische Konfrontation mit dem Iran ausgerichtet sind.

Undenkbarer Begriff

Aber die Vorstellung, dass die USA in den Krieg gegen den Iran ziehen würden, ist eher undenkbar. Der Krieg gegen den Irak, ein erschöpftes Land, das unter zwei aufeinanderfolgenden großen Kriegen und lähmenden, von den USA verhängten Sanktionen leidet, führte zu dem Debakel, das eine Vielzahl von terroristischen Organisationen hervorgebracht hat. Ein Krieg gegen den Iran würde (menschlich und finanziell) weit mehr kosten als die beiden Kriege im Irak und in Afghanistan. Auch im Gegensatz zu Afghanistan und dem Irak hat der Iran in der Tat Anhänger, Verbündete und Kunden in der gesamten Region, die im Falle eines größeren Krieges zu seiner Verteidigung kommen würden. Es kann keinen begrenzten Krieg gegen den Iran geben.

Auch das iranische Regime ist ideologisch gespalten. Präsident Hassan Rouhani und Außenminister Mohammed Javad Zarif hatten Wohlstand und Stabilität versprochen, wenn die Gespräche mit den USA fortgesetzt würden und ein Atomabkommen erzielt würde.

Das Rouhani-Zarif-Team kollidierte immer mit einem Hardline-Team im Iran, das nicht an Gespräche mit den USA glaubte. Der Oberste Führer identifizierte sich mit dem Hardline-Team, ging aber mit dem Plan von Rouhani-Zarif konform.

US-Außenminister John Kerry spricht mit Hossein Fereydoun, dem Bruder des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, und Zarif, 14. Juli 2015. (Außenministerium)

Teheran muss frustriert sein.

Teheran, heute, muss frustriert sein: Während sie sich an den Deal klammert und an seine Bedingungen hält, haben es die Europäer versäumt, einen alternativen Finanzmechanismus zu entwickeln, der es dem Iran ermöglicht, auf dem internationalen Markt zu kaufen und zu verkaufen. Die Sanktionen der USA sind effektiver geworden, und die globale Mobbing-Kampagne der USA hat Länder und Unternehmen davon abgehalten, Geschäfte mit dem Iran zu tätigen.

Es gab Grund zu der Annahme, dass dies passieren könnte. Die Republikanische Partei machte ihre Position zu dem Abkommen ziemlich deutlich, als sie einen ausländischen Führer, den israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu, einlud, eine Litanei von Beschwerden vor dem US-Kongress aufzulisten (wo die Demokraten zu viel Angst vor der israelischen Lobby hatten, um Missbilligung zu registrieren, und dem Weißen Haus Obamas, das normalerweise zu sanftmütig war, um zu antworten).

Die Hardlinefraktion im Iran – was auch immer das bedeutet – scheint keine Alternative zu Gesprächen mit den USA zu haben. Die jüngsten Interviews mit Zarif in den USA sollten eine neue Politik des Iran formulieren, in der die Regierung ihre Bereitschaft zum Gespräch mit der Regierung zum Ausdruck bringt.

Zarif kontert Skeptiker im Iran, indem er zwischen Trump und dem, was er „Team B“ nennt (Bolton und Company), unterscheidet. Und wenn der Iran das Abkommen aufrechterhalten will und keinen alternativen Plan hat, können Gespräche mit der Trump-Regierung unvermeidlich werden.

Trump ist kein Verfechter von Themen oder politischen Details, aber er zieht es vor, seinen Namen und seinen persönlichen Abdruck auf jedem internationalen Abkommen zu haben. Die Regierung fügte ihrer Liste der Forderungen nach Entnuklearisierung hinzu und bestand darauf, dass die Gespräche mit dem Iran Nr. 1) ballistische Raketen; Nr. 2) regionale Fragen; Nr. 3) Irans Unterstützung für Gruppen, die als terroristische Gruppen eingestuft werden (zu denen nun auch die Revolutionsgarden gehören – d.h. die USA möchten, dass der Iran die Unterstützung seiner eigenen Streitkräfte einstellt).

Obamas Team untersucht die nuklearen Verhandlungspunkte des Iran. (Außenministerium)

Die Obama-Regierung hat bereits in den letzten Verhandlungen versucht, alle diese Punkte auf die Tagesordnung zu setzen, und Teheran hat sich entschieden geweigert. Der Oberste Führer erst letzte Woche wies darauf hin, dass sich seine Regierung weigert, auch diese Fragen zu diskutieren, was ein Signal sein könnte, dass der Oberste Führer für eine neue Verhandlungsrunde mit der Trump-Administration offen sein könnte, jedoch strikt über Atomfragen.

Was letzte Woche geschah, könnte auf die iranische Vorgehensweise im Falle eines militärischen Angriffs auf seine Streitkräfte hinweisen. Es könnte leicht auf Ziele in Saudi-Arabien und den VAE treffen, bevor es auf Ziele in Israel trifft, weil ihre Reaktionen weniger streng sein werden und sie viel leichter eingeschüchtert werden.

Erst vor einigen Jahren, als sich ein offizieller Abgesandter der VAE mit einem Führer der Hisbollah traf und Nachrichten über das Verhalten der Hisbollah in der Region schickte, erhielt er eine strenge Nachricht über mögliche Kriegsszenarien, zu denen auch Ziele in den VAE gehören würden, die diesen Gesandten mit Asche-Gesichtern zurückließen (ich lernte dies von einer gut platzierten Quelle).

Die saudischen und VAE-Medien schienen weniger kriegslustig zu sein als vor zwei Wochen (mit Ausnahme der englischsprachigen Arab News, die sich an ein westliches Publikum richtet). Die Angriffe auf die Schiffe und die Ölanlage dürften ausgereicht haben, um die beiden Regime zu erschrecken. Die Aussichten auf einen Krieg sind nicht hoch, aber wenn Israel und Saudi-Arabien mit einem amerikanischen Krieg zurechtkommen, würden seine Auswirkungen die gesamte regionale Ordnung destabilisieren, eine Ordnung, die den Interessen der USA sehr förderlich ist. Dafür – und angesichts seiner eigenen Neigungen – kann Trump zweimal überlegen. Übersetzt mit Deepl.com

As’ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des „Historical Dictionary of Libanon“ (1998), „Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), und „The Battle for Saudi Arabia“ (2004). Er twittert als @asadabukhalil

