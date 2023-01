Trumpism: Yesterday, Today, and Tomorrow – scheerpost.com By Michael Brenner Trump is dead – long live Trumpism! Donald Trump’s political demise is a personal implosion – his narcissistic self punctured by a thousand wounds from the slings and arrows of his vengeful victims, his erstwhile collaborators and scheming usurpers. Yet, the movement he inspired and instigated is very much alive.

Trumpismus: Gestern, heute und morgen



Von Michael Brenner

7. Januar 2023



Trump ist tot – es lebe der Trumpismus! Donald Trumps politischer Untergang ist eine persönliche Implosion – sein narzisstisches Selbst, durchbohrt von tausend Wunden durch die Pfeil und Schleudern seiner rachsüchtigen Opfer, seiner ehemaligen Kollaborateure und intriganten Usurpatoren. Dennoch ist die Bewegung, die er inspiriert und angestiftet hat, sehr lebendig. Es ist ein schwerer Irrtum, das Schicksal dieses Mannes mit dem Schicksal der großen Zahl seiner Anhänger gleichzusetzen, die derzeit die stärkste Kraft im öffentlichen Leben des Landes darstellen. Dieser Irrtum zeigt sich im Jubel der Demokraten über ihren “Triumph”, bei den Zwischenwahlen nur ein Haus des Kongresses verloren zu haben. Eine genauere Untersuchung des Wahlergebnisses führt zu ganz anderen, zutiefst beunruhigenden Schlussfolgerungen.

Herausragend ist die Fähigkeit der rechtsextremen/neofaschistischen Kandidaten, ihre Herausforderer entweder zu schlagen oder nur um Haaresbreite am Sieg vorbeizukommen. Diese unglückliche Wahrheit wird durch die folgenden verblüffenden Ergebnisse veranschaulicht: 1) Ron Johnsons Wiederwahl als Senator von Wisconsin – Johnson, der 2020-Leugner, Förderer/Verteidiger des 6. Januar, Rassist und dämonischer Demagoge auf der öffentlichen Bühne; 2) die Beinahe-Siege von Herschel Walker in Georgia und Kari Lake in Arizona, deren erschütterndes Verhalten, grobe Verleumdungen und die Bereitschaft, den Rückgriff auf antidemokratische Mittel zu unterstützen, um ihr demagogisches Programm dem Land aufzuzwingen, ihre Markenzeichen sind. In jeder anderen Zeit hätten wir sie als Kuriositäten an den Rand gedrängt. Sie haben keine historischen Vorläufer – abgesehen vielleicht von den hartgesottenen Sklaverei-Befürwortern im Vorfeld des Bürgerkriegs. Damals saßen im Senat und im Gouverneurspalast einige sehr unangenehme Leute, aber nicht die fast unzurechnungsfähigen Persönlichkeiten, die wir heute sehen.

Auch die Selbstbeweihräucherung von Trumps Gegnern für das Ergebnis von 2022 ist als Maß für die nationale Stimmung illusorisch. Betrachten Sie das Ergebnis im Lichte anderer Wahlergebnisse. Erinnern wir uns daran, dass Trump vor zwei Jahren mehr als 70 Millionen Stimmen im Wettstreit mit der langweiligen Verkörperung des Status quo Biden erhalten hat – ein Mann, der niemandes Privilegien oder Kerninteressen bedrohte; das sind 8 Millionen mehr Amerikaner als 2016 für ihn stimmten. Und das nach vier Jahren anschaulicher Zurschaustellung von Korruption, Rohheit, Kriminalität, eklatanter Missachtung von Gesetzen und Regeln und abartiger Entartung. Wir können aus diesen Zahlen zwei plausible Schlüsse ziehen: 1) Da die Wahl zu Recht als ein Referendum über Trump selbst angesehen werden kann, deutet die hohe Zustimmung auf eine weit verbreitete Akzeptanz seines Verhaltens, seiner Methoden und seiner Weltanschauung hin. 2) Da es eine vernünftige Annahme ist, dass Millionen von denen, die auf dem Stimmzettel mit “Ja” gestimmt haben, von einem Großteil dieser Leistung abgeschreckt wurden, aber dennoch für ihn gestimmt haben.

Die Trump’sche Vision des Gelobten Landes ist auf ein idealisiertes Bild einer Vergangenheit fixiert, das von der aktuellen Realität abgekoppelt ist. Daran ist nichts Konservatives; die allgemeine Verwendung dieses Begriffs zeugt von der intellektuellen Erschlaffung der politischen Klasse des Landes. Die Bewegung hat reaktionäre Absichten. Und da sie bereit ist, zu drastischen Mitteln zu greifen, um etwas zurückzugewinnen, das offensichtlich nicht wiederhergestellt werden kann, sind sie radikal. Sie ist von dem blinden Glauben beseelt, dass ihre Mission erfolgreich sein wird. Anders als die Prärie-Indianer leben sie nicht in starrer Verzweiflung.

