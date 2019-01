Time to Break the Silence on Palestine By Michelle Alexander, NYT

Opinion | Time to Break the Silence on Palestine Martin Luther King Jr. courageously spoke out about the Vietnam War. We must do the same when it comes to this grave injustice of our time. On April 4, 1967, exactly one year before his assassination, the Rev. Dr. Martin Luther King Jr. stepped up to the lectern at the Riverside Church in Manhattan.

Und was für ein Artikel in der NYT !Michelle Alexander wurde 2018 Kolumnistin der New York Times. Sie ist Bürgerrechtlerin und Anwältin, Rechtswissenschaftlerin und Autorin von „The New Jim Crow: Masseneinkerkerung im Zeitalter der Farbenblindheit.“

Zeit, das Schweigen über Palästina zu brechen.

Martin Luther King Jr. sprach mutig über den Vietnamkrieg. Wir müssen das Gleiche tun, wenn es um diese schwere Ungerechtigkeit unserer Zeit geht.

Von Michelle Alexander

Meinung Kolumnist

19. Januar 2019

„Wir müssen mit all der Demut sprechen, die unserer begrenzten Vision angemessen ist, aber wir müssen sprechen“, erklärte Pfarrer Dr. Martin Luther King Jr. 1967 in der Riverside Church in Manhattan.

Am 4. April 1967, genau ein Jahr vor seiner Ermordung, trat der Pastor Dr. Martin Luther King Jr. an das Pult der Riverside Church in Manhattan. Die Vereinigten Staaten waren in Vietnam seit zwei Jahren im aktiven Kampf und Zehntausende von Menschen waren getötet worden, darunter etwa 10.000 amerikanische Truppen. Das politische Establishment – von links nach rechts – unterstützte den Krieg, und mehr als 400.000 amerikanische Soldaten waren in Vietnam, ihr Leben auf dem Spiel.

Viele der stärksten Verbündeten von King forderten ihn auf, über den Krieg zu schweigen oder zumindest jede Kritik mit einem weichen Pedal zu versehen. Sie wussten, dass, wenn er die ganze Wahrheit über den ungerechten und katastrophalen Krieg sagen würde, er fälschlicherweise als Kommunist bezeichnet würde, Vergeltungsmaßnahmen und schwere Gegenreaktionen erleiden würde, Anhänger entfremdet und den zerbrechlichen Fortschritt der Bürgerrechtsbewegung bedroht.

King wies alle wohlmeinenden Ratschläge zurück und sagte: „Ich komme heute Abend in dieses prächtige Gotteshaus, weil mir mein Gewissen keine andere Wahl lässt.“ Er zitierte eine Erklärung des Klerus und der Laien, die um Vietnam besorgt sind, und fügte hinzu: „Eine Zeit kommt, in der Stille Verrat ist“, und fügte hinzu: „Diese Zeit ist für uns in Bezug auf Vietnam gekommen“.

Es war eine einsame, moralische Haltung. Und es hat ihn gekostet. Aber es ist ein Beispiel dafür, was von uns verlangt wird, wenn wir unsere tiefsten Werte in Krisenzeiten ehren wollen, auch wenn das Schweigen unseren persönlichen Interessen oder den Gemeinschaften besser dienen würde und uns am Herzen liegt. Es ist das, woran ich denke, wenn ich über die Ausreden und Rationalisierungen nachdenke, die mich zu einer der großen moralischen Herausforderungen unserer Zeit weitgehend still gehalten haben: der Krise in Israel-Palästina.

Ich war nicht allein. Bis vor kurzem hat sich der gesamte Kongress weitgehend zu dem Menschenrechtsalptraum, der sich in den besetzten Gebieten entwickelt hat, verschwiegen. Unsere gewählten Vertreter, die in einem politischen Umfeld agieren, in dem die politische Lobby Israels über eine gut dokumentierte Macht verfügt, haben die Kritik am Staat Israel konsequent minimiert und abgelenkt, auch wenn er in seiner Besetzung des palästinensischen Territoriums immer ermutigter geworden ist und einige Praktiken angenommen hat, die an die Apartheid in Südafrika und die Segregation von Jim Crow in den Vereinigten Staaten erinnern.

Auch viele Bürgerrechtler und -Organisationen sind still geblieben, nicht weil sie keine Sorge oder Sympathie für das palästinensische Volk haben, sondern weil sie den Verlust von Mitteln aus Stiftungen und falsche Anschuldigungen wegen Antisemitismus befürchten. Sie befürchten, wie ich es einmal getan habe, dass ihre wichtige soziale Gerechtigkeitsarbeit durch Schmierkampagnen gefährdet oder diskreditiert wird.

