Treffen Sie die Spione, Söldner und feigen Politiker, die sich als NAFO-Trolle verdingen



von Alexander Rubinstein-



28. Oktober 2022

Während sie Geld für eine notorisch brutale Miliz in der Ukraine sammelt und Kritiker des Stellvertreterkriegs trollt, hat sich die Mitgliederliste der “North Atlantic Fellas Organization” mit NATO-Anzugträgern, Kongress-Hühnern, Neocon-Agenten, Söldnern und Geheimdienstlern gefüllt.

Lesen Sie den ersten Teil von Alex Rubinsteins fortlaufender Untersuchungsreihe über die NAFO, “Wie die pro-ukrainische NAFO-Troll-Operation Kriegsverbrecher finanziert”.

Wenn er nicht gerade performative Tränen über das Schicksal der US-Demokratie vergießt oder sich öffentlich über die offensichtliche Ermordung iranischer Militärs lustig macht, versucht der Abgeordnete Adam Kinzinger (R-IL), sich als führender Gegner des wahrgenommenen Antisemitismus in Washington DC zu definieren. Als seine Kollegin, die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar aus Minnesota, das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) im Jahr 2019 milde kritisierte, forderte Kinzinger die Verantwortlichen im Kongress auf, ihr die wichtigsten Ausschussmandate zu entziehen.

“Antisemitismus hat keinen Platz in diesem Kongress oder in diesem Land”, donnerte Kinzinger im März 2019 und brachte Kritik an der israelischen Lobbygruppe AIPAC fälschlicherweise mit antijüdischer Gesinnung in Verbindung. “Wir müssen uns im Amt an einen höheren Standard halten.”

Doch Kinzinger, der sich als eifriger Befürworter des Stellvertreterkriegs der NATO mit Russland in der Ukraine entpuppt hat, hat es offenbar versäumt, die gleichen Maßstäbe an seine eigenen politischen Verbündeten anzulegen.

Seit Russland im Februar dieses Jahres seine spezielle Militäroperation in der Ukraine eingeleitet hat, setzt sich Kinzinger für eine verstärkte Unterstützung der mit Kiew verbündeten Streitkräfte durch die USA ein, obwohl weit verbreitete Belege dafür vorliegen, dass offene Neonazis die Reihen der Streitkräfte durchdringen. Noch aufschlussreicher war Kinzingers öffentliche Befürwortung einer von “NAFO” geführten Online-Belästigungskampagne, einer digitalen Pro-NATO-Trollfarm, die von einem geheimnisvollen Twitter-Account mit bekannten antisemitischen Ansichten mitbegründet wurde.

Die Anfang 2022 gegründete “NAFO” oder “North Atlantic Fellas Organization” ist eine Online-Allianz von Social-Media-Accounts, die darauf abzielt, die digitale Frontlinie des Stellvertreterkriegs der NATO in der Ukraine zu verstärken. Die Gruppe hat sich auf Twitter einen Namen gemacht, wo NAFO-Mitglieder, die als “Fellas” bekannt sind, Kritiker des ukrainischen Militärs mit Beleidigungen und Memes von Cartoon-Hunden bombardieren.

Die Belästigungskampagnen von NAFO sind inzwischen so allgegenwärtig, dass praktisch alle prominenten westlichen Medien, darunter die Deutsche Welle, die Washington Post, die New York Times, das Wall Street Journal, Politico, The Economist und VICE News, sehr wohlwollend über die Operation berichtet haben. Die Trollfarm hat auch die Bewunderung von Anti-Russland-Hardlinern in Washington DC auf sich gezogen, darunter auch von ihrem enthusiastischsten Mitglied innerhalb der Gürtellinie: Repräsentant Kinzinger, der sich in seinem Twitter-Handle öffentlich als “Kerl” identifiziert, während er an koordinierten Hundehaufen teilnimmt.

Im ersten Teil dieser investigativen Serie enthüllte The Grayzone, dass “NAFO” nicht nur eine digitale Trollfarm ist, sondern in Wirklichkeit eine kaum verhüllte Fundraising-Kampagne für die Georgische Legion, eine Abteilung ausländischer Kämpfer innerhalb der ukrainischen Armee, die zahlreicher Kriegsverbrechen beschuldigt wird. Die Grayzone stellte außerdem fest, dass ein pensionierter US-Marine namens Matthew Moores NAFO zusammen mit Kamil Dyszewski, einem polnischen Videospielrezensenten, der unter dem Twitter-Pseudonym “Kama Kamilia” agiert, gegründet hat.