Das Grauen vor der Gegenwart, das die Hardcore-Trumpianer empfinden, rührt von der Unfähigkeit her, die Verarmung ihres persönlichen Lebens durch die Verherrlichung amerikanischer Größe zu kompensieren. Wenig in unserer postmodernen Gesellschaft wirkt auf sie authentisch; unsere sterile Arbeit bringt ein unsichtbares Produkt hervor. Das Drama der amerikanischen Erfahrung, unser kollektiver Festzug des Fortschritts, war einst der große Moralverstärker und Sinnstifter. Dieses Stärkungsmittel hat viel von seiner Kraft eingebüßt – nicht zuletzt deshalb, weil es nicht mehr dasselbe Land ist und wir nicht mehr die Weltherrschaft innehaben. So wird die Wiederherstellung des verarmten Selbstwertgefühls des Einzelnen zum Gebot der Stunde. Es sind die anderen, die auf Abwege geraten sind.

Sich einer leidenschaftlichen Bewegung anzuschließen, um sich mit anderen zusammenzuschließen, die die eigene Wut, die gleichen Beschwerden und die gleiche Verzweiflung teilen, wirkt wie ein Heilmittel. Man quält sich nicht mehr allein, unsere Anklagen werden bestätigt, und wir können unser unglückliches Ich im Getöse der Massenbegeisterung verlieren.

Die nun bewiesene Kraft und Ausdauer des Trumpismus signalisiert, dass die Bewegung Bestand haben wird und nicht, wie von der Welt der Experten vorhergesagt, zerfließt. Denn sie ist aus dem Strudel des heutigen amerikanischen Lebens hervorgegangen. Sie wird erst dann verschwinden, wenn sich die sozioökonomischen und kulturellen Bedingungen, die sie hervorgebracht haben, in etwas Gesünderes verwandeln.

Trumpismus” – um eine Kurzbezeichnung zu verwenden – sollte als politisches Glaubensbekenntnis, als Verhaltensmuster, als Bewegung und – vor allem – als eine Reihe von Gefühlen verstanden werden. Einige Bestandteile sind aus den faschistischen Bewegungen der 1930er und 1940er Jahre bekannt: rassistischer Hass, Sündenböcke für den fremden “Anderen”, wachsende Gefühle der Unsicherheit – wirtschaftlich, in Bezug auf den persönlichen Status, national -, Frustration über verlorene Fähigkeiten, die Verachtung gewählter demokratischer Führer, die gleichzeitig als “schwach” (weil sie die islamischen Terroristen nicht vernichtet haben) und anmaßend (weil sie das Recht, Waffen zu tragen, einschränken, drakonische Vorschriften gegen Diskriminierung erlassen, Impfungen und Quarantänen einführen) verurteilt werden. Die berauschende Wirkung dieses berauschenden Gebräus auf Amerika hat uns die Tea Party und ihre Nachkommen beschert und Trump ins Weiße Haus gebracht.

Um diese Psychologie besser zu verstehen, sollten wir zu zwei unverzichtbaren Klassikern zurückkehren: Eric Hoffers THE TRUE BELIEVER (Mentor 1951); Umberto Ecos Essay “UR FASCISM” (NYRB, 22. Juli 1995). 1 Die Formulierung der charakteristischen Merkmale des Faschismus stammt von Eco, die Zitate stammen von Hoffer, hier die wichtigsten und wichtigsten Punkte.

1. Die Gegenwart wird umfassend als Quelle der Korruption und Perversion der idealisierten, heiligen Vergangenheit abgewertet. Daher stoßen Appelle zum Respekt für bestehende Institutionen und Praktiken auf taube Ohren. Denn sie werden als Lobpreisung verfälschter “Wahrheiten” verstanden – der Teufel maskiert sich im Gewand von Engeln. Der “Demi-Wahn” in religiöser Hinsicht.

Die Abkehr der Menschen von Autoritätspersonen, etablierten Institutionen und ihren Glaubensbekenntnissen ist eine wesentliche Voraussetzung, um ihre Zugehörigkeit zu festigen. Der Erfolg des Wahlkampfs 2016 bestand darin, genau das zu erreichen, die Bindungen zu brechen, die die Wähler dazu brachten, ihren Emotionen zu folgen und zuzulassen, dass ihre niederen Instinkte über die Vernunft siegten und Trump ins Weiße Haus brachten. Diese Entfremdung von den spitzfindigen Intellektuellen, von der liberalen Elite, von einer feindseligen Presse und von allen, die Toleranz und Großzügigkeit predigen, aufrechtzuerhalten, war Trumps Priorität – und sein größter Erfolg. Der Trick besteht darin, die weißglühende Rhetorik auszuspucken und gleichzeitig mit vielen Elementen des Establishments umzugehen, die Sie brauchen und die Ihre eigennützigen Verbündeten sind.

