The Nakba 2.0 ideology of Benny Morris Von Hossam Shaker, Middle East Monitor

The ‚Nakba 2.0‘ ideology of Benny Morris Benny Morris is perfectly aware what the word „Nakba“ means. He does not, however, seem to have a problem with repeating it, seeing it as more appropriate for the 21st century and, in fact, a must.

Die ‚Nakba 2.0‘ Ideologie von Benny Morris

Von Hossam Shaker

Benny Morris ist sich durchaus bewusst, was das Wort „Nakba“ bedeutet. Er scheint jedoch kein Problem damit zu haben, es zu wiederholen, es für das 21. Jahrhundert für angemessener und eigentlich ein Muss zu halten. Wie aus seinen Worten geschlossen werden kann, könnte dies „Nakba 2.0“ sein – eine intelligentere und entschiedenere Version als die erste, die während des Krieges von 1948 in Palästina stattfand.

Morris, einer der bekanntesten Historiker Israels, ist berühmt für die Durchsicht von Archivdateien über die Zwangsvertreibung von Palästinensern. Er hielt jedoch an, den Begriff „ethnische Säuberung“ für die Nakba zu verwenden, die die meisten Palästinenser zu Flüchtlingen machte. Seine Arbeit – zusammen mit der anderer Denker, die als „New Historians“ bekannt wurden – trug zur Entblößung der israelischen Propaganda bei, die Ansprüche auf palästinensische Flüchtlinge und die Massenvertreibung des palästinensischen Volkes verbreitet hatte.

Morris äußerte jedoch keine prinzipientreuen Positionen. Vielmehr lehnte er das Geschehene nur aus einem bestimmten Blickwinkel ab, was er später enthüllen wollte, als er behauptete, dass die ethnische Säuberung nicht abgeschlossen sei. Darin unterschied er sich von seinen anderen Kollegen, die eine prinzipientreue Haltung und moralisches Engagement an den Tag legten, wie Ilan Pappé, Autor von Ethnic Cleansing of Palestine (2006).

Benny Morris tritt im 21. Jahrhundert mit eklatanten rechten Tendenzen in der Öffentlichkeit auf. Heute spricht er, als wäre er der ideologische Mentor der rechtsextremen Regierung unter der Führung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Diese politische Voreingenommenheit hat eine massive Bedeutung. Morris nutzt derzeit seine Expertise und seinen Ruf als prominenter Historiker, um die ethnische Säuberung der Palästinenser zu rechtfertigen, indem er den Prozess unterschätzt oder ihn für die Existenz des israelischen Staates als notwendig erachtet. Morris ist der Ansicht, dass Zwangsvertreibungen oder ethnische Säuberungen nicht so schlimm sind, wie es die ganze Welt und die Verfechter von Menschenrechten, Werten, Prinzipien und Charta glauben. Ihm zufolge ist die einzige Alternative zu dieser Entscheidung der Völkermord.

Lesen: Palästinenserin beantragt vor Gericht, das Grab des Vaters auf dem israelischen Militärstützpunkt zu besuchen.

Morris äußert wachsende existenzielle Besorgnis über „das Schicksal Israels“. Die Sorge hier scheint jedoch nur eine kluge Ausrede zu sein, um das entschlossene Verhalten der herrschenden Eliten gegenüber dem palästinensischen Volk zu rechtfertigen, ohne die Moral zu berücksichtigen. Wenn es um die Frage „Sein oder Nichtsein“ geht, wird die Vernachlässigung von Werten und die Verweigerung von Verpflichtungen für solche Menschen zu einer vernünftigen Wahl.

