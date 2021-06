Diese Flagge ist eine Schande und der Marsch eine mörderische Provokation! Ist es verwunderlich, dass diese Flagge verbrannt wird? Hamas und Hisbollah Flaggen werden in Deutschland verboten, aber diese blutbefleckte Davidsternflagge, als Symbol der Unterdrückung wird hier gehuldigt! Was für ein Widerspruch, schließlich kämpfen Hamas und Hisbollah für ein Ende der Besatzung. Warum schweigt die EU, die doch der neuen Regierung so emphatisch gratulierte, die diese Rechtsextremen noch von bewaffneten jüdischen “Verteidigungssoldaten” schützen lässt.

Bild:Jewish ultranationalists wave Israeli flags during the “Flags March,” next to Damascus gate, outside Jerusalem’s Old City, Tuesday, June 15, 2021. (Photo by WAFA via APA Images)

‘Death to Arabs’: Israeli ‘Flag March’ features racist anti-Palestinian chants – Mondoweiss Among the chants that were reported were “Death to Arabs,” “may your village burn,” and “a second Nakba is coming,” referring to the nakba, or ‘catastrophe’ in Arabic, when thousands of Palestinians were massacred by Zionist militias and over 750,000 were forcibly expelled from their homes in 1948.

Tod den Arabern’: Israelischer “Flaggenmarsch” zeigt rassistische anti-palästinensische Gesänge



Von Yumna Patel

Unter den Gesängen, die berichtet wurden, waren “Tod den Arabern”, “möge euer Dorf brennen” und “eine zweite Nakba kommt”, was sich auf die Nakba bezieht, oder “Katastrophe” auf Arabisch, als Tausende von Palästinensern von zionistischen Milizen massakriert wurden und über 750.000 gewaltsam aus ihren Häusern im Jahr 1948 vertrieben wurden.



15. Juni 2021

Tausende Israelis nahmen am Dienstag am ultranationalistischen “Flaggenmarsch” im besetzten Jerusalem teil und marschierten durch die Straßen der Stadt, wobei sie “Tod den Arabern” und andere rassistische antipalästinensische Slogans skandierten.

Schätzungsweise 5.000 Israelis, vor allem Jugendliche, die rechtsextremen und ultranationalistischen Gruppen angehören, nahmen an der provokativen Parade teil, die jedes Jahr zum Gedenken an die israelische Besetzung der Stadt im Jahr 1967 abgehalten wird – ein Schritt, der von Israelis als “Vereinigung” Jerusalems gefeiert wird, obwohl er von der internationalen Gemeinschaft als illegale Annexion anerkannt wird.

Horden israelischer Demonstranten schwenkten unter dem Schutz hunderter bewaffneter israelischer Soldaten israelische Flaggen und skandierten nationalistische Slogans, als sie von Westjerusalem in den Ostteil der Stadt marschierten.

Außerhalb des Damaskus-Tors, dem Eingang zum muslimischen Viertel der Altstadt, tanzten Massen von Israelis, schwenkten israelische Flaggen und skandierten rassistische Slogans.

Unter den Sprechchören, von denen berichtet wurde, waren “Tod den Arabern”, “möge euer Dorf brennen” und “eine zweite Nakba kommt”, was sich auf die Nakba oder “Katastrophe” auf Arabisch bezieht, als 1948 Tausende von Palästinensern von zionistischen Milizen massakriert und über 750.000 gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Unter den Teilnehmern des Marsches waren rechtsgerichtete israelische Gesetzgeber und Parlamentsabgeordnete, darunter Bezalel Smotrich, Shlomo Karai, Itamar Ben Gvir und Orit Struck, berichtete die Times of Israel.

Palästinensische Gegendemonstranten versammelten sich außerhalb des Damaskus-Tors, wurden aber von der israelischen Polizei gewaltsam auseinandergetrieben, die mit Schwammkugeln und Stinkwasser auf die palästinensische Menge feuerte.

Videos zeigten auch, wie die israelische Polizei den palästinensischen Demonstranten gewaltsam palästinensische Fahnen entriss, während israelische Demonstranten israelische Fahnen schwenkten und im Hintergrund rassistische Parolen skandierten.

Der palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass 33 palästinensische Demonstranten von der israelischen Polizei verwundet wurden, darunter sechs, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Israelische Medien berichteten, dass auch mindestens 17 palästinensische Demonstranten verhaftet wurden. Es gab keine Berichte über Verhaftungen unter israelischen Demonstranten.

Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte weiträumige Straßensperren in palästinensischen Vierteln in Ost-Jerusalem verhängt, während den Palästinensern in der Altstadt geraten wurde, ihre Geschäfte zu schließen und zu Hause zu bleiben, um Belästigungen und Vandalismus durch israelische Demonstranten zu vermeiden – ein häufiges Vorkommnis während des jährlichen Marsches.

