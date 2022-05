Caitlin Johnstone: TV War Games Over Taiwan NBC openly teamed up with a Pentagon-funded think tank to begin normalizing the idea of a U.S. hot war with China. By Caitlin Johnstone CaitlinJohnstone.com Listen to a reading of this article. NBC’s Meet the Press just aired an absolutely freakish segment in which the influential narrative ma

NBC hat sich offen mit einer vom Pentagon finanzierten Denkfabrik zusammengetan, um die Idee eines heißen Krieges der USA mit China zu normalisieren.



TV-Kriegsspiele um Taiwan

Von Caitlin Johnstone

18. Mai 2022

Die NBC-Sendung Meet the Press hat gerade ein absolut verrücktes Segment ausgestrahlt, in dem die einflussreiche Firma Center for a New American Security (CNAS) Kriegsspiele durchführte, die einen direkten heißen Krieg der USA mit China simulierten.

CNAS wird vom Pentagon und von den Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes Northrop Grumman, Raytheon und Lockheed Martin sowie vom Taipeh Economic and Cultural Representative Office finanziert, das, wie Dave DeCamp von Antiwar anmerkt, de facto die taiwanesische Botschaft in den USA ist.

Das Kriegsspiel simuliert einen Konflikt um Taiwan, der nach unseren Informationen im Jahr 2027 stattfindet, in dem China das US-Militär angreift, um den Weg für eine Invasion der Insel freizumachen. Es wird uns nicht erklärt, warum ein bestimmtes Jahr in das amerikanische Mainstream-Bewusstsein eingefügt werden muss, in dem wir einen solchen Konflikt erwarten können, aber es wird uns auch nicht erklärt, warum NBC die Simulation eines militärischen Konflikts mit China durch einen Think Tank der Kriegsmaschinerie überhaupt ausstrahlt.

Zufälligerweise war das Center for a New American Security die Heimat des Mannes, der von der Regierung Biden mit der Leitung der Pentagon-Taskforce beauftragt wurde, die die Haltung der Regierung gegenüber China neu bewerten sollte. Dieser Mann, Ely Ratner, hat zu Protokoll gegeben, dass die Trump-Administration gegenüber China nicht ausreichend aggressiv sei. Ratner ist jetzt stellvertretender Verteidigungsminister für indo-pazifische Sicherheitsangelegenheiten in der Regierung Biden.

Ely Ratner im Jahr 2018, als er für das Center for a New American Security tätig war, als er während einer vom Center for Strategic International Studies veranstalteten Debatte für eine Änderung der US-Politik gegenüber China plädierte. (YouTube-Standbild)

Es kommt auch vor, dass das Center for a New American Security offen mit den vielen anderen “Experten und Alumni” geprahlt hat, die in der Biden-Administration Führungspositionen übernommen haben.

Es kommt auch vor, dass die Mitbegründerin des CNAS, Michele Flournoy, die im Segment der Kriegsspiele von Meet the Press auftrat und einst als Favoritin für Bidens Posten im Pentagon gehandelt wurde, im Jahr 2020 in einem Meinungsartikel für Foreign Affairs die Ansicht vertrat, die USA müssten “die Fähigkeit entwickeln, glaubhaft damit zu drohen, alle chinesischen Militärschiffe, U-Boote und Handelsschiffe im Südchinesischen Meer innerhalb von 72 Stunden zu versenken”.

CNAS-Chef Richard Fontaine ist zufällig überall in den Massenmedien zu sehen, wo er die Narrative des Imperiums über Russland und China propagiert. Erst neulich erklärte er gegenüber Bloomberg, der Krieg in der Ukraine könne den langfristigen Interessen des Imperiums gegen China dienen.

“Der Krieg in der Ukraine könnte kurzfristig schlecht für den Pivot sein, aber langfristig gut”, sagte Fontaine. “Wenn Russland aus diesem Konflikt als eine geschwächte Version seiner selbst hervorgeht und Deutschland seine Zusagen für Verteidigungsausgaben einhält, könnten beide Entwicklungen es den USA ermöglichen, sich langfristig stärker auf den indopazifischen Raum zu konzentrieren.”

Es kommt auch vor, dass CNAS von den Massenmedien routinemäßig als maßgebliche Quelle für alles, was mit China und Russland zu tun hat, zitiert wird, ohne dass jemals der Interessenkonflikt erwähnt wird, der sich aus der Finanzierung ihrer Kriegsmaschinerie ergibt.

Allein in den letzten Tagen gab es ein NPR-Interview über die NATO-Erweiterung mit der CNAS-Senior Fellow Andrea Kendall-Taylor, ein Washington Post-Zitat des CNAS-Fellow Jacob Stokes über die chinesische Bedrohung Taiwans, ein Financial Times-Zitat der CNAS-“Indo-Pazifik-Expertin” Lisa Curtis (die, wie ich schon früher festgestellt habe, von den Massenmedien als “Expertin” gegen den US-Afghanistan-Abzug zitiert wurde) und ein Zitat der CNAS-Fellow Jacob Stokes in der Washington Post. US-Afghanistan-Abzug zitiert wurde), und ein Foreign Policy-Zitat des bereits erwähnten Richard Fontaine, der sagte: “Das Ziel der US-Politik gegenüber China sollte es sein, sicherzustellen, dass Peking entweder nicht willens oder nicht in der Lage ist, die regionale und globale Ordnung umzustürzen.”

Wie wir schon früher erörtert haben, ist es ein journalistisches Fehlverhalten, von Kriegsmaschinerien finanzierte Denkfabriken als Expertenanalysen zu zitieren, ohne auch nur ihren finanziellen Interessenkonflikt offenzulegen. Aber das passiert in den Massenmedien sowieso ständig, denn die Massenmedien sind dazu da, Propaganda zu verbreiten, nicht Journalismus.

Das wird langsam aber sicher verrückt. Die Tatsache, dass sich die Massenmedien jetzt offen mit den Denkfabriken der Kriegsmaschinerie zusammentun, um die Normalisierung eines heißen Krieges mit China in den Köpfen der Öffentlichkeit zu verankern, zeigt, dass die Propagandakampagne zur Herstellung von Zustimmung für den letzten Versuch des zentralisierten US-Imperiums, die unipolare Vorherrschaft zu erlangen, noch weiter eskaliert. Die massenhafte psychologische Manipulation wird immer offenkundiger und immer schamloser.

Das Ganze steuert auf eine sehr, sehr schlimme Entwicklung zu. Hoffentlich wacht die Menschheit rechtzeitig auf, um diese Verrückten davon abzuhalten, uns in einen Abgrund zu stürzen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Übersetzt mit Deepl.com

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin, Autorin und Utopie-Prepperin, die regelmäßig auf Medium publiziert.

