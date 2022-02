Wie lange müssen wir solche Hasbara und islamfeindlichen “Müllarbeiter” noch dulden? Großen Dank an Ali Abunimah

“Es sollte jetzt als das gesehen werden, was es ist: das rassistische Sprachrohr eines rassistischen Staates, in dem der einzige “gute” Araber oder Muslim derjenige ist, der Araber und Muslime hasst und ihre Unterdrücker liebt, insbesondere Israel”.

https://electronicintifada.net/content/meet-ahmad-mansour-palestinian-doing-israels-dirty-work-germany/34796



Bild: Ahmad Mansour, rechts, ein Palästinenser, der in Deutschland pro-israelische und anti-muslimische Ansichten verbreitet, erhält einen Preis von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hannover, 9. September 2019. Er hat eine Schlüsselrolle bei der Säuberung des staatlichen Rundfunksenders Deutsche Welle von arabischen Journalisten gespielt. Sina Schuldt Picture-Alliance/DPA

Treffen Sie Ahmad Mansour, den Palästinenser, der in Deutschland Israels Drecksarbeit erledigt

Ali Abunimah



9. Februar 2022

Die Deutsche Welle hat am Montag fünf arabische Journalisten nach einer Hetzkampagne israelfreundlicher Medien und einer angeblich unabhängigen Untersuchung entlassen, deren Co-Vorsitzender Araber als mörderische “Wilde” bezeichnet.

Die im Dezember eingeleitete Untersuchung wurde durch Behauptungen über “antisemitische und Israel-feindliche” Äußerungen von Mitarbeitern des Senders ausgelöst.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht erklärten die Ermittler, sie hätten keinen “strukturellen” Antisemitismus bei der Deutschen Welle festgestellt.

Sie kamen jedoch zu dem Schluss, dass die fünf Journalisten wegen Äußerungen, die “Antisemitismus, Holocaust-Leugnung oder Holocaust-Relativierung sowie Äußerungen, die das Existenzrecht Israels leugnen”, verdient hätten, entlassen zu werden.

Im Anschluss an den Bericht akzeptierte die Deutsche Welle den Rücktritt des Leiters ihrer arabischen Abteilung.

Eine der entlassenen Journalistinnen, Farah Maraqa, eine Palästinenserin-Jordanierin, twitterte am Montag: “Mir wurde soeben ohne weitere Erklärungen mitgeteilt, dass ich mit sofortiger Wirkung eine Kündigung von der Deutschen Welle erhalten werde.”

“Ich wurde bisher weder über die Gründe informiert, noch wurde mir … der Bericht ausgehändigt, auf dem diese Anschuldigungen beruhen sollen”, fügte sie hinzu.

Maraqa arbeitete bei DW Arabisch in Berlin als Produzentin für die Hauptnachrichtensendung am Abend. Sie war auch auf Sendung und berichtete über den Nahen Osten und geopolitische Themen.

Die Untersuchung wurde von Ahmad Mansour durchgeführt, einem Psychologen, dessen anti-muslimische, anti-arabische und pro-israelische Ansichten ihn zu einem Liebling der deutschen Medien und staatlich finanzierten Institutionen gemacht haben, und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, einer ehemaligen deutschen Justizministerin von der rechtsgerichteten Freien Demokratischen Partei.

Während ihrer Amtszeit vor neun Jahren schwieg Leutheusser-Schnarrenberger auffallend, als sie bei einem Besuch in Jerusalem auf Israels Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser und Asylbewerber aus afrikanischen Staaten angesprochen wurde.

Mansour hat, wie weiter unten ausgeführt wird, enge Verbindungen zu rechtsextremen, Israel-freundlichen 3 Think Tanks.

Der 56-seitige Bericht verwendet die sogenannte IHRA-Definition von Antisemitismus, ein umstrittenes Dokument, das von Israel und seiner Lobby gefördert wird.

