Tucker “Gets It” – Putin Doesn’t Want American Missiles on his Border “Getting Ukraine to join NATO was the key to inciting war with Russia. We didn’t get it at the time. (But) Now it’s obvious. Vladimir Putin invaded Ukraine because he didn’t want Ukraine to join NATO. Putin certainly had other motives as well; people always do, but that’s the main reason Russia invaded.

Tucker “versteht” – Putin will keine amerikanischen Raketen an seiner Grenze

von Mike Whitney

– 27. Dezember 2022

“Der Beitritt der Ukraine zur NATO war der Schlüssel zum Krieg mit Russland. Damals haben wir das nicht verstanden. (Aber) jetzt ist es offensichtlich. Wladimir Putin ist in die Ukraine eingefallen, weil er nicht wollte, dass die Ukraine der NATO beitritt. Putin hatte sicherlich auch andere Motive, das haben Menschen immer, aber das ist der Hauptgrund für den Einmarsch Russlands. Die Russen wollen keine amerikanischen Raketen an ihrer Grenze. Sie wollen keine feindliche Regierung neben sich haben. Das ist wahr, ob man es nun laut in der Öffentlichkeit sagen darf oder nicht. Es ist schon seit langem wahr. Darüber wurde über viele Jahre hinweg von seriösen Leuten viel geschrieben. Niemand, der etwas weiß und ehrlich ist, wird Ihnen sagen, dass Putin in die Ukraine einmarschiert ist, nur weil er böse ist. Putin mag böse sein, er scheint es auf jeden Fall zu sein, aber er hat auch strategische Motive dafür, ob man mit diesen Motiven einverstanden ist oder nicht. Das ist unerheblich. Das sind die Fakten.” Tucker Carlson, Fox News

Tucker Carlson hat in Bezug auf die Ukraine recht. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine war eindeutig eine Provokation, um Russland zu einer Invasion zu verleiten. Und es hat auch funktioniert. Putin konnte es nicht riskieren, “eine feindliche Regierung nebenan” oder “amerikanische Raketen an seiner Grenze” zu haben, also handelte er, um diesen Bedrohungen zuvorzukommen, indem er am 24. Februar 2021 Panzer über die Grenze schickte.

Carlson liegt ein wenig daneben, wenn er sagt, dass Putins Handeln von “strategischen Motiven” geleitet war. Das ist nicht wirklich falsch, es geht nur am Thema vorbei. Es geht darum, dass Washingtons Kampftruppen und Raketenstellungen an Russlands Westgrenze eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands darstellen würden. Putin müsste von Sinnen sein, um eine solche Entwicklung zuzulassen. Also tat er, was jeder amerikanische Präsident in der gleichen Situation getan hätte. Er marschierte ein. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel auf der World Socialist Web Site:

Das Narrativ in den Medien, das die Invasion als unprovozierte Aktion darstellt, ist eine Erfindung, die die aggressiven Aktionen der NATO-Mächte, insbesondere der Vereinigten Staaten, und ihrer Marionetten in der ukrainischen Regierung verschleiert….

In Europa und Asien verfolgten die USA eine Strategie, die auf die Einkreisung und Unterwerfung Russlands abzielte. In direkter Verletzung ihrer früheren Versprechen, denen die sowjetische Bürokratie und die russische Oligarchie wahnhaft genug waren, um sie zu glauben, hat sich die NATO auf fast alle wichtigen Länder Osteuropas ausgeweitet, mit Ausnahme der Ukraine und Weißrusslands.

Im Jahr 2014 inszenierten die USA einen rechtsextremen Putsch in Kiew, der eine prorussische Regierung stürzte, die sich gegen die ukrainische Mitgliedschaft in der NATO ausgesprochen hatte. Im Jahr 2018 haben die USA offiziell eine Strategie der Vorbereitung auf einen “Großmachtkonflikt” mit Russland und China beschlossen. Im Jahr 2019 traten sie einseitig aus dem INF-Vertrag aus, der die Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen verbietet. Die Vorbereitungen auf einen Krieg mit Russland und die Aufrüstung der Ukraine standen im Mittelpunkt des ersten Versuchs der Demokraten, Donald Trump im Jahr 2019 anzuklagen.” (“The US-Ukrainian Strategic Partnership of November 2021 and the Russian invasion of Ukraine”, World Socialist Web Site)

