Über die westliche Unterstützung des Nazismus

Von Mark Taliano

Global Research,

19. Dezember 2022

***

Es wäre offensichtlich und weithin akzeptiert, dass wir im Westen für die Wiedergeburt und das Wachstum des Nazismus verantwortlich sind, wenn die Wahrheit ein Grundnahrungsmittel in unserer kulturellen Ernährung wäre.

Unter dem Schleier der Ablenkungen und Verschleierungen hat zum Beispiel die kanadische Regierung eine lange Geschichte der stillen Unterstützung des Nazismus. (1)

Das Ziehen falscher Gleichnisse zwischen der UdSSR und Nazideutschland fördert die Unterstützung des Nazismus, der durch solche Maßnahmen beschönigt wird. Kanada hat gegen eine UN-Initiative gestimmt, die die Verherrlichung des Nationalsozialismus verurteilt.

Russland bekämpft das Krebsgeschwür des Nationalsozialismus und des NATO-Expansionismus in der Ukraine, während der Westen versucht, “bis zum letzten Ukrainer” zu kämpfen, indem er die Ukrainer und den Nationalsozialismus als Stellvertreter gegen Russland einsetzt.

Weitgehend zensiert und vergessen, steckt Washington hinter dem von Nazis verseuchten Putsch, der 2014 die gewählte ukrainische Regierung stürzte. Es folgten etwa acht Jahre Völkermord, in denen Nazibataillone die ostukrainische (russischsprachige) Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur bombardierten. (2)

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige ukrainische Präsident Pjotr Poroschenko haben sogar zugegeben, dass sie die Minsker Friedensvereinbarungen als Ablenkungsmanöver benutzt haben, um das ukrainische Militär aufzurüsten. Sie haben nie in gutem Glauben verhandelt. Sie wollten nie Frieden. (3)

Die westliche Unterstützung für den Nationalsozialismus geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, als westliche Unternehmen (Rockfellers Standard Oil) die Operation Barbarossa und den Amoklauf der Nazis in der UdSSR unterstützten.

Prof. Chossudovsky stellt fest, dass,

“Ohne die Unterstützung der USA für Nazi-Deutschland wäre das Dritte Reich nicht in der Lage gewesen, einen Krieg gegen die Sowjetunion zu führen. Die deutsche Ölproduktion reichte nicht aus, um einen größeren Feldzug zu führen. Während des gesamten Krieges war das Dritte Reich auf regelmäßige Rohöllieferungen der US-amerikanischen Standard Oil angewiesen, die sich im Besitz der Rockefeller-Familie befand.” (4)

Außerdem, schreibt Chossudovsky,

“Die Gläubiger der Wall Street sind die Hauptakteure. Sie standen fest hinter Nazi-Deutschland. Sie finanzierten die Operation Barbarossa und den Einmarsch in die Sowjetunion.

Die Rockefellers finanzierten Hitlers Wahlkampf.

Die Wall Street “ernannte” auch den Chef der deutschen Zentralbank (Reichsbank).” (5)

Der Zweite Weltkrieg hätte nicht stattfinden müssen, und auch der aktuelle Krieg in der Ukraine hätte nicht stattfinden müssen.

Das komplexe Geflecht der westlichen Kriegspropaganda, das diese Fakten verschleiert, ermöglicht den permanenten Kriegszustand und seinen Krieg gegen uns alle.

*

Mark Taliano ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG) und Autor von Voices from Syria, Global Research Publishers, 2017. Er schreibt auf seiner Website, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde.