“Ich bin einfach durch mein Leben gestolpert, und jetzt bin ich hier gelandet”, sagte Dyszewski in einem Interview im Juli 2022, als er über seinen Ausflug in den Bereich der Online-Belästigungskampagnen sprach.

“Was mich antreibt, ist mein absoluter Hass und meine Feindseligkeit gegenüber den Russen”, erklärte er.

Während er seine antirussische Feindseligkeit propagiert, hat Dyszewski auch mehrere antisemitische Memes getwittert, darunter Bilder, die Adolf Hilter zu verherrlichen schienen und jüdische Opfer des Holocausts verhöhnten. Während die Mainstream-Medien es versäumt haben, Dyszewskis kontroverse Meinungen in ihrer Berichterstattung über die NAFO zu erwähnen, hat der unabhängige Forscher und Grayzone-Mitarbeiter Moss Robeson seine aufrührerischsten Posts klinisch dokumentiert und veröffentlicht.

Während er seine antirussische Feindseligkeit zur Schau stellt, hat Dyszewski auch mehrere antisemitische Memes getwittert, darunter Bilder, die Adolph Hilter zu verherrlichen schienen und jüdische Opfer des Holocausts verhöhnten. Während die Mainstream-Medien es versäumt haben, Dyszewskis kontroverse Meinungen in ihrer Berichterstattung über NAFO zu erwähnen, hat der unabhängige Forscher und Grayzone-Mitarbeiter Moss Robeson seine aufrührerischsten Beiträge genau dokumentiert und veröffentlicht.

NAFO-Gründer Kamil Dyszewski (@Kama_Kamilia) ist ein antisemitischer Gamer aus Polen pic.twitter.com/q5YPmDOFYZ

– Moss Robeson (@mossrobeson__) October 14, 2022

Als Beweise für Dyszewskis hasserfüllte Ansichten im Internet kursierten, verdoppelten die NAFO-Mitglieder jedoch ihre Unterstützung für ihren Anführer.

“Ersparen Sie mir ein freundliches Wort oder einen freundlichen Gedanken für meinen kleinen Bruder von einer anderen Mutter, @Kama_Kamilia”, twitterte ein NAFO-Mitglied, das sich als Pete” identifizierte, am 15. Oktober und markierte Dyszewskis Pseudonym und Twitter-Handle (eine offensichtliche Anspielung auf Culture Clubs Chart-Hit von 1982, Karma Chameleon”). “Er hat einen harten Weg eingeschlagen, den er mit Anstand und Integrität bewältigt.

Für sich genommen war die Solidaritätsbotschaft für Dyszewski von einem Twitter-Account, der weniger als 6.000 Follower hat, nicht bemerkenswert. Doch trotz der geringen Reichweite von “Pete” auf Twitter fiel sein Tweet einem der bekanntesten NAFO-Mitglieder auf.

“Niemand macht eine große Sache daraus, aber die wiederholten NAFO-Kommentare verbreiten das”, lautete die erste Antwort auf Petes” Tweet. Die unverhohlene Aufforderung, Screenshots von Dyszewskis antisemitischen Beiträgen zu ignorieren, wurde von keinem Geringeren als dem Abgeordneten Kinzinger von seinem persönlichen, verifizierten Konto aus veröffentlicht.

“Also, alles gut”, riet der Abgeordnete seinem Kollegen. “Machen Sie weiter.”

Da ein Ende des Ukraine-Konflikts nicht in Sicht ist, ist Kinzinger nicht der einzige Politiker in Washington, der sich dafür entschieden hat, wegzuschauen und weiterhin mit der digitalen Troll-Operation der NAFO zusammenzuarbeiten oder sie zu unterstützen. In dem Maße, in dem sich der Online-Informationskrieg der NATO neben dem physischen Schlachtfeld intensiviert hat, sind die Verbindungen der NAFO zur Washingtoner Elite noch enger geworden.

Die von der US-Regierung finanzierte Denkfabrik feiert den Erfolg der NAFO in der “Informationskriegsführung”.

Trotz der Tatsache, dass die NAFO eine buchstäbliche Trollfarm ist, ist es der Organisation gelungen, sich in den Augen der NATO-freundlichen Intelligenz in Washington zu legitimieren. Der Economist beispielsweise räumte ein, dass “die Leichtfertigkeit der NAFO ihre Rolle als eine bemerkenswert erfolgreiche Form der Informationskriegsführung verschleiert”, dass die Gruppe erfolgreich pro-russische Konten in den sozialen Medien bekämpft und gleichzeitig “die Rolle der Ukraine in der Populärkultur” aufgewertet hat.