2. Eine Mythologisierung der Tradition, die angeborene Tugenden und Heldentaten verherrlicht. Jedes Volk, jedes Land hat seine vergoldeten Mythen und Legenden in seinem kollektiven Unbewussten gespeichert. Sie verewigen das Außergewöhnliche, die großen Leistungen – und gelegentlich auch das Märtyrertum (wie bei den Polen, Serben und Israelis), das ihrer Sache ein starkes Element der Rechtschaffenheit verleiht. In den Vereinigten Staaten geht es bei dem Slogan “Make America Great Again” offensichtlich genau darum. Er erinnert an ein fiktives Goldenes Zeitalter, in dem die Vereinigten Staaten einstimmig zur Nummer eins in der Welt erklärt wurden – für immer und ewig. Als der amerikanische Traum von einer unaufhaltsamen Verbesserung eine greifbare Tatsache war; als Horatio Alger der Junge von nebenan war; als dies wirklich das Land der Freien und die Heimat der Tapferen war; als amerikanischer Boden unantastbar war (von Pearl Harbor und dem Brand des Weißen Hauses durch die Briten abgesehen); als John Wayne hoch im Sattel saß. Die dunkle Seite beschwört die Bedrohung dieser Mythen durch aktivistische Schwarze, durch mexikanische “Vergewaltiger und Mörder”, durch “Islamo-Faschisten”/Muslime, durch überhebliche liberale Eliten, durch Russen alias “Kommunisten”.

In Zeiten der Not und Unsicherheit, wenn die Befriedigungen des Konsum- und Zuschauerlebens abebben, greifen wir nach der imaginären Vergangenheit, anstatt von der Zukunft zu träumen.

3. Das Schlagwort lautet “Freiheit”, doch in Wirklichkeit sehnen sich diejenigen, die ihr Leben als zerstört ansehen, mehr nach Brüderlichkeit und Gleichförmigkeit als nach Freiheit. Sie sind einheitlich in ihrer Gesinnung, in den Objekten ihrer Verehrung – und gehorsam gegenüber ihren Führern. Sie sind alles andere als eigenständig. Sie werden eher von Gefühlen als von Doktrinen oder Ideologien angetrieben. Darüber hinaus bezieht sich ihre Betonung der “Freiheit” nur auf ihre eigene – nicht auf die der anderen, insbesondere derer, die sich ihnen widersetzen.



4. Die Anziehungskraft der Massenbewegung auf ihre Fußsoldaten und Mitläufer besteht nicht darin, sich selbst weiterzuentwickeln – außer für die wenigen Wagemutigen, die den Drang haben, zu befehlen und nach Bewunderung zu dürsten. “Alle Formen der Hingabe und Selbstaufgabe sind im Grunde ein verzweifeltes Festhalten an etwas, das unserem sinnlosen Leben Wert und Sinn verleihen könnte. Der Glaube, den wir an die Nation [oder Ideologie] haben, muss extravagant und kompromisslos sein.”(24) Fehlende politische Erfahrung und Unwissenheit tragen dazu bei, diese geistlose Hingabe an eine Sache und ihren Führer zu fördern. “Eine aufstrebende Massenbewegung zieht ihre Anhänger nicht durch Doktrinen an, sondern durch die Zuflucht, die sie vor den Ängsten und der Unfruchtbarkeit der individuellen Existenz bietet”. (4)

5. Die Militanten, die physisch Aggressiven, sind eine Untergruppe der oben genannten. Sie sind die ruhelosen Soziopathen, die Tyrannen, die Vollstrecker. Sie sind Außenseiter, die am Rande leben – entfremdet von allem außer einer kleinen Gruppe von Mitstreitern. Letztlich sind sie von sich selbst entfremdet. Gewalt befriedigt den Drang zur Zerstörung, da sie keine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, etwas aufzubauen oder zu schaffen. Sie sind die Rekrutierungsbasis für die Schwarzhemden, die Braunhemden, die neofaschistischen Banden und die White Supremacists.

Ihre Streitlust zerrt an den emotionalen Fäden derjenigen in der Bewegung, denen selbst der Mut zum Handeln fehlt; und sie veranlasst den Anführer, den Grad der Feindseligkeit und die Geißelung der Feinde in seiner Rhetorik zu erhöhen. “Gewalt erzeugt Fanatismus, und Fanatismus erzeugt Gewalt”. (99)

6. Blinde Hingabe an eine Sache ist nie vollständig befriedigend. “Der Fanatiker ist immer unvollständig und unsicher.” (90) Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer ständigen Eskalation der Vehemenz in Sprache und Handlung – die Hetzrede, die geballte Faust. Diejenigen, deren freischwebende, schwelende Wut einen unbändigen Drang erzeugt, jemanden zu schlagen.

7. Trump und seine Handlanger handeln mit Hass – wie alle neofaschistischen Demagogen wissen sie instinktiv, dass rohes Fleisch mehr emotionales Protein liefert als alles andere. Also heißt es: “Sperrt sie ein, sperrt ihn ein!”. Beleidigung, Denunziation und Lächerlichmachen. Das verschafft Katharsis, da die Wut sich entlädt, das Adrenalin fließt und wir “den Feind bestrafen”, so wie die Hadschis auf ihrer Pilgerfahrt nach Mekka Steine auf den Teufel werfen. Primitiv, aber es funktioniert – wir haben es mit primitiven Gefühlen zu tun.