Ebenso haben viele Studenten Angst davor, sich für die palästinensischen Rechte auszusprechen, weil die McCarthyite-Taktik von Geheimorganisationen wie der Kanarischen Mission, die diejenigen auf die schwarze Liste setzt, die es öffentlich wagen, Boykotte gegen Israel zu unterstützen, ihre Beschäftigungsaussichten und ihre zukünftige Karriere gefährden.

Wenn ich die Rede von King mehr als 50 Jahre später in Riverside lese, stelle ich fest, dass seine Lehren und Botschaften es erfordern, dass wir uns leidenschaftlich gegen die Menschenrechtskrise in Israel-Palästina aussprechen, trotz der Risiken und trotz der Komplexität der Themen. King argumentierte, als er von Vietnam sprach, dass wir selbst dann nicht von Unsicherheit fasziniert sein dürfen, wenn die anstehenden Probleme so verwirrend erscheinen wie oft bei diesem schrecklichen Konflikt“. „Wir müssen mit all der Demut sprechen, die unserer begrenzten Vision angemessen ist, aber wir müssen sprechen.“

Und wenn wir also die Botschaft von King und nicht nur den Menschen ehren wollen, müssen wir Israels Taten verurteilen: unerbittliche Verletzungen des Völkerrechts, fortgesetzte Besetzung des Westjordanlands, Ost-Jerusalems und des Gazastreifens, Hausabrisse und Landbeschlagnahmungen. Wir müssen die Behandlung der Palästinenser an den Kontrollpunkten, die routinemäßige Durchsuchung ihrer Häuser und die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit sowie den stark eingeschränkten Zugang zu angemessenen Wohnungen, Schulen, Lebensmitteln, Krankenhäusern und Wasser, mit denen viele von ihnen konfrontiert sind, verurteilen.

Wir dürfen nicht tolerieren, dass Israel sich weigert, auch nur das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat zu diskutieren, wie es die Resolutionen der Vereinten Nationen vorschreiben, und wir sollten die US-Regierungsgelder in Frage stellen, die mehrere Feindseligkeiten und Tausende von zivilen Opfern in Gaza unterstützt haben, sowie die 38 Milliarden Dollar, die die US-Regierung Israel zur militärischen Unterstützung zugesagt hat.

Und schließlich müssen wir uns mit so viel Mut und Überzeugung wie möglich gegen das System der rechtlichen Diskriminierung in Israel aussprechen, ein System, das laut Adalah, dem Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, mehr als 50 Gesetze enthält, die Palästinenser diskriminieren – wie das neue Nationalstaaten Gesetz, das ausdrücklich besagt, dass nur jüdische Israelis das Recht auf Selbstbestimmung in Israel haben, indem es die Rechte der arabischen Minderheit ignoriert, die 21 Prozent der Bevölkerung ausmacht.

Natürlich wird es diejenigen geben, die sagen, dass wir nicht sicher wissen können, was King heute für Israel-Palästina tun oder denken würde. Das ist wahr. Die Beweise für die Ansichten von King über Israel sind kompliziert und widersprüchlich.

Obwohl das Student Nonviolent Coordinating Committee die israelischen Aktionen gegen Palästinenser anprangerte, befand sich Kingig im Konflikt. Wie viele schwarze Führer der damaligen Zeit erkannte er das europäische Judentum als verfolgtes, unterdrücktes und obdachloses Volk an, das danach strebte, eine eigene Nation aufzubauen, und er wollte Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft zeigen, die ein äußerst wichtiger Verbündeter in der Bürgerrechtsbewegung war.

Schließlich stornierte Kinig 1967 eine Pilgerreise nach Israel, nachdem Israel das Westjordanland erobert hatte. Während eines Telefonats über den Besuch bei seinen Beratern sagte er: „Ich denke nur, wenn ich gehe, würde die arabische Welt und natürlich Afrika und Asien dies so interpretieren, dass sie alles unterstützen, was Israel getan hat, und ich habe Zweifelsfragen“.

Er unterstützte weiterhin das Existenzrecht Israels, sagte aber auch im nationalen Fernsehen, dass es notwendig sei, dass Israel Teile seines eroberten Territoriums zurückführt, um echten Frieden und Sicherheit zu erreichen und eine Verschärfung des Konflikts zu vermeiden. Es gab keine Möglichkeit, dass King sein Engagement für Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit für alle Menschen, überall und mit dem, was nach dem Krieg von 1967 geschehen war, öffentlich in Einklang bringen konnte.

Heute können wir nur darüber spekulieren, wo King heute stehen würde. Dennoch stimme ich mit dem Historiker Robin D.G. Kelley überein, der zu dem Schluss kam, dass, wenn King die Möglichkeit hätte, die aktuelle Situation so zu untersuchen, wie er Vietnam studiert hatte, „seine eindeutige Opposition gegen Gewalt, Kolonialismus, Rassismus und Militarismus ihn zu einem scharfen Kritiker der gegenwärtigen Politik Israels gemacht hätte“.

