Präsident Joe Biden im Mai. (Weißes Haus, Erin Scott)

Was auch immer die Menschen in den USA über die Tötung von Al Zawahiri mitten in der 7.000 Meilen entfernten afghanischen Hauptstadt denken mögen, Sicherheit und Schutz werden wohl kaum an erster Stelle stehen, schreibt Phyllis Bennis.

Tötung des Al-Qaida-Chefs macht uns nicht “sicherer

Von Phyllis Bennis

Common Dreams

3. August 2022

Präsident Joe Biden gab auf seiner Pressekonferenz nicht großspurig bekannt, dass die CIA gerade den Al-Qaida-Chef Ayman al Zawahiri getötet hat. Aber er stellte die zweifelhafte Behauptung auf, dass die Ermordung “uns alle irgendwie sicherer gemacht hat”.

In Wirklichkeit wird diese Tötung den Krieg gegen den Terror nicht beenden, und es ist unwahrscheinlich, dass sie uns sicherer macht. Und in der Zwischenzeit ergreifen die Regierung Biden und andere hochrangige US-Beamte Maßnahmen, die unsere Sicherheit gefährden.

Die USA geben immer noch Milliarden von Dollar für die Aufrüstung der Ukraine gegen Russland aus, während zahlreiche Experten in aller Welt offen darüber diskutieren, wie der Krieg die Gefahr eines nuklearen Schlagabtauschs zwischen den beiden größten Atomwaffenstaaten der Welt erhöht.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass Biden gerade zu dem Zeitpunkt sprach, als die drittmächtigste Politikerin der USA und zweite in der Nachfolge des Präsidenten, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan landen wollte und damit China absichtlich provozierte, was sehr nach einer Abkehr von Washingtons langjähriger Politik der Anerkennung eines einzigen Chinas aussieht. Der zunehmend angespannte kalte Krieg zwischen Washington und Peking könnte kurz davor stehen, sich rapide aufzuheizen.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass Biden nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Tötung al-Zawahiris im Rosengarten versprach, seine späten und halbherzigen Bemühungen um eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran, das der ehemalige Präsident Donald Trump 2018 aufgekündigt hatte, aufzugeben.

Ayman al-Zawahiri, rechts, dolmetscht für Osama bin Laden, links, während eines Interviews mit dem pakistanischen Journalisten Hamid Mir im November 2001. (Hamid Mir, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Stattdessen verhängte Biden neue Sanktionen, die den Verkauf von iranischem Öl und petrochemischen Produkten verbieten, um den Druck auf Teheran zu erhöhen. Umfragen zeigen, dass 56 Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten das Atomabkommen unterstützen.

Und obwohl Israel von Anfang an dagegen war, sind sich selbst hochrangige israelische Militär- und Geheimdienstbeamte einig, dass eine Rückkehr zu dem Abkommen weitaus sicherer ist als eine weitere Ablehnung des als JCPOA bekannten Abkommens, da die Fortsetzung der US-Sanktionen mit einer Fortsetzung des iranischen Atomprogramms einhergehen wird.

Der Krieg gegen den Terror geht weiter

Ein weiteres Problem ist, dass trotz der von Experten geführten Diskussion darüber, ob die Ermordung von Al Zawahiri das “wahre Ende” von Washingtons globalem Krieg gegen den Terror darstellt, dieser Krieg weitergeht.

Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im vergangenen Jahr markierte das Ende der groß angelegten Truppeneinsätze, die den größten Teil der mehr als 20 Jahre des GWOT kennzeichneten.

Aber der Krieg wurde strategisch modifiziert, nicht beendet. US-Spezialeinheiten sind öffentlich in Syrien, Somalia, Niger und anderswo im Einsatz. Inoffiziell operieren C.I.A.-Kommandos in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Drohnen- und Luftangriffe finden weiterhin “jenseits des Horizonts” statt. Der Krieg gegen den Terror – der ewige Krieg – ist noch nicht vorbei.

In der Zwischenzeit sieht sich Washington mit 140 Millionen armen und wenig wohlhabenden Menschen in den USA und weiteren Milliarden auf der ganzen Welt konfrontiert, die alle mit einem Planeten konfrontiert sind, der von Überschwemmungen und Bränden heimgesucht wird, mit einer wütenden globalen Pandemie, einer eskalierenden Inflation und zunehmendem Militarismus und Flüchtlingsströmen auf der ganzen Welt.