In einer sesshaften Gesellschaft mit einer umfassenden Unternehmensidentität gibt es Verbote kultureller und rechtlicher Art, die jeden Impuls zu Handlungen, die Mitmenschen verletzen, eindämmen. In den Vereinigten Staaten ist das nicht mehr der Fall. Diese Entwicklung, die auf ein härteres, dunkleres Zeitalter zurückgeht, wird nur durch einen kulturellen Wandel ermöglicht, durch den das Verletzen von Menschen eine neue Akzeptanz gefunden hat und viele Menschen Befriedigung daraus ziehen, Menschen zu verletzen.

8. “Der Hass ist das zugänglichste und umfassendste aller einigenden Mittel…..Der Fanatiker bebt vor dem Verlangen, mit seinesgleichen zu einer flammenden Einheit zu verschmelzen und zu verschmelzen.” Eine Massenbewegung kann ohne einen Gott auskommen, “aber niemals ohne den Glauben an einen Teufel.” (85) Ein Sündenbock ist unabdingbar. Umso besser, wenn es eine Gruppe ist, der man Unrecht getan hat, z.B. die Schwarzen. Die Flucht vor der Schuld ist umso intensiver, wenn sich alle Fehler verlagern lassen. Das erklärt nicht nur das Wiederaufleben des Rassismus, sondern auch die Unterstützung für eine immer missbräuchlichere Behandlung von lateinamerikanischen Einwanderern bis hin zur Entführung von Kindern, die dann in alle Winde verstreut werden. Je akuter die aufgedeckten Grausamkeiten sind, desto größer ist der Eskapismus.

9. Die kultivierte Paranoia ist ein Merkmal neofaschistischer Bewegungen und autokratischer Denkweisen. Sie hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um frei flottierende Ängste aus verschiedenen Quellen zu mobilisieren und sie in eine Richtung zu lenken, die die Macht und Kontrolle derjenigen an der Spitze maximiert. Die bemerkenswerte Leistung, die Demagogen auf der ganzen Welt vollbringen, besteht derzeit darin, akute Paranoia zu schüren, wo es objektiv gesehen keine ernsthaften Bedrohungen gibt. Die Vereinigten Staaten sind – wie bei allen postmodernen Phänomenen – Vorreiter dieser verhängnisvollen Tendenz.

10. Das Chaos ist willkommen. Nicht nur, weil man die bestehende Ordnung ablehnt, sondern auch, weil im Chaos die Gleichmacherei regiert. Das Gefühl des Versagens, der Unzulänglichkeit verliert sich im Strudel von Tumult und Zerstörung. Die Stabilität wird zurückkehren, sobald die “Neue Ordnung” in Kraft ist.

11. “Scharlatanerie ….ist für die effektive Führung” einer fanatischen Massenbewegung unerlässlich. Die bewusste Verdrehung der Tatsachen ist notwendig, weil die Erklärungen einfach und direkt sein müssen, ohne Einschränkung oder Ausnahme. Es ist die Dramatik der Erzählung, die zählt, nicht die faktische Richtigkeit. Die Spannkraft der Bewegung wird durch die weiße Hitze der feindlichen Worte und Taten gemildert. Blindes Vertrauen in den demagogischen Führer erfordert keine Sicherheiten.

12. Der demagogische Führer ist zugleich geboren und selbst gemacht. Geboren in dem Sinne, dass es seine verdrehte Persönlichkeit ist, die ihn dazu veranlasst, sich selbst und die Welt auf abartige Weise zu betrachten. Trumps Psyche ist zutiefst von Narzissmus gezeichnet, der durch eine Reihe anderer psychischer Störungen noch verschlimmert wird. Diese perversen Züge können zu Soziopathologie führen, zu einer verzerrten Abkopplung von der Realität, zu einer unendlichen Fähigkeit, andere zu manipulieren und zu verletzen. Anfängliche Erfolge bei der Erlangung von Macht und Gefolgschaft, die durch die tolerante Duldung derjenigen, die Sie missbrauchen, und der Umstehenden gleichermaßen erleichtert werden, verstärken all diese Impulse und Handlungen. Sie selbst werden zum wahren Gläubigen der verrückten Persona, die Sie für sich selbst ausgeheckt haben. Tatsächlich werden Sie zur Karikatur Ihrer selbst.

Das allgemeine Muster mit seiner fortschreitenden Intensivierung des autokratischen Verhaltens gilt für dogmatische Führer mit militanten Anhängern. Sie müssen nicht psychotisch sein wie Donald Trump, dessen unberechenbare, die Regeln missachtende, alles machende Haltung und Handlungen auf einen geistig gestörten Charakter zurückzuführen sind. Sollte ein Ron DeSantis ins Oval Office einziehen, wird auch sein Verhalten wahrscheinlich immer radikaler werden. Die alte Vorstellung, dass gewählte Präsidenten aus Verantwortungsgefühl für das Land als Ganzes zur Mäßigung neigen, trifft in diesem Fall nicht zu. Sobald die Person alle Grenzen von Anstand, Tradition und Ehrlichkeit überschreitet, wird sie zum Gefangenen ihrer eigenen Demagogie. Dieser innere Zwang wird durch die Leidenschaft seiner Anhänger und die Hingabe seines Gefolges an das Dogma verstärkt, das ihm den Rausch des mächtigsten Amtes der Welt beschert hat. Man kann Legionen von wahren Gläubigen nicht allein auf der Grundlage von zweckmäßigem Kalkül führen. Denn sie müssen Ihren eigenen Glauben an die Sache anerkennen.