Morris‘ Begründung ist die beste Interpretation für die Äußerungen, die die Israelis erschrecken und die der 70-jährige Historiker bei einem Interview mit Haaretz im Januar erklärt hat. In diesem Interview – mit dem Titel „Dieser Ort soll untergehen und die Juden werden eine verfolgte Minderheit bleiben und in die USA fliehen“ – war Morris sehr pessimistisch in seiner Einschätzung. Er sagte, dass „dieser Ort[Israel] ein zusammenbrechendes Land im Nahen Osten mit arabischer Mehrheit sein wird und die Juden als kleine Minderheit in einem großen arabischen Meer von Palästinensern bleiben werden. Eine Minderheit, die unterdrückt oder abgeschlachtet wird“.

Morris entschied sich, seine Warnungen vor diesem schrecklichen Schicksal anlässlich seines Rückzugs aus dem akademischen Leben zu veröffentlichen. Es ist jedoch ein bekannter Weg, um das Gefühl der existentiellen Gefahr für die Israelis wiederzubeleben, das eine typische Einführung in die israelischen Mobilisierungsreden ist, die entschlossene und grausame Aktionen gegen die Quelle der Bedrohung anstachelt, die durch das besetzte palästinensische Volk und nicht durch „[den ehemaligen irakischen Präsidenten] Saddam Husseins Chemikalien “ oder „[den Holocaust des ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud] Ahmadinejad“ oder “ die iranische Bombe “ zum Beispiel repräsentiert wird. Dieser Diskurs trifft daher auf eine zunehmende faschistische Rhetorik in israelischen Entscheidungspositionen.

Morris‘ Schlussfolgerungen scheinen ideal für die extremistische Regierungselite Israels zu sein, um eine letzte Kampagne gegen das palästinensische Volk auszulösen – zusätzlich zu allem, was bisher unternommen wurde – unter dem Vorwand, dass „wenn wir sie nicht töten, werden sie uns töten“.

Benny Morris: Ein klares Modell des Rassismus

Im Interview zeichnete Benny Morris ein monströses Bild der Palästinenser, ohne es zu wagen, sie als Menschen zu beschreiben, genau wie jeden israelischen Politiker und Militäroffizier. Das ist durchaus angemessen, um zu rechtfertigen, sie zu töten und ihnen die Schuld für ihr eigenes Schicksal zu geben. Morris ist nicht nur Historiker, er ist auch ein brillanter Verfechter von Vertreibung und ethnischer Säuberung. Dies hat er in einem Interview mit Ari Shavit in Haaretz im Jahr 2004 deutlich zum Ausdruck gebracht, als er sagte: „Der jüdische Staat hätte nicht aufsteigen können, bis 700.000 Palästinenser entwurzelt wurden. Deshalb war es notwendig, sie zu entwurzeln.“

Der Eindruck, der sich aus den aufeinanderfolgenden Positionen von Morris im Laufe der Jahre ergibt, ist, dass das Versäumnis, die Aufgabe der ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes zu erfüllen, ein ernsthafter Fehler war.

Als Historiker wird er eher herausfinden, dass das Überleben der indigenen Völker in ihrem Land, ohne sie völlig zu vernichten oder zu verdrängen, zum Ende aller kolonialen Besatzungen führte, die die Welt zuvor erlebt hat. Denn der Versuch, eine absolute Kontrolle über ein anderes Volk zu erlangen und es der Macht der militärischen Besetzung zu unterwerfen, war in der Vergangenheit keine rationale Entscheidung. Wie konnte es jetzt gelingen? Morris drückt dies durch klare demographische Indikatoren aus, die die wachsende palästinensische Bevölkerung im gesamten Mandat Palästina (27.000 Quadratkilometer, von denen das Westjordanland nur ein Fünftel ausmacht) in einem Tempo darstellen, das über dem der jüdischen Israelis liegt, trotz all der großzügig finanzierten und unermüdlichen Bemühungen zur Errichtung illegaler Siedlungen.

