Sie haben es verdient und sollten geehrt werden, die Helden von Wien



Turkey praises ‘two heroes’ who helped victims during Vienna attack Two men of Turkish descent said they helped save a police officer and two women during the deadly gun attack in Vienna, actions the Turkish government on Tuesday described as heroic.

Türkei lobt “zwei Helden”, die während des Angriffs in Wien Opfern geholfen haben



Recep Gultekin (R) und Mikail Özen (L) wurden zum Dank für ihre Hilfe in die türkische Botschaft in Wien eingeladen [Agentur Anadolu].

3. November 2020

Zwei türkischstämmige Männer sagten, sie hätten geholfen, einen Polizisten und zwei Frauen während des tödlichen Schusswechsels in Wien zu retten, was die türkische Regierung am Dienstag als heroisch bezeichnete.

“Er lag auf dem Boden, und wir sind im Zickzack über ihn hergefallen”, sagte Mikail Ozen, ein Personal Trainer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, gegenüber Journalisten und wies auf den Ort hin, an dem er und sein Freund Recep Tayyip Gultekin sagten, der Polizeibeamte habe gelegen.

Er sagte, zwei andere Polizeibeamte, die sich auf den verletzten Beamten stürzten, um ihn zu schützen, drängten sie, zu ihrer eigenen Sicherheit zurückzubleiben, während dessen, was die österreichische Regierung als islamistischen Terroranschlag bezeichnete, bei dem vier Menschen getötet wurden.

Aber er sagte, sie seien hinübergegangen und hätten geholfen, den verletzten Beamten in einen Krankenwagen zu tragen.

“Sie waren schockiert, und wir waren schockiert … Die Sanitäter standen dort drüben … Wir sahen uns an und gingen einfach hinüber. Wir taten, was notwendig war”, sagte er.

Ich, als Muslim türkischer Abstammung, möchte sagen: Ich lebe in Österreich, ich bin in Österreich geboren, ich bin in Österreich zur Schule gegangen und habe meinen Beruf hier in Österreich gelernt. Wenn heute das Gleiche noch einmal geschehen würde, würde ich ohne zu zögern genau das Gleiche tun. Weil wir in Österreich leben, stehen wir zu Österreich.

Ozen sagte

Das sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer auf einer Pressekonferenz: “Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass der verletzte Polizist von zwei Österreichern mit Migrationshintergrund in Sicherheit gebracht wurde”. Er nannte sie nicht beim Namen.

Die Wiener Polizei stand für eine Stellungnahme nicht sofort zur Verfügung.

Zuvor erzählte Gultekin der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, dass er und Ozen in der Wiener Innenstadt gewesen seien, als sie Schüsse hörten, sich in Richtung des Lärms bewegten und sahen, wie ein bewaffneter Mann einen Passanten erschoss.

“Nachdem ich die verletzte Frau in ein nahe gelegenes Restaurant getragen hatte, richtete der Terrorist seine Waffe auf mich”, sagte Gultekin und fügte hinzu, er habe sich zu Boden geworfen und sei leicht am Bein verletzt worden.

“Wir stiegen in das Auto meines Freundes und fuhren zur nächsten Polizeiwache, um den Vorfall zu melden”, sagte er.

Gultekin sagte, sie hätten auch einer älteren Frau geholfen, an einen sicheren Ort zu gelangen.

Die Aktionen der Männer wurden vom türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu gelobt, dessen Beziehungen zu Österreich in den letzten Jahren angespannt waren.

“Gestern Abend gab es zwei Helden in #Wien. Recep Tayyip und Mikail taten, was von einem wahren Türken und Muslim erwartet wird! Vielen Dank, junge Männer. WIR SIND STOLZ AUF IHN!” schrieb er auf Twitter.

Später erzählte er auf einer Pressekonferenz, dass er mit seinem österreichischen Amtskollegen gesprochen habe, um das Beileid Ankaras zu übermitteln, und wiederholte sein Lob für die Männer, indem er sagte, sie hätten die Risiken für ihr eigenes Leben missachtet, um den Opfern zu helfen. Übersetzt mit Deepl.com