Die Zukunft

Trump mag angesichts seiner verdrehten Persönlichkeit und seines skrupellosen Lebens der Idealtyp sein. Doch die Logik dieser Entwicklung wird auch bei einer stabileren Person funktionieren, die sich zynischerweise für die Rolle des Führers entschieden hat (Ron DeSantos?) Kürzlich sahen wir neu aufgetauchte Bilder von Hitler, der Mitte der 1920er Jahre vor einem Spiegel stand und seine wilden rhetorischen Gesten übte. In den Jahren 1933-34 war das Üben nicht mehr nötig. Die Gesten waren Hitler. So sehen wir heute die Verschlechterung des Benehmens und der Sprache eines Trump, der immer mehr zu einer Karikatur seines eigenen verdrehten Ichs geworden ist. Genauso sehen wir, wie Ted Cruz – einst vernünftig, wenn auch ein ideologischer Fanatiker – zu einem Hassprediger verkommt, der wahllos Beleidigungen, Lügen und Anschuldigungen ausstößt.

In Anbetracht der obigen Ausführungen kann sich eine fanatische Massenbewegung nur verstärken und neue Höhen der Extremität erreichen. Sie kann unterdrückt werden – aber sie kann sich nicht mäßigen. Sobald sie eine bestimmte Schwelle erreicht hat, wird ihre Eigendynamik sie zu einem Höhepunkt der einen oder anderen Art treiben – ausnahmslos ein zerstörerischer Höhepunkt. Jeder Versuch, die Barrikade zu überwinden, ist zwecklos – wie Obama, Biden, die Führung der Demokraten und die New York Times uns gezeigt haben – wie groß auch ihre Unfähigkeit ist, diese grundlegende Wahrheit anzuerkennen.

Kann die Trumpsche Bewegung Erfolg haben?

NEIN – in dem Sinne, dass es nicht möglich ist, die Vergangenheit zurückzuerobern. Sie kann auch nicht die unausgegorenen Emotionen ihrer Anhänger befriedigen, wenn man die treibenden, zerstörerischen Impulse bedenkt, die den Aufbau solider Institutionen verhindern, um sie zu routinieren. JA – in dem Sinne, dass sie unserer liberalen Demokratie irreparablen Schaden zufügen kann, und sie kann Personen und Institutionen schaden. Kurz gesagt, es kann sowohl das Amerika zerstören, das ist, als auch das Wesen des “ursprünglichen” Amerikas, das sie zu schätzen und zu ersehnen vorgeben, aber nie verstanden oder gewürdigt haben. Schon jetzt ist der Schaden für unsere öffentlichen Institutionen so groß – sowohl auf staatlicher als auch auf nationaler Ebene – dass es nicht übertrieben ist zu sagen, dass wir in einem postkonstitutionellen Amerika leben. Kurz gesagt, die Trumpianer, deren Ekstase angeblich ihre Version des Großen Geistes umarmt, sind in Wirklichkeit Anhänger des Totentanzes von Kali.

Es gibt reichlich Beweise dafür, dass sich eine besondere Form des amerikanischen Neofaschismus in der Politik festgesetzt hat. Das Phänomen Trump ist in seiner Breite und Tiefe beispiellos. Es ist in das Innerste unserer öffentlichen Institutionen und unserer politischen Kultur eingedrungen. Die offene Frage ist, wie weit es sich ausbreiten wird, wie stark die Antikörper sind, die es erzeugt, und wie groß die Fähigkeit der Gesellschaft zur Regeneration ist. In diesem Drama gibt es drei Protagonisten.

Die eine ist die amerikofaschistische Bewegung selbst. Die zweite ist die traditionelle Opposition, womit wir die Demokratische Partei meinen. Leider gibt es wenig Grund, ihr viel Vertrauen zu schenken. Sklerotisch, schlecht geführt, ohne Überzeugung, zaghaft, unfähig, eine alternative Vision oder Erzählung zu fördern, diente sie bei den Präsidentschaftswahlen 2020 als wenig mehr als der Hebel, den man zog, wenn man mit “NEIN” stimmen wollte, was eher ein Referendum über Trump als eine herkömmliche Präsidentschaftswahl war. Darüber hinaus macht ihr gelähmter Wille sie zu einer leichten Beute, die den Blutrausch ihrer gefräßigen republikanischen Raubtiere weckt – so wie eine kauernde Antilope in der Serengeti die Raubtiere anlockt.

