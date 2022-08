https://consortiumnews.com/2022/08/10/the-angry-arab-tunisias-new-constitution-cements-autocracy/

Regierungsgebäude in Tunis, der Hauptstadt von Tunesien. (Cernavoda, Flickr, CC BY-SA 2.0)

THE ANGRY ARAB:

As`ad AbuKhalil sagt, eine echte arabische Demokratie würde den Einfluss der USA zurückdrängen und die Normalisierung mit Israel kriminalisieren.

Tunesiens neue Verfassung zementiert die Autokratie

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

10. August 2022

Tunesiens Präsident entwirft seine eigene Republik nach seinen eigenen Interessen und Launen.

Kais Saied war vor seiner Wahl im Jahr 2019 außerhalb Tunesiens kaum bekannt, und die Tunesier kannten ihn nur als Verfassungsprofessor, der im Fernsehen politische Themen kommentierte. Er sprach nicht wie ein durchschnittlicher Politiker; zum einen sprach er klassisches Arabisch und auf eine hölzerne Art und Weise (er kann sich auf Arabisch gut ausdrücken, ist aber nicht eloquent).

Er wirkte wie ein ehrlicher Mann ohne politischen Ballast und war keinen lokalen oder regionalen Interessen verpflichtet. Sein Markenzeichen, als er 2019 für das Amt kandidierte, war seine strenge Antwort auf Fragen zur Normalisierung mit Israel. Er wurde oft danach gefragt und sprach in einer erfrischend unverblümten Sprache, die in einer Region, in der führende Politiker zu viel Angst davor haben, die USA und die israelische Lobby zu beleidigen, kaum bekannt ist.

Saieds Antwort auf die Frage nach der Normalisierung war ein Hit unter den Tunesiern: Er versprach, dass er die Normalisierung mit Israel unter Strafe stellen würde und dass das zionistische Gebilde nicht anerkannt werden sollte. Er sprach von der Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland. Diese Art von Sprache war in der zeitgenössischen arabischen Geschichte bis zur Jahrtausendwende Standard, als Saudi-Arabien – unter der Schirmherrschaft der USA – 2002 die “arabische Friedensinitiative” vorstellte.

Darin wurde eine Normalisierung der arabischen Beziehungen zu Israel als Gegenleistung für die Errichtung eines palästinensischen Staates im Westjordanland und im Gazastreifen versprochen. (Israel prüft das arabische Angebot noch immer, und die USA empfehlen Israel, sich mit der Prüfung Zeit zu lassen). Saied ging sogar so weit, die Normalisierung mit Israel als Verrat zu bezeichnen. Sein Bekenntnis zu Palästina trug maßgeblich zu seinem Aufstieg bei den Präsidentschaftswahlen bei.

Er wetterte gegen verschiedene Bedrohungen und verurteilte sogar die Homosexualität, die er mit ausländischen Verschwörungen in Verbindung brachte. In Geschlechterfragen war er nicht fortschrittlich und befürwortete die Ungleichheit bei der Vererbung gemäß dem religiösen Recht. Er schlug ein neues politisches System vor und bot seine Kandidatur als Alternative zu den ausgelaugten politischen Parteien an.

Weltliche Eliten

Kaïs Saïed bei seiner Ankunft als Präsident im Palast von Karthago im Oktober 2019. (Houcemmzoughi, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Saied hat die säkulare Elite Tunesiens angezogen: Menschen, die den Islamisten misstrauen und die – anstelle eines Wahlkampfs – einen starken Mann (keine starke Frau) wollten, um die islamistische Bedrohung zu beseitigen. Arabische Säkularisten sind von den arabischen Massen und ihren Wahlentscheidungen desillusioniert und neigen dazu, militärische und autokratische Herrscher zu bevorzugen, die Islamisten unterdrücken können. Der ägyptische Diktator Abdul-Fattah Al-Sisi kann nicht ohne die Unterstützung der kulturellen, politischen und künstlerischen Elite regieren, die sich über die Kultur beklagt, die Islamisten mitbringen würden. Die arabischen Säkularisten sind jetzt das Hauptinstrument für den autokratischen Krieg gegen die Islamisten.

