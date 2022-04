Caitlin Johnstone: Twitter IS ‘State-Affiliated Media’ Twitter has been working in steadily increasing intimacy with the U.S. government since it began pressuring Silicon Valley platforms to regulate content in support of the establishment following the 2016 election. By Caitlin Johnstone CaitlinJohnstone.com British politician and broadcaster Ge

Twitter IST “Staatsnahe Medien”

Von Caitlin Johnstone



11. April 2022

Twitter arbeitet immer enger mit der US-Regierung zusammen, seit diese nach der Wahl 2016 begann, die Silicon-Valley-Plattformen zu drängen, Inhalte zu regulieren, die das Establishment unterstützen.



Der britische Politiker und Rundfunksprecher George Galloway hat in Großbritannien Schlagzeilen gemacht, als er damit drohte, rechtliche Schritte gegen Twitter einzuleiten, weil sein Konto als “Russland nahestehende Medien” eingestuft wurde – eine Kennzeichnung, die nun jedes Mal unter seinem Namen erscheint, wenn er etwas auf der Plattform postet.

“Lieber @TwitterSupport, ich bin kein “russisches staatsnahes Medium”, heißt es in einem viralen Tweet von Galloway. “Ich arbeite für KEINE russischen Medien. Ich habe 400.000 Follower. Ich bin der Vorsitzende einer britischen politischen Partei und habe fast 30 Jahre im britischen Parlament verbracht. Wenn Sie diese Bezeichnung nicht entfernen, werde ich rechtliche Schritte einleiten.”

Galloway argumentiert, dass seine Sendungen zwar früher von den russischen Staatsmedien RT und Sputnik ausgestrahlt wurden, dass er aber aufgrund der Schließung dieser Sender im Vereinigten Königreich durch die Ofcom und die Sanktionen der Europäischen Union nicht mehr von ihnen ausgestrahlt werden kann, selbst wenn er dies möchte. Wenn man dieses Argument akzeptiert, sieht es so aus, als ob Twitter die Bezeichnung “staatsnahe Medien” im Wesentlichen als Kennzeichnung der Person Galloway verwendet und nicht als Kennzeichnung dessen, was er tatsächlich tut.

Unabhängig davon, ob man Galloways Argumenten zustimmt oder nicht, wird dabei übersehen, wie absurd es ist, dass ein regierungsnahes soziales Medienunternehmen wie Twitter andere Menschen als “staatsnahe Medien” bezeichnet. Twitter ist ein staatsnahes Medium. Es arbeitet in stetig wachsender Nähe zur US-Regierung, seit das US-Imperium nach der Wahl 2016 begann, Silicon-Valley-Plattformen unter Druck zu setzen, um Inhalte zu regulieren, die die Machtstrukturen des Establishments unterstützen.

Im Jahr 2020 war Twitter eines der vielen Silicon-Valley-Unternehmen, die sich direkt mit US-Regierungsbehörden abstimmten, um zu bestimmen, welche Inhalte zensiert werden sollten, um die Präsidentschaftswahlen zu “sichern”. Im Jahr 2021 gab Twitter bekannt, dass es auf Anraten des Australian Strategic Policy Institute (ASPI), das von vielen Regierungsinstitutionen, einschließlich des US-Außenministeriums, finanziert wird, die massenhafte Löschung ausländischer Konten orchestriert.

“ASPI ist der Propaganda-Arm der CIA und der US-Regierung”, erklärte der erfahrene australische Diplomat Bruce Haigh Anfang des Jahres gegenüber Mintpress News. “Es ist ein Sprachrohr für die Amerikaner. Sie wird von der amerikanischen Regierung und amerikanischen Waffenherstellern finanziert. Ich weiß nicht, warum sie im Zentrum der australischen Regierung sitzen darf, wenn sie so viel ausländische Finanzierung hat. Wenn sie von jemand anderem finanziert würde, wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist.

Twitter hat seine massenhaften Löschungen von Konten auch mit einer Cybersicherheitsfirma namens FireEye koordiniert, die laut diesem Sputnik-Artikel der Journalistin Morgan Artyukhina aus dem Jahr 2019 “2004 mit Geldern des Risikokapitalarms der C.I.A., In-Q-Tel, gegründet wurde.”

Es ist seit Jahren ein etabliertes Muster, dass immer dann, wenn Twitter meldet, dass es Tausende von Konten gelöscht hat, die es verdächtigt, sich im Namen ausländischer Regierungen nicht authentisch zu verhalten, man weiß, dass es sich nie um Konten aus Ländern handelt, die mit den USA verbündet sind, wie Großbritannien, Israel oder Australien, sondern durchweg aus Nationen, die von den USA ins Visier genommen werden, wie Russland, China, Venezuela oder Iran. Sie können glauben, dass das daran liegt, dass die USA nur mit heiligen Regierungen zusammenarbeiten, die nicht im Traum daran denken würden, unethisches Online-Verhalten an den Tag zu legen, aber das wäre eine infantile Position, die allen bekannten Beweisen widerspricht.

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat Twitter aggressiv die US-Narrative über den Krieg gefördert, indem es den Nutzern häufig ein Twitter-Thema anzeigt, ohne dass sie es abonniert haben, das voller imperialer Spinmeister ist, einschließlich des Kyiv Independent mit all seinen zwielichtigen C.I.A.-Herkünften.