“Es hat effektiv dazu beigetragen, dass Russland sich nicht mehr so wie früher in der Informationskriegslandschaft austoben kann”, sagte Peter W. Singer, ein Karriereberater des militärisch-industriellen Komplexes und Autor des Buches LikeWar, gegenüber der Publikation. Seine Kommentare wurden am 31. August in einem NAFO-Profil mit dem Titel “Eine virtuelle Armee von schelmischen Cartoon-Hunden führt Krieg gegen Russland” veröffentlicht.

Einige Tage nach der Veröffentlichung des Economist-Berichts, am 5. Oktober, veröffentlichte die in Washington ansässige Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) eine einstündige Podcast-Diskussion mit dem Titel “#NAFO and Winning the Information War: Lessons Learned from Ukraine”. Der wichtigste staatliche Geldgeber des CSIS sind die Vereinigten Staaten; die Denkfabrik wird von fünf weiteren NATO-Staaten, der Europäischen Union sowie einer Reihe von US-Verteidigungsunternehmen unterstützt.

Unter der Moderation von Kathleen McInnis, Senior Fellow des CSIS, nahmen zwei ihrer Kollegen an der Podiumsdiskussion über die NAFO teil: Iuliia Mendel, Mitarbeiterin der Washington Post und ehemalige Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, und der NAFO-Mitbegründer Matt Moores, ein pensionierter Panzerkommandant des Marine Corps.

Während der gesamten Veranstaltung lobte Mendel die NAFO und forderte eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, um die Desinformation zu bekämpfen”. “Ich denke, dieser Krieg hat gezeigt, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit einen neuen Rahmen bekommen haben”, sagte der ehemalige

Selenskyj-Mitarbeiter, “und in dieser neuen Ära der aufkommenden Informationen und Technologien müssen wir uns fragen, ob wir bereit sind, uns den Herausforderungen zu stellen. Können wir harte politische Entscheidungen treffen und unsere eigenen Regeln der Meinungsfreiheit in Frage stellen, um die Desinformation und die waffenfähigen Worte zu bekämpfen, die aus Russland kommen, und ich denke, dieser russische Krieg gegen die Demokratie in der Ukraine hat gezeigt, dass wir wirklich schwierige Entscheidungen treffen können”.

Doch die faktische US-Botschafterin des ukrainischen Präsidenten hatte zuvor selbst Desinformationen verbreitet. Im März 2022 griff sie Falschmeldungen auf, wonach die libanesische Miliz Hisbollah sich bereit erklärt habe, bis Ende des Monats 800 Kämpfer zur Unterstützung des russischen Kampfes in der Ukraine zu entsenden. Die Truppenverlegung ist zwar noch nicht erfolgt, aber die erfundene Behauptung, dass einer der berüchtigtsten erklärten Feinde Washingtons in den Ukraine-Konflikt eingreifen wolle, diente dazu, bei den US-Falken Unterstützung für das mit Kiew verbündete Militär zu wecken.

Trotz ihrer anscheinend verschwommenen Vorstellung von der Realität verkündete Mendel später: “NAFO steht für die Wahrheit, zusammen mit den USA!”

#NAFO steht für die Wahrheit, zusammen mit den USA! 🙂 https://t.co/L6vZcHxuvB

– Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 4, 2022

Während des CSIS-Panels am 5. Oktober erläuterte Matt Moores, Mitbegründer der NAFO, die Taktiken der Informationskriegsführung der Gruppe. Er beleuchtete die nihilistische Mentalität der NAFO-Trolle und erklärte: “Die Stärke dessen, was wir tun, ist, dass wir nicht versuchen, Punkt für Punkt zu widerlegen und darüber zu streiten, was wahr ist und was nicht, sondern dass wir kommen und sagen: ‘Hey, das ist dumm.'”

In dem Moment, in dem jemand online auf einen Cartoon-Hund antwortet, hat er verloren”, fügte Moores hinzu und bezog sich dabei auf die digitalen Shiba-Inu-Hunde-Avatare, die die NAFO-Mitglieder auf ihren Twitter-Konten zeigen.

