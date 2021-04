Vergesst Gaza nicht. Wie Menschen und Tiere unter der zionistischen Blockade leiden. Ein Herz für Tiere

Tierheim in Gaza holt streunende Hunde von der Straße

Von Rasha Abou Jalal

Mit Hilfe der Stadtverwaltung von Gaza hat eine Rettungsgruppe ein seltenes Tierheim in der Enklave eingerichtet.

Sulala Verein

14. April 2021

Gaza-Stadt, Gazastreifen – Der freiwillige Helfer Ahmed Al-Wadia ist damit beschäftigt, Dutzende von Hunden im vielleicht einzigen existierenden Tierheim des Gazastreifens zu füttern.

Das Tierheim, das auf zwei Dunam Land (2.000 Quadratmeter) südlich von Gaza-Stadt gebaut wurde, wurde von der Stadtverwaltung von Gaza in Zusammenarbeit mit der Sulala Association, der einzigen Organisation dieser Art im Streifen, errichtet, um streunende Hunde zu beherbergen und die Anwohner zu schützen.

Wadia erklärte gegenüber Al-Monitor: “Jeden Nachmittag stellen wir Käfige auf, um diese Hunde in den Wohnvierteln einzufangen. Wir fangen drei bis fünf Hunde pro Tag, dann bringen wir sie ins Tierheim, um sie zu zähmen und sie medizinisch zu versorgen und zu füttern.”

Er erklärte, dass er mit der Betreuung von Hunden begann, als er acht Jahre alt war, und studierte Hunderassen und Hundetraining.

Das Tierheim beherbergt etwa 200 streunende Hunde und einen Wurf Kätzchen. Die männlichen Hunde werden von den weiblichen getrennt, um eine Vermehrung zu verhindern. “Das Reservat lehnt die Vermehrung von Hunden ab und bietet eine mitfühlende Lösung für sie, indem es ihnen ein Zuhause bietet, anstatt sie von Bürgern erschießen zu lassen. Im Tierheim gibt es eine Reihe von Hunden, die von Kugeln getroffen wurden und ihre Beine verloren haben”, sagte Wadia.

Über eine Bewohnerin des Tierheims, die er Nancy genannt hat, sagte Wadia: “Es ist nicht immer so, dass Bürger von Hunden verletzt werden; manchmal ist es umgekehrt. Wir fanden Nancy am Straßenrand in Gaza-Stadt mit einem gebrochenen Bein, nachdem sie von Kindern geschlagen worden war. Wir versorgten sie medizinisch und verschafften ihr ein Zuhause in diesem Tierheim.”

Saed al-Arr, einer der Leiter, sagte gegenüber Al-Monitor: “Wir hatten die Idee, das Heim vor zwei Jahren zu errichten, aber wegen der fehlenden Finanzierung verzögerte sich die Umsetzung. Erst als die Stadtverwaltung von Gaza Land für das Projekt zur Verfügung stellte, konnten wir es einrichten.”

Er erklärte, dass die Notunterkunft Lebensmittel bereitstellt, indem sie diese aus den Resten von Bauernhöfen und Geflügelschlachthöfen sammelt.

Arr sagte, dass das Tierheim von der Coronavirus-Pandemie und den Schließungen, die zur Eindämmung der Infektionen verhängt wurden, stark betroffen ist. “Die Schlachthöfe für den Verkauf von Geflügel, wie auch andere beliebte Märkte, schlossen ihre Türen während der Sperrzeiten, was uns Probleme bereitete, Futter für die Hunde zu sichern.”

Am 7. April meldete das Gesundheitsministerium im Gazastreifen einen neuen Rekord an Infektionen mit 1.916 Fällen in 24 Stunden. Das Innenministerium schloss alle Märkte, Veranstaltungshallen und Bildungseinrichtungen.

In solchen Zeiten verwendet die Unterkunft Hundefutter, das für Notfälle gelagert wurde, sagte Arr.

Was die medizinische Versorgung betrifft, erklärte er: “Wenn Hunde ins Tierheim gebracht werden, werden sie von Tierärzten untersucht, die von der Sulala Association gestellt werden. Das Gesundheitsministerium sorgt für die notwendigen Medikamente und Impfungen, um verschiedene Krankheiten zu bekämpfen.”

Er stellte fest, dass mehr als 60 % der Hunde, die ins Tierheim gebracht werden, an Krankheiten oder gebrochenen Gliedmaßen leiden.

Zusammen mit Wadia und Arr, die als Betreuer arbeiten, fängt ein vierköpfiges Team von Freiwilligen im Rahmen einer Initiative der Stadtverwaltung von Gaza, die am 3. April begann, Hunde auf der Straße ein.

Der Direktor der Abteilung für Gesundheitsvorsorge der Stadtverwaltung von Gaza, Mohammed Al-Ashi, sagte gegenüber Al-Monitor: “Wir erhalten täglich Dutzende von Beschwerden von Bürgern … wegen dieser freilaufenden Hunde, die durch Wohngebiete streifen, die an landwirtschaftliche Flächen angrenzen.”

Er erklärte, dass die Gemeinde das Tierheim mit Käfigen und Transportmöglichkeiten ausstattet und sich an der Fütterung der Hunde beteiligt.

Ashi schloss: “Die Stadtverwaltung von Gaza plant, dieses Tierheim für 30.000 Dollar zu entwickeln und andere Städte im Gazastreifen zu ermutigen”, dasselbe zu tun. Allerdings, sagte er, werden solche Bemühungen durch einen Mangel an finanziellen Mitteln inmitten der israelischen Blockade behindert. Übersetzt mit Deepl.com

