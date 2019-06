The Angry Arab: Wie man ein Regime in der arabischen Welt stürzt Von As`ad AbuKhalil Consortium-News

THE ANGRY ARAB: How to Bring Down a Regime in the Arab World Protesters in the Sudan and Algeria have learned from the counter-revolutions and know it is not enough to oust a single tyrant, writes As`ad AbuKhalil. Leaders May Fall But US Maintains Tyrannies By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News The persistence of protests in the Sudan and

THE ANGRY ARAB: Wie man ein Regime in der arabischen Welt stürzt

Die Demonstranten im Sudan und in Algerien haben aus den Konterrevolutionen gelernt und wissen, dass es nicht ausreicht, einen einzigen Tyrannen zu vertreiben, schreibt As`ad AbuKhalil.

Führende Unternehmen mögen fallen, aber die USA halten an Tyranneien fest.

By As`ad AbuKhalil

Speziell für Konsortium-Nachrichten

Die anhaltenden Proteste im Sudan und in Algerien zeigen eine Änderung der Taktik von Demonstranten und Demonstranten seit Beginn der Ära der arabischen Aufstände im Jahr 2011.

Diese frühen Aufstände hatten einen einfachen, aber grundlegenden Slogan: „Das Volk will den Untergang des Regimes.“ Aber das Volk entdeckte bald, dass es zwar schwierig ist, einen einzelnen Herrscher zu stürzen – da das tyrannische System im arabischen Raum von westlichen Regierungen und Israel unterstützt und geschützt wird -, es aber viel schwieriger ist, das gesamte Regime zu stürzen.

Innerhalb weniger Monate nach dem Beginn der arabischen Aufstände stürmten konterrevolutionäre Kräfte, um die tyrannische Ordnung wiederherzustellen: in Ägypten durch die Installation des Militärdiktators General Abdel el- Sisi; im Jemen durch die Ersetzung von Ali Abdullah Saleh durch seinen Stellvertreter; in Bahrain durch die Entsendung von saudischen Truppen zur gewaltsamen Erhaltung des Regimes; und in Tunesien durch die Einmischung in eine Wahl zur Aufrechterhaltung des Regimes, während neue und alte Gesichter in die Fassade gestellt wurden.

Die arabische Konterrevolution ist eine von den USA geförderte Bewegung, die aus zwei Zweigen besteht: der saudi-amerikanischen und der katarischen Niederlassung. Der erste Zweig möchte das alte Regimesystem beibehalten, während der katarische Zweig (mit Unterstützung der Türkei) die Muslimbruderschaft oder ihre Tochtergesellschaften installieren möchte. In Libyen ist der Bürgerkrieg Ausdruck des Konflikts zwischen den beiden Zweigen. Die Saudi-VAE unterstützen die Armee von Khalifah Hifter, während Katar die von der UNO anerkannte Regierung unterstützt.

Insgesamt will die Konterrevolution die Flut des Volksaufstands umkehren und gleichzeitig die Langlebigkeit des regionalen Staatssystems garantieren – mit Ausnahme derjenigen Regime, die nicht mit den USA und Israel abgestimmt sind.

Feierlichkeiten auf dem Tahrirplatz nach der Nachricht von Mubaraks Rücktritt, 11. Februar 2011.

(Jonathan Rashad, CC BY 2.0, über Wikimedia Commons)

Kompliziertes Bild

Da die Regime so eng mit dem Gesicht des Tyrannen verbunden waren, gingen arabische Demonstranten zu Unrecht davon aus, dass die Vertreibung des Führers leicht die Bildung eines neuen Regimes einleiten würde. Doch das Bild hat sich als komplizierter erwiesen. Während arabische Regime von Tyrannen geführt werden, regieren sie nicht allein, sondern mit einem Bündnis von Begünstigten der sozialen Klasse. Darüber hinaus finanzieren und bewaffnen die Regierungen der USA und des Westens im Allgemeinen arabische Regime, um eine lange Lebensdauer der Herrschaft zu gewährleisten. Wenn westliche Regierungen über die Stabilität des Nahen Ostens sprechen, meinen sie damit lediglich die Stabilität ihrer wirtschaftlichen und politischen Interessen – und die politischen und militärischen Interessen ihres Verbündeten Israel.