Wochen nach der Podiumsdiskussion mit Mandel stellte CSIS Moores erneut vor, dieses Mal in einem Podcast, der am 13. Oktober veröffentlicht wurde. Während der Diskussion versuchte Moores, die NAFO als eine “organische” Bewegung zu charakterisieren, während er gleichzeitig erklärte, dass die Online-“nationale Sicherheitsgemeinschaft” dazu beigetragen hat, die NAFO zu einer prominenten Persönlichkeit zu machen.

“Wenn man sich speziell die nationale Sicherheits-Twitter-Community ansieht, kann man die Ursprünge dieser Bewegung schon lange erkennen”, sagte Moores. “Ich denke, dass diese bereits existierende Struktur [NAFO] wirklich geholfen hat, zu wachsen.”

Zum zweiten Mal in Interviews mit CSIS äußerte Moores seinen Stolz über NAFOs Spendensammlungen für die Georgische Nationallegion. Moores schätzt, dass durch direkte Spenden an die Legion durch NAFO und die Partnerschaft mit dem Saint Javelin Merchandise Shop mehr als eine Million Dollar für die zu Gräueltaten neigende Miliz gesammelt wurden.

Wie im vorigen Teil dieser Untersuchung enthüllt wurde, wurde NAFO ins Leben gerufen, um Geld für die Georgische Legion zu sammeln, eine von Söldnern dominierte Miliz, deren Mitglieder bei Kriegsverbrechen gefilmt wurden, die von ehemaligen Mitgliedern der Folter, Entführung und Hinrichtung beschuldigt wurde und die von Mamuka Mamulashvili, einem georgischen Kriegsherrn, angeführt wird, der sich mit der Politik der Legion, gefangene russische Soldaten hinzurichten, gebrüstet hat.

Als Nächstes rühmte sich Moores damit, dass die NAFO dreist auf Behauptungen reagiere, sie würde mit US-Geheimdiensten zusammenarbeiten oder mit Online-Hass handeln. “Eine der Methoden, mit denen wir den Finger in die Wunde legen, ist, dass man auf den Profilen der Leute zwar den Hunde-Avatar sieht, aber ihr Standort oft Langley, Virginia, ist. Sie sagen, wir sind von der CIA. Ja, klar, wir sind von der CIA. Sie sagen, du weißt schon, Russenhasser? Zum Beispiel: Ja, guten Morgen Russenhasser.

Während sich Moores öffentlich über die Vorwürfe der Geheimdienstverbindungen und der Russophobie lustig macht, sind Mitglieder der Geheimdienstgemeinschaft in Scharen zur NAFO geströmt, und Moores selbst hat sich privat unverhohlen russophob geäußert.

Repräsentant Adam Kinzinger hält ein Zoom-Gespräch mit dem georgischen Warlord Mamuka Mamulashvili, einem der Hauptnutznießer der NAFO-Finanzierungsbemühungen

Repräsentant Kinzinger schwärmt von bekanntem Kriegsverbrecher und drängt seine Freunde, den Antisemitismus des NAFO-Gründers hinter sich zu lassen

Der Kommandeur der georgischen Legion und bekennende Kriegsverbrecher Mamuka Mamulashvili hat bei seinen jüngsten Besuchen auf dem Washingtoner Capitol Hill fünf bis sieben Mitglieder des Repräsentantenhauses und zwei Senatoren getroffen und begrüßt.

Am 2. August veröffentlichte der Abgeordnete Adam Kinzinger ein Foto von sich selbst bei einem Zoom-Gespräch mit Mamulaschwili, den er als “heldenhaften Kommandeur” bezeichnete, der “hart für die Freiheit kämpft”.

Kinzinger hat auch versucht, sich mit der viralen Social-Media-Einflusskampagne der Georgischen Legion zu verbinden, indem er “fella” in seinen Twitter-Anzeigenamen einfügte und an Online-Belästigungsmissionen an der Seite seiner Kameraden teilnahm.

Im Oktober dieses Jahres besuchte ein Mitglied der Georgischen Legion Kinzinger persönlich in seinem Büro im Kongress in Washington DC.

Als der NAFO-Mitbegründer “Kama Kamilia” anschließend als Verfasser mehrerer antisemitischer Tweets entlarvt wurde, forderte Kinzinger andere “Fellas” auf, wegzuschauen.

“Niemand macht eine große Sache daraus, aber die wiederholten NAFO-Kommentare verbreiten dies. So, all good. Macht weiter”, twitterte der Abgeordnete.