Das soziale Gefüge in Tunesien unterscheidet sich von dem der meisten arabischen Länder: Es gibt eine große Mittelschicht und eine starke Zivilgesellschaft. (Die Zivilgesellschaft in Tunesien beschränkt sich – anders als in anderen arabischen Ländern, einschließlich Libanon und Palästina – nicht auf vom Westen finanzierte NRO, sondern umfasst auch fortschrittliche Gewerkschaften und Bürgervereinigungen wie die Tunesische Vereinigung für Verfassungsrecht, der Saied vor seinem Amtsantritt vorstand).

Schon bei Saieds Amtsantritt war klar, dass in Tunesien zwei Machtzentren miteinander konkurrierten: Das eine lag beim Parlament, das von der EnNahda-Partei (dem lokalen Zweig der Muslimbruderschaft) unter dem Vorsitz von Rashid Ghannoushi kontrolliert wurde; das andere wurde vom Präsidenten selbst repräsentiert, der säkulare – genauer gesagt: teilweise säkulare – Neigungen hat. Saied wurde in seiner Machtposition durch die Zusammenarbeit mit den von den USA unterstützten tunesischen Streitkräften gestützt. Die Streitkräfte werden (von den USA) für den Kampf gegen Islamisten und Rebellen ausgebildet, nicht für die Verteidigung der Grenze gegen ausländische Bedrohungen.

Im Juli 2021 hatte Saied das Parlament nach regierungsfeindlichen Demonstrationen aufgelöst. Er hatte die Nase voll und wollte per Dekret regieren. Er ging bei seinem außerkonstitutionellen Staatsstreich schrittweise vor, weil er die Reaktionen des Auslands prüfen wollte. Natürlich bekundeten die Golfregime (denen seine entschiedene Haltung gegen eine Normalisierung des Verhältnisses zu Israel nicht gefiel) schnell ihre Unterstützung und Sympathie, weil er die Macht der Islamisten untergrub, die sie (außerhalb Katars) als ihren Todfeind betrachten, der nur vom Iran übertroffen wird.

Toleranz gegenüber Unterdrückung

30. September 2020: Der damalige US-Verteidigungsminister Mark Esper besucht die Ruinen der Antoninischen Bäder in Karthago, Tunesien. (DoD, Lisa Ferdinando)

Auch die westlichen Mächte reagierten ähnlich; zwar gab es lahme Erklärungen über die Notwendigkeit, den demokratischen Prozess zu respektieren, und dass die tunesische Verfassung eingehalten werden müsse. Aber das sind Erklärungen, die typischerweise die politische Toleranz der USA gegenüber der Unterdrückung in arabischen Ländern widerspiegeln. Wann immer beispielsweise im Libanon eine Wahl stattfindet, geben die USA und Frankreich Erklärungen ab, in denen sie auf einer sofortigen Stimmabgabe bestehen, weil sie in der Regel hoffen, dass ihre eigenen Klienten gewählt werden.

Im Falle Tunesiens wurde der Staatsstreich von Saied erheblich geduldet. Für die Regierungen des Westens und der Golfstaaten ist es einfacher – sehr viel einfacher – mit Autokraten Geschäfte zu machen als mit gewählten demokratischen Führern, die sich durch komplizierte verfassungsrechtliche Prozesse bewegen und auf die Wünsche des Volkes achten müssen. Eine echte arabische Demokratie würde Frieden und Normalisierung mit Israel kriminalisieren und den Einfluss der USA zurückdrängen.