Die “Definition” setzt Kritik an Israel mit antijüdischer Bigotterie gleich und ist zu einem Hauptinstrument für die Verleumdung und Zensur von Befürwortern der palästinensischen Rechte geworden.

Ein Beispiel für die anti-palästinensische Voreingenommenheit des Berichts ist, dass er den Social-Media-Hashtag #rettetSheikhJarrah – Rettet Sheikh Jarrah – als Beispiel für “subjektive palästinensische Propaganda” bezeichnet.

Aber selbst die streng pro-israelische deutsche Regierung hat Israel aufgefordert, die Räumung und den Abriss palästinensischer Gebäude in diesem besetzten Ost-Jerusalemer Viertel dauerhaft einzustellen”.

Nach den Maßstäben von Mansour, Leutheusser-Schnarrenberger und der Deutschen Welle macht dies die deutsche Regierung vermutlich selbst zu einem Verfechter der “palästinensischen Propaganda”.

Der Bericht behauptet, dass Kritik an Israel prinzipiell erlaubt ist, errichtet aber so viele Hürden, dass fast jede Äußerung als “Antisemitismus” ausgelegt werden kann.

“Wenn nur Israel von der UNO wegen Menschenrechtsverletzungen herausgegriffen wird, während das Verhalten bekannter Menschenrechtsverletzer wie China, Iran oder Syrien eher ignoriert wird, also mit zweierlei Maß gemessen wird, dann ist das Antisemitismus”, heißt es beispielsweise in dem Bericht.

Aber diese Behauptung löst ein Problem, das es nicht gibt.

Israel wurde noch nie wegen irgendetwas anderem als völliger Straffreiheit “herausgegriffen”. Dutzende anderer Länder dagegen – darunter Iran und Syrien – sind seit Jahrzehnten wegen verschiedener angeblicher Vergehen mit lästigen Sanktionen der UN, der USA oder der Europäischen Union belegt.

Israel wurde noch nie von der UNO, den USA oder der EU wegen seiner Verstöße gegen die Rechte der Palästinenser und das Völkerrecht sanktioniert.

Der Bericht ist weit davon entfernt, “unabhängig” zu sein, und wiederholt die Argumente der israelischen Regierung, die seit langem als Vorwand benutzt werden, um jeden einzuschüchtern, der die Handlungen eines Regimes in Frage stellt, das von führenden Menschenrechtsorganisationen als Verursacher der Apartheid, einem der schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, angesehen wird.

Verleumdungen und verdrehte Worte

“Dieser Fall ist ein Beispiel für den anti- palästinensischen Rassismus in Deutschland und die äußerst problematischen Angriffe auf die Meinungsfreiheit”, sagte das European Legal Support Center, eine Gruppe, die die freie Meinungsäußerung für Unterstützer der palästinensischen Rechte verteidigt, am Montag.

Es warnte davor, dass die Entlassung der Journalisten “einen schwerwiegenden Abschreckungseffekt auf das Eintreten für die Rechte der Palästinenser haben wird”.

The Electronic Intifada geht davon aus, dass die von der Deutschen Welle entlassenen Journalisten ihre rechtlichen Möglichkeiten prüfen.

Neben Maraqa hat die Deutsche Welle auch Bassel Aridi, den Leiter des Beiruter Büros der Deutschen Welle, Daoud Ibrahim, einen freiberuflichen Trainer für den Sender im Libanon, Maram Salem, einen in Deutschland arbeitenden Palästinenser, und Murhaf Mahmoud, einen ebenfalls in Deutschland arbeitenden syrischen Übersetzer und Journalisten, entlassen.

Aridi wurde Berichten zufolge wegen eines inzwischen gelöschten Tweets aus dem Jahr 2014 entlassen, in dem er sagte, dass Kollaborateure mit Israel – einem Staat, der wiederholt in den Libanon einmarschiert ist und Zehntausende von Menschen getötet hat und sich weiterhin im Krieg mit Israel befindet – Verräter seien, die die Todesstrafe verdienten.