Die herablassenden Kommentare des Kongressabgeordneten stehen im Gegensatz zu seinem früheren Auftreten in der Frage des Antisemitismus. Als die Abgeordnete Ilhan Omar 2019 das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), eine mächtige israelische Lobbygruppe in Washington, kritisierte, forderte Kinzinger die Führung des Kongresses auf, ihr wichtige Ausschussmandate zu entziehen.

“Antisemitismus hat keinen Platz in diesem Kongress oder in diesem Land. Die Abgeordnete Omar sollte aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses entfernt werden. Wir müssen uns im Amt an einen höheren Standard halten”, erklärte Kinzinger.

Seit er ein Mann geworden ist, hat Kinzinger endlose Stunden damit verbracht, alberne Memes zu twittern und NAFO-Ziele zu verspotten, darunter auch diesen Journalisten. Ein Großteil der Trollerei des Kongressabgeordneten findet während der Arbeitszeit statt, obwohl sie oft bis spät in die Nacht andauert.

NAFO: eine lustige Bande von Spionen, Söldnern und Cyber-Spionen

Paul Massaro, ein leitender politischer Berater der Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa der US-Regierung, der im September mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammentraf, ist ebenfalls ein lautstarker Befürworter der NAFO. Im August führte Massaro Gespräche mit Mamulaschwili und wurde sogar zum Ehrenmitglied der georgischen Legion ernannt. Auf Twitter zeigt Massaros Profilbild ein Bild von ihm mit einem Aufnäher der georgischen Legion und der NAFO.

Oleksii Reznikov, der ukrainische Verteidigungsminister, posierte ebenfalls mit NAFO-Erinnerungsstücken und überreichte Präsident Selenskyj ein T-Shirt mit dem Logo von Saint Javelin – dem Online-Merchandise-Shop, der nach der Panzerabwehrrakete Javelin von Raytheon benannt ist, die kürzlich in die NAFO integriert wurde.



Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis traf sich mit seinen ukrainischen und irischen Amtskollegen in Odessa und trug ein NAFO-T-Shirt. Und Kaja Kallas, die entschieden antirussische Ministerpräsidentin von Estland, kreierte ihren eigenen “Fella”-Avatar und gratulierte der NAFO: “Ihr macht einen großartigen Job im Kampf gegen schlechte Nachrichten und russische Propaganda und sammelt Geld für die Verteidigung der Ukraine. I salute you.” Kallas änderte ihr Profilbild für einen Tag in ihren “Fella”, um “Spendenzusagen” zu erbitten.

Es überrascht nicht, dass NAFO auch bei den amerikanischen Militär-Cyber-Gemeinschaften sehr beliebt ist. Maggie Smith, eine Forschungsbeauftragte des Army Cyber Institute und Assistenzprofessorin an der Fakultät für Sozialwissenschaften in West Point, hat die Gruppe unterstützt, ebenso wie die offizielle Twitter-Seite der 780th Military Intelligence Brigade, die sich selbst als “die einzige offensive Cyberspace-Operationsbrigade der Armee” bezeichnet.

Der Militärexperte Jack McCain, der Sohn des verstorbenen Senators und Kriegsenthusiasten John McCain, der CNN-General und ehemalige Armeeoffizier Mark Hertling und der Generalmajor der US-Armee Patrick Donahue haben die NAFO öffentlich unterstützt. Im November dieses Jahres wird das Modern War Institute in West Point eine Podiumsdiskussion über NAFO mit dem Titel “Cyber Operations in Modern Warfare: Ukraine und darüber hinaus”.

Interessiert es Sie, wie die Cyber-Kriegsführung die moderne Kriegsführung beeinflusst? @ArmyCyberInst’s Dr. Lonergan und CPT Smith, Ph.D. werden an @WarInstitute’s Panel über #Cyberoperationen in der #Ukraine teilnehmen. Das Panel findet am 7. November um 1245 Uhr statt. Sie können persönlich oder virtuell teilnehmen pic.twitter.com/3soiOHoFFw

– Army Cyber Institute (@ArmyCyberInst) October 20, 2022

John Sipher, ein ehemaliger CIA-Außendienstmitarbeiter, der zum Twitter-Kommentator und Meinungsmacher in den Medien wurde, trägt auf seiner Twitter-Seite ebenfalls einen Shiba Inu-Avatar. Sipher “war Mitglied des Senior Intelligence Service der CIA, des Führungsteams, das die CIA-Aktivitäten weltweit leitet”, so der Atlantic Council, eine von der NATO, der Rüstungsindustrie und den Golfstaaten finanzierte Denkfabrik, in der der ehemalige Spion derzeit als Non-Resident Senior Fellow arbeitet.

