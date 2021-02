Bild: Barack Obama talks with Ben Rhodes, Deputy National Security Advisor for Strategic Communications, after delivering a statement on the murder of journalist Jim Foley by the terrorist group ISIL, at the Edgartown School in Edgartown, Martha’s Vineyard, Mass., Aug. 20, 2014. (Official White House Photo by Amanda Lucidon)

10-20 amerikanische Sprachrohre für die israelische Regierung hatte konkurrenzlosen Zugang zu Obama Weißen Haus – Rhodes

Beamte des Weißen Hauses müssen zur Konferenz der Israel-Lobby AIPAC gehen, aber wenn sie sich mit Arab-Amerikanern treffen, ‘kann man in Schwierigkeiten geraten’, sagt der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Ben Rhodes.

Über die Omnipräsenz der Israel-Lobby im Weißen Haus



Von Philip Weiss



24. Februar 2021

Barack Obama spricht mit Ben Rhodes, dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater für strategische Kommunikation, nachdem er eine Erklärung zur Ermordung des Journalisten Jim Foley durch die Terrorgruppe ISIL abgegeben hat, in der Edgartown School in Edgartown, Martha’s Vineyard, Massachusetts, 20. August 2014. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Amanda Lucidon)

Ben Rhodes, ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater unter Präsident Obama, sagt, dass er sich mit Israel-Lobbyisten so oft treffen musste wie mit allen anderen Interessengruppen zusammen; dass diese Lobbyisten ein winziges Segment der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft waren, dieselben 10 bis 20 Personen; dass sie ausnahmslos die Position der israelischen Regierung einnahmen; und dass sie in einigen Fällen offenbar von den Israelis gescriptet wurden.

Er sagte auch, dass von den nationalen Sicherheitsberatern des Weißen Hauses erwartet wurde, bei der jährlichen Konferenz der Israel-Lobbygruppe AIPAC aufzutreten, aber wenn sie arabisch-amerikanischen oder Friedensgruppen Aufmerksamkeit schenkten, konnten sie “in Schwierigkeiten geraten”.

Der Zugang der Israel-Lobby wurde durch willfährige Medien und den Kongress verstärkt, wobei Mitglieder des Kongresses Rhodes zeitweise vor der “akuten” finanziellen Bedrohung warnten, wenn er sich mit der Lobby anlegte.

Rhodes hat die finanzielle “Bedrohung” durch die Israel-Lobby in einem Podcast mit Peter Beinart am 10. Februar detailliert beschrieben:

Mondoweiss Podcast Episode 10: Aufbau der Palästina-Solidaritätsbewegung mit Ahmad Abuznaid

Beim Thema Iran riefen mich die Mitglieder zu Beginn der Augustpause 2015 an, als wir den Iran-Streit hatten, und sagten: “AIPAC hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie sagen, dass sie 40 Millionen Dollar für Anzeigen ausgeben werden. Die Geldfrage wurde akut. Und die Leute fingen an zu sagen, AIPAC hat mir gesagt, sie würden meine Spendensammlungen streichen, wenn ich so stimme. Wir sollten das Thema Geld nie beim Namen nennen. Aber wie, wenn es sehr akut wurde und AIPAC Geld ausgibt und Leute bedroht, dass sie Spendenaktionen absagen werden, plötzlich haben Sie dieses Gespräch in einer Weise, wo Sie nicht einmal erlaubt sind, um es unter normalen Umständen anspielen.

Erinnern Sie sich daran, dass im Jahr 2019, als die Abgeordnete Ilhan Omar es wagte zu sagen, dass AIPAC “Benjamins” verwendet, um Unterstützung für Israel im Kongress zu befehlen, wurde sie weit und breit denunziert und gezwungen, sich für “antisemitische Tropen” zu entschuldigen, obwohl sie nur das sagte, was Rhodes hier sagt.

Rhodes’ Diskussion über Geld hallt in seinen 2018 erschienenen Memoiren über die Obama-Jahre nach, in denen er sagte, dass, nachdem der israelische Premierminister Netanjahu Obama 2011 im Weißen Haus darüber belehrte, warum Israel die 67er-Linien nicht als Grenze akzeptieren könne, Rhodes mit “einer Liste führender jüdischer Spender telefonieren musste … um sie von Obamas Pro-Israel-Glaubwürdigkeit zu überzeugen.” Es ging damals um die Wahl 2012.

