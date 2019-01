The moral travesty of Israel Von Ramzy Baroud, Middle East Monitor

The moral travesty of Israel demanding Arab and Iranian money for its own ‚Nakba‘ The game is afoot. Israel, believe it or not, is demanding that seven Arab countries and Iran should pay $250 billion as compensation for what it claims was the forceful expulsion of Jews from Arab countries during the late 1940s.

Ja, in der Tat ist es an der Zeit, die historische Ungerechtigkeit zu korrigieren“, aber nicht von dem, was Israel jetzt als „Pogrome“ bezeichnet, die von Arabern und Iranern durchgeführt wurden. Die wahre historische Ungerechtigkeit ist die anhaltende und tragische Zerstörung Palästinas und seines Volkes. Ramzy Baroud



Die moralische Travestie Israels, das arabisches und iranisches Geld für seine eigene „Nakba“ fordert.

Ramzy Baroud

Das Spiel ist im Gange. Israel, ob Sie es glauben oder nicht, fordert, dass sieben arabische Länder und der Iran 250 Milliarden Dollar als Entschädigung für das zahlen, was es behauptet, war die gewaltsame Vertreibung von Juden aus arabischen Ländern in den späten 1940er Jahren. Die von Israel angeblich zitierten Ereignisse ereigneten sich zu einer Zeit, als zionistische jüdische Milizen fast eine Million palästinensische Araber aktiv entwurzelten und ihre Häuser, Dörfer und Städte in ganz Palästina systematisch zerstörten.

Die israelische Ankündigung, die angeblich auf „18 Monate geheime Forschung“ des Ministeriums für soziale Gleichheit der Regierung folgte, sollte nicht unter das ständig wachsende Portfolio der schamlosen Fehldarstellungen der Geschichte Israels fallen. Es ist eigentlich Teil der kalkulierten Bemühungen der israelischen Regierung, insbesondere von Ministerin Gila Gamliel, eine Gegenerzählung zur legitimen Forderung nach der Umsetzung des Rückkehrrechts für palästinensische Flüchtlinge zu schaffen, die zwischen 1947 und 1948 von jüdischen Milizen ethnisch gereinigt wurden.

Es gibt einen Grund für die israelische Dringlichkeit, solche fragwürdigen Forschungen aufzudecken: den unerbittlichen US-israelischen Versuch der letzten zwei Jahre, die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge abzulehnen, ihre Zahl durch eine Neudefinition ihrer Identität in Frage zu stellen und ihre Beschwerden zu marginalisieren. Es ist alles Teil der laufenden Handlung, die als „Deal of the Century“ getarnt ist, mit dem klaren Ziel, alle wichtigen Fragen, die für den palästinensischen Freiheitskampf von zentraler Bedeutung sind, vom Tisch zu nehmen.

„Es ist an der Zeit, die historische Ungerechtigkeit der Pogrome[gegen Juden] in sieben arabischen Ländern und im Iran zu korrigieren und Hunderttausenden von Juden, die ihr Eigentum verloren haben, wiederzugeben, was ihnen zusteht“, sagte Gamliel.

Die Formulierung „…to correct the historic injustice“ unterscheidet sich nicht von derjenigen der Palästinenser, die seit 70 Jahren die Wiederherstellung ihrer Rechte gemäß der UN-Resolution 194 fordern. Die bewusste Zusammenführung der palästinensischen Erzählung und der zionistischen Erzählung zielt darauf ab, Parallelen zu schaffen, in der Hoffnung, dass eine zukünftige politische Einigung dazu führen wird, dass sich die Beschwerden gegenseitig aufheben.

Entgegen dem, was israelische Historiker von uns glauben lassen, gab es jedoch keinen erzwungenen Massenexodus von Juden aus arabischen Ländern und dem Iran. Was stattfand, war eine massive Kampagne, die von den damaligen zionistischen Führern organisiert wurde, um die indigene arabische Bevölkerung Palästinas durch jüdische Einwanderer aus der ganzen Welt zu ersetzen. Die Art und Weise, wie diese Mission erreicht wurde, war oft mit gewalttätigen zionistischen Handlungen verbunden, insbesondere im Irak.

Tatsächlich bleibt der Aufruf, dass sich Juden aus allen Ecken der Welt in Israel versammeln, der aufrüttelnde Schrei der israelischen Führer und ihrer christlichen evangelischen Unterstützer. Ersteres will eine jüdische Mehrheit im Staat sicherstellen, während letzteres versucht, eine biblische Bedingung für ihr lang ersehntes Harmagedon und ihre Entrückung zu erfüllen. Araber und Iran für dieses bizarre und unverantwortliche Verhalten verantwortlich zu machen, ist eine Verletzung der wahren historischen Erzählung, an der weder Gamliel noch ihr Ministerium interessiert sind.

