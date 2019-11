The Palestine Question in Europe Konferenz in London, live mitverfolgen

Unbedingt den Live Blog verfolgen

Da der Europäische Gerichtshof (EuGH) feststellt, dass die Länder der Europäischen Union Produkte identifizieren müssen, die in israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten hergestellt wurden, veranstalten MEMO und das EuroPal-Forum eine Konferenz, um den Standpunkt der EU zu wichtigen Fragen im Zusammenhang mit der Besetzung – Siedlungen, Flüchtlinge, Grenzen und Jerusalem – zu diskutieren.

Anfang dieser Woche haben die USA Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem erklärt, die nicht mehr als „völkerrechtswidrig“ angesehen werden können, was Luxemburg dazu veranlasst hat, die EU aufzufordern, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, und behauptet, ein solcher Schritt „wäre weder ein Gefallen noch eine Freibrief, sondern vielmehr eine bloße Anerkennung des Rechts des palästinensischen Volkes auf seinen eigenen Staat“.

Aber welche Maßnahmen – wenn überhaupt – wird die EU ergreifen? Und wo steht es in Bezug auf die Palästina-Israel-Frage? Kommen Sie zu uns, wenn unsere Expertengruppen die neuesten Nachrichten über den Konflikt sowie über das Aufkommen der Rechtspolitik und ihre Auswirkungen auf die Israel-Palästina-Frage, die Auswirkungen von Brexit auf die palästinensische Fürsprache, die Debatte über die Kritik an Israel und die Bewertung der Auswirkungen der zum Schweigen gebrachten Diskussion über Palästina diskutieren.

Die Expertengruppe wird auch eine Bewertung der proisraelischen Lobbygruppen in Europa vornehmen und diese mit Lobbykampagnen für die palästinensischen Menschenrechte vergleichen. Sie werden die Stärken und Schwächen der palästinensischen Gruppen bewerten und Ideen zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit vorschlagen.

As the European Court of Justice (ECJ) rules that European Union countries must identify products made in Israeli settlements in the occupied Palestinian territory, MEMO and EuroPal Forum are hosting a conference to discuss the EU’s position on major issues related to the occupation; settlements, refugees, borders and Jerusalem.