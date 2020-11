 Trump “der schlimmste Verbrecher in der Geschichte der Menschheit”, sagt Chomsky

Besonders schlimm für mich, dass es noch prominente Linke, wie Sarah Wagenknecht gibt die Trump loben! Wie kann man diesen selbstsüchtigen Dealer und Nahostzerstörer, Nordstreamerpresser, Iran-Hasser und Evangelikalen Freund, noch loben?



Prominent American academic and intellectual Noam Chomsky has described US President Donald Trump as “the worst criminal in human history.” He made his claim in an article in the New Yorker this week. According to Chomsky, there are several threats facing humanity, including the destruction of democracies.