Hier sind erweiterte Auszüge von Rhodes’ Kommentaren über die Israel-Lobby zu Beinart. (Ich habe gestern einen separaten Beitrag über Israels Missachtung von Obama per Rhodes geschrieben, einschließlich Rhodes’ “Schande”, dass das Weiße Haus von Obama so tat, als ob Netanjahu an eine Zweistaatenlösung glaubte, obwohl er das nie tat; und wie das Biden-Team die “Geschichte” vergisst, dass Israel Obama das Leben zur Hölle machte, manchmal in rassistisch beleidigenden Begriffen).

Über die Omnipräsenz der Israel-Lobby:

Man trifft sich mehr mit externen, organisierten Wählergruppen zu Israel als zu jedem anderen außenpolitischen Thema. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass … als hochrangiger Beamter des Weißen Hauses, der an der nationalen Sicherheit arbeitet … die Anzahl der Leute, die man von der organisierten Pro-Israel-Gemeinschaft trifft, gleich ist mit allen anderen Treffen, die man mit Diaspora- oder Wählergruppen zu allen anderen Themen machen könnte. Es ist dieser Grad der Verzwergung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das über alle [Präsidentschafts-]Administrationen hinweg gleich ist. . .

Sie haben einfach diese unglaublich organisierte Pro-Israel-Gemeinschaft, die sehr daran gewöhnt ist, Zugang zum Weißen Haus, zum Kongress und zum Außenministerium zu haben. Es wird als selbstverständlich angesehen, als gegeben, dass die Dinge auf diese Weise erledigt werden.

Rhodes sagte, dass jedes Mal, wenn es “Tageslicht” zwischen der US-Regierung und der israelischen Regierung gibt, das Weiße Haus von den demokratischen Mitgliedern des Kongresses hört.

Der Grad des Interesses des Kongresses übertrifft alle anderen Themen, an denen ich in den Obama-Jahren gearbeitet habe. Alles, was mit Israel zu tun hat, sei es der Iran oder die Palästinenserfrage, die beiden dominierenden Themen unserer Zeit, wird von Kongressmitgliedern gehört, und es wird erwartet, dass man die Kongressmitglieder informiert. Wenn es irgendein Tageslicht zwischen den USA und der israelischen Regierung gibt, werden sogar demokratische Mitglieder verärgert sein, besorgt darüber.

Netanyahu übte auch Druck aus, indem er sich auf die “riesigen” Ressourcen der rechten Medien in den USA berief.

Das Medieninteresse hat sich [bei diesem Thema] dramatisch verstärkt. Und das ist sowohl eine sehr aggressive Art von Pro-Likud-Medien in den Vereinigten Staaten. Es ist auch nur, dass die Mainstream-Medien sich an jeder Israel-Kontroverse erfreuen. Netanjahu wusste, dass er die rechtsgerichteten Pro-Likud-Medien in den Vereinigten Staaten, die ziemlich groß sind, anheizen konnte, aber er wusste auch, dass er, wenn er Obama auf die Palme bringt, eine wochenlange politische Geschichte erzeugen würde, weil politische Reporter Israel als eine innenpolitische Geschichte betrachten, nicht als ein außenpolitisches Thema.

Auf all diese Arten und Weisen, der Druck von außen, das Interesse des Kongresses, das Interesse der Medien, es gibt einfach ein viel größeres Rampenlicht auf alles, was mit Israel zu tun hat, als auf alles andere. Und das lastet unweigerlich auf den Köpfen von Politikern und Entscheidungsträgern. Sie können nicht so tun, als ob es das nicht täte.

Ben Rhodes im Podcast mit Peter Beinart, 10. Februar 2021. Screenshot.

Beinart fragte, wie oft Adjutanten Treffen mit Vertretern der pro-palästinensischen Seite hätten, und Rhodes lachte und sagte, er sei der einzige, der das tue, weil solche Treffen einen “in Schwierigkeiten” bringen könnten – und sie seien nicht mit Palästinensern als solchen.