Auch private Militärgruppen sind auf den NAFO-Zug aufgesprungen. Als dieser Reporter ein NAFO-stilisiertes Twitter-Konto einrichtete und begann, anderen NAFO-Konten zu folgen, erhielt er bald ein Follow-up von dem Söldner Mathew VanDyke. VanDyke ist ein berüchtigter US-Killer für Regimewechsel, der derzeit die Söldnergruppe Sons of Liberty International leitet, die dschihadistische Gruppen unterstützt, die versuchen, die Regierungen von Muammar Gaddafi und Bashar al-Assad zu stürzen.



Im Jahr 2013 infiltrierte eine Hackergruppe, die sich Syrian Electronic Army nennt, VanDykes Facebook-Chats und veröffentlichte eine schockierende Fülle von Mitteilungen, die von den Geschäften des Söldners mit dschihadistischen Elementen in Aleppo, Syrien, bis hin zu seinen perversen sexuellen Neigungen reichten.

In einem Austausch mit Eliot Higgins von Bellingcat, einem von der US-amerikanischen und britischen Regierung finanzierten “Open Source”-Outlet, bemerkte VanDyke, dass “die Rebellen eine kleine Menge an chemischen Waffen besitzen”. Higgins schwor, die Enthüllung “inoffiziell” zu halten, während er gleichzeitig Journalisten angriff, die darauf bestanden, dass die so genannten Rebellen chemische Angriffe unter falscher Flagge durchführten und sie der syrischen Regierung anlasteten.

“Die Rebellen würden wahrscheinlich auf ihre eigenen Leute schießen, wenn sie wüssten, dass sich ihr Tod lohnen würde, wenn dies zu einer US-Intervention führen würde”, so VanDyke in der durchgesickerten Quelle.

VanDyke ist jetzt in der Ukraine, wo er nach eigenen Angaben “ukrainische Kräfte für den Kampf gegen Russland ausbildet”.

Wir wollen keinen Frieden.

Wir wollen Gerechtigkeit.

100% der Ukraine befreit.

Russlands Militär dezimiert.

Putin gestürzt. #StandWithUkraine #Ukraine #NAFO

– Matthew VanDyke (@Matt_VanDyke) October 4, 2022

In einem Interview mit den beiden Mitbegründern der NAFO – Matt Moores und Kamil Dyszewski – erklärte der neokonservative Aktivist Michael Weiss: “Diese [NAFO] Sache hat sich auf Leute ausgeweitet, die, wissen Sie, ich meine, im Wesentlichen entweder aktive oder ehemalige Militärs sind, hochrangige, Kabelnachrichten-Experten. Ich bin ein Kerl, meine Frau ist ein Kerl, und meine 7-jährige Tochter ist ein Kerl.”

Neocon-Agent Michael Weiss



Michael Weiss, der neokonservative NAFO-Vater

Wie Max Blumenthal von The Grayzone berichtet hat, trat Weiss zunächst als Mitte-Rechts-Aktivist und gescheiterter republikanischer Kongresskandidat in Erscheinung, der zusammen mit islamfeindlichen Aktivisten wie Pamela Geller eine Kundgebung zur “freien Meinungsäußerung” veranstaltete. Später gab er sich als Russland-Experte aus, obwohl er das Land nie besucht hat und kein Russisch spricht.

Bei der neokonservativen Henry Jackson Society rief Weiss ein Zentrum für Russlandstudien ins Leben, das sein damaliger Chef als “Potemkinsches Dorf” bezeichnete, “das sich selbst großspurig als ‘Forschungs- und Interessenvertretungszentrum’ bezeichnet, in Wirklichkeit aber nur eine Website ist, auf der Weiss über Russland bloggt.”

Mit dem Startkapital des im Exil lebenden russischen Oligarchen Michail Chodorkowski taufte Weiss die Website in The Interpreter um und stellte sie unter die Schirmherrschaft von Radio Free Europe/Radio Liberty, einem PR-Arm der US-Regierung, der aus einer der am längsten andauernden und erfolgreichsten verdeckten Kampagnen hervorging, die je von den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde”. Dadurch wurde Weiss de facto zu einem Mitarbeiter der US-Regierung.