Die USA haben ein komplexes Netzwerk von lokalen Kunden aufgebaut, deren Überleben nicht vollständig an den Despot gebunden ist. Die USA haben jetzt organische Verbindungen zu den gesamten Spitzenkräften der arabischen Militärs und zu den Führern der Geheimdienste. Diese erweisen sich als wertvoll für die USA, die israelische Besatzung und das Ziel des Friedens zwischen ihnen arabischen Ländern.

Morsi im Jahr 2012, kurz nach dem Wahlsieg. (Jonathan Rashad über Flickr)

Als Mohammad Morsi, der am 17. Juni während einer Gerichtssitzung zusammenbrach und starb, 2012 der erste frei gewählte Präsident in der gesamten Geschichte Ägyptens wurde, war er nicht wirklich für die ägyptische Außen- und Verteidigungspolitik zuständig. Das blieb in den Händen des Militärkommandos und der Geheimdienste. Dabei blieb das Verhältnis zwischen Ägypten und Israel während der Herrschaft der Muslimbruderschaft unverändert – zum einen, weil sich die Bruderschaft mehr um die politische Macht kümmerte als um ihre eigene Agenda, zum anderen, weil der militärische Geheimdienst darauf bestand, die Kontrolle über die nationalen sicherheits- und außenpolitischen Akten des Landes zu behalten. Die USA arbeiteten während des gesamten Aufstands eng mit dem Apparat zusammen und zwangen die ägyptische Armee, ihre Spezialeinheiten zum Schutz der israelischen Besatzungsbotschaft zu entsenden, nachdem sie von wütenden ägyptischen Demonstranten in Brand gesetzt wurde.

US-Militär durchdringt die Region

Das US-Zentralkommando setzt Truppen in der gesamten Nahostregion ein (in bekannten und unbekannten Militärbasen – laut israelischer und saudischer Medien sogar im Libanon, der angeblich unter der Kontrolle der Hisbollah steht).

Im Namen des „Krieges gegen den Terrorismus“ überwachen die USA die Ausbildung und Bewaffnung der meisten Armeen des Nahen Ostens und verkaufen entweder Waffen an die Regime (wie im Golf) oder spenden nutzlose militärische Ausrüstung und veraltete Waffen an Länder wie den Libanon, um das lokale Militärkommando zu beschwichtigen und gleichzeitig die libanesische militärische Schwäche gegenüber Israel zu bewahren. In ähnlicher Weise unterhalten die USA auch enge Beziehungen zu den regionalen Nachrichtendiensten. Dann schlug die Außenministerin Hillary Clinton – die sich unerschütterlich weigerte, auf die populäre Forderung nach der Verdrängung von Hosni Mubarak im Jahr 2011 zu reagieren – berühmt vor, dass der Chef des ägyptischen Geheimdienstes, Omar Suleyman, Mubarak nachfolgen sollte (natürlich fiel das ägyptische Volk nicht auf den Trick herein).

Die USA haben stark in den Mittleren Osten investiert und würden den schnellen Untergang ihrer Kundenregime nicht akzeptieren. Sie unterhält ein kompliziertes Netzwerk von Spionen und Militärberatern, um die Tyrannen zu schützen. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die USA das größte Hindernis für Demokratie und (echte) freie Wahlen in der Region darstellen.

Soziale Interessen der Oberschicht

Aber die Regime vertreten auch soziale Interessen der Oberschicht. Die USA sind an kapitalistische Regime im Nahen Osten gebunden, die unter ständigem neoliberalen Druck (von den USA, der Weltbank und dem IWF) stehen, um mehr zu privatisieren, den öffentlichen Sektor zu demontieren und Sozialprogramme zu verringern. Diese Politik (von Ägypten bis Tunesien) hat eine Gruppe von Millionären und Milliardäre hervorgebracht, die eng mit dem Schicksal der herrschenden Regime verbunden sind und oft die Medien kontrollieren.

Sie wissen, dass es keine Revolution ist, wenn die herrschenden sozialen Schichten nach den Aufständen in verschiedenen arabischen Staaten an ihren Orten geblieben sind.

