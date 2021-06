Death without warning One of the lies told by Israel’s military during the recent bombardment of Gaza was that it aimed to minimize harm inflicted on civilians. The claim was made, for example, in a tweet issued on 17 May. Yet on that date and the two previous days, Israel carried out no-warning attacks in which numerous civilians were killed.

Bild:The Israeli military gave no warning before it bombed Beach refugee camp in Gaza City on 15 May. Ashraf Amra APA images

Tod ohne Vorwarnung

Von Amjad Ayman Yaghi



15. Juni 2021

Das israelische Militär gab keine Warnung, bevor es am 15. Mai das Flüchtlingslager Beach in Gaza-Stadt bombardierte. Ashraf Amra APA images

Eine der Lügen, die das israelische Militär während der jüngsten Bombardierung des Gazastreifens erzählte, war, dass es darauf abzielte, den Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren.

Diese Behauptung wurde zum Beispiel in einem Tweet vom 17. Mai aufgestellt. Doch an diesem Tag und an den beiden Tagen davor führte Israel ohne Vorwarnung Angriffe durch, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet wurden.

Muhammad al-Hadidi verlor am 15. Mai seine Frau und alle bis auf eines seiner Kinder.

Seine Frau war einen Tag zuvor zu ihrem Bruder und dessen Familie ins Flüchtlingslager Beach gefahren und hatte dort zusammen mit den Kindern übernachtet. Muhammad blieb allein in seinem eigenen Haus.

Früh am Morgen wurde er durch eine laute Explosion geweckt. Kurz darauf erhielt er einen Anruf von einem Nachbarn.

Sein Nachbar teilte ihm eine schreckliche Nachricht mit. Das Haus seines Schwagers war ohne Vorwarnung bombardiert worden.

Muhammads Frau Maha und vier ihrer Kinder wurden getötet. Sein kleiner Sohn Omar – damals gerade 5 Monate alt – war der einzige Überlebende aus seiner Familie.

Muhammads Schwägerin und mehrere ihrer Kinder wurden ebenfalls getötet.

“Jeder, der glauben will, dass Israel keine unschuldigen Menschen in Gaza tötet, sollte den Mund halten”, sagte Muhammad. “Israel behauptet immer, dass es uns Warnungen gibt, um uns zu schützen. Tatsache ist, dass Israel Kinder und Zivilisten ohne Warnung und ohne ein Fünkchen Menschlichkeit tötet.”

Die Mitarbeiter der Bäckerei al-Shanty hatten sich daran gewöhnt, in Notfällen zu arbeiten.

Bei den drei vorherigen Gelegenheiten, bei denen Israel seit Dezember 2008 eine Großoffensive gegen Gaza durchgeführt hat, blieb die Bäckerei geöffnet.

Die Mitarbeiter der Bäckerei waren entschlossen, weiter Brot zu produzieren, als im letzten Monat die vierte Offensive dieser Art stattfand. Israel zwang sie, ihre Pläne zu ändern.

Ahmad al-Shanty war in den frühen Morgenstunden des 16. Mai in der Bäckerei, die sich in der al-Wihda-Straße in Gaza-Stadt befindet.

Er und seine Kollegen hatten eine große Anzahl von Bestellungen zu bearbeiten. Diese Bestellungen waren für die Auslieferung an Menschen vorgesehen, die in UN-Schulen Zuflucht gesucht hatten.

Die Nachbarschaft, so al-Shanty, war “völlig leer; wir konnten keine Bewegung hören, nicht einmal ein Flüstern.”

“Dann, ganz plötzlich, schlugen Raketen durch das Fenster der Bäckerei ein”, sagte er. “Wir mussten hinter einem Ofen in Deckung gehen.”

“Keine Gnade”

Es war ein grausamer israelischer Angriff auf eine geschätzte lokale Dienstleistung. Und es war nur der Anfang eines sehr gewalttätigen Tages.

Kurz darauf bombardierte Israel ein nahe gelegenes Gebäude, in dem die Familie al-Qawlaq lebte.

Das Gebäude wurde vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Insgesamt wurden 21 Mitglieder der Großfamilie getötet; der älteste war 90 Jahre alt, der jüngste war ein Säugling.

Muhammad Fawwaz al-Qawlaq, 24, war unter den wenigen Überlebenden.

Er bestätigte, dass Israel keine Warnung gab, bevor es seine Familie bombardierte.

Muhammad Fawwaz al-Qawlaq verachtet die Behauptungen des israelischen Militärs, es habe den Schaden minimiert, indem es den Familien erlaubt habe, ihre Häuser zu evakuieren, bevor sie bombardiert wurden.

“Das ist totaler Blödsinn”, sagte er. “Die Israelis haben Zivilisten ohne Gnade getötet.”

“Ich habe die ganze Prahlerei der israelischen Armee im Internet gesehen, wie genau ihre Bombardierung war. Die Israelis hätten ihre Technologie nutzen können, um zu überprüfen, ob die getöteten Menschen in der al-Wihda-Straße Zivilisten waren oder nicht. Aber sie scheren sich einen Dreck um all die unschuldigen Menschen – einschließlich Kinder – die getötet wurden, um all die Träume, die zerstört wurden. Sie haben keine Menschlichkeit.”

Etwa 44 Palästinenser wurden bei dem Massaker in der al-Wihda Straße getötet. Achtzehn von ihnen waren Kinder.

Errungenschaft?

Einen Tag nach dem Massaker schlug Israel erneut in der Gegend zu.

Am 17. Mai wurde das Ghazi al-Shawa Gebäude ohne Vorwarnung bombardiert. Auch es befindet sich in der al-Wihda-Straße.

Ziad Abu Dayer und seine Familie hatten dort eigentlich Schutz gesucht. Das eigene Haus der Familie war bei der Katastrophe am Vortag zerstört worden, so dass sie bei Verwandten unterkamen, die im Ghazi al-Shawa-Gebäude wohnen.

“Wir dachten, es wäre ein sicherer Ort, um sich zu verstecken”, sagt Ziads Sohn Kamel, 16.

Nirgendwo war es sicher. Ziad und seine Nichte Rafeef waren unter denen, die am 17. Mai getötet wurden.

Kamel hatte gerade nachgesehen, ob sein Vater etwas essen wollte, als der Bombenanschlag erfolgte. Ziad war dabei, den Koran zu lesen und wollte dies auch weiterhin tun.

“Ein paar Minuten später begann der Bombenanschlag”, sagte Kamel. “Schwarzer Rauch verbreitete sich schnell in der ganzen Wohnung. Wir konnten nichts mehr sehen. Ich fand schließlich meinen Vater auf dem Boden liegend.”

Kamel, der am Arm verletzt wurde, begleitete seinen Vater, als er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Krankenwagen brauchte länger, als er hätte ankommen müssen. Die Al-Wihda-Straße befindet sich in der Nähe von al-Shifa, dem größten Krankenhaus in Gaza.

Da Israel die angrenzende Straße stark beschädigt hatte, hatten die Krankenwagenfahrer Schwierigkeiten, zum und vom Krankenhaus zu fahren.

Kamel wartete im Krankenhaus, während das Personal versuchte, seinen Vater zu retten.

Dies gelang ihnen nicht. Ziad wurde bald für tot erklärt. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...