Nachdem sie Trump gestürzt hatten, begannen die Demokraten enthusiastisch zu jubeln. Sie freuen sich, dass die Republik gerettet ist, dass die Demokratie gesiegt hat und dass das Land seinen gesunden Menschenverstand wiedergefunden hat. Nur langsam dämmert es einigen, dass eine nachweisliche Wiederherstellung eines anständigen liberalen Gemeinwesens nicht erreicht wurde. Ihre einzigen bescheidenen Errungenschaften liegen im Bereich der “Identitätspolitik” durch exekutive Maßnahmen.

Das dritte und wahrscheinlich entscheidende Element sind die Loyalisten der Republikaner, die eine ungebührliche Bereitschaft gezeigt haben, die Knechtschaft ihrer Partei (und des Landes) gegenüber den Trumpianern zu akzeptieren. Abgesehen von einigen prominenten Namen scheint die Masse der republikanischen Wähler allem Anschein nach bereit zu sein, dem Bannerträger die Treue zu halten. Die Umfragen stützen diese Schlussfolgerung eindeutig. Das gilt auch für die Gleichschritt-Disziplin der Republikaner im Kongress, die an die alten Delegierten der Kommunistischen Partei im Obersten Sowjet erinnern. Wer sie sind – und warum sie sich so völlig verraten haben – bleibt eine unbeantwortete Frage. Funktionell bildet diese schweigende Parteimehrheit eine Liga von Franz von Papen. Erstaunlicherweise verhärtet sich ihr Starrsinn, obwohl es keine Bedrohung – weder im Inland noch im Ausland – für ihre herrschenden Interessen gibt, obwohl ihre Schlägertrupps mit zunehmender Grausamkeit agieren.

Die Hardcore-Trumpianer (einschließlich der christlichen Rechten) machen wahrscheinlich nicht mehr als 15 % der Öffentlichkeit aus. Hinzu kommen die meisten Mitglieder der Oberschicht (etwa 10 %), deren finanzielles Eigeninteresse alle anderen Überlegungen in den Schatten stellt. In der heutigen Kultur ist ihre rohe Gier alles verzehrend. Da ihre Wahlbeteiligung höher ist als die jeder anderen sozioökonomischen Schicht, kommen wir auf etwa 12 %. (Zwischensumme: 27 %) Dann gibt es noch die Ideologen der kleinen Regierung, diejenigen, die die Unterstützung für die Armen und Bedürftigen verachten (von denen die Mehrheit zufällig farbig ist), die Fanatiker des Rechts auf Leben, die Waffennarren und die paranoiden Sicherheitsfanatiker. Zusammen machen sie etwa 20 % oder etwas mehr der Wählerschaft aus, wenn wir Doppelzählungen vermeiden. Sie sind der Republikanischen Partei so treu ergeben und so besessen von dem, was sie aufregt, dass sie den gesunden Menschenverstand und das Wohl der Republik beiseite lassen, um das Land einem offensichtlich gestörten, korrupten und gesetzlosen Egomanen und seiner Horde zu unterwerfen. Um es ganz offen zu sagen: Sie haben wenig soziales Gewissen. Viele sind ehrgeizig, viele sind habgierig, viele sind egoistisch, und vor allem – wie die “Deplorables” – fehlt auch ihnen der Kern des Selbstwertgefühls, um verantwortungsvoll zu handeln.

Die Christliche Rechte ist ein wachsendes, beeindruckendes, hartnäckiges Element in der politischen Gleichung.1 Ihrer Führung ist es gelungen, die evangelikale Welle mit der aufstrebenden radikalen/reaktionären Trump-Bewegung auf bemerkenswerte Weise zu verschmelzen – beide verstärken sich gegenseitig. Sie sprechen dieselbe Bevölkerungsgruppe an, teilen dasselbe Empfinden für Missstände und wenden dieselben Methoden an. Das Phänomen hat Vorläufer, die aus der faschistischen Vergangenheit in Osteuropa stammen. Sie stellten eine Abwandlung des italienischen und deutschen Modells dar. (Mussolinis frühe Karriere war die eines antiklerikalen Sozialisten. Der Nationalsozialismus war ein erklärter Feind aller religiösen Institutionen.) Ihre Zahl ist beeindruckend, ebenso wie die Verbindung von autokratischem Staat und Kirche. Dazu gehörten die spanische Falange, die mörderischen Ustaschi in Kroatien, die faschistische Hlinka-Garde in der Slowakei unter der Führung von Jozef Tiso – einem geweihten Priester -, das ungarische Pfeilkreuz und die Eiserne Garde in Rumänien. Alle diese faschistischen Regierungen propagierten eine Mischung aus Hyper-Nationalismus und katholischem Dogma.

Dieses letzte Merkmal unterscheidet diese Fälle von der amerikanischen christlichen Rechten. Letztere bezieht ihre Mitglieder überwiegend aus protestantischen Konfessionen, insbesondere aus evangelikalen Kirchen, die auf Kosten der traditionellen Großkirchen wachsen. Letztere haben sich angesichts dieses radikalen Wandels und seiner politischen Folgen bemerkenswert passiv verhalten.