Dies ist eine kurze, aber hervorragende Zusammenfassung der Ereignisse, die zur russischen Invasion am 24. Februar 2021 führten. Putin und seine Berater verfolgten die Entwicklungen in der Ukraine mit wachsender Sorge, nachdem deutlich wurde, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten. Die CIA bewaffnete und bildete nicht nur Paramilitärs im Osten aus, um einen Krieg gegen ethnische Russen im Donbass vorzubereiten, sondern die USA kultivierten auch eine explizit russlandfeindliche politische Partei – die offen faschistische Elemente enthielt -, die dazu bestimmt war, die Stellvertreterkriegsstrategie Washingtons umzusetzen. Kurz gesagt, die USA schürten den ethnischen Hass, um den Boden für ihre Großmacht”-Konfrontation mit Moskau zu bereiten. Hier ist mehr von der WSWS:

Der Schlüssel zum Verständnis ist die amerikanisch-ukrainische Charta zur strategischen Partnerschaft, die von US-Außenminister Antony Blinken und dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am 10. November 2021 unterzeichnet wurde.

In der Charta wird die Militärstrategie Kiews vom März 2021 gebilligt, die ausdrücklich das militärische Ziel der “Rückeroberung” der Krim und des von Separatisten kontrollierten Donbass proklamiert und damit die Minsker Vereinbarungen von 2015, die den offiziellen Rahmen für die Beilegung des Konflikts in der Ostukraine bildeten, außer Kraft setzt.

Die USA erklärten, dass sie “die versuchte Annexion der Krim durch Russland niemals anerkennen” würden und dass sie “beabsichtigen, die Bemühungen der Ukraine zur Abwehr einer bewaffneten Aggression zu unterstützen”, unter anderem mit “Sanktionen” und “anderen einschlägigen Maßnahmen bis zur Wiederherstellung der vollen territorialen Integrität der Ukraine”.

Washington unterstützte auch ausdrücklich “die Bemühungen der Ukraine, ihren Status als NATO-Partner mit erweiterten Möglichkeiten zu maximieren, um die Interoperabilität zu fördern”, d.h. ihre Integration in die militärischen Kommandostrukturen der NATO.

Die Nichtmitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist und war in jeder Hinsicht eine Fiktion. Gleichzeitig nutzten die NATO-Mächte die Tatsache, dass die Ukraine offiziell kein Mitglied ist, als Gelegenheit, einen Konflikt mit Russland zu schüren, der sich nicht sofort zu einem Weltkrieg ausweiten würde.” (World Socialist Web Site)

Dies ist natürlich der entscheidende Punkt: Für Russland war die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO “die roteste aller roten Linien”. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte sich die NATO von 12 auf 30 Länder erweitert, von denen fast alle weiter nach Osten in Richtung Russlands Westgrenze vorstießen. Als die Vereinigten Staaten auf dem Bukarester Gipfel 2008 andeuteten, dass sie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine anstreben würden, reagierte Putin ungewohnt heftig. Hier ist der politische Analyst John Mearsheimer mit einer kurzen Zusammenfassung:

“… die Aufnahme der Ukraine in die NATO war mit großen Gefahren verbunden. In der Tat sprachen sich auf dem Bukarester Gipfel…. sowohl die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch der französische Präsident Nicholas Sarkozy gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus, weil sie befürchteten, dass dies Russland verärgern würde. Angela Merkel erklärte kürzlich ihre Ablehnung. (Sie sagte) “Ich war mir sehr sicher, dass Putin dies nicht zulassen wird. Aus seiner Sicht wäre das eine Kriegserklärung.” (John Mearsheimer, “Warum der Gipfel 2008 in Bukarest die Hauptursache für den Ukraine-Krieg ist”, You Tube, 1 Minute)

Putin hat in den Monaten vor dem Einmarsch wiederholt Russlands Ablehnung einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bekräftigt. Vier Monate vor dem Einmarsch veröffentlichte Radio Free Europe diesen Bericht, der ein typischer Ausdruck russischer Bedenken ist:

Der Kreml hat bekräftigt, dass jede Ausweitung der militärischen Infrastruktur der NATO in der Ukraine eine der “roten Linien” von Präsident Wladimir Putin überschreiten würde… Das jüngste Aufflackern der angespannten Beziehungen zwischen den Nationen begann am 27. September, als Lukaschenko sagte, dass die Vereinigten Staaten “Stützpunkte” in der Ukraine aufbauen und dass er und Putin “vereinbart haben, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen”…

Russland lehnt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine entschieden ab, und Kreml-Sprecher Dmitri Peskow fügte hinzu, Putin habe wiederholt darauf hingewiesen, dass die Frage einer möglichen Ausweitung der NATO-Infrastruktur auf ukrainischem Gebiet “rote Linien überschreiten würde”.

