Totengräber Gedicht von Wolfgang Bittner aus dem Gedichtband Unter der Asche die Glut Alitera Verlag

Aus: Wolfgang Bittner, Unter der Asche die Glut, Gedichte, Lyrikedition 2000/Allitera Verlag, München 2022.





Totengräber

Sie lesen unsere Mails,

sie kennen unsere Kontakte,

sie lesen, dass wir sie

Verbrecher nennen.

Sie hören, was wir sagen,

sie hören, worüber wir traurig sind,

sie hören, dass wir wütend sind,

sie hören, dass wir sie

gewissenlos nennen.

Sie kennen unsere Vorlieben,

sie kennen unsere Abneigungen,

unsere Krankheiten,

unseren Kontostand,

sie wissen, was wir kaufen,

sie wissen, wen wir lieben.

Sie sammeln und registrieren,

sie spitzeln und diffamieren,

sie zerstören Existenzen,

verantwortlich für Umsturz und Mord,

sie sind legal-illegal,

Hunderttausende.

Sie wissen, was sie tun,

sie kennen die Verfassung,

die sie missachten,

sie wissen, dass wir sie hassen,

aber sie machen, was sie wollen

und was geduldet wird.

»Es ist, als habe die Welt ihren Charme verloren …«



Wolfgang Bittner



Unter der Asche die Glut



Gedichte

148 S., Paperback, € 12,90

ISBN: 978-3-96233-348-5

ET: Juni 2022

Allitera Verlag



In schwierigen Zeiten machen Wolfgang

Bittners Gedichte Mut zum Widerspruch

gegen die Zumutungen des sogenannten

Mainstreams, der keinen Zweifel und keinen

Rückzug mehr erlaubt.

Im Wissen um Vergänglichkeit und Neubeginn wirbt diese

Lyrik zugleich für ein humanes Miteinander

in einer zerrütteten, desorientierten

Gesellschaft. Es sind starke poetische

Bilder, mit denen Wolfgang Bittner das

Versprechen einlöst, ›unter der Asche die

Glut‹ zu entdecken, die es zu entfachen gilt.



»So umspannen diese Texte

Erinnerungen an glückliche Tage

bis zu einer bedrohten Gegenwart.«

Ev. Literaturportal



Allitera Verlag



Wolfgang Bittner lebt als Schriftsteller in Göttingen. Der

promovierte Jurist erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen

und ist Mitglied im PEN. Er schreibt für Erwachsene, Jugendliche

und Kinder, war freier Mitarbeiter bei Zeitungen, Zeitschriften,

Hörfunk und Fernsehen und veröffentlichte etwa 80 Bücher,

darunter die Romane Niemandsland und Die Heimat, der Krieg

und der Goldene Westen, der Erzählband Am Yukon sowie die

Gedichtbände Der schmale Grat und Südlich von mir. – Weitere

Informationen unter www.wolfgangbittner.de