Die besonderen Merkmale dieser Verbindung von ekstatischer Religion und Hyper-Nationalismus, die wir erleben, müssen als einzigartig amerikanisch verstanden werden. Was sie miteinander verbindet, ist ein transzendenter “Amerikanismus”. Der Amerikanismus bietet eine einheitliche Feldtheorie der Selbstidentität, des kollektiven Unternehmertums und des dauerhaften Sinns der Republik. Diese Mischung war von Anfang an ein Merkmal des amerikanischen Lebens.

Für die heutige Szene müssen wir ein zentrales Merkmal im Auge behalten, das alles, was mit dem öffentlichen Leben zu tun hat, färbt. Das ist das Ausmaß, in dem das kollektive amerikanische Super-Ego geschrumpft ist – auch wenn der Exzeptionalismus des Landes ein Glaubensartikel bleibt. Die impliziten Richtlinien, die das Verhalten formen und einschränken, haben nicht mehr den Einfluss, den sie früher hatten. Wir denken und handeln in einem quasi-nihilistischen Umfeld. Das Fehlen einer allgemein anerkannten, logischen Ordnung bedeutet, dass viele von uns in einer Vielzahl von Scheinwelten leben. Wir alle erleben die daraus resultierende Statik – eine Statik, die es schwierig macht, mehr oder weniger klar zu denken und mehr oder weniger rational zu handeln. In diesem Umfeld ist die Wahrheit das am meisten benachteiligte Gut. Denn die Wahrheit zu sagen bedeutet, dass wir uns zwingen zu erkennen, dass wir ein Spiegelkabinett mit der Realität verwechseln. Und diese Spiegel bilden – wenn sie jemals in Übereinstimmung gebracht werden – eine unendliche Regression ins Nirgendwo.

Die Abneigung gegen die Wahrheit ist so groß, dass eine kritische Bemerkung über eine offensichtliche Unwahrheit von den meisten als Blasphemie oder von einigen wenigen als kühne Mutprobe empfunden wird.

“In einer so seltsamen Zeit kann gewöhnliche Integrität wie Mut aussehen.” JEWGENIJ JEWTUSCHENKO

Wer wird also in einem Jahrzehnt den Geistertanz aufführen?

Es werden nicht die Trumpianer sein. Denn ihr Schicksal ist alles oder nichts – jetzt oder nie. Sie haben die Würfel fallen lassen. Ja, in der unmittelbaren Zukunft wird die Bewegung wachsen und stärker werden. In der Tat ist sie durch den weit verbreiteten Glauben gestärkt worden, dass 2020 gegen ihn manipuliert wurde. Jetzt, da die Republikaner die Kontrolle über den Kongress wiedererlangt haben, werden sie ihre Macht nutzen, um die Regierung Biden auf Schritt und Tritt zu blockieren – ohne Wenn und Aber. Selbst wenn sie keine formale Mehrheit haben, werden sie alles daran setzen, die ein oder zwei Demokraten zu kaufen oder einzuschüchtern, die nötig sind, um die nominelle Mehrheit zu neutralisieren – wie sie es unter Obama getan haben. Unter allen Umständen werden die Trumpianer ihren landesweiten Guerillakrieg verdoppeln. Sie sind dafür gut gerüstet. Sie sind bemerkenswert erfolgreich darin, die Bedingungen des nationalen Diskurses zu bestimmen. Sie verfügen über 3 oder 4 Rundfunk- und Fernsehsender, die ihnen als Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit und Propagandisten dienen.



Ein großer Teil der Bundesjustiz ist bereits bereit, auf eine Klage hin ihren Willen zu erfüllen. Der Oberste Gerichtshof ist ein besonders wertvoller, wenn auch stillschweigender Verbündeter. Am offensichtlichsten ist, dass er sich Befugnisse anmaßt, die über die in der Verfassung und der Tradition verankerten hinausgehen, um in Angelegenheiten der Legislative und Exekutive zu entscheiden. Sie werden bereits aggressiv eingesetzt, um eine “neue Ordnung” durchzusetzen – eine “neue Ordnung”, die den Zielen einer autokratischen Republikanischen Partei entspricht. Dies umfasst grundlegende Fragen, die von den Bürgerrechten und dem Wahlrecht über die “Staatsrechte” der Konföderationszeit bis hin zu den Privilegien für Unternehmen reichen. Diese Methode, drastische politische und soziale Veränderungen zu erreichen, ist heimtückisch. Denn sie verschleiert eine verfassungsrechtlich zweifelhafte Umgestaltung der öffentlichen Institutionen und Praktiken in Amerika als rechtlich gerechtfertigt – ja sogar als erforderlich. Ihr strategischer Vordenker und Orchestrator ist der geschickte Manipulator John Roberts. Er ist sich dessen wohl bewusst.

Alles muss so aussehen, wie es ist, damit sich alles ändern kann.