Lesen: Israelisch-arabischer MK Tibi fordert Minderheitsregierung zur Verdrängung von Netanyahu auf

Morris‘ demografisches Problem beschränkt sich nicht nur auf das besetzte Westjordanland und den belagerten Gazastreifen. Vielmehr scheint er von den Palästinensern, die nach der Nakba gewaltsam die israelische Staatsbürgerschaft erhalten haben – die so genannten „arabisch-israelischen“ oder „palästinensischen Bürger Israels“ -, offensichtlich beunruhigt zu sein, und dieses Gefühl wird von einigen Ministern in der Regierung Netanyahus geteilt. Morris verwendet weiterhin demütigende Ausdrücke, die ihn als Rassisten entlarven. Er behandelt die meisten Palästinenser mit einer herablassenden Haltung, die die Logik von Rechten und Gerechtigkeit nicht toleriert.

Morris erscheint als Individuum inmitten eines ideologischen Grabens und nutzt seine akademische Position und seine wissenschaftlichen Äußerungen zugunsten eines ungewöhnlichen Berufsprojekts in dieser Welt. Er räumte seine rechtsgerichteten politischen Neigungen ein und zeigte sich sogar begeistert von Netanyahu, nur zwei Monate vor den Parlamentswahlen am 9. April.

Was Morris bewusst nicht erwähnt, ist, dass die Regierung Netanyahu – zu der auch Siedler und für ihren Faschismus bekannte Persönlichkeiten gehören – die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern aus bestimmten Städten bereits in ihr eigenes Programm aufgenommen hat. Dies betrifft zumindest den Bereich C des strategisch wichtigen Westjordanlandes, wobei Khan Al-Ahmar, ein Beduinendorf östlich von Jerusalem, das wiederholt zum Abriss vorgesehen ist, nur als ein Beispiel dient. Israelische Politiker, darunter der zurückgetretene Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, haben sich bemüht, die Zwangsvertreibung des Beduinenvolkes anzuregen. Im November kündigte Netanyahu an: „Khan Al-Ahmar wird sehr bald evakuiert werden. Ich werde Ihnen nicht sagen, wann, aber bereiten Sie sich darauf vor“, aber das Problem ist, dass die Umsetzung der Zwangsvertreibung in diesem strategischen Gebiet kein Picknick sein wird.

Die Palästinenser in Khan Al-Ahmar bleiben standhaft, trotz der harten Lebensbedingungen, die ihnen auferlegt wurden. Sie haben einen zivilen Kampf gestartet, der die Welt erreicht hat, der sie wiederum unterstützt hat. Sie klammern sich weiterhin an den Ort, den die Besatzungsbehörden für die Siedlungserweiterung und die Stärkung der Kontrolle über das Land, das frei von Palästinensern bleiben sollte, verlassen wollen. Die israelischen Behörden handeln ähnlich mit etwa 45 palästinensischen Dörfern, die auch in der Wüstenregion Negev nicht anerkannt sind. Sie zerstören einige von ihnen häufig, um zu versuchen, ihre Bewohner zu vertreiben, wie in Al-Araqeeb und Umm Al-Hiran. Die nördliche Stadt Umm Al-Fahm, die 1948 zusammen mit ihrer palästinensischen Bevölkerung besetzt war, wurde unterdessen jahrzehntelang sukzessiven Drohungen der Massendeportation ausgesetzt.

Lesen: Israel plant, 36.000 Araber in Negev zu vertreiben.

Generell verfolgt die israelische Regierung weiterhin ihre Politik der langsamen und stillen Zwangsvertreibung, die auf Siedlungserweiterung, Einschränkungen der Lebensgrundlage der Palästinenser, Beschlagnahmung von Land, Kontrolle ihrer Wasser- und Wirtschaftsressourcen sowie der Verschärfung der Beschränkungen des Wohnungsbaus und der Urbanisierung beruht. Israel macht ihnen auch mit täglichen Verhaftungskampagnen und der Vielzahl von Kontrollpunkten, die Städte und Dörfer voneinander trennen, Ärger, ebenso wie mit der im besetzten Westjordanland errichteten „Trennmauer“, die die Besatzungsbehörden trotz der Einwände der Welt gegen ihren Bau, darunter die Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Internationale Gerichtshof (IGH), weiter aufgebaut haben.

