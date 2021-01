Treffen Sie Joe Bidens ganze große jüdische Mischpoche Von Lior Zaltzman    Times of Israel

Ohne Kommentar

Bildquelle: In this August 17, 2020, file image from video, grandchildren of Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden, including Finnegan Biden, Hunter Biden, Natalie Biden, Naomi Biden and Maisy Biden, lead the Pledge of Allegiance during the first night of the Democratic National Convention. (Democratic National Convention via AP, File)

Meet Joe Biden’s whole big Jewish mishpocha KVELLER (via JTA) – By now, you likely know all about Kamala Harris’s husband, Jewish dad and future Second Gentleman (Second Dude?) Doug “Dougie” Emhoff. Not only is he the spouse of the first-ever woman to serve as Vice President of the United States, he’s also the first Jewish person to fill this role.

Treffen Sie Joe Bidens ganze große jüdische Mischpoche

Von Lior Zaltzman

20. November 2020,

Alle drei Kinder des designierten Präsidenten haben in jüdische Familien eingeheiratet – was bedeutet, dass er der Großvater von ein paar ziemlich bezaubernden jüdischen Kindern ist

In diesem 17. August 2020, Dateibild von Video, Enkelkinder des demokratischen Präsidentschaftskandidaten ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, einschließlich Finnegan Biden, Hunter Biden, Natalie Biden, Naomi Biden und Maisy Biden, führen den Treueschwur während der ersten Nacht der Democratic National Convention. (Democratic National Convention via AP, Datei)

Datei: Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden, mit seiner Frau Jill Biden, die die Biden-Familienbibel hält, nimmt den offiziellen Amtseid von Supreme Court Justice Sonia Sotomayor, umgeben von Familie, während einer offiziellen Zeremonie am Naval Observatory, 20. Januar 2013, in Washington. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Datei: US-Vizepräsident Joe Biden, zweiter von links, spaziert mit seiner Frau Jill, zweite von rechts, ihrer Tochter Ashley, links, und ihrem Schwiegersohn Howard Krein während ihres Besuchs des Nationalen Orchideengartens in Singapur, 26. Juli 2013. (AP Photo/Lau Fook Kong, The Straits Times)

Der designierte Präsident Joe Biden begrüßt seinen Sohn Hunter Biden und seine Frau Melissa Cohen, links, wie er seinen Sohn hält, während er mit seiner Familie auf der Bühne steht, 7. November 2020, in Wilmington, Delaware. (AP Photo/Andrew Harnik)

KVELLER (via JTA) – Inzwischen wissen Sie wahrscheinlich alles über Kamala Harris’ Ehemann, jüdischen Vater und zukünftigen Second Gentleman (Second Dude?) Doug “Dougie” Emhoff. Er ist nicht nur der Ehemann der allerersten Frau, die das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten bekleidet, sondern auch die erste jüdische Person, die diese Rolle ausfüllt. Was für ein Naches!

Aber als eine Publikation, die jüdische Familien feiert, wären wir nachlässig, wenn wir die jüdischen Verwandten des designierten Präsidenten Joe Biden übersehen würden – von denen es viele gibt. Tatsächlich haben alle drei seiner Kinder in jüdische Familien eingeheiratet – was bedeutet, dass Biden der Großvater von einigen ziemlich bezaubernden jüdischen Kindern ist.

Nun, soweit wir wissen, wird Bidens Großfamilie kein aktiver Teil seiner Administration sein. Aber wir werden sie immer noch auf der Bühne bei Veranstaltungen und so sehen. Und um Ihnen beim Zeigen und Staunen zu helfen, hier sind die jüdischen Mitglieder der Familie des designierten Präsidenten.

Lassen Sie uns zuerst über Hallie Olivere, jetzt Hallie Biden, sprechen, die die Frau von Joes ältestem Sohn, Beau, dem ehemaligen Delaware AG war, der 2015 an Krebs starb. Joe Biden kennt Olivere’s jüdische Mutter, Joan, seit sie Kinder waren – er scherzte einmal, dass er als Kind in sie verknallt war: “Ich war das katholische Kind. Sie war das jüdische Mädchen. Ich habe es trotzdem versucht. Ich habe es nicht geschafft”, sagte Biden 2015 bei einer jüdischen Veranstaltung in Delaware.

Hallie, 45, und Beau heirateten 2002 und bekamen zwei Kinder, Natalie, 16, und Hunter, 14. Hallie und Hunter Biden – Beau’s jüngerer Bruder – datierten zwischen 2015 und 2019, mit der Unterstützung der Bidens und Hallie’s Eltern.

DATEI: Hunter Biden, links, küsst seinen Neffen Hunter, Sohn von Beau Biden, als sie mit Beaus Witwe Hallie, dritte von links, Vizepräsident Joe Biden und Beaus Tochter Natalie vor seiner Beerdigung stehen, 6. Juni 2015, in der St. Anthony of Padua Roman Catholic Church in Wilmington, Delaware. (AP Photo/Patrick Semansky)

Dann ist da noch der nette jüdische Arzt Howard Krein, der 2012 Joes jüngste Tochter Ashley Biden heiratete. Ashley, 39, ist Sozialarbeiterin, die ehemalige Geschäftsführerin des Delaware Center for Justice und Modedesignerin. Krein, 54, ist Chief Medical Officer bei StartUp Health, außerordentlicher Professor am Thomas Jefferson University Hospitals und Senior Director of Health Policy and Innovation am Sidney Kimmel Cancer Center at Jefferson – also ja, ein ziemlich erfolgreiches Paar. Sie haben keine Kinder.