Ibrahim wurde wegen eines 10 Jahre alten Tweets gefeuert, in dem er behauptet hatte, “der Holocaust sei eine Lüge #FreedomOfSpeech”.

Ibrahim erklärte am Montag laut der libanesischen Zeitung L’Orient Today, dass “er seinen Tweet damals auf Twitter in einen Zusammenhang gestellt und seitdem Reportern und DW-Kollegen erklärt hat, dass er lediglich versucht habe, ‘die altbekannte Doppelmoral anzuprangern, wenn es um die Redefreiheit geht’.”

“Er betonte, dass er mit der getwitterten Aussage nicht einverstanden sei”, so die Zeitung weiter.

Möglicherweise wollte Ibrahim die eklatante Doppelmoral in Europa in Frage stellen, wo giftige anti-muslimische Hetze – wie Karikaturen, die Muslime und den Propheten Mohammed verunglimpfen – als “freie Meinungsäußerung” gefeiert wird, während die Leugnung des Holocaust in einigen Ländern unter Strafe steht.

Alle fünf Journalisten wurden bereits im Dezember nach einer Hetzkampagne gegen sie in deutschen Medien suspendiert.

Euro-Med Human Rights Monitor, eine Gruppe mit Sitz in Genf, äußerte sich damals besorgt über “die jüngste alarmierende Zunahme der gezielten Verleumdung von arabischen und palästinensischen Journalisten in deutschen Medien”.

“Dies beinhaltet Verleumdungskampagnen, die sich entweder auf Schuldzuweisungen stützen, Jahre alte Schriften der angegriffenen Journalisten ins Rampenlicht rücken, die nicht repräsentativ für ihre heutigen Ansichten sind, oder Worte absichtlich falsch interpretieren oder aus ihrem kritischen Kontext reißen, um den Vorwurf des Antisemitismus zu erheben”, so die Gruppe weiter.

In einer Reihe von Blogbeiträgen nach ihrer Suspendierung beschrieb Maraqa, was in ihrem eigenen Fall geschah.

“Es war ein ganz normaler Arbeitstag bei der Deutschen Welle, als ich eine E-Mail von einem Journalisten [der Süddeutschen Zeitung] bekam, der mich fragte, ob ich drei Sätze kommentieren wolle, die er aus alten Israel-kritischen Artikeln herausgesucht hatte”, erinnerte sich Maraqa.

“Die Sätze stammten aus einer ironischen Kolumne, die ich in den Jahren 2014 und 2015 geschrieben hatte”, fügte sie hinzu.

Euro-Med sagt, es habe “die referenzierten Artikel untersucht und festgestellt, dass Maraqas Worte möglicherweise aus dem Kontext gerissen und falsch interpretiert wurden.”

Die Menschenrechtsgruppe wies auch auf einen anderen Fall hin, in dem Nemi El-Hassan, eine Journalistin palästinensischer Abstammung, von einem anderen deutschen Sender, dem Westdeutschen Rundfunk, ihre Wissenschaftssendung gestrichen bekam.

El-Hassans angebliches Vergehen war das “Liken” von Instagram-Posts auf dem Konto der Jüdischen Stimme für den Frieden, einer bekannten US-amerikanischen Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser und gegen den Zionismus, die israelische Staatsideologie, einsetzt.

Am Mittwoch prangerte EuroMed den von Mansour und Leutheusser-Schnarrenberger verfassten “unabhängigen” Bericht der Deutschen Welle an und bezeichnete ihn als “parteiisch, fehlerhaft und gefährlich”.

Die Gruppe sagte, sie habe den Bericht geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass sein “Rahmen, seine Analyse und seine Empfehlungen zahlreiche Beweise für eine Voreingenommenheit zugunsten Israels und gegen die Palästinenser enthalten”.

EuroMed warnte vor einer weiteren Eskalation dessen, “was einer anti-arabischen Säuberung in den deutschen Medien gleichkommt”.