Israelische politische Führer überwachen den Einfluss dieser Bedingungen auf die Palästinenser im Westjordanland, wie z.B. das Knesset-Mitglied (MK) Bezalel Smotrich, der mit großem Interesse verfolgt, wie die Realität der Besatzung fast 20.000 Palästinenser im Westjordanland dazu zwingt, jährlich zu gehen. Er setzt aber auch auf Trends zur Lösung der demografischen Situation und spricht von 30 Prozent der Bevölkerung im Westjordanland, die auswandern wollen, d.h. sie werden eher mit mehr Push-Faktoren vertrieben.

Diese Politiker, die eine krampfhafte Haltung einnehmen, geben sich nicht damit zufrieden, die Folgen der Besatzungspolitik zu beobachten. Sie drängen vielmehr auf eine entscheidende endgültige Realität ohne das palästinensische Volk auf diesem Land. Smotrich und seine Kollegen in der jüdischen Heimatpartei verabschiedeten im September 2017 einen „Entscheidenden Plan“, der nach ihrer Meinung „billiger“ sein würde als die Kriege Israels alle paar Jahre. Der Plan sah vor, eine große Anzahl von Palästinensern aus ihrem Land zu vertreiben und die Besiedlung im Westjordanland zu intensivieren, mit dem Ziel, „ein festes und ewiges Schicksal zu bestimmen“ in einem Staat, der nur jüdisch sein sollte, sowie ein entschlossenes Abkommen der israelischen Behörden und der Armee mit all denen, die die Besetzung ablehnen.

Dieser faschistische Plan wurde auch von „akademischen“ Orten ideologisch unterstützt, wie die Aussagen von Benny Morris vermuten lassen, der genügend Ansichten vertritt, um weltweit Alarmglocken zu schlagen. So unterschätzt er beispielsweise Hunderte von Massakern, die von zionistischen Kräften während der Nakba verübt wurden – wie das Massaker Deir Yassin bei Jerusalem -, das im kollektiven Gedächtnis des palästinensischen Volkes besonders symbolisch ist. Er ist auch der Meinung, dass Zwangsvertreibung eine leichtere Option ist als Vernichtung.

Morris‘ unangemessene Aussagen sind nicht losgelöst von wichtigen Entwicklungen. Tatsächlich spricht Morris unter der Herrschaft eines US-Präsidenten, der „von Gott für diese Position ausgewählt“ wurde, wie Sarah Sanders, Sprecherin des Weißen Hauses, CBN im Januar sagte. Das ist eine Beschreibung, die mit der Sichtweise der US-amerikanischen und israelischen Kreise übereinstimmt, die Präsident Donald Trump als „einen Gesandten vom Himmel für Israel“ betrachten. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern erklärte Trump Jerusalem zur israelischen Hauptstadt und verlegte die US-Botschaft dorthin. Seine Mitarbeiter nehmen an öffentlichen Siedlungsaktivitäten teil, und seine Regierung versucht, die palästinensischen Flüchtlinge auszuhungern und zu verarmen und sie zur Auswanderung zu bewegen, indem sie die Ressourcen des UNRWA begrenzt. Unter seiner Herrschaft verabschiedete die israelische Knesset auch das Nationalstaatsgesetz, das die rassistischen Tendenzen in israelischen Entscheidungspositionen ausdrückt.

Benny Morris stimmt diesen Trends mit seinem voreingenommenen Ton auch gegenüber den Palästinensern zu, die fast ein Viertel der Bevölkerung seines Landes ausmachen und deren Nationalität ihnen gewaltsam aufgezwungen wurde und die nach rassistischem Recht keinen Platz in der Identität oder Kultur dieses Staates selbst haben. Der Historiker macht seine ideologische Arbeit in einem Land, das sich weigert, seine Grenzen zu setzen. Einige seiner Entscheidungsträger sind begierig darauf, entscheidende ethnische Säuberungsaktionen einzuleiten, und wer weiß, vielleicht sagt jemand in Washington, der sich zu „Nakba 2.0“ äußert, „Gott wollte das“!