Die Ukraine begann letzte Woche mit gemeinsamen Militärübungen mit den Vereinigten Staaten und anderen NATO-Mitgliedern, während Russland und Weißrussland groß angelegte Übungen abhielten, die den Westen alarmierten. (“Kreml warnt vor NATO-Infrastruktur in der Ukraine”, Radio Free Europe)

Was wir damit sagen wollen, ist, dass der aktuelle Konflikt nichts mit der Behauptung zu tun hat, Putin sei “ein aufstrebender Imperialist, der das Sowjetimperium wieder aufbauen will”. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Das eigentliche Problem ist die NATO-Erweiterung und insbesondere die geheimen Vereinbarungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine, durch die die Ukraine zu einem vollwertigen Mitglied der NATO wurde, wenn auch nur dem Namen nach. Werfen Sie einen Blick auf diesen Auszug aus einem Artikel von Marcy Winograd:

In der Gemeinsamen Erklärung zur strategischen Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine vom September 2021 wurde die Ukraine als faktischer NATO-Partner bestätigt, “um unser robustes Ausbildungs- und Übungsprogramm im Einklang mit dem Status der Ukraine als NATO-Partner mit erweiterten Möglichkeiten fortzusetzen.”

…. Die Partnerschaftsinitiative für Interoperabilität (Partnership Interoperability Initiative, PII) ermutigte die bevorzugten Nicht-NATO-Staaten, d.h. Australien, Finnland, Georgien, Jordanien und Schweden – das NATO-Farmteam -, nachrichtendienstliche Erkenntnisse auszutauschen und sich an militärischen Interventionen unter der Führung der NATO, wie z.B. im Irak und in Afghanistan, zu beteiligen und an euphemistisch als “Kriegsspiele” bezeichneten Einsätzen teilzunehmen.

Aufgrund der Unterstützung der Ukraine für die NATO-Operationen in Irak, Afghanistan und im Kosovo sowie für die Cyberverteidigung und die Seemanöver im Schwarzen Meer nahm die NATO die Ukraine 2020 in den Klub der bevorzugten Möchtegern-NATO-Staaten auf und verlieh ihr den Sonderstatus des sechsten Enhanced Opportunity Partner (EOP), damit sie eine militärische Ausbildung erhalten und sich an den multinationalen NATO-Reaktionskräften (NRF) beteiligen kann, die aus Land-, Luft- und Seestreitkräften sowie aus Spezialkräften bestehen, die blitzschnell überall dorthin verlegt werden können, wo sie benötigt werden. Dieser B-Listen-Status ermöglicht es der Ukraine, sich in die militärischen Kommandostrukturen der NATO zu integrieren und gemeinsame Operationen vorzubereiten, zu planen und durchzuführen.

Das NATO-Farmteam

Das Ausmaß der gegenwärtigen Beteiligung von “Partnern mit verbesserten Möglichkeiten” an der NATO bleibt ein Geheimnis, das in Geheimhaltung gehüllt ist, selbst wenn die NATO während des größten Krieges in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg Schein-Atomübungen durchführt. Zwei Wochen lang nahmen im Oktober vierzehn NATO-Staaten, die meisten von ihnen ohne Namen, an der jährlichen Übung teil und flogen unter dem Kommando von Kampfjets und B-52-fähigen Atombombern, wenn auch ohne scharfe Sprengköpfe, über Belgien, dem Vereinigten Königreich und der Nordsee, um einen Atomangriff auf Russland zu proben.

Nach Angaben der Federation of American Scientists sollten die Teilnehmer von Steadfast Noon die Durchführung von Angriffen mit US-amerikanischer nuklearer Ausrüstung üben, die in Kampfjets nicht-nuklearer NATO-Länder geladen wurde – ein Verstoß gegen den Geist des Atomwaffensperrvertrags (NPT).