Kritik an Israel ausschalten

Die Säuberung von arabischen Journalisten bei der Deutschen Welle ist nur die jüngste Episode in einer Kampagne, die sicherstellen soll, dass in deutschen Medien kein Platz für Kritik an Israel ist.

Im Mai, als Israel durch die Bombardierung des Gazastreifens ganze palästinensische Familien auslöschte, denunzierte die Deutsche Welle diesen Autor öffentlich als Antisemiten. Dies geschah nach einem Live-Interview, in dem ich die deutsche Mitschuld an Israels Verbrechen kritisierte.

Die deutschen Eliten sehen in der bedingungslosen Unterstützung Israels seit langem einen billigen und einfachen Weg, um für die Ermordung von Millionen Juden durch die deutsche Regierung während des Holocausts zu “sühnen”.

“Ich denke, es ist an der Zeit, dass das deutsche Volk und die deutschen Eliten aufhören, palästinensische Kinder im Gazastreifen für die Verbrechen des deutschen Volkes an den europäischen Juden bezahlen zu lassen”, sagte ich in dem Interview.

Nach meinem Interview gab die Deutsche Welle ein internes Memorandum heraus, in dem sie die Äußerungen ihrer Journalisten und Gäste über Israel stark einschränkte und unter anderem die Verwendung der Worte “Apartheid” oder “Kolonialismus” verbot.

Im Dezember, etwa zu der Zeit, als die fünf Journalisten suspendiert wurden, beendete die Deutsche Welle eine Kooperationsvereinbarung mit dem jordanischen Fernsehsender Roya, angeblich weil der Sender ” Israel- feindliches und antisemitisches ” Material in den sozialen Medien verbreitete.

Am Montag veröffentlichte die Deutsche Welle einen 10-Punkte-Plan, der dafür sorgen soll, dass der deutsche Regierungssender noch stärker pro-israelisch und anti-palästinensisch wird.

Zu den Maßnahmen gehört die Verabschiedung einer “verbindlichen” Definition von Antisemitismus, die “die Anerkennung des Existenzrechts Israels und die Ablehnung der Leugnung und Verharmlosung des Holocausts” beinhaltet.

Außerdem soll das Jerusalemer Büro der Deutschen Welle personell aufgestockt werden. Vermutlich werden diese zusätzlichen Mitarbeiter keine Palästinenser sein.

Arabische “Wilde”

Zweifellos hat die Rolle von Ahmad Mansour als “unabhängiger” Ermittler der Hexenjagd gegen arabische Journalisten in Deutschland einen Hauch von Glaubwürdigkeit verliehen – zumindest in den Augen des deutschen Establishments.

Als Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, der sich gegen sein eigenes Volk gewendet hat, hat Mansour die Rolle eines einheimischen Informanten übernommen, der die rassistischen und Muslim-feindlichen Ansichten der westlichen Eliten legitimiert.

Wie andere Persönlichkeiten dieser Art, die seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in Nordamerika und Europa in Erscheinung getreten sind, behauptet er, einst ein gläubiger Muslim gewesen zu sein, bevor er das Licht der Welt erblickte.

Die Bridge Initiative, ein Projekt der Georgetown University, das Islamophobie dokumentiert, beschreibt Mansour als “Validator”.

Laut der bahnbrechenden Studie Fear Inc. des Center for American Progress über das Netzwerk der Islamophobie ist ein Validator eine Person, die “behauptet, Insiderwissen über die Realität des radikalen Islam zu haben” und “die extremen Ansichten der Islamophobie-Fehlinformations-Experten, der rechtsgerichteten Medien und der anti–muslimischen Politiker zu unterstützen”.

Neben seinen Verbindungen zur Muslim-feindlichen und pro-israelischen extremen Rechten war Mansour Programmdirektor und leitender politischer Berater bei der Europäischen Stiftung für Demokratie.