Leugnung statt Wahrheit!

Die ‚Nakba 2.0′ Ideologie von Benny Morris

Benny Morris ist sich durchaus bewusst, was das Wort „Nakba“ bedeutet. Er scheint jedoch kein Problem damit zu haben, es zu wiederholen, es für das 21. Jahrhundert für angemessener und eigentlich ein Muss zu halten. Wie aus seinen Worten geschlossen werden kann, könnte dies „Nakba 2.0“ sein – eine intelligentere und entschiedenere Version als die erste, die während des Krieges von 1948 in Palästina stattfand.

Morris, einer der bekanntesten Historiker Israels, ist berühmt für die Durchsicht von Archivdateien über die Zwangsvertreibung von Palästinensern. Er hielt jedoch an, den Begriff „ethnische Säuberung“ für die Nakba zu verwenden, die die meisten Palästinenser zu Flüchtlingen machte. Seine Arbeit – zusammen mit der anderer Denker, die als „New Historians“ bekannt wurden – trug zur Entblößung der israelischen Propaganda bei, die Ansprüche auf palästinensische Flüchtlinge und die Massenvertreibung des palästinensischen Volkes verbreitet hatte.

Morris äußerte jedoch keine prinzipientreuen Positionen. Vielmehr lehnte er das Geschehene nur aus einem bestimmten Blickwinkel ab, was er später enthüllen wollte, als er behauptete, dass die ethnische Säuberung nicht abgeschlossen sei. Darin unterschied er sich von seinen anderen Kollegen, die eine prinzipientreue Haltung und moralisches Engagement an den Tag legten, wie Ilan Pappé, Autor von Ethnic Cleansing of Palestine (2006).

Benny Morris tritt im 21. Jahrhundert mit eklatanten rechten Tendenzen in der Öffentlichkeit auf. Heute spricht er, als wäre er der ideologische Mentor der rechtsextremen Regierung unter der Führung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Diese politische Voreingenommenheit hat eine massive Bedeutung. Morris nutzt derzeit seine Expertise und seinen Ruf als prominenter Historiker, um die ethnische Säuberung der Palästinenser zu rechtfertigen, indem er den Prozess unterschätzt oder ihn für die Existenz des israelischen Staates als notwendig erachtet. Morris ist der Ansicht, dass Zwangsvertreibungen oder ethnische Säuberungen nicht so schlimm sind, wie es die ganze Welt und die Verfechter von Menschenrechten, Werten, Prinzipien und Charta glauben. Ihm zufolge ist die einzige Alternative zu dieser Entscheidung der Völkermord.

Lesen: Palästinenserin beantragt vor Gericht, das Grab des Vaters auf dem israelischen Militärstützpunkt zu besuchen.

Morris äußert wachsende existenzielle Besorgnis über „das Schicksal Israels“. Die Sorge hier scheint jedoch nur eine kluge Ausrede zu sein, um das entschlossene Verhalten der herrschenden Eliten gegenüber dem palästinensischen Volk zu rechtfertigen, ohne die Moral zu berücksichtigen. Wenn es um die Frage „Sein oder Nichtsein“ geht, wird die Vernachlässigung von Werten und die Verweigerung von Verpflichtungen für solche Menschen zu einer vernünftigen Wahl.

Morris‘ Begründung ist die beste Interpretation für die Äußerungen, die die Israelis erschrecken und die der 70-jährige Historiker bei einem Interview mit Haaretz im Januar erklärt hat. In diesem Interview – mit dem Titel „Dieser Ort soll untergehen und die Juden werden eine verfolgte Minderheit bleiben und in die USA fliehen“ – war Morris sehr pessimistisch in seiner Einschätzung. Er sagte, dass „dieser Ort[Israel] ein zusammenbrechendes Land im Nahen Osten mit arabischer Mehrheit sein wird und die Juden als kleine Minderheit in einem großen arabischen Meer von Palästinensern bleiben werden. Eine Minderheit, die unterdrückt oder abgeschlachtet wird“.