Die Demonstranten im Sudan und in Algerien haben aus den Erfahrungen der arabischen Aufstände gelernt und wissen sehr wohl, dass es nicht genügt, den Tyrannen loszuwerden. Sie drängen nun auf die vollständige Übertragung der Macht in die politischen Hände der Zivilbevölkerung und fordern eine Verzögerung der Wahlen (die Saudi-Arabien anstrebt, weil es die Ergebnisse liefern kann).

Sudanesische Demonstranten in der Nähe des Armeehauptquartiers in Khartum, April 2019. (M.Saleh, CC BY-SA 4.0 über Wikimedia Commons)

Wahlen sollten die oberste Priorität für arabische Aktivisten für den Wandel sein: Wahlen dienen als einmalige Gelegenheit für Golfregime und westliche Regierungen, die Ergebnisse durch direkte Finanzierung von Kandidaten und Parteien und durch massive Propagandakampagnen für die Erhaltung des Regimes zu beeinflussen. Die letzten Wahlen in Tunesien waren weitgehend eine Konterrevolution am Westgolf, die das Regime vor der Flut des Aufstands bewahren sollte. Es gelang ihr, als Präsident einen Rest des Ancien Régime zu installieren, dessen Hände durch frühere blutige Repressionen verschmutzt sind.

Um sinnvolle freie Wahlen in der arabischen Welt zu haben, muss man das Bank- und Finanzsystem kontrollieren und den Fluss ausländischer Gelder und die Einmischung durch die Golf-Regime und die westlichen Regierungen überwachen. Sie müssen die ausländische westliche Hegemonie beenden, bevor Sie freie Wahlen durchführen können. Darüber hinaus sind Wahlen in den kapitalistischen Volkswirtschaften des Nahen Ostens zunehmend eine Chance für Milliardäre, zur politischen Macht aufzusteigen. Allein in der Region Nordlibanon haben in den letzten zwei Jahrzehnten vier Milliardäre durch ihren Reichtum das libanesische Parlament erreicht.

Damit der Prozess der Demontage des Regimes abgeschlossen werden kann, muss es einen vollständigen Wechsel in der militärischen Führung und der Führung aller Geheimdienste geben. Die Demonstranten sollten auch darauf bestehen, sie vor Gericht zu stellen, weil sie alle als Instrumente des Regimes zum Zwecke der Unterdrückung und Überwachung dienten. Dies ist in keinem der Länder geschehen, die die so genannten arabischen Aufstände erlebt haben. Es muss Rechenschaftspflicht und Gerichtsverfahren für alle Mitglieder des bestehenden Systems geben, wenn man einen vollständigen Bruch mit der Vergangenheit erreichen will.

Die arabische Welt hat seit vielen Jahrzehnten keine Revolution mehr erlebt. Ägypten hatte 1952 eine echte Revolution, aber sie geschah nicht über Nacht. Gamal Abdel Nasser brauchte viele Jahrzehnte, um einen tiefgreifenden Sturz des bestehenden Regimes und der herrschenden Klasse einzuleiten. Seine Revolution gegen die herrschende Klasse wurde logischerweise von einer Kampagne gegen alle westlichen ausländischen Einflüsse in Ägypten begleitet. Ägypten wurde über einen Jahrzehnte langen Zeitraum verändert, in dem das Einkommen des durchschnittlichen ägyptischen Arbeiters um 44 Prozent stieg.

Seitdem haben wir in keinem arabischen Land mehr diese Art von Veränderung erlebt. Das West- und das Golfregime wollen nicht, dass das geschieht. Wenn die Algerier und Sudanesen weiterhin auf eine echte Befreiung drängen, könnten sie das Machtsystem in ihren eigenen Ländern und in der gesamten Region erschüttern. Aber die konterrevolutionären Kräfte sitzen nicht tatenlos da. Die USA haben gerade einen Sonderbeauftragten für den Sudan ernannt.

As’ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des „Historischen Wörterbuchs des Libanon“ (1998), „Bin Laden, Islam und Amerikas Neuer Krieg gegen die USA“. Übersetzt mit Deepl.com

