In a flimsy hospital gown, injured, barefoot and confused, without food or water, with a catheter attached and wearing a diaper, Gaza resident Omar Abu Jeriban was tossed on the side of the road on June 13, 2008 and left to die. Chaim Levinson reported the story in Haaretz at the time, David Grossman was appalled by it.

Trumpf erklärte die dritte Nakba

Von Gideon Levy

In einem dünnen Krankenhauskittel, verletzt, barfuß und verwirrt, ohne Nahrung und Wasser, mit einem Katheter und in einer Windel, wurde der in Gaza lebende Omar Abu Jeriban am 13. Juni 2008 auf den Straßenrand geworfen und dem Tod überlassen. Chaim Levinson berichtete damals in Haaretz über die Geschichte, David Grossman war darüber entsetzt.

Neulich wurde das gesamte palästinensische Volk zu Abu Jeriban. Die Rolle der Polizei, die mitten in der Nacht einen Verwundeten hinauswarf, übernahmen der amerikanische Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. Die Rolle des Krankenhauses, das gerade bereitstand, wurde von der Welt übernommen.

Im Jahr 2008 war es eine menschliche Tragödie; vor zwei Tagen war es eine nationale Tragödie: Das Weiße Haus erklärte den Beginn der dritten Nakba. Die Palästinenser wurden an den Straßenrand geworfen und ihrem Schicksal überlassen. Das rechte Israel ist erfreut, das linke Israel ist wie immer verloren, und die Welt schweigt. Es ist das Ende der Welt.

Das Weiße Haus sah aus wie Habayit Hayehudi neulich, überflutet von Kippot und Jiddischkeit. Muss man ein Antisemit sein, um sich darüber zu wundern? Bei all den Friedensstiftern der Wheeler-Dealer – all diese Friedmans, Adelsons, Greenblatts, Kushners und Berkowitzes, diese angeblich fairen und unparteiischen Vermittler – ist es unmöglich, auch nur über den Beginn eines fairen Abkommens nachzudenken.

Es ist nicht schwer zu erraten, was jedem Palästinenser und jedem Gerechtigkeitssuchenden beim Anblick dieses rein jüdischen und rechtsgerichteten Klassenbildes durch den Kopf geht. Aber die Palästinenser fehlten nicht nur völlig bei der Zeremonie, sie waren auch nirgendwo in dem Plan zu finden, der ihre Zukunft besiegeln könnte und der die Ausschaltung ihrer letzten Chance auf etwas verspäteten Anstand, auf ein bisschen Gerechtigkeit, auf einen Tropfen Mitleid ankündigt. Sie wurden blutend am Straßenrand zurückgelassen.

Dies ist ihre dritte Nakba. Nachdem sie in der ersten Nakba den größten Teil ihres Landes, ihres Besitzes und ihrer Würde verloren haben und in der zweiten ihre Freiheit, kommt nun die dritte Nakba, um alles zu zerstören, was von ihrer Hoffnung übrig geblieben ist. Sie haben alles versucht. Diplomatischer Kampf und bewaffneter Kampf, gewaltfreier Protest und Wirtschaftsboykott. Nichts hat geholfen. Der „Deal des Jahrhunderts“ bestätigt nur das, was bekannt war: Das Böse gedeiht, diesmal in einer besonders extremen Ausgabe von Einseitigkeit, Rassismus und Arroganz. Die Mächtigen nehmen alles. Alle. Die Palästinenser erhalten nach vielen Jahren, wenn überhaupt, eine Karikatur eines unabhängigen Staates, und das nur so lange, wie sie einer Reihe von erniedrigenden Kapitulationsbedingungen zustimmen, denen selbst der niedrigste Kollaborateur niemals zustimmen würde. Israel hingegen bekommt fast alles, und zwar sofort.

Warum müssen sich nur die Palästinenser beweisen, bevor sie etwas bekommen? Hat sich Israel in dem halben Jahrhundert der Besatzung bewährt? Hat es überhaupt das Völkerrecht befolgt? Hat es die internationale Gemeinschaft beherzigt? Sollte es einen Preis für den brutalen Besatzer geben? Für die Siedler? Für was und warum Amerika?

Israel bekommt alles und ohne Bedingungen, während die Palästinenser, ein angesichts der schrecklichen Misshandlungen, die es erduldet, recht zurückhaltendes Volk, sich noch beweisen müssen, um die kleinen Krümel der Gerechtigkeit zu erhalten, die der amerikanische Präsident ihnen zuwirft. Warum muss die Sicherheit Israels immer wieder, über Generationen hinweg und gegen jedes Risiko garantiert werden, ohne dass jemand auch nur einen Finger rührt, um die Sicherheit der Palästinenser zu gewährleisten, deren Blut von Israel so billig vergossen wird? Auch ein kleines Mädchen in Gaza verdient einen sicheren Schlaf, aber wer kümmert sich um sie in Habayit Hayehudi, dem jüdischen Heim, in der 1600 Pennsylvania Avenue?

Wenn sich dieser Plan erfüllt, wird, Gott bewahre, das Ende des palästinensischen Volkes sein. Nicht das physische Ende, sondern das nationale Ende. Wer dies für einen Grund zum Feiern hält, ist eingeladen, sich an der Feier auf dem Rabin-Platz für die Freilassung von Naama Issachar zu beteiligen und für den Likud oder Kahol Lavan zu stimmen – wo ist der Unterschied? Aber wer noch einen Tropfen moralischer Verpflichtung hat, sollte entsetzt sein über diesen schrecklichen Frieden der Sieger, der zwar für Israel gut enden mag, aber nie gut für die Israelis enden wird. Israel hat nie die Verantwortung für den ersten und zweiten Nakbas übernommen, vielleicht wird es sich auch seiner Verantwortung für den dritten entziehen. Aber es wird sich nie der Schuld und der Schande entziehen können, ein anderes Volk auszurotten. Übersetzt mit Deepl.com