Morris entschied sich, seine Warnungen vor diesem schrecklichen Schicksal anlässlich seines Rückzugs aus dem akademischen Leben zu veröffentlichen. Es ist jedoch ein bekannter Weg, um das Gefühl der existentiellen Gefahr für die Israelis wiederzubeleben, das eine typische Einführung in die israelischen Mobilisierungsreden ist, die entschlossene und grausame Aktionen gegen die Quelle der Bedrohung anstachelt, die durch das besetzte palästinensische Volk und nicht durch „[den ehemaligen irakischen Präsidenten] Saddam Husseins Chemikalien “ oder „[den Holocaust des ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmoud] Ahmadinejad“ oder “ die iranische Bombe “ zum Beispiel repräsentiert wird. Dieser Diskurs trifft daher auf eine zunehmende faschistische Rhetorik in israelischen Entscheidungspositionen.

Morris‘ Schlussfolgerungen scheinen ideal für die extremistische Regierungselite Israels zu sein, um eine letzte Kampagne gegen das palästinensische Volk auszulösen – zusätzlich zu allem, was bisher unternommen wurde – unter dem Vorwand, dass „wenn wir sie nicht töten, werden sie uns töten“.

Benny Morris: Ein klares Modell des Rassismus

Im Interview zeichnete Benny Morris ein monströses Bild der Palästinenser, ohne es zu wagen, sie als Menschen zu beschreiben, genau wie jeden israelischen Politiker und Militäroffizier. Das ist durchaus angemessen, um zu rechtfertigen, sie zu töten und ihnen die Schuld für ihr eigenes Schicksal zu geben. Morris ist nicht nur Historiker, er ist auch ein brillanter Verfechter von Vertreibung und ethnischer Säuberung. Dies hat er in einem Interview mit Ari Shavit in Haaretz im Jahr 2004 deutlich zum Ausdruck gebracht, als er sagte: „Der jüdische Staat hätte nicht aufsteigen können, bis 700.000 Palästinenser entwurzelt wurden. Deshalb war es notwendig, sie zu entwurzeln.“

Der Eindruck, der sich aus den aufeinanderfolgenden Positionen von Morris im Laufe der Jahre ergibt, ist, dass das Versäumnis, die Aufgabe der ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes zu erfüllen, ein ernsthafter Fehler war.

Als Historiker wird er eher herausfinden, dass das Überleben der indigenen Völker in ihrem Land, ohne sie völlig zu vernichten oder zu verdrängen, zum Ende aller kolonialen Besatzungen führte, die die Welt zuvor erlebt hat. Denn der Versuch, eine absolute Kontrolle über ein anderes Volk zu erlangen und es der Macht der militärischen Besetzung zu unterwerfen, war in der Vergangenheit keine rationale Entscheidung. Wie konnte es jetzt gelingen? Morris drückt dies durch klare demographische Indikatoren aus, die die wachsende palästinensische Bevölkerung im gesamten Mandat Palästina (27.000 Quadratkilometer, von denen das Westjordanland nur ein Fünftel ausmacht) in einem Tempo darstellen, das über dem der jüdischen Israelis liegt, trotz all der großzügig finanzierten und unermüdlichen Bemühungen zur Errichtung illegaler Siedlungen.

Lesen: Israelisch-arabischer MK Tibi fordert Minderheitsregierung zur Verdrängung von Netanyahu auf

Morris‘ demografisches Problem beschränkt sich nicht nur auf das besetzte Westjordanland und den belagerten Gazastreifen. Vielmehr scheint er von den Palästinensern, die nach der Nakba gewaltsam die israelische Staatsbürgerschaft erhalten haben – die so genannten „arabisch-israelischen“ oder „palästinensischen Bürger Israels“ -, offensichtlich beunruhigt zu sein, und dieses Gefühl wird von einigen Ministern in der Regierung Netanyahus geteilt. Morris verwendet weiterhin demütigende Ausdrücke, die ihn als Rassisten entlarven. Er behandelt die meisten Palästinenser mit einer herablassenden Haltung, die die Logik von Rechten und Gerechtigkeit nicht toleriert.