Darüber hinaus sollten wir die gewaltigen Befugnisse bedenken, die den Bundesstaaten nach unserer Bundesverfassung zustehen. Jeder von ihnen hat Befugnisse in den Bereichen Bildung, Wahlrecht, Strafjustiz, Sozialprogramme usw. Sie werden eifersüchtig gehütet und aktiv genutzt. Oft laufen sie den Präferenzen zuwider, die in der Bundespolitik des Kongresses und der Exekutive zum Ausdruck kommen. In Staaten, in denen die radikale Rechte vorherrscht, wird diese Autorität bis zum Äußersten ausgereizt, um ihr Projekt der Neugestaltung Amerikas voranzutreiben. Florida und Texas sind zwei Beispiele dafür. Die Gouverneure Ron DeSantos und sein autokratischer Waffenbruder Greg Abbott* wetteifern miteinander, um sich als würdige Erben Trumps zu erweisen, und zwar durch ungeheuerliche Kampagnen, die darauf abzielen, jeden greifbaren Ausdruck menschlichen Anstands zu unterdrücken. Ihre Mission: Die Bedürftigen, die Schwachen, die Unangepassten, die “Anderen” zu verachten; all jene zu behindern, die sich aus der Not befreien wollen, die sich nach einem würdigen Leben sehnen. Sie bekämpfen damit die Aufklärung und die humanistischen Grundsätze, die der amerikanischen Verfassung zugrunde liegen. Beide wurden im November mit großen Mehrheiten wiedergewählt.

Würden sie in einem anderen Teil des kollektiven Westens auftauchen, würden sie wie Marie Le Pen behandelt – und von der politischen Klasse des Landes als moralische Geächtete gegeißelt. Im heutigen Amerika sind sie einfach eine weitere exzentrische Berühmtheit.

Der Oberste Gerichtshof erleichtert diese Kampagne, indem er die Tragweite von Bundesgesetzen und Durchführungsverordnungen einschränkt, die Reichweite staatlicher Befugnisse ausweitet und deren Verwendung für zweifelhafte Zwecke mit der ultimativen rechtlichen Imprimatur ausstattet.

Was die nicht-trumpianischen Republikaner und die “Unabhängigen” betrifft, so lächeln sie zufrieden und sicher in ihrem finanziellen Status, schauen gleichgültig zu, wie die Demokraten sich abmühen, eine Agenda voranzutreiben, die an ihren “gemäßigten” republikanischen Vorfahren erkennbar ist, und sind selbstgefällig in der Gewissheit, dass (für die Wohlhabenden) ihre Töchter jederzeit in Kanada eine Abtreibung bekommen können. Kurzum – es ist ihnen völlig egal!

Die Amerikaner sind von ihren Eliten im Stich gelassen worden.

Es wird GHOST DANCERS geben. Nicht die Trumpianer, die entweder triumphieren oder implodieren werden. Auch nicht ihre Nachkommen, die in der reaktionären “Neuen Ordnung” aufgehen werden, sondern versprengte Gruppen niedergeschlagener Graubärte mit verblassten Erinnerungen und blassen Visionen von dem, was hätte sein können – von dem, was hätte sein sollen. Ihr Schritt wird durch das Alter und das reumütige Wissen gebremst, dass es keinen Großen Geist gibt, der sie retten könnte. Denn ihnen fehlte der Mut, mit dem sie sich selbst hätten retten können.

*Könnte es im Fall des Krüppels Abbott sein, dass sich die aufgestaute Wut von 40 Jahren im Rollstuhl nun in grausamen Angriffen auf die Schwächsten entlädt – und das im heutigen Amerika ohne Angst vor Strafe? Diese Art von Sadismus, die Trumps Verhöhnung eines spastischen Reporters in nichts nachsteht, ist ein Markenzeichen einer faschistischen Persönlichkeit. Übersetzt mit Deepl.com

ANMERKUNGEN

Die Christliche Rechte war Gegenstand zweier aufschlussreicher Studien, die auf genauer Beobachtung beruhen: Chris Hedges American Fascists: The Christian Right and the War on America (2008): und Matt Taibbi The Great Derangement: Eine erschreckend wahre Geschichte von Krieg, Politik und Religion in der Dämmerung des amerikanischen Imperiums (2008)

Michael Brenner ist emeritierter Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh und Fellow des Zentrums für transatlantische Beziehungen am SAIS/Johns Hopkins. Er war Direktor des Programms für internationale Beziehungen und globale Studien an der Universität von Texas.

Brenner ist Autor zahlreicher Bücher sowie von über 80 Artikeln und Veröffentlichungen. Seine jüngsten Werke sind: Demokratieförderung und Islam; Furcht und Schrecken im Nahen Osten; Auf dem Weg zu einem unabhängigeren Europa; Narzisstische Persönlichkeiten und unsere Zeit. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Bücher bei Cambridge University Press (Nuclear Power and Non-Proliferation), dem Center for International Affairs der Harvard University (The Politics of International Monetary Reform) und der Brookings Institution (Reconcilable Differences, US-French Relations In The New Era).