Andererseits, und anders als es israelische Militärhistoriker oft behaupten, war die Vertreibung der Palästinenser aus Palästina in den Jahren 1947-48 (und die anschließenden Säuberungen der einheimischen Bevölkerung nach dem Krieg von 1967) ein vorsätzlicher Akt der ethnischen Säuberung und des Völkermords. Sie war (und bleibt) Teil einer langfristigen und sorgfältig kalkulierten Kampagne, die von Anfang an als Hauptstrategie im Mittelpunkt der „Vision“ der zionistischen Bewegung für das palästinensische Volk stand.

„Wir müssen die Araber vertreiben und ihren Platz einnehmen“, schrieb Israels Gründer, Militärführer und erster Premierminister David Ben Gurion in einem Brief an seinen Sohn Amos im Oktober 1937. Das war über ein Jahrzehnt, bevor Plan D (für Dalet) – der die Zerstörung der palästinensischen Heimat durch die Milizen von Ben Gurion und zionistische Terrorgruppen sah – in die Tat umgesetzt wurde.

Palästina „birgt ein enormes Kolonisationspotenzial“, schrieb auch Ben Gurion, „das die Araber weder brauchen noch nutzen können“. Diese klare Erklärung eines kolonialen Projekts in Palästina, die mit der gleichen unverwechselbaren rassistischen Sprache und Andeutungen kommuniziert wurde, die alle anderen westlichen Kolonialerfahrungen über viele Jahrhunderte begleitet haben, war nicht einzigartig für Ben Gurion. Er umschrieb nur das, was damals als die Crux des zionistischen Unternehmens in Palästina verstanden wurde.

Wie der palästinensische Professor Nur Masalha in seinem Buch „Vertreibung der Palästinenser“ feststellte, war und ist die Idee des „Transfers“ – dem zionistischen Begriff für ethnische Säuberungen – des palästinensischen Volkes von grundlegender Bedeutung für die Verwirklichung zionistischer Ambitionen in Palästina. Palästinensisch-arabische „Dörfer innerhalb des jüdischen Staates, die sich wehren, sollten zerstört werden…. und ihre Bewohner über die Grenzen des jüdischen Staates hinaus vertrieben werden“, schrieb Masalha und zitierte die Geschichte der Haganah von Yehuda Slutsky. Die Haganah war die wichtigste zionistische Miliz, die später zu den israelischen Streitkräften wurde, zusammen mit Überresten der Terrorgruppen Irgun und Stern Gang.

In der Praxis bedeutete dies, wie der palästinensische Historiker Walid Khalidi darlegte, das gemeinsame Ziel verschiedener jüdischer Milizen aller Bevölkerungszentren in Palästina systematisch und ohne Ausnahme. „Ende April[1948] hatte die kombinierte Haganah-Irgun-Offensive Jaffa vollständig umkreist und die meisten der verbliebenen Zivilisten gezwungen, auf dem Seeweg nach Gaza oder Ägypten zu fliehen; viele ertranken dabei“, schrieb Khalidi in Before Their Diaspora.

Diese Tragödie hat sich auf alle Palästinenser überall innerhalb der Grenzen ihrer historischen Heimat ausgewirkt. Zehntausende von Flüchtlingen schlossen sich auf verschiedenen staubigen Wegen im ganzen Land an, wobei die Zahl der Flüchtlinge zunahm, als sie weiter gingen, bevor sie schließlich ihre Zelte in Gebieten aufschlugen, die als temporäre Flüchtlingslager gedacht waren. Leider sind dies heute noch palästinensische Flüchtlingslager, die sich über das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen, Jordanien, Syrien und den Libanon erstrecken.

Nichts davon war ein Zufall. Die Entschlossenheit der frühen Zionisten, auf Kosten des palästinensisch-arabischen Volkes des Landes eine „nationale Heimat“ für Juden zu errichten, wurde offen, klar und wiederholt während der Bildung des frühen zionistischen Denkens und der Umsetzung dieser gut artikulierten Ideen in die Realität kommuniziert.

Siebzig Jahre sind seit der Nakba – der Katastrophe von 1948 – vergangen, und Israel hat nie die Verantwortung für sein Handeln übernommen, und auch die palästinensischen Flüchtlinge haben keine Gerechtigkeit erhalten, egal wie klein oder symbolisch. Die Forderung Israels nach Entschädigung durch arabische Länder und den Iran ist daher eine moralische Travestie, zumal die palästinensischen Flüchtlinge weiterhin in Flüchtlingslagern in ganz Palästina und im Nahen Osten leben.

Ja, in der Tat ist es an der Zeit, die historische Ungerechtigkeit zu korrigieren“, aber nicht von dem, was Israel jetzt als „Pogrome“ bezeichnet, die von Arabern und Iranern durchgeführt wurden. Die wahre historische Ungerechtigkeit ist die anhaltende und tragische Zerstörung Palästinas und seines Volkes. Übersetzt mit Deepl.com