Krein und Ashley wurden von Beau vorgestellt und waren seit Ende 2010 ein Paar. Sie heirateten in einer interreligiösen Zeremonie, die in der Kirche in Delaware stattfand, in der Ashley getauft wurde. Sie wurde von einem römisch-katholischen Priester und einem Reformrabbiner, Joseph M. Forman, zelebriert.

“Eine Ketubah [Ehevertrag] wurde unterzeichnet. Das Paar heiratete unter einer wunderschönen Chuppah [Baldachin], die aus natürlichen Zweigen mit einer Stoffbespannung besteht”, sagte Forman, der Rabbiner von Or Chadash, einer Gemeinde in Flemington, New Jersey, gegenüber The Forward. “Die Hochzeitszeremonie begann mit der traditionellen Baruch Haba [Begrüßung] und beinhaltete den priesterlichen Segen und die Sheva Brachot [sieben Segenssprüche]. Der Bräutigam hat am Ende auf ein Glas getreten.”

Der Empfang beinhaltete einen vorbereitenden Hora-Tanz, an dem VP Biden gerne teilnahm.

Datei: US-Vizepräsident Joe Biden, zweiter von links, geht mit seiner Frau Jill, zweite von rechts, ihrer Tochter Ashley, links, und ihrem Schwiegersohn Howard Krein während ihres Besuchs im National Orchid Garden in Singapur, 26. Juli 2013. (AP Photo/Lau Fook Kong, The Straits Times)

Einem Kollegen zufolge ist Krein “ein stolzer Jude”. Und wo wir gerade von Stolz sprechen: Joe schwärmte 2016 bei einer politischen Veranstaltung in Ohio von seinem jüdischen Schwiegersohn und sagte: “Ich bin der einzige irische Katholik, den Sie kennen, dem sein Traum erfüllt wurde, weil seine Tochter einen jüdischen Chirurgen geheiratet hat.”

Bidens dritte jüdische Schwägerin ist Melissa Cohen, 34, eine Dokumentarfilmerin aus Südafrika, die Hunter Bidens zweite Frau ist. Laut Daily Mail wurde Cohen als Melissa Batya Cohen von ihren konservativ-jüdischen Eltern, Zoe und Lee Cohen, aufgezogen. Sie hat vier Brüder. Sie ist eine ausgesprochene Umweltschützerin und hat sich, laut Freunden, in letzter Zeit gegen Antisemitismus ausgesprochen. Sie ist auch die Mutter von Joes jüngstem Enkel – falls Sie bemerkt haben, dass der designierte Präsident während des Feuerwerks, das seiner Siegesrede folgte, ein süßes Baby im Arm hielt, das ist er!

Melissa und Hunter hatten eine wahre Wirbelwind-Romanze. Innerhalb der ersten Woche nach ihrem Kennenlernen verlobten sie sich und ließen sich passende Tattoos stechen (oder genauer gesagt, Hunter ließ sich ein Tattoo stechen, das zu Cohens bestehendem Tattoo passte). Sie sind vom hebräischen Wort “Schalom” (Hallo, Frieden), beide sind an der gleichen Stelle.

Der designierte US-Präsident Joe Biden (rechts) begrüßt seinen Sohn Hunter Biden und Schwiegertochter Melissa Cohen, links, als Hunter den Sohn des Paares hält; auf der Bühne am 7. November 2020 in Wilmington, Delaware. (AP Photo/Andrew Harnik)

Einen Monat nach der Verlobung heirateten die beiden in Cohens Wohnung in LA, auf ihrer Dachterrasse. Joe war zwar nicht bei der Hochzeit dabei, gab aber im Nachhinein sein Einverständnis, woran sich Hunter unter Tränen für den New Yorker erinnerte: “Ich rief meinen Vater an und sagte, dass wir gerade geheiratet haben. Er war auf dem Lautsprecher und sagte zu ihr: ‘Danke, dass du meinem Sohn den Mut gegeben hast, wieder zu lieben.'”

Cohen brachte am 28. März dieses Jahres einen “gesunden kleinen Jungen” zur Welt, so ihr Bruder Garyn. “Wir sind ekstatisch über das Baby. Wir haben das Gefühl, dass es in einer Zeit wie dieser, in der die ganze Welt in einer Krise steckt, eine Gelegenheit ist, ein wunderschönes Baby auf die Welt zu bringen, um sich auf das Gute zu konzentrieren, anstatt auf diesen Virus, der die Welt verwüstet und eine Pandemie verursacht.” Berichten zufolge hat das Paar den Jungen Beau genannt.

In diesem 17. August 2020, Dateibild von Video, Enkelkinder des demokratischen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, einschließlich Finnegan Biden, Hunter Biden, Natalie Biden, Naomi Biden und Maisy Biden, führen den Treueschwur während der ersten Nacht der Democratic National Convention. (Democratic National Convention via AP, Datei)

Hunter hat drei Kinder aus seiner früheren Ehe: Naomi, Finnegan und Maisy. Am Samstagabend, während der Feierlichkeiten nach der Rede, wurden wir auch Zeuge, wie Naomi ihren kleinen Bruder auf der Bühne hielt, nachdem es ihr Großvater getan hatte. Es war wirklich ein bewegender Anblick. Egal wie man politisch eingestellt ist, es ist schwer zu leugnen, dass Joe Bidens komplexe, wunderschöne, interreligiöse Familie sich wirklich liebt. Wir können es kaum erwarten, sie alle am Tag der Amtseinführung wieder zusammen zu sehen. Übersetzt mit Deepl.com

