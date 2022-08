Killing Children in ‘Self Defense’ Nobody can tell you how many children have been killed by drone strikes or “targeted” missiles and bombings in Afghanistan, Pakistan, Syria, Iraq, Lebanon, Somalia, Yemen or Libya, writes Craig Murray. By Craig Murray CraigMurray.org.uk The lives of the latest 15 Palestinian children to be

Bild: Kind in Gaza-Stadt während des Waffenstillstands nach dem Konflikt 2008-2009. (andlun1, Flickr, CC BY-NC 2.0)

“Die Gesamtzahl der toten Kinder in diesen Ländern geht zweifellos in die Zehntausende. Wir jedoch sind offenbar die Guten. All diese Kinder wurden in unserer “Selbstverteidigung” getötet, so wie Israel die Kinder in Gaza getötet hat. Ich hoffe, das hilft Ihnen, ruhiger zu schlafen.”

Töten von Kindern zur “Selbstverteidigung”

Von Craig Murray

9. August 2022

Niemand kann Ihnen sagen, wie viele Kinder durch Drohnenangriffe oder “gezielte” Raketen und Bombardierungen in Afghanistan, Pakistan, Syrien, Irak, Libanon, Somalia, Jemen oder Libyen getötet wurden, schreibt Craig Murray.

Das Leben der jüngsten 15 palästinensischen Kinder, die von Israel im Gazastreifen ermordet wurden, das Leben, das mit verheerender Gewalt aus ihren kleinen, verängstigten Körpern gerissen wurde, scheint die Mächtigen im Westen, oder überhaupt irgendwo, nicht zu interessieren.

Die BBC wiederholte ohne zu hinterfragen Israels Behauptung, dass der jüngste Einsatz von hochexplosivem Sprengstoff auf das Konzentrationslager im Gazastreifen dazu diente, einen Terroranschlag auf israelische Zivilisten zu verhindern – für diesen voraussichtlichen Angriff wurde kein Beweis vorgelegt. Kein einziges westliches Medium hat danach gefragt. Es wurde auch nicht erklärt, warum der Angriff dadurch verhindert werden sollte, dass Israel den angeblichen Führer des Islamischen Dschihad in Gaza und viele Unschuldige, die sich zufällig in seiner Nähe aufhielten, auslöschte.

Die Szenarien, in denen die Ermordung eines Anführers einen bevorstehenden Angriff verhindert, sind Hollywood.

Der tapfere Daniel Hale sitzt in Einzelhaft (euphemistisch “Communications Management Unit” genannt), weil er das US-Drohnenmordprogramm in Afghanistan verraten hat.

Hale, ein Drohnenexperte, deckte auf, dass 90 Prozent der durch das Drohnenprogramm in Afghanistan getöteten Personen nicht das vorgesehene Ziel waren, sondern dass jeder, der durch einen Drohnenangriff getötet wurde, standardmäßig als feindlicher Kämpfer eingestuft wurde, es sei denn, es wurde ein positiver Beweis für das Gegenteil erbracht (was natürlich nicht versucht wurde).

Die außergerichtliche Hinrichtung von “Bösewichten” ohne Gerichtsverfahren wird nicht nur von Israel durchgeführt. Die USA und Großbritannien tun dies ständig, in den Konflikten, die sie durch ihre eigenen neoimperialen Abenteuer und ihre Gier nach Kohlenwasserstoffen geschaffen haben.

Niemand kann Ihnen sagen, wie viele Kinder durch Drohnenangriffe oder “gezielte” Raketen und Bombenangriffe in Afghanistan, Pakistan, Syrien, Irak, Libanon, Somalia, Jemen oder Libyen getötet wurden.

Die Gesamtzahl der toten Kinder in diesen Ländern geht zweifellos in die Zehntausende. Wir jedoch sind offenbar die Guten. All diese Kinder wurden in unserer “Selbstverteidigung” getötet, so wie Israel die Kinder in Gaza getötet hat. Ich hoffe, das hilft Ihnen, ruhiger zu schlafen.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