Ich wäre derjenige, der diese Treffen machen würde. Ich habe das sogar ziemlich regelmäßig gemacht. Hier ist die Sache. Normalerweise waren diese Arten von Treffen bei mir entweder Friedensgruppen, manchmal christlich-religiöse Gruppen, Quäker und andere, die für den Frieden eintreten. Manchmal auch Arab-Amerikaner. Weniger palästinensisch, sondern mehr im weitesten Sinne arabisch-amerikanisch. Es gab also keine nennenswerte rein palästinensische oder palästinensisch-amerikanische organisierte Gruppe, mit der man sich treffen konnte… Ich habe diese Treffen schließlich mitgemacht, weil nicht jeder diese Treffen mitmachen will. Weil man in Schwierigkeiten geraten kann, wenn man als fürsorglich angesehen wird. Ich würde von der rechten Presse fertiggemacht werden. Ich habe beim NIAC [National Iranian American Council] gesprochen… Nicht über die palästinensische Frage, sondern über den Iran-Atomdeal. Man könnte meinen, ich hätte mit dem Obersten Führer des Iran zu Abend gegessen. Es gibt eine Art von abschreckender Wirkung.

Aber jeder geht zum AIPAC!

Es wird von Ihnen erwartet – von jedem hochrangigen US-Regierungsbeamten im Bereich der nationalen Sicherheit – dass Sie bei der AIPAC auftauchen, wird fast erwartet. Es wird nicht erwartet, dass man bei der NIAC auftaucht.

Rhodes, der halbjüdisch ist, diskutierte die Tatsache, dass Juden stark in die Politikgestaltung involviert sind und Arab-Amerikaner nicht.

Ich erinnere mich, dass ich einmal zu Beginn der Obama-Jahre in einem Meeting über Israel war. Ich erkenne nur etwas an und behaupte nicht, dass daran etwas grundsätzlich falsch ist. Es ist einfach, was es ist. Ich erinnere mich, wie ich mich im Situation Room bei einem Treffen zum Thema Israel/Palästina umsah und jeder einzelne von uns in der Sitzung war jüdisch oder jüdischer Herkunft wie ich. Was wiederum nicht verschwörerisch klingen soll. Ich versuche nicht, ein Klischee zu verbreiten. Das tue ich wirklich nicht. Ich finde es toll, dass viele jüdische Amerikaner in die Außenpolitik und nationale Sicherheit gehen. Ich erinnere mich nur daran, dass ich dachte, was wäre, wenn jeder in diesem Raum Araber-Amerikaner wäre, man würde eine andere [Diskussion] haben.

Wir verstehen die israelischen Ängste und Beschwerden und Sorgen intuitiv als jüdische Amerikaner. Vielleicht nicht so sehr wie Israelis . . . [aber] wir haben ein gewisses Verständnis dafür in unserem Unterbewusstsein, buchstäblich … auf eine Art und Weise, die – intellektuell kann ich versuchen, die palästinensische Erfahrung zu verstehen, aber ich tue es nicht.

Rhodes sagte, dass die Israel-Lobby eine winzige Teilmenge der amerikanischen Juden ist.

Im Laufe der acht Jahre habe ich mich so oft mit den üblichen Verdächtigen der organisierten amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft getroffen. Und ein Teil von dem, was man zu erkennen beginnt, ist, dass dies eine ziemlich kleine Anzahl von Menschen ist. Die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft ist eine große, ausufernde, lärmende, wunderbare Gemeinschaft, und es sind ungefähr 10 bis 20 Leute, mit denen man sich ständig trifft, von denen einige übrigens wunderbare Menschen sind. Einige davon weniger.

Und sie sind Sprachrohre für die israelische Regierung.

Und sehen Sie, noch einmal – es ist keine Verschwörung, es ist, was es ist. Die Leute vertreten eine Position. Aber es ist eine gemeinsame Position. Was auch immer der Spannungspunkt zwischen uns und der israelischen Regierung zu einem bestimmten Zeitpunkt war, sie kamen normalerweise, um das zu vertreten, von dem ich wusste, dass es die Sichtweise der israelischen Regierung unter diesen Umständen war. Zu Beginn der Obama-Regierung, nach der Wahl Netanjahus, gab es einen großen Druck auf die USA, Israel offiziell als jüdischen Staat anzuerkennen, was vor 2009 eigentlich nicht die Politik der USA war… Es gab einen großen Druck auf uns, die Palästinenser zu Gesprächen zu drängen, obwohl es nicht klar war, dass diese Gespräche irgendwo hinführen würden.

