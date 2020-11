Trump may be absent, but his crimes remain The Palestinian-Israeli conflict occupied a significant part of President Donald Trump’s time and he tried during his presidency to impose a status quo in favour of the Israeli enemy at the expense of the Palestinian people and their cause.



US-Präsident Donald Trump veranstaltet am 26. Oktober 2020 eine Wahlkampfkundgebung in Lititz, Pennsylvania [Tayfun Coşkun/Anadolu Agency]

Trumpf mag verschwinden, aber seine Verbrechen bleiben

Von Dr. Issam Shawer

12. November 2020

Der palästinensisch-israelische Konflikt nahm einen bedeutenden Teil der Zeit von Präsident Donald Trump in Anspruch, und er versuchte während seiner Präsidentschaft, einen Status quo zugunsten des israelischen Feindes auf Kosten des palästinensischen Volkes und seiner Sache durchzusetzen.

Sein Ziel war es, das Recht der palästinensischen Flüchtlinge, den islamischen Charakter Jerusalems und das Recht der Palästinenser auf alle 1967 besetzten palästinensischen Gebiete abzuschaffen. Er machte es sogar unmöglich, mit der Zwei-Staaten-Lösung den Weg für die Akzeptanz der wirtschaftlichen Lösung und die Existenz geteilter palästinensischer Kantone innerhalb der 1967 besetzten Gebiete zu ebnen.

Mit der Wahl eines neuen amerikanischen Präsidenten, Joe Biden, fanden wir den starken Wunsch der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Beziehungen zu Amerika nach der Entfremdung wiederherzustellen. Die Palästinensische Autonomiebehörde brachte ihre Bereitschaft zum Ausdruck, die Beziehungen zu Amerika wiederherzustellen und die Verhandlungen entweder von dem Punkt an, an dem sie beendet wurden, oder nach einer neuen Methode auf der Grundlage internationaler Legitimität wieder aufzunehmen.

Ich habe jedoch keine palästinensischen Bedingungen gesehen, die Amerika zwingen würden, seine früheren Entscheidungen aufzugeben, das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat anzuerkennen, die amerikanische Botschaft von Jerusalem in eine andere Stadt zu verlegen und das Recht des palästinensischen Volkes auf einen palästinensischen Staat an den Grenzen von 1967 anzuerkennen. Ich muss betonen, dass die Mehrheit des palästinensischen Volkes die Abkommen von Oslo und die Zwei-Staaten-Lösung ablehnt, da sie die Legitimität der israelischen Besetzung jedes Zentimeters von Palästina anerkennt, aber ich spreche vom Standpunkt der Palästinensischen Autonomiebehörde in Bezug auf die Zwei-Staaten-Lösung.

Netanjahu nutzte Trumps Amtszeit, um die Siedlungen voranzubringen

Was ich sagen will, ist, dass es nicht akzeptabel ist, dass die PA die Beziehungen wiederherstellt und an den Verhandlungstisch zurückkehrt, ohne die oben genannten Bedingungen zu erfüllen, auch wenn die neue US-Regierung einige falsche Geschenke angeboten hat, wie die erneute Anerkennung der Legitimität der PLO, die Eröffnung ihres Hauptquartiers oder die Wiederherstellung der finanziellen Unterstützung der PA.

Dies sind nur sekundäre Fragen, die nichts mit dem Kern der palästinensischen Sache zu tun haben. Die PA sollte sich nicht zum Narren halten, und auch die Palästinenser sollten sich nicht zum Narren halten lassen, selbst wenn dadurch die wirtschaftliche Not gelindert wird, die die PA und unser Volk im Westjordanland und im Gazastreifen erleben.

Es gibt noch eine andere Sache, die betont werden muss, nämlich dass die Anerkennung der Osloer Abkommen und der palästinensischen Konstanten nicht übereinstimmen, denn die palästinensische Konstante Nummer eins ist die Rückkehr in einen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt. Darüber hinaus ist die Rückkehr der Flüchtlinge in das Land, aus dem sie vertrieben wurden, ein Recht, das nicht zugestanden, verhandelt oder durch eine Entschädigung ersetzt werden darf. Dies sind die Konstanten unseres Volkes, und wir erkennen keine Konstanten an, die sich je nach den Umständen ändern. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien erstmals in arabischer Sprache im Palästinensischen Informationszentrum am 12. November 2020