Morris erscheint als Individuum inmitten eines ideologischen Grabens und nutzt seine akademische Position und seine wissenschaftlichen Äußerungen zugunsten eines ungewöhnlichen Berufsprojekts in dieser Welt. Er räumte seine rechtsgerichteten politischen Neigungen ein und zeigte sich sogar begeistert von Netanyahu, nur zwei Monate vor den Parlamentswahlen am 9. April.

Was Morris bewusst nicht erwähnt, ist, dass die Regierung Netanyahu – zu der auch Siedler und für ihren Faschismus bekannte Persönlichkeiten gehören – die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern aus bestimmten Städten bereits in ihr eigenes Programm aufgenommen hat. Dies betrifft zumindest den Bereich C des strategisch wichtigen Westjordanlandes, wobei Khan Al-Ahmar, ein Beduinendorf östlich von Jerusalem, das wiederholt zum Abriss vorgesehen ist, nur als ein Beispiel dient. Israelische Politiker, darunter der zurückgetretene Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, haben sich bemüht, die Zwangsvertreibung des Beduinenvolkes anzuregen. Im November kündigte Netanyahu an: „Khan Al-Ahmar wird sehr bald evakuiert werden. Ich werde Ihnen nicht sagen, wann, aber bereiten Sie sich darauf vor“, aber das Problem ist, dass die Umsetzung der Zwangsvertreibung in diesem strategischen Gebiet kein Picknick sein wird.

Die Palästinenser in Khan Al-Ahmar bleiben standhaft, trotz der harten Lebensbedingungen, die ihnen auferlegt wurden. Sie haben einen zivilen Kampf gestartet, der die Welt erreicht hat, der sie wiederum unterstützt hat. Sie klammern sich weiterhin an den Ort, den die Besatzungsbehörden für die Siedlungserweiterung und die Stärkung der Kontrolle über das Land, das frei von Palästinensern bleiben sollte, verlassen wollen. Die israelischen Behörden handeln ähnlich mit etwa 45 palästinensischen Dörfern, die auch in der Wüstenregion Negev nicht anerkannt sind. Sie zerstören einige von ihnen häufig, um zu versuchen, ihre Bewohner zu vertreiben, wie in Al-Araqeeb und Umm Al-Hiran. Die nördliche Stadt Umm Al-Fahm, die 1948 zusammen mit ihrer palästinensischen Bevölkerung besetzt war, wurde unterdessen jahrzehntelang sukzessiven Drohungen der Massendeportation ausgesetzt.

Lesen: Israel plant, 36.000 Araber in Negev zu vertreiben.

Generell verfolgt die israelische Regierung weiterhin ihre Politik der langsamen und stillen Zwangsvertreibung, die auf Siedlungserweiterung, Einschränkungen der Lebensgrundlage der Palästinenser, Beschlagnahmung von Land, Kontrolle ihrer Wasser- und Wirtschaftsressourcen sowie der Verschärfung der Beschränkungen des Wohnungsbaus und der Urbanisierung beruht. Israel macht ihnen auch mit täglichen Verhaftungskampagnen und der Vielzahl von Kontrollpunkten, die Städte und Dörfer voneinander trennen, Ärger, ebenso wie mit der im besetzten Westjordanland errichteten „Trennmauer“, die die Besatzungsbehörden trotz der Einwände der Welt gegen ihren Bau, darunter die Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Internationale Gerichtshof (IGH), weiter aufgebaut haben.