Gleichzeitig bezeichnete sich Weiss als Syrien-Experte, um für einen Regimewechsel-Krieg gegen das Land zu werben. Im Jahr 2012 besuchte der ehemalige antimuslimische Hetzer Aleppo in Syrien, wo er unter der Aufsicht von Hardcore-Islamistenbanden wie Jabhat al-Nusra, dem syrischen Zweig von Al-Qaida, stand. Der Vermittler, der Weiss in die von den Rebellen besetzte Stadt brachte, war Mahmoud Sheik Elzour, ein Aktivist der syrischen Muslimbruderschaft, der Uniformen für Aufständische, darunter auch Mitglieder von ISIS, herstellte.

Oben: Michael Weiss neben Pamela Geller während einer von ihm organisierten Kundgebung zur Meinungsfreiheit im Jahr 2007

Unten: Weiss in Aleppo zusammen mit seinem Mittelsmann (links) Mahmoud Sheik Elzour und Yousef Ajan Al-Hadid, einem islamistischen Aufständischen aus Syrien.

Heute teilt Weiss seine Zeit zwischen seiner redaktionellen Tätigkeit beim gruselverseuchten Newlines Magazine und seinen Aufgaben als NAFO-Mitarbeiter auf.

“Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jedem [NAFO-Account] zu folgen, der mir folgt”, sagte Weiss. “Für Leute wie mich ist das eine Art Rückendeckung und Unterstützung. Wenn ich also getrollt werde, gibt es plötzlich diese Gegenbatterie von Leuten, und das hilft uns bei unserer Arbeit.”

Wie Weiss hat sich auch der NAFO-Mitarbeiter Oz Katerji bei von der CIA unterstützten Dschihadistengruppen in Syrien eingebettet.

Links: Der britische Serien-Online-Belästiger und Teilzeit-Journalist Oz Katerji im Libanon. Rechts: Katerji am Ort eines russischen Konvois, der am 2. April von der georgischen Legion zerstört wurde.

Katerji ist ein Serien-Online-Belästiger und Regimewechsel-Aktivist, der nebenbei als Konfliktjournalist arbeitet. Katerji ist dafür bekannt, dass er Journalisten per Whatsapp bedroht, wenn sie unbequeme Fakten über die US-Regime-Change-Operationen veröffentlichen, und wurde von der Boulevardzeitung Daily Mail, bei der er einen einfachen Job als Redakteur hatte, gefeuert, weil er Kollegen, die gegen den Regimewechsel in Syrien sind, öffentlich angegriffen hatte.

“Ich werde dafür bezahlt”, sagte Katerji über seine Praxis, ideologische Gegner zu schikanieren.

In der Ukraine tauchte er am Schauplatz einer offensichtlichen Gräueltat auf, nur wenige Stunden nachdem Mitglieder der georgischen Legion einen gefangenen Russen vor laufender Kamera hingerichtet hatten. Trotz der Bemerkung, dass die Tötung “ein Kriegsverbrechen nach internationalem Recht” war, verwendet Katerji heute ein speziell angefertigtes Shiba Inu-Bild als seinen Twitter-Avatar – eine ausdrückliche Unterstützung der Troll-Operation, die gestartet wurde, um Geld für die Täter der Hinrichtung vor Ort zu sammeln.



Die NAFO-NATO-Achse

Unter Berufung auf seine Verbindungen innerhalb der westlichen Sicherheitsstaaten bemerkte Michael Weiss: “Das Gerücht besagt, dass die NAFO innerhalb der NATO ziemlich beliebt ist. Auch hier schickt man mir Nachrichten, in denen man sagt: ‘Das ist ja unglaublich, wo kommt das denn her, und denkt, dass es sich um eine von der Regierung inszenierte Verschwörung handelt.

Die NATO hat jedoch aus ihrer Unterstützung für die NAFO keinen Hehl gemacht. Am 7. Oktober twitterte die stellvertretende NATO-Generalsekretärin für öffentliche Diplomatie, Baiba Braže, einen Shiba-Inu-Avatar, der von einem NAFO-Discord-Administrator für sie erstellt worden war, und schrieb: “Liebe Freunde, danke für all die harte Arbeit zur Unterstützung der Ukraine und zur Bekämpfung der russischen Desinformation! Ich liebe den Avatar und freue mich, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Die NAFO-Erweiterung ist nicht verhandelbar.”

Liebe #Fellas, danke für all die harte Arbeit zur Unterstützung der #Ukraine und um Russlands Desinformation entgegenzuwirken!