Der Kongress scheint sich endlich auf ein Paket von Gesundheits- und Klimaprogrammen zuzubewegen, die durch Steuererhöhungen für Reiche und Großunternehmen finanziert werden.

Dabei handelt es sich jedoch um eine abgespeckte Version des einst umwälzenden Gesetzes “Build Back Better”. Es wird nichts getan, um den Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, Kinderbetreuung oder Altenpflege zu verbessern. Es gibt auch keine Schritte zur Senkung der inflationären Militärausgaben, die heute 52 Cent jedes Bundesdollars ausmachen.

Biden beschwor Sicherheit, Schutz und Gerechtigkeit als das, was der Tod al Zawahiris bringen würde.

Der Flyer des Programms “Rewards for Justice” des US-Außenministeriums, in dem ein Kopfgeld von 25.000.000 Dollar für Informationen über al-Zawahiri ausgesetzt ist. (U.S. State Department, Wikimedia Commons)

Doch was auch immer die Menschen in den USA über die Tötung al-Zawahiris mitten in der 7.000 Meilen entfernten afghanischen Hauptstadt denken mögen, Sicherheit und Schutz dürften kaum an erster Stelle stehen.

Biden versicherte uns, dass “die Menschen auf der ganzen Welt den bösartigen, entschlossenen Killer nicht mehr zu fürchten brauchen”. Doch wenn die meisten Menschen auf der Welt an den “bösartigen, entschlossenen Killer” denken, den sie fürchten, steht Ayman al Zawahiri wohl kaum ganz oben auf ihrer Liste.

Bidens Worte hätten mehr Wirkung gehabt, wenn er einen Waffenstillstand in der Ukraine verkündet hätte, damit das Töten aufhört und die Gefahr einer kriegsbedingten Hungersnot auf der ganzen Welt verschwindet. Oder wenn er verkündet hätte, dass die Anleitungen zur Herstellung von Covid-19-Impfstoffen jetzt öffentlich zugänglich sind, so dass die weltweite Impfstoff-Apartheid der Vergangenheit angehören würde. Oder die Enthüllung einer neuen Lösung für die Überschwemmungen, die Hitze und den Hunger im Zuge des Klimawandels, so dass Millionen von Flüchtlingen und anderen Vertriebenen wieder nach Hause zurückkehren können.

Biden sagte uns: “Die Gerechtigkeit ist eingetreten”. Aber für Niedriglohnempfänger, die mit ansehen mussten, wie ihre Gehaltsschecks durch die Inflation schrumpften, während die Aktien ihrer Unternehmen in die Höhe schossen und ihre Vorstandsvorsitzenden mit Millionengehältern davonkamen, scheint Gerechtigkeit noch sehr weit entfernt zu sein. Die Tötung von Al Zawahiri wird daran wohl nichts ändern.

Der ewige Krieg gegen Terroristen hat uns nicht sicherer gemacht. Er hat eine überhitzte Welt nicht abgekühlt oder Millionen von Menschen vor Pandemien und Zwangsvertreibung bewahrt. Die Tötung eines Terroristenführers beweist nur, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, die Möglichkeit neuer kalter Kriege gegen wirtschaftliche oder nukleare Konkurrenten in Kauf zu nehmen, die sich schnell zu einem direkten Konflikt auszuweiten drohen – selbst wenn die Luftangriffe und Drohnenangriffe fortgesetzt werden.

Und schließlich ist anzumerken, dass noch immer keine Beweise vorliegen, die bestätigen, dass es bei dem Angriff, bei dem Al Zawahiri getötet wurde, keine zivilen Opfer gab. Erinnern Sie sich an den Drohnenangriff in Kabul im August 2021, bei dem “nur zwei ISIS-Terroristen” getötet wurden, der sich jedoch als Angriff auf einen humanitären Helfer herausstellte, der Wasser transportierte, und bei dem nicht nur er, sondern auch neun weitere Familienmitglieder, darunter sieben Kinder, getötet wurden? Übersetzt mit Deepl.com

Phyllis Bennis ist Fellow des Institute for Policy Studies und Mitglied des nationalen Vorstands der Jewish Voice for Peace. Ihr jüngstes Buch ist die 7. aktualisierte Auflage von Understanding the Palestinian-Israeli Conflict: A Primer (2018). Zu ihren weiteren Büchern gehören: Understanding the US-Iran Crisis: A Primer (2008) und Challenging Empire: How People, Governments, and the UN Defy US Power (2005).

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