Diese in Brüssel ansässige Denkfabrik “konzentriert sich darauf, muslimische Organisationen der Zivilgesellschaft zu diffamieren und zu versuchen, sie aus dem europäischen politischen Feld auszuschließen”, so die Bridge Initiative.

Die European Foundation for Democracy steht in enger Verbindung mit der Foundation for Defense of Democracies (FDD) und hat von dieser erhebliche Mittel erhalten.

Die FDD ist eine prominente Denkfabrik mit Sitz in Washington, die heimlich mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet hat, um Unterstützer der palästinensischen Rechte zu überwachen, zu verleumden und zu sabotieren.

Die Europäische Stiftung für Demokratie hat die Seite für Mansour irgendwann nach dem 21. April 2021, dem letzten Datum, für das eine archivierte Kopie der Seite verfügbar ist, von ihrer Website gelöscht.

Ein allgemein positives Profil von Mansour in der israelischen Zeitung Haaretz aus dem Jahr 2019 beschreibt ihn als “einen der prominentesten Islamkritiker in Deutschland.”

Es ist unvorstellbar, dass jemand im 21. Jahrhundert beiläufig als, sagen wir, “einer der prominentesten Kritiker des Judentums in Deutschland” bezeichnet wird, ohne dass dies in die schärfste Verurteilung gekleidet ist.

Doch wie Haaretz bemerkt, ist Mansour, der 2004 nach Deutschland zog, “ein gefragter Interviewpartner in deutschen Nachrichtensendungen und Talkshows sowie in der Presse – konservativ, liberal und links gleichermaßen – und er veröffentlicht regelmäßig Meinungsbeiträge in lokalen Zeitungen.”

Sein 2015 erschienenes Buch “Generation Allah”, das die Ängste der Deutschen vor einer “Radikalisierung” der muslimischen Jugend im Lande bestätigt, war ein Bestseller.

In Haaretz heißt es: “Der Punkt, den Mansour in seiner Schrift und in unserem Gespräch anspricht, ist, dass das, was er den muslimischen Mainstream in Europa nennt – der Radikale und ganz sicher Terrorismus ablehnt – tatsächlich maßgeblich für die Radikalisierung unter muslimischen Jugendlichen verantwortlich ist: Der Mainstream versteht nicht, was zu Mord und Extremismus führt, oder dass er selbst die Grundlagen für den Extremismus schafft.”

Mit anderen Worten: Alle Muslime in Europa sind verdächtig, auch wenn sie nicht für ” Extremismus ” und ” Terror ” eintreten.

Seine Ansichten über Araber sind nicht weniger abscheulich. “Einige Araber sind Wilde und andere nicht”, gibt er großzügig zu.

“Definieren wir mal ‘Wilde'”, führt er weiter aus. “Ich denke, die meisten Araber haben große Probleme mit der Demokratie und allem, was mit den Menschenrechten zu tun hat.

“Es gibt Probleme mit der Gewalt, die mit der Kultur zusammenhängen”, fügt er hinzu. “Ich glaube nicht, dass die meisten Araber morden wollen, aber ich denke, wir haben ein Problem. Vergessen Sie die Juden. Schauen Sie sich an, wie viele Araber in den letzten Jahren Araber ermordet haben. Es sind sehr viele.”

Dies ist die Art von fundamentalistischem Rassismus, der in Europa und Nordamerika seit langem gegen indigene Völker und marginalisierte Gemeinschaften, einschließlich der deutschen Juden, eingesetzt wird, um koloniale Gewalt in Übersee sowie Unterdrückung und Diskriminierung im eigenen Land zu rechtfertigen.

Sie spiegelt auch rassistische Tropen über “Black-on-Black”-Gewalt wider, die verwendet wurden, um von der Gewalt des ehemaligen Apartheidsregimes in Südafrika oder der amerikanischen Staatsgewalt abzulenken.

Solche Behauptungen beruhen häufig auf der rassistischen Auffassung, dass Schwarze – ähnlich wie Mansours Ansicht über Araber – von Natur aus gewaltbereiter sind als andere Bevölkerungsgruppen.