Ich liebe den Avatar☺️ und freue mich, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Die #NAFO-Erweiterung ist nicht verhandelbar. @Official_NAFO https://t.co/pYDuYzepNy

– Baiba Braže (@NATOBrazeB) October 7, 2022

Eine Woche später wurde Braže von der Nachrichtenredaktion des ukrainischen Verteidigungsministeriums interviewt. Auf die Frage, was sie von dem “NAFO-Phänomen” halte, lobte Braže die Trollaktion als “großartige Basisinitiative”.

“Ich bin erstaunt über die Arbeit, die sie leisten”, sagte Braže. “Ich denke, das ist genau die Arbeit, die wir brauchen, um das Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu schärfen.”



Journalisten beraten NAFO privat

Kristaps Andrejsons, ein lettischer Journalist, der im Discord aktiv ist und dort versprochen hat, dass NAFO in seinem nächsten Artikel für das Magazin Foreign Policy erwähnt wird, merkte an, dass “die meisten Beamten außerhalb des offiziellen Protokolls ganz andere Menschen sind und sich um Äußerlichkeiten kümmern. Und ein Kerl zu sein ist jetzt ‘cool'”.

Andrejsons fuhr fort: “Wenn jemand hier beschließt, dass er einer politischen Institution oder einem Politiker etwas sagen oder eine Frage stellen möchte, dann ist das möglich. Man muss sich nur einen offiziell klingenden Grund ausdenken, wirklich. Ich meine, ich werde zu unserem Premierminister gehen, wenn der neue bestätigt wird, und ihn unverhohlen fragen, warum Kallas einen hat und er nicht. Wenn die Krim-Party stattfindet, schwöre ich bei Gott, dass ich Selenskyj dazu bringen werde, sich mit uns zu treffen.”

NAFO-Mitbegründer Matt Moores nutzte die Gelegenheit, Andrejsons zu bitten, den Twitter-Account der Gruppe in seinem Artikel zu erwähnen, da dies helfen würde, ihn zu verifizieren”. Der Journalist versicherte Moores, dass er der Bitte nachkommen und “den offiziellen Twitter-Account erwähnen” würde.

Zu den anderen prominenten Persönlichkeiten, die die NAFO unterstützt haben, gehört der ehemalige außenpolitische Berater von Bernie Sanders, Joe Cirincione, der vor kurzem aus der Denkfabrik Quincy Institute ausgetreten ist und die Institution beschuldigt, “Russlands militärische Drohungen und Aktionen zu entschuldigen, weil sie glauben, dass sie durch die US-Politik provoziert wurden.”

Ich liebe dieses Shirt, das mir mein Nachbar @mwhamiltonian geschenkt hat. Es sieht aus wie eine heilige Ikone, aber es ist die Schutzpatronin der Ukraine, die heilige Olga, die einen Speer hält. Ich trage es heute bei meinem Spaziergang durch die Stadt pic.twitter.com/9HGBZCM7nh

– Joe Cirincione (@Cirincione) October 8, 2022

Leo Zhadanovsky, ein Cheftechnologe bei Amazon Web Services und ehemaliger Mitarbeiter des Demokratischen Nationalkomitees, hat die NAFO ebenfalls unterstützt.

Während NAFO versuchen mag, seine hochrangigen Verbindungen als bloße Indizien oder sogar als einfachen Beweis für seinen Erfolg abzutun, ist Mitbegründer Matt Moores ein Veteran politischer Netzwerke, die sich der Unterstützung von Regimewechselkriegen verschrieben haben. Auf die Frage im NAFO-Discord-Server, wie sein Interview mit CSIS zustande kam, antwortete Moores, dass “einer der CSIS-Mitarbeiter und ich seit mehreren Jahren gemeinsame Anhänger sind”. Michael Weiss seinerseits sagte, er kenne Moores “seit Jahren”.

Hinter den Cartoon-Hunde-Memes, dem Geplänkel der Burschenschaftler und der glühenden Presse über die organischen Beiträge der NAFO zu den Informationskriegen verbirgt sich derselbe Beltway-Klumpen, der Amerikas katastrophale Interventionen seit Jahrzehnten gelenkt hat. Ihre Mitglieder nennen sich zwar Burschen, aber viele sind auch Spione, Söldner, grimmige NATO-Anzugträger und Think-Tank-Mitarbeiter. Übersetzt mit Deepl.com