Tatsächlich haben sich die Ansichten von King vielleicht zusammen mit vielen anderen spirituell begründeten Denkern entwickelt, wie Rabbi Brian Walt, der öffentlich über die Gründe gesprochen hat, warum er seinen Glauben an das, was er als politischen Zionismus ansah, aufgegeben hat. Er erklärte mir kürzlich, dass der liberale Zionismus bedeutete, dass er an die Schaffung eines jüdischen Staates glaubte, der ein dringend benötigter sicherer Hafen und kulturelles Zentrum für jüdische Menschen auf der ganzen Welt sein würde, „ein Staat, der die höchsten Ideale der jüdischen Tradition widerspiegeln und auch ehren würde“. Er sagte, dass er in Südafrika in einer Familie aufgewachsen sei, die diese Ansichten teilte und sich als liberaler Zionist identifizierte, bis seine Erfahrungen in den besetzten Gebieten ihn für immer veränderten.

Während seiner mehr als 20 Besuche im Westjordanland und im Gazastreifen sah er schreckliche Menschenrechtsverletzungen, darunter palästinensische Häuser, die von Bulldozern zerstört wurden, während die Menschen weinten – Kinderspielzeug, das über ein abgerissenes Gelände gestreut wurde – und palästinensische Länder, die beschlagnahmt wurden, um Platz für neue illegale Siedlungen zu schaffen, die von der israelischen Regierung subventioniert wurden. Er war gezwungen, mit der Realität zu rechnen, dass diese Zerstörungen, Siedlungen und gewaltsamen Enteignungen keine Schurkenbewegungen waren, sondern vom israelischen Militär voll unterstützt und ermöglicht wurden. Für ihn war der Wendepunkt die legalisierte Diskriminierung von Palästinensern – einschließlich der Straßen nur für Juden -, die in gewisser Weise schlimmer war als das, was er als Junge in Südafrika erlebt hatte.

Vor nicht allzu langer Zeit war es ziemlich selten, diese Perspektive zu hören. Das ist nicht mehr der Fall.

Jewish Voice for Peace zielt beispielsweise darauf ab, die amerikanische Öffentlichkeit über „die Zwangsvertreibung von etwa 750.000 Palästinensern, die mit der Gründung Israels begann und bis heute andauert“, aufzuklären. Immer mehr Menschen aller Glaubensrichtungen und Hintergründe haben sich mit mehr Mut und Mut zu Wort gemeldet. Amerikanische Organisationen wie If Not Now unterstützen junge amerikanische Juden, während sie darum kämpfen, das tödliche Schweigen zu brechen, das immer noch unter zu vielen Menschen über die Besetzung besteht, und Hunderte von weltlichen und religiösen Gruppen haben sich der US-Kampagne für palästinensische Rechte angeschlossen..

Angesichts dieser Entwicklungen scheint es die Zeiten zu sein, in denen die Kritik am Zionismus und an den Aktionen des Staates Israel als Ende des Antisemitismus abgeschrieben werden kann. Es scheint ein zunehmendes Verständnis dafür zu bestehen, dass Kritik an der Politik und Praxis der israelischen Regierung an sich nicht antisemitisch ist.

Das soll nicht heißen, dass Antisemitismus nicht real ist. Der Neonazismus erwacht in Deutschland innerhalb einer wachsenden Anti-Immigrantenbewegung wieder zum Leben. Antisemitische Vorfälle in den Vereinigten Staaten stiegen 2017 um 57 Prozent, und viele von uns trauern immer noch um den vermutlich tödlichsten Angriff auf Juden in der amerikanischen Geschichte. Wir müssen in diesem Klima bedenken, dass die Kritik an Israel zwar nicht von Natur aus antisemitisch ist, aber dorthin rutschen kann.

Glücklicherweise sind Menschen wie der Pastor Dr. William J. Barber II. mit gutem Beispiel vorangegangen und haben sich dem Kampf gegen den Antisemitismus verpflichtet und gleichzeitig unerschütterliche Solidarität mit dem palästinensischen Volk gezeigt, das unter der israelischen Besatzung ums Überleben kämpft.