Mit Ehrungen überschüttet

Natürlich hat Mansour weder seinen Job noch seinen Status verloren, weil er verallgemeinert hat, dass Araber “Wilde” sind, die von ihrer Kultur her dazu neigen, zu morden. Genau wegen dieser rassistischen Ansichten genießt er in Deutschland ein so hohes Ansehen.

Er wurde mit Ehrungen überhäuft, darunter ein “Menschenrechtspreis” des Landes Nordrhein-Westfalen und eine Auszeichnung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Hannover.

Derzeit arbeitet Mansour für die ZDK-Gesellschaft Demokratische Kultur, eine Organisation, die von der deutschen Regierung und der Europäischen Union finanziert wird.

Die 2003 gegründete Organisation behauptet, ihr Ziel sei es, “freiheitsfeindliche und radikale ideologische Bewegungen wie den Rechtsradikalismus und den Islamismus sowie den Linksextremismus, der gegen die Freiheit gerichtet ist, zu bekämpfen”.

Dies läuft darauf hinaus, Angst vor Muslimen und Einwanderern im Allgemeinen zu schüren und gleichzeitig zu behaupten, alle Arten von “Extremismus” zu bekämpfen. In Wirklichkeit ist sie jedoch nachgiebig gegenüber dem rechten, neonazistischen Extremismus, der in ganz Europa eine wachsende Bedrohung darstellt.

Mansour hat seine Plattform genutzt, um die Behauptung zu verbreiten, dass junge Muslime mit Migrationshintergrund für einen Anstieg des Antisemitismus in Deutschland verantwortlich sind, und um eine härtere Repression zu fordern.

Solche falschen Behauptungen werden regelmäßig von Befürwortern Israels aufgestellt, die versuchen, jegliche Unterstützung für die Rechte der Palästinenser – die besonders in den türkisch- und arabisch-stämmigen Gemeinden in Deutschland stark ausgeprägt ist – mit antijüdischer Feindseligkeit und religiösem Extremismus in Verbindung zu bringen.

Tatsächlich hatte laut Statistik der deutschen Bundespolizei die überwiegende Mehrheit der dokumentierten antisemitischen Vorfälle und Hassverbrechen in Deutschland im Jahr 2020 eine rechtspolitische Motivation und nichts mit der Palästina-Solidaritätsbewegung oder Muslimen zu tun.

Für Mansour besteht das Heilmittel gegen den angeblich grassierenden “Antisemitismus” unter Muslimen in Deutschland darin, dass ihnen eine eindeutige Unterstützung Israels beigebracht werden muss.

“Wir brauchen Moscheen, die beim Freitagsgebet sagen, dass man in diesem Land das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellen darf”, sagte er. Mansour ist auch Vorsitzender des Muslimischen Forums Deutschland, einer Gruppe, die mit finanzieller Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung gegründet wurde, einer streng pro-israelischen Organisation, die mit der rechtsgerichteten Christdemokratischen Partei verbunden ist.

In dieser Funktion bietet Mansour der seriösen Islamfeindlichkeit des Mainstreams Deckung. Er wird zum Beispiel in einem Artikel der Deutschen Welle von Susanne Schröter, einer “Islamforscherin”, zustimmend zitiert.

Zu den Gefahren, die Muslime angeblich für Deutschland darstellen, gehört für sie, dass: “Fast jede Moschee hat Fußballmannschaften, die gegen Mannschaften aus anderen Moscheen spielen. Islamische Kitas, Kulturzentren werden gegründet, islamische Hilfsgruppen, Sozialarbeit und Jugendarbeit sind entstanden.”

Der Vorwand für ihre Besorgnis über all diese pro-sozialen Aktivitäten ist, dass sie angeblich zu “Segregation” führen.

“Es wäre schön zu hoffen, dass diese jungen Menschen Zugang zu dem Wissen bekommen, das liberale, aufgeklärte und humanistische Muslime entwickelt haben”, sinniert Schröter.