Wann immer es einen internationalen Vorfall wie den Goldstone-Bericht oder die türkische Flottille gab, musste man sicherstellen, dass man bei den Vereinten Nationen alles tut, was man kann, um das irgendwie zu blockieren, damit es weitergeht.

Die Ratschläge, die Rhodes bekam, waren manchmal aufdringlich und selbstherrlich.

Aber ich würde auch Ratschläge bekommen, wie ich über diese Themen sprechen sollte. Ich erinnere mich, um ein Beispiel zu nennen, dass sie sich darüber beschwerten, dass wir uns mehr mit palästinensischen Beschwerden als mit israelischen Beschwerden befassten, was ich offen gesagt nicht für richtig hielt. Einer dieser Leute sagte zu mir: “Du hast Recht, Ben -“, denn ich hatte ihm all die Dinge gezeigt, die wir über Israels legitime Sicherheitsbedenken und seine Geschichte gesagt hatten – er sagte: “Aber ihr stellt die Palästinenser an die zweite Stelle.” Also [sie an die erste Stelle zu setzen, bedeutet], dass du denkst, sie seien wichtiger. Du drehst die Reihenfolge um. Es würde sehr spezifisch werden. Sprache, die Obama verwenden musste, Zusicherungen, die er geben musste.

Während des Iran-Deals hat die Lobby die Linie der israelischen Regierung nachgeplappert.

Der Atomdeal war wahnsinnig, die Anzahl der Sesselzentrifugenexperten Wir haben Nuklearwissenschaftler in der Regierung, und ich habe jemanden von einer Organisation, der mich über fortgeschrittene Nuklearzentrifugenprobleme anschreit! Ich denke, Ernie Moniz [ehemaliger Energieminister] versteht das. Es ist keine Verschwörung, denn andere Organisationen machen das Gleiche mit ihren Themen, aber offen gesagt nicht so effektiv. Aber man konnte erkennen, dass jemand anderes sie gebrieft hatte. In den meisten Fällen, und ob das die israelische Regierung oder ihre eigenen Mitarbeiter waren, will ich nicht behaupten. Und in diesem Fall war es immer das, was die Partei Netanjahus im Moment mit Obama am Streitpunkt war.

Die Talking Points der Israel-Lobby waren lachhaft durchsichtig.

Ich hatte Mitglieder des Kongresses . . . die mit mir darüber sprachen, wie das Inspektionsregime in Bezug auf Isotopenspuren in Parchin [Militärgelände im Iran] aussehen muss. Die Gesprächsthemen waren so spezifisch auf den Iran bezogen, dass man wusste… Das war so eine Echokammer; jedes Mitglied, mit dem man sich trifft, ist auffällig besessen von dem Inspektionsregime in Parchin … Sie haben verstanden, dass alle an den gleichen Punkten arbeiten.

Beinart, der ein beobachtender Jude ist, und Rhodes waren sich einig, dass Juden in der Regierung ein besonderer Platz in der Diskussion dieser Themen eingeräumt wird. Rhodes:

Ich werde Ihnen das offensichtliche Beispiel geben. Der Kongress. Ich informierte während des Iran-Prozesses die jüdischen Demokraten im Kongress. Das war eine Gruppe. Und Sandy Levin, ein wunderbarer Mann, ein phänomenales menschliches Wesen, hat sie zusammengebracht, und es war nicht subtil. Ich ging alle paar Wochen hin und informierte jeden jüdischen Demokraten, was eine ziemlich große Gruppe war, über die Besonderheiten der Iran-Verhandlungen. Und ganz nebenbei gab es etwas Jüdisches, wir hatten Bagels. Ich denke also, es gibt eine Art Standardannahme, dass man durch eine jüdische Perspektive informiert werden muss.

Aber selbst dabei habe ich gespürt, dass ich kein praktizierender Jude bin, und ich habe manchmal ein bisschen die Stimmung gespürt, na ja, wer bist du – und dass ich als falscher Jude bezeichnet wurde. Es gab diese Narrative des Jüdischseins, die dieses Zeug irgendwie geprägt haben.