Twitter fördert auch die US-Narrative über den Krieg, indem es einen “Krieg in der Ukraine”-Bereich ständig auf der rechten Seite des Bildschirms für Desktop-Benutzer, die Geschichten, die wild voreingenommen in Richtung der USA / NATO / Ukraine Allianz läuft. Im letzten Monat gab es einen ganzen Tag, an dem ich jedes Mal, wenn ich Twitter auf meinem Laptop aufrief, darüber informiert wurde, dass “Russland weiterhin zivile Ziele in Kiew und in der gesamten Ukraine angreift”. Die Behauptung, Russland habe in dieser Zeit Zivilisten “ins Visier genommen”, wurde kurz darauf von US-Militärexperten in einem Gespräch mit Newsweek als Unsinn abgetan.

Als die Invasion begann, begann Twitter auch, die Anzahl der Personen, die russische Medieninhalte sehen, aktiv zu minimieren, indem es sagte, dass es “die Sichtbarkeit der Inhalte reduziert” und “Schritte unternimmt, um die Verbreitung dieser Inhalte auf Twitter deutlich zu reduzieren”. Darüber hinaus hat Twitter damit begonnen, alle von Russland unterstützten Medien mit Warnhinweisen zu versehen und eine Pop-up-Meldung einzublenden, die darauf hinweist, dass man etwas Falsches tut, wenn man versucht, einen Beitrag, der auf solche Medien verweist, auf der Plattform zu teilen oder sogar zu “mögen”.

Twitter hat außerdem damit begonnen, jeden Tweet, der von den persönlichen Konten der Mitarbeiter russischer Medienplattformen stammt, mit dem Vermerk “Russia state-affiliated media” zu versehen, wodurch der Eindruck erweckt wird, dass es sich bei den von diesen Konten getwitterten abweichenden Meinungen um bezahlte Inhalte des Kremls handelt und nicht einfach um ihre eigenen legitimen Ansichten. Diese Etikettierung hat zu Beschwerden über Online-Belästigungen geführt, da propagandabegeisterte Dummköpfe nach Zielen suchen, um ihren von den Medien vermittelten Hass auf alles Russische auszuleben.

Da immer mehr Menschen mit dem Etikett “dem russischen Staat nahestehende Medien” gebrandmarkt werden, hat Twitter gleichzeitig angekündigt, die Sichtbarkeit aller Konten, die dieses Etikett tragen, zu verbergen. Am Dienstag kündigte Twitter an, dass die Plattform “Regierungskonten, die Staaten gehören, die den Zugang zu freien Informationen einschränken und in bewaffnete zwischenstaatliche Konflikte verwickelt sind, nicht verstärken oder empfehlen wird”. Was ein bisschen viel ist, wenn man bedenkt, dass die USA beides tun.

“Das bedeutet, dass diese Konten auf Twitter nicht verstärkt oder empfohlen werden, auch nicht in der Home Timeline, Explore, Search und an anderen Stellen des Dienstes. Wir werden diese Richtlinie zuerst auf Regierungskonten anwenden, die zu Russland gehören”, so Twitter.

Diese verringerte Sichtbarkeit wurde von Personen bestätigt, die mit dem Etikett “dem russischen Staat nahestehende Medien” behaftet sind. Man kann also verstehen, warum die Manager des imperialen Narrativs, deren Aufgabe es ist, abweichende Meinungen zu unterdrücken, diese Bezeichnung auf so viele Kritiker des US-Imperiums wie möglich anwenden wollen.

Wenn Sie sich fragen, warum die Bezeichnung “staatsnahe Medien” nicht auf Twitter-Konten angewandt wurde, die mit staatlich finanzierten Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten wie NPR und BBC in Verbindung stehen, dann liegt das daran, dass Twitter ausdrücklich ein Schlupfloch geschaffen hat, um diese Einrichtungen von einer solchen Bezeichnung auszuschließen.

“Staatlich finanzierte Medienorganisationen mit redaktioneller Unabhängigkeit, wie zum Beispiel die BBC in Großbritannien oder NPR in den USA, werden für die Zwecke dieser Richtlinie nicht als staatsnahe Medien definiert”, heißt es in den Regeln von Twitter.

Das ist natürlich eine absurde und willkürliche Unterscheidung. Ob man George Galloway nun mag oder nicht, ich denke, jeder, der seine Persönlichkeit kennt, würde zustimmen, dass es ein ganzes Team von Chirurgen bräuchte, um Galloways Schuhe aus ihrer persönlichen Anatomie zu entfernen, wenn jemand versuchen würde, ihm seine redaktionelle Unabhängigkeit zu nehmen und ihm vorzuschreiben, was er sagen darf und was nicht. Viele Menschen, die für russische Medien gearbeitet haben, haben gesagt, dass ihnen nie gesagt wurde, was sie zu sagen haben, und Galloway ist sicherlich einer von ihnen.

Die Dreistigkeit eines Social-Media-Unternehmens, das mit der mächtigsten Regierung der Welt Hand in Hand arbeitet, Leute als “staatsnahe Medien” zu bezeichnen, ist erschreckend. Twitter ist ein staatsnahes Medium. Es ist ein Instrument der imperialen narrativen Kontrolle, genau wie all die anderen milliardenschweren Silicon-Valley-Megakonzerne mit großem Einfluss. Putin könnte nur davon träumen, so effektive Staatsmedien zu haben.

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin, Dichterin und Utopie-Prepperin, die regelmäßig auf Medium publiziert.

Dieser Artikel stammt von CaitlinJohnstone.com und wurde mit Genehmigung veröffentlicht.

--