Israelische Medien berichteten, dass rund 2.000 israelische Soldaten in der Stadt stationiert waren. Laut der Nachrichtenagentur Wafa haben die israelischen Behörden im Vorfeld des Marsches palästinensische Führer in der Stadt zum Verhör vorgeladen.

Im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen protestierten unterdessen Tausende von Palästinensern bei einem “Tag des Zorns”, der von palästinensischen politischen Gruppierungen als Reaktion auf den Marsch ausgerufen wurde. Der palästinensische Rote Halbmond meldete über 50 Verletzte im Westjordanland und im Gazastreifen.

Israelische Streitkräfte feuern Tränengas auf palästinensische Demonstranten in Bethlehem am Dienstag, 15. Juni 2021. (Foto: Majd Abu Srour)

In der Stadt Bethlehem marschierten Hunderte von Palästinensern durch die Stadt, schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten nationale Slogans, bevor sie von den israelischen Streitkräften mit heftigem Tränengasbeschuss empfangen wurden.

“Wir sind hier, um unsere Unterstützung für unser Volk für Jerusalem zu zeigen und ihnen zu zeigen, dass wir mit ihnen sind. Von hier aus, nach Jerusalem, nach Gaza, sind wir alle ein palästinensisches Volk”, sagte Mohammed Hameida, ein Einwohner von Bethlehem, gegenüber Mondoweiss.

“Der Flaggenmarsch soll uns nur provozieren und ist ein Teil der ständigen israelischen Aggression gegen uns. Die einzige Flagge, die das Recht hat, über Jerusalem zu wehen, ist die palästinensische Flagge, jede andere Flagge ist die Flagge des Besatzers.”

Palästinensische Demonstranten in Bethlehem schwenken palästinensische Flaggen während der Proteste am Dienstag, 15. Juni 2021. (Foto: Majd Abu Srour)

Palästinensische Gruppen, darunter die Hamas-Bewegung, warnten, dass die Demonstration die Spannungen inmitten eines wackeligen Waffenstillstandes neu entfachen könnte, der Ende letzten Monats nach einer 11-tägigen Offensive auf Gaza ausgerufen wurde, bei der 253 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet wurden. Mindestens 13 Israelis wurden durch Raketenbeschuss aus Gaza getötet.

Zusätzlich zu den tagelangen gewalttätigen israelischen Angriffen auf das Al-Asqa-Gelände am Ende des Ramadan und den andauernden Bemühungen, palästinensische Familien in Sheikh Jarrah zu vertreiben, war einer der Katalysatoren für den Krieg in Gaza im letzten Monat der Flaggenmarsch, der ursprünglich für den 10. Mai geplant war.

Der ursprüngliche Marsch wurde umgeleitet, um nicht durch das Damaskustor oder das muslimische Viertel zu gehen, um weitere Spannungen zu vermeiden. Kurz nach Beginn des Marsches wurde er jedoch abgebrochen, als die ersten Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh verurteilte den Marsch, bevor er am Dienstagnachmittag losging, und sagte: “Dies ist eine Provokation unseres Volkes und eine Aggression gegen unser Jerusalem und unsere heiligen Stätten.”

Der hochrangige Hamas-Funktionär Mousa Abu Marzouk sagte über den Marsch, dass “unsere Entscheidung bereits getroffen ist, dass es möglich ist, dass der Krieg zurückkehrt”, wenn Israel weiterhin “seine üblichen Aktivitäten” durchführt.

Der palästinensische MK und Führer der Gemeinsamen Liste Ayman Odeh verurteilte den Marsch und sprach mit dem israelischen öffentlichen Sender Kan von außerhalb der Altstadt und sagte: “Auf diesen [Altstadt-]Mauern wird die Flagge Palästinas gehisst werden und Jerusalem wird die Hauptstadt des zurückeroberten Palästinas sein.”

Mansour Abbas, Vorsitzender der Vereinigten Arabischen Liste und Mitglied der jüngsten Regierungskoalition in Israel, sagte, der Marsch hätte nicht stattfinden dürfen, und nannte ihn “eine ungezügelte Provokation, die auf Hassrufen und Aufstachelung zur Gewalt beruht, und ein Versuch, das Gebiet aus politischen Gründen in Brand zu setzen.”

Die Spannungen in Jerusalem sind nach dem Waffenstillstand im letzten Monat hoch geblieben, da Israel weiterhin seine Pläne zur Übernahme der Siedler in den Jerusalemer Stadtteilen Sheikh Jarrah und Silwan vorantreibt.

In den Wochen seit dem Waffenstillstand haben die israelischen Streitkräfte Tausende von Palästinensern in ganz Israel und den besetzten Gebieten verhaftet, Abrissverfügungen in Ostjerusalem erlassen, palästinensische Proteste in den besetzten Gebieten gewaltsam unterdrückt und vor kurzem einen 15-jährigen palästinensischen Jungen in Nablus erschossen.

Zu jeder Geschichte gibt es mindestens zwei Seiten

Wo sind also die palästinensischen Stimmen in den Mainstream-Medien?

Übersetzt mit Deepl.com