Übrigens ist es nicht so, dass irgendjemand vorhat, Juden zu “dezentrieren”! Heute ist es kein Zufall, dass die drei höchsten Beamten im Außenministerium von Biden – Tony Blinken, Wendy Sherman und Victoria Nuland – alle jüdisch sind. Diese Ernennungen sollen die Israel-Lobby der Unterstützung Bidens versichern. Derselbe Grund, warum Obama 2008 Hillary Clinton als Außenministerin einstellte, indem er einen Israel-Lobbyisten als Vermittler einschaltete. Der gleiche Grund, warum viele Jahre lang alle Unterstaatssekretäre des Finanzministeriums für Terrorismusbekämpfung und die Durchsetzung der Iran-Sanktionen jüdisch waren.

Rhodes hatte mit dem jüdischen Teil der Israel-Lobby zu tun, aber er sagt, dass die jüdische Lobby in der Lage war, die “Brandmauer” der evangelisch-christlichen Israel-Lobby in der Republikanischen Partei zu nutzen, um die Debatte zu verkleinern und die Demokratische Partei zu “verprügeln”.

Die Leute, die zu mir kamen, wussten, dass sie eine republikanische Partei hatten, die im totalen Gleichschritt war, totale Falken – total, wo immer Netanyahu war. Debatten über Israel … fanden ausschließlich innerhalb der Demokratischen Partei statt, denn die Entwicklung der letzten 20 Jahre ist, dass die Republikaner/Evangelikalen die rechte israelische Seite komplett umarmt haben.

Seltsamerweise hat die evangelikale Brandmauer, wenn man so will, der Unterstützung für Israel wirklich die konservativere, im politischen Sinne, rechtsgerichtete jüdische Perspektive innerhalb der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft gestärkt, weil sie wussten, dass sie die Kavallerie der gesamten Republikanischen Partei hinter sich hatten. Auch wenn dies oft Debatten mit Juden im Raum waren, war die Präsenz, die nicht im Raum war, die evangelikale konservative Gemeinschaft, sehr mächtig. Es gab ihnen eine… Trump-Karte. Wenn die Demokraten sich nicht fügten, wussten sie, dass die Republikaner uns damit niederknüppeln konnten. Das ist die Geschichte des ganzen Iran-Streits.

Rhodes sagte, die Israel-Lobby sei “nicht einzigartig”, sie sei ähnlich wie die Lobby für fossile Brennstoffe und Waffen. “Es ist keine spezifisch jüdische Sache. Es ist einfach die Kombination von Geld und Leidenschaft und Organisation, gepaart mit diesem evangelikalen Teil, der in den letzten Jahrzehnten entstanden ist und bei dem es nicht um Juden geht.”

Die Kongressabgeordneten sind oft feige. Rhodes erzählte von der Gelegenheit im Jahr 2015, als Netanjahu am Ende seiner Kampagne einen rassistischen Aufruf machte und warnte, dass “Araber in Scharen wählen”. Auf die Bemerkungen angesprochen, äußerte sich Obamas Sprecher Josh Earnest kritisch und sagte, dass das Weiße Haus ernsthafte Bedenken über “spaltende Rhetorik” habe und der israelischen Regierung so viel mitteilen würde.

Rhodes:

Ein Mitglied des Kongresses hat sich bei mir darüber beschwert. Ich sagte: “Was sollen wir denn dagegen tun? Der Kerl ist ein Rassist, er hat sich gegen die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen, er spricht davon, dass die Araber in Scharen kommen, und wir werden gefragt, was wir darüber denken. Wie können wir da nicht eine einigermaßen ehrliche Antwort geben?”

Er sagte: “Warum können Sie nicht einfach die Palästinenser beschuldigen?”

Ich sagte: “Wofür?”

Er fing an, über Aufwiegelung zu sprechen. Der Schwenk war nicht subtil.

Lesen Sie Teil 1 der Rhodes-Kommentare hier – wie er “Schande” empfindet, dass das Weiße Haus Obama vorgab, dass Netanjahu an eine Zweistaatenlösung glaubte, obwohl er das nie tat; und wie das Biden-Team die “Geschichte” Israels vergisst, die Obama das Leben zur Hölle machte, in manchmal rassistisch beleidigenden Begriffen. Übersetzt mit Deepl.com

--