Israelische politische Führer überwachen den Einfluss dieser Bedingungen auf die Palästinenser im Westjordanland, wie z.B. das Knesset-Mitglied (MK) Bezalel Smotrich, der mit großem Interesse verfolgt, wie die Realität der Besatzung fast 20.000 Palästinenser im Westjordanland dazu zwingt, jährlich zu gehen. Er setzt aber auch auf Trends zur Lösung der demografischen Situation und spricht von 30 Prozent der Bevölkerung im Westjordanland, die auswandern wollen, d.h. sie werden eher mit mehr Push-Faktoren vertrieben.

Diese Politiker, die eine krampfhafte Haltung einnehmen, geben sich nicht damit zufrieden, die Folgen der Besatzungspolitik zu beobachten. Sie drängen vielmehr auf eine entscheidende endgültige Realität ohne das palästinensische Volk auf diesem Land. Smotrich und seine Kollegen in der jüdischen Heimatpartei verabschiedeten im September 2017 einen „Entscheidenden Plan“, der nach ihrer Meinung „billiger“ sein würde als die Kriege Israels alle paar Jahre. Der Plan sah vor, eine große Anzahl von Palästinensern aus ihrem Land zu vertreiben und die Besiedlung im Westjordanland zu intensivieren, mit dem Ziel, „ein festes und ewiges Schicksal zu bestimmen“ in einem Staat, der nur jüdisch sein sollte, sowie ein entschlossenes Abkommen der israelischen Behörden und der Armee mit all denen, die die Besetzung ablehnen.

Dieser faschistische Plan wurde auch von „akademischen“ Orten ideologisch unterstützt, wie die Aussagen von Benny Morris vermuten lassen, der genügend Ansichten vertritt, um weltweit Alarmglocken zu schlagen. So unterschätzt er beispielsweise Hunderte von Massakern, die von zionistischen Kräften während der Nakba verübt wurden – wie das Massaker Deir Yassin bei Jerusalem -, das im kollektiven Gedächtnis des palästinensischen Volkes besonders symbolisch ist. Er ist auch der Meinung, dass Zwangsvertreibung eine leichtere Option ist als Vernichtung.

Morris‘ unangemessene Aussagen sind nicht losgelöst von wichtigen Entwicklungen. Tatsächlich spricht Morris unter der Herrschaft eines US-Präsidenten, der „von Gott für diese Position ausgewählt“ wurde, wie Sarah Sanders, Sprecherin des Weißen Hauses, CBN im Januar sagte. Das ist eine Beschreibung, die mit der Sichtweise der US-amerikanischen und israelischen Kreise übereinstimmt, die Präsident Donald Trump als „einen Gesandten vom Himmel für Israel“ betrachten. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern erklärte Trump Jerusalem zur israelischen Hauptstadt und verlegte die US-Botschaft dorthin. Seine Mitarbeiter nehmen an öffentlichen Siedlungsaktivitäten teil, und seine Regierung versucht, die palästinensischen Flüchtlinge auszuhungern und zu verarmen und sie zur Auswanderung zu bewegen, indem sie die Ressourcen des UNRWA begrenzt. Unter seiner Herrschaft verabschiedete die israelische Knesset auch das Nationalstaatsgesetz, das die rassistischen Tendenzen in israelischen Entscheidungspositionen ausdrückt.

Benny Morris stimmt diesen Trends mit seinem voreingenommenen Ton auch gegenüber den Palästinensern zu, die fast ein Viertel der Bevölkerung seines Landes ausmachen und deren Nationalität ihnen gewaltsam aufgezwungen wurde und die nach rassistischem Recht keinen Platz in der Identität oder Kultur dieses Staates selbst haben. Der Historiker macht seine ideologische Arbeit in einem Land, das sich weigert, seine Grenzen zu setzen. Einige seiner Entscheidungsträger sind begierig darauf, entscheidende ethnische Säuberungsaktionen einzuleiten, und wer weiß, vielleicht sagt jemand in Washington, der sich zu „Nakba 2.0“ äußert, „Gott wollte das“!

Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …