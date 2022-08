https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-israel-palestine-tory-leadership-candidates-embassy-dangerous-move

Tory-Kandidaten vollziehen gefährliche Kehrtwende in Sachen Jerusalem

Von Peter Oborne

25. August 2022

Liz Truss und Rishi Sunak sagen, sie würden erwägen, in die Fußstapfen der Trump-Regierung zu treten und die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen

Als der damalige US-Präsident Donald Trump vor fünf Jahren ankündigte, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, wurde diese Entscheidung weithin als illegal und falsch angeprangert. Es schien der Akt eines rechtsextremen Präsidenten zu sein, der seine evangelikale christliche Basis besänftigen wollte, die glaubte, dass die Kontrolle Israels über Jerusalem von Gott bestimmt sei.

Wenn Großbritannien seine Botschaft nach Jerusalem verlegen würde, bevor es zu einer Einigung und einem Ende des Konflikts kommt, würde dies Verhandlungen vorgreifen, die noch nicht stattgefunden haben.

Die ehemalige britische Premierministerin Theresa May verurteilte den Umzug in einer Erklärung vom Dezember 2017 unmissverständlich: “Wir glauben, dass dies für die Aussichten auf Frieden in der Region nicht hilfreich ist … Im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats betrachten wir Ost-Jerusalem als Teil der besetzten palästinensischen Gebiete.”

Ihre Position wurde von der britischen Regierung erst im Dezember 2021 bekräftigt. “Die Position des Vereinigten Königreichs zum Status von Jerusalem ist klar und seit langem bekannt: Er sollte in einer Verhandlungslösung zwischen den Israelis und den Palästinensern festgelegt werden”, sagte der politische Koordinator des Vereinigten Königreichs bei den Vereinten Nationen in einer Rede und fügte hinzu, dass das Vereinigte Königreich “einseitige Maßnahmen in Jerusalem ohne eine endgültige Statusregelung ablehnt und weiterhin den historischen Status quo unterstützt”.

In diesem Monat vollzog Großbritannien jedoch eine dramatische Kehrtwende – und niemand schien es zu bemerken.

Beide Kandidaten für den Vorsitz der Konservativen Partei, Rishi Sunak und Liz Truss, erklärten, sie würden eine Verlegung der britischen Botschaft nach Jerusalem in Betracht ziehen. Als israelische Flugzeuge diesen Monat den Gazastreifen in einem unprovozierten Angriff bombardierten, verpflichtete sich Truss in einem Brief an die Conservative Friends of Israel (CFI): “Ich verstehe die Bedeutung und Sensibilität des Standorts der britischen Botschaft in Israel … Ich werde einen Umzug prüfen, um sicherzustellen, dass wir auf der stärksten Basis in Israel agieren.”

Sunak ließ sich nicht lumpen und zog bei einer kürzlich von der CFI organisierten Wahlkampfveranstaltung im Gleichschritt. Auf die Frage, ob Großbritannien Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkenne, antwortete er: “Für mich ist es unbestreitbar die historische Hauptstadt … es scheint mir, dass es ein sehr starkes Argument dafür gibt, diesen historischen und praktischen Schritt anzuerkennen.” Er fügte hinzu: “Es wäre etwas, bei dem wir im Einklang mit unseren Verbündeten in der Region und im Allgemeinen mit einem unserer engsten Verbündeten handeln würden, also ist es etwas, das ich gerne tun würde.”

Die Außenpolitik umkrempeln

Das bedeutet, dass beide Kandidaten für das Amt des nächsten Premierministers nun darüber nachdenken, die britische Außenpolitik im Nahen Osten umzukrempeln, um Trumps Beispiel zu folgen.

Dies erfordert eine Erklärung. Es gab keinerlei öffentlichen Ruf nach einer Verlegung der britischen Botschaft, und das Thema wurde nicht einmal zwischen den beiden Kandidaten diskutiert. Die Idee, die Botschaft zu verlegen, wurde der konservativen Mitgliedschaft und damit dem britischen Volk einfach als vollendete Tatsache präsentiert.

Es ist jedoch ein Hauptziel Israels, das alle Länder dazu drängt, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Die meisten haben sich nicht darauf eingelassen. Es ist äußerst schwierig zu erkennen, welchen Vorteil ein solcher Umzug für Großbritannien bringen würde: Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind bereits ausgezeichnet, und es würden nur wenige zusätzliche Vorteile – wenn überhaupt – daraus erwachsen.

Es ist bezeichnend, dass Truss ihre Ankündigung in einem Brief an den CFI machte, eine der einflussreichsten Lobbygruppen in Westminster, die 80 Prozent der Tory-Abgeordneten als Mitglieder zählt. Es ist an sich schon bemerkenswert, dass der CFI getrennte Hustings mit jedem der beiden Kandidaten veranstaltet hat. Keine andere Organisation, die mit einem ausländischen Land verbunden ist, hat eine solche Veranstaltung organisiert; die anderen Hustings waren regionale Angelegenheiten.

Die palästinensische Stimme wird in der Partei nicht mehr gehört. Es gibt zwar eine Organisation namens Conservative Friends of Palestine, aber kein einziger Tory-Abgeordneter gehört ihr an.

Das Fehlen einer palästinensischen Stimme ist eine sehr ernste Angelegenheit. Jede Änderung des Status von Jerusalem wurde immer als eine Frage des endgültigen Status behandelt, was bedeutet, dass der Status von Westjerusalem für Israel immer vom Status von Ostjerusalem für den zukünftigen Staat Palästina abhängig war.

Wie May es ausdrückte, als sie Trumps Schritt verurteilte: “Unsere Position zum Status von Jerusalem ist klar und seit langem bekannt: Er sollte in einer Verhandlungslösung zwischen den Israelis und den Palästinensern festgelegt werden, und Jerusalem sollte letztlich die gemeinsame Hauptstadt des israelischen und des palästinensischen Staates sein.”

Weiter nach rechts gerutscht

Mit anderen Worten: Sowohl Palästina als auch Israel würden Jerusalem als ihre Hauptstadt beanspruchen, aber nur als Teil einer Gesamtlösung. Eine solche Regelung gibt es nicht – ebenso wenig wie die Aussicht auf Gespräche, die von allen führenden Politikern in Israel ausgeschlossen werden.

Wenn Großbritannien seine Botschaft nach Jerusalem verlegen würde, bevor es zu einer Einigung und einem Ende des Konflikts kommt, würde dies Verhandlungen vorwegnehmen, die noch nicht stattgefunden haben.

Manch einer mag spekulieren, dass die Äußerungen von Truss und Sunak, die auf dem Höhepunkt eines Wahlkampfes gemacht wurden, schnell vergessen werden. Ich frage mich das. Truss ist auf dem besten Weg, der israelfreundlichste Premierminister in der britischen Geschichte zu werden, und das sagt viel aus.

Die Konservative Partei ist im Laufe dieses Führungswettbewerbs noch weiter nach rechts gerutscht, mit Angriffen auf die Rechtsstaatlichkeit, Plänen, die Politik der Abschiebung von Flüchtlingen nach Ruanda nicht nur fortzusetzen, sondern zu verstärken, und Forderungen nach nicht finanzierten Steuersenkungen.

Nun ist Trumps verrückter Plan, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen – der bei seiner Ankündigung vor fünf Jahren noch abwegig erschien – in Großbritannien in den politischen Mainstream eingegangen. Dies bedeutet das Ende jeder Chance auf eine Zwei-Staaten-Lösung.

Großbritannien trägt eine historische Verantwortung für die Palästinenser, denn in der Balfour-Erklärung von 1917 wurde die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina gefordert. Die Erklärung bezog sich jedoch auf “eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk”, nicht auf einen jüdischen Staat.

Jetzt haben wir einen jüdischen Staat, der eine arabische Mehrheit vom Fluss bis zum Meer regiert, und die jüngsten Äußerungen der beiden Kandidaten für das Amt des nächsten Premierministers bedeuten, dass wir unser Recht auf die Gestaltung einer endgültigen Lösung aufgegeben haben, weil wir nicht mehr als unparteiisch angesehen werden können. Übersetzt mit Deepl.com

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres gekürt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch, The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism, wurde im Februar 2021 veröffentlicht und war ein Sunday Times Top Ten Bestseller. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying und Why the West is Wrong about Nuclear Iran.