Zu diesen “aufgeklärten” Muslimen gehören natürlich auch Mansour und das von der CDU unterstützte Muslimische Forum Deutschland.

Schröter scheint nicht anzuerkennen, dass Migrationsgemeinschaften, insbesondere Muslime, in ihrer eigenen Gemeinschaft Trost und Sicherheit vor dem allgegenwärtigen Rassismus und der Ausgrenzung suchen, mit denen sie seit Jahrzehnten konfrontiert sind und denen sie in der deutschen Mehrheitsgesellschaft immer noch ausgesetzt sind.

Ein gutgläubiges Bemühen um die “Integration” dieser Gemeinschaften – was immer das auch bedeuten mag – würde zuallererst einen Frontalangriff auf den anhaltenden und weit verbreiteten deutschen Rassismus bedeuten, der seit Menschengedenken zum Völkermord geführt hat und sich heute in der bedingungslosen offiziellen Unterstützung des israelischen Apartheidregimes manifestiert.

Deutschland lehnt Begriffe wie “Apartheid” und eine einseitige Ausrichtung der Kritik an Israel ab. Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen müssen ernst genommen werden, aber Menschenrechtsverteidiger haben auch die Verantwortung, nicht ungewollt einen besorgniserregenden Anstieg des Antisemitismus in Europa zu fördern.

– Susanne.Wasum-Rainer (@GerAmbTLV) February 2, 2022

Willkommen in Israel @FregatteBayern! Wir freuen uns, dass @BundeswehrGI und Schiffsbesatzung in israelischen Gewässern und im Hafen von Haifa auf dem Weg zurück nach Deutschland sind. Ein Tribut an unsere enge militärische Zusammenarbeit #IndoPacificDeployment @IDF pic.twitter.com/k55YlMZCFg

– Susanne.Wasum-Rainer (@GerAmbTLV) February 6, 2022

Ein “Who is Who” des israelischen Militärs und Geheimdienstes

Nicht nur deutsche Medien und Politiker sind begeisterte Konsumenten von Mansours maßgeschneiderter Bigotterie.

Mansour ist auch als Mitarbeiter des International Institute for Counter-Terrorism bekannt, einer rechtsgerichteten Denkfabrik, die am IDC Herzliya angesiedelt ist, einer israelischen Universität mit engen Verbindungen zum Geheimdienst und Propagandaapparat des Staates.

Der Vorstand und die Mitarbeiter der Denkfabrik sind ein “Who is Who” des israelischen Militärs und Geheimdienstes, darunter Shabtai Shavit, ein ehemaliger Leiter des israelischen internationalen Spionage- und Morddienstes Mossad.

Dass Mansour ausgewählt wurde, um über die Journalisten der Deutschen Welle zu urteilen, zeigt, dass die einzigen Araber oder Muslime, die in deutschen Institutionen gedeihen dürfen, diejenigen sind, die die Länder und Gemeinschaften, aus denen sie oder ihre Eltern stammen, als Feinde betrachten.

Die fünf Journalisten müssen Wiedergutmachung dafür verlangen, dass sie von der Deutschen Welle entlassen und zum Sündenbock gemacht wurden. Doch ihre Entlassung ist auch ein Moment der Klarheit.

Ihre Anwesenheit, zusammen mit der anderer Araber und Muslime, hat es Deutschlands institutionell anti-muslimischen, anti- palästinensischen und anti-arabischen Staatsmedien ermöglicht, sich fälschlicherweise als “vielfältig” darzustellen.

Es sollte jetzt als das gesehen werden, was es ist: das rassistische Sprachrohr eines rassistischen Staates, in dem der einzige “gute” Araber oder Muslim derjenige ist, der Araber und Muslime hasst und ihre Unterdrücker liebt, insbesondere Israel. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah ist Geschäftsführer von The Electronic Intifada.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...