In seinem Ausnahmezustand verwies Saied mehrere Politiker wegen “Wahlverstößen” vor Gericht und versprach, die Korruption aus dem politischen System zu entfernen. Der Verfassungsrechtsprofessor löste sogar den Obersten Justizrat auf. Nun kann er allein über die genaue Auslegung der Verfassung entscheiden. Saied war mit der derzeitigen Verfassung, die ihn ironischerweise an die Macht gebracht hat, nicht zufrieden. Er entwarf seine eigene Verfassung.

Sie wurde am 25. Juli in einem Referendum von 94,6 Prozent der Wähler angenommen, obwohl die Wahlbeteiligung gering war. In der neuen Verfassung ist der arabische Stil des Präsidenten, der sie selbst verfasst hat, deutlich erkennbar. Sie führt Tunesien von einem parlamentarischen zu einem präsidialen System. Der neuen Verfassung fehlt es an Genauigkeit, denn sie erlaubt die Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten im Falle einer “drohenden Gefahr”. Dieser Begriff (khatar dahim auf Arabisch) kommt in dem neuen Dokument mehrfach vor. Aber wer außer dem Präsidenten entscheidet, ob eine Gefahr droht oder nicht? Mit anderen Worten: Der Präsident hat eine neue Verfassung entworfen, die es ihm erlaubt, sie zu verletzen, wenn er eine “drohende Gefahr” sieht.

In Bezug auf die Normalisierung der Beziehungen zu Israel hat der Präsident eine Kehrtwende vollzogen. Hier ist ein Präsident, der sein Amt mit dem Versprechen der “Kriminalisierung der Normalisierung mit Israel” gewonnen hat und dieses Versprechen nun zurückgenommen hat, weil er fürchtet, den Regierungen des Westens und der Golfstaaten zu missfallen. Die neue Verfassung spricht in der Präambel von der palästinensischen Sache und erklärt Tunesiens Unterstützung für “die legitimen Rechte der Völker, die gemäß dieser [internationalen Legitimität] berechtigt sind, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen, und an erster Stelle steht das Recht des palästinensischen Volkes auf sein gestohlenes Land und darauf nach seiner Befreiung seinen Staat zu errichten, mit dem heiligen Jerusalem als Hauptstadt”.

Dieser Hinweis mag nach westlichen Maßstäben beeindruckend erscheinen, aber er bleibt hinter dem Versprechen zurück, das Saied selbst bei seiner Kandidatur gegeben hatte. Saied machte das gleiche Zugeständnis, das die islamistische EnNahda-Partei machte, als sie an die Macht kam. Sie hatte versprochen, die Normalisierung zu kriminalisieren, doch ihr Führer Ghannoushi hielt sich unter dem Druck der USA nicht daran, nachdem er Washington besucht und in einer geschlossenen Sitzung des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik gesprochen hatte.

Saied ist jetzt nur einer von vielen arabischen Autokraten, und sein Machterhalt wird durch die regionale tyrannische Ordnung erleichtert, die von den USA und den Golfregimen kontrolliert wird. Er wagt es nicht, die Golfmonarchien zu beleidigen, und unterlässt es, das Bündnis der VAE mit Israel zu verurteilen. Seine oberste Priorität ist es, in einem Land mit sinkender Wahlbeteiligung den Anschein von Legitimität zu wahren.

Dennoch bleibt er die populärste Figur in Tunesien, was vor allem auf den Mangel an Alternativen zurückzuführen ist. Außerdem war die Herrschaft von EnNahda aus Sicht der Bevölkerung nicht beeindruckend. Während Tunesien schnell in die Autokratie abrutscht, bleibt der Libanon das offenste Land, in dem noch Wahlen stattfinden, trotz westlicher Proteste gegen die Ergebnisse, wenn die Hisbollah und ihre Verbündeten Sitze gewinnen.

Saied feiert die Verabschiedung seiner Verfassung. In einer zunehmend repressiven Republik sind Feiern für Saied nach wie vor zulässig. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