Man braucht keine filmische Hollywood-Phantasie, um sich vorzustellen, dass die Ukraine, die zum Farmteam der NATO gehört, eines Tages zustimmt bzw. die USA und die NATO einlädt, nukleare Ausrüstung auf ukrainischen Kampfflugzeugen zu installieren, die Russland angreifen – oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und in der Ukraine selbst Atomwaffen zu installieren, so wie die USA ihre Atomwaffen in den NATO-Ländern Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei installiert haben.

Das Argument, die Ukraine sei kein NATO-Land, würde niemals der NATO beitreten dürfen, habe nichts mit der NATO zu tun und stelle daher keine existenzielle Bedrohung für Russland dar, zieht nicht mehr. Ebenso wenig wie das Argument, die Ukraine stelle keine nukleare Bedrohung für Russland dar, weil sie sich bereit erklärt habe, die nach der Auflösung der Sowjetunion in der Ukraine verbliebenen Atomwaffen an Russland zurückzugeben.

Wer braucht schon Atomwaffen, wenn man sie ausleihen kann wie ein Ballkleid oder geliehene Atomwaffen in der Garage seines Luftwaffenstützpunkts lagern kann?

… “die Charta der strategischen Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine vom November 2021 verpflichtet die USA und die Ukraine zu gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen “zur Vertiefung der Zusammenarbeit in Bereichen wie der Sicherheit im Schwarzen Meer, der Cyberverteidigung und dem Austausch von Informationen …” (“Brief an die Linke zur Ukraine”, Marcy Winograd, Code Pink)

Eine brillante Analyse, die es genau auf den Punkt bringt. Die Ukraine brauchte nicht offiziell in die NATO aufgenommen zu werden, weil die USA ihr heimlich und unter Ausschluss der Öffentlichkeit die De-facto-Mitgliedschaft gewährten. Natürlich wussten Putin und seine Leutnants, was vor sich ging, aber die Medien sorgten dafür, dass alle anderen im Dunkeln blieben. Und all diese Taschenspielertricks geschahen nur wenige Monate, bevor Putin zum Einmarsch gezwungen wurde. Es ist wirklich schockierend.

Lassen Sie uns zusammenfassen:

Die Ukraine wurde von ihren Partnern in der NATO bewaffnet und ausgebildet.

Die Ukraine nahm an militärischen Übungen und Manövern teil, die von der NATO durchgeführt wurden.

Die Ukraine wurde in die militärischen Kommandostrukturen der NATO integriert”, einschließlich der Unterstützung von NATO-Operationen, der Cyberverteidigung und von Seemanövern im Schwarzen Meer”.

Die Ukraine tauschte “nachrichtendienstliche Erkenntnisse aus und beteiligte sich an NATO-geführten Militäreinsätzen wie im Irak und in Afghanistan”.

Die Ukraine nahm an “Schein-Nuklearübungen” mit der NATO teil

Die Ukraine (und ihre NATO-Verbündeten) unterstützen die Rückeroberung der Krim von Russland (“unerschütterliches Bekenntnis zur territorialen Integrität der Ukraine ……. einschließlich der Krim”)

Klingt das, als hätte sich die Ukraine durch die Hintertür in die NATO geschlichen?

Das tut sie.

Diese Zusammenfassung trägt dazu bei zu zeigen, dass die Nichtmitgliedschaft der Ukraine in der NATO weitgehend eine “Fiktion” ist. Die Ukraine ist in jeder Hinsicht voll in das russlandfeindliche Bündnis integriert worden, mit Ausnahme der formellen Zustimmung. Die Strategische Partnerschaft der Ukraine mit den USA, die von beiden Parteien 2021 unterzeichnet wurde, unterstreicht diesen Punkt. Sie trägt auch dazu bei, “klarzustellen” – wie Marcy Winograd anmerkt – “dass die Vereinigten Staaten und die NATO den Krieg provoziert haben.” In der Tat hat Washington viel Zeit und Energie in ein Projekt gesteckt, das darauf abzielt, alle roten Linien Russlands zu überschreiten, die grundlegenden Sicherheitsinteressen Russlands direkt in Frage zu stellen und Russland zum Einmarsch in ein Nachbarland zu zwingen. Einfach ausgedrückt: Washington hat Russland eine Waffe an den Kopf gehalten und gedroht, abzudrücken.

Glücklicherweise hat Putin so reagiert, dass die Sicherheit seiner Regierung, seines Landes und seines Volkes am besten gewährleistet ist. Wir würden von jedem verantwortungsbewussten Staatsoberhaupt erwarten, dass es das Gleiche tut. Übersetzt mit Deepl.com