Er erklärte im vergangenen Jahr in einer fesselnden Rede, dass wir nicht über Gerechtigkeit sprechen können, ohne die Vertreibung der Ureinwohner, den systemischen Rassismus des Kolonialismus und die Ungerechtigkeit der staatlichen Unterdrückung anzugehen. Im selben Atemzug sagte er: „Ich möchte so deutlich wie möglich sagen, dass die Menschlichkeit und die Würde einer Person oder eines Volkes die Menschlichkeit und die Würde einer anderen Person oder eines anderen Volkes in keiner Weise beeinträchtigen kann. An dem Bild Gottes in jedem Menschen festzuhalten bedeutet, darauf zu bestehen, dass das palästinensische Kind so wertvoll ist wie das jüdische Kind.“

Geleitet von dieser Art von moralischer Klarheit, handeln Glaubensgruppen. Im Jahr 2016 schloss der Pensionsausschuss der Vereinigten Methodistischen Kirche israelische Banken von ihrem Multimilliarden-Dollar-Pensionsfonds aus, deren Kredite für den Siedlungsbau gegen das Völkerrecht verstoßen. Ebenso verabschiedete die Vereinigte Kirche Christi im Jahr zuvor eine Resolution, in der zur Veräußerung und zum Boykott von Unternehmen aufgerufen wurde, die von der Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel profitieren.

Selbst im Kongress ist der Wandel am Horizont. Zum ersten Mal unterstützen zwei amtierende Mitglieder, die Repräsentanten Ilhan Omar, Democrat of Minnesota, und Rashida Tlaib, Democrat of Michigan, öffentlich die Bewegung für Boykott, Desinvestment und Sanktionen. Im Jahr 2017 führte die Repräsentantin Betty McCollum, Demokratin von Minnesota, eine Resolution ein, um sicherzustellen, dass keine US-Militärhilfe zur Unterstützung des jugendlichen Militärgewahrsamssystems Israels geleistet wurde. Israel verfolgt regelmäßig palästinensische Kinder, die in den besetzten Gebieten inhaftiert sind, vor dem Militärgericht.

Verwandte einer palästinensischen Krankenschwester, Razan al-Najjar, 21, trauern im Juni, nachdem sie in Gaza von israelischen Soldaten erschossen wurde. CreditHosam Salem für die New York Times

Nichts davon bedeutet, dass sich die Lage völlig geändert hat oder dass die Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die sich nachdrücklich für die palästinensischen Rechte einsetzen, eingestellt wurden. Im Gegenteil, so wie King heftige, überwältigende Kritik an seiner Rede zur Verurteilung des Vietnamkriegs erhielt – 168 große Zeitungen, darunter die Times, verurteilten die Rede am nächsten Tag -, riskieren diejenigen, die sich öffentlich für die Befreiung des palästinensischen Volkes einsetzen, immer noch Verurteilung und Gegenreaktion.

Bahia Amawi, eine amerikanische Sprachpathologin palästinensischer Abstammung, wurde kürzlich wegen der Weigerung, einen Vertrag zu unterzeichnen, der ein Anti-Boykott-Versprechen enthält, wonach sie sich nicht an einem Boykott des Staates Israel beteiligt und auch nicht beteiligen wird. Im November wurde Marc Lamont Hill von CNN gefeuert, weil er eine Rede zur Unterstützung der palästinensischen Rechte gehalten hatte, die grob falsch interpretiert wurde, als Ausdruck der Unterstützung von Gewalt. Die Kanarische Mission stellt weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für studentische Aktivisten dar.

Und vor etwas mehr als einer Woche hob das Birmingham Civil Rights Institute in Alabama, anscheinend unter dem Druck hauptsächlich von Teilen der jüdischen Gemeinschaft und anderen, eine Ehre auf, die es der Bürgerrechtsikone Angela Davis zuteil werden ließ, die eine lautstarke Kritikerin an der Behandlung der Palästinenser durch Israel war und B.D.S. unterstützt.

Aber dieser Angriff ging nach hinten los. Innerhalb von 48 Stunden hatten Wissenschaftler und Aktivisten als Reaktion darauf mobilisiert. Der Bürgermeister von Birmingham, Randall Woodfin, sowie der Birmingham School Board und der Stadtrat äußerten sich empört über die Entscheidung des Instituts. Der Rat verabschiedete einstimmig eine Resolution zu Ehren von Davis, und es wird eine alternative Veranstaltung organisiert, um ihr jahrzehntelanges Engagement für die Befreiung aller zu feiern.

Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass King Birmingham für seine eifrige Verteidigung der Solidarität von Angela Davis mit dem palästinensischen Volk loben würde. Aber das tue ich. In diesem neuen Jahr möchte ich mit größerem Mut und Überzeugung über Ungerechtigkeiten jenseits unserer Grenzen sprechen, insbesondere über solche, die von unserer Regierung finanziert werden, und die mit dem Kampf für Demokratie und Freiheit solidarisch sind. Mein Gewissen lässt mir keine andere Wahl. Übersetzt mit Deepl.com

