Über falsche Hoffnungen und gebrochene Versprechen: Hinter den Kulissen der UN-Erklärung zu Palästina von Von Ramzy Baroud / CounterPunch

Über falsche Hoffnungen und gebrochene Versprechen: Hinter den Kulissen der UN-Erklärung zu Palästina

Von Ramzy Baroud / CounterPunch



3. März 2023

Es ist selten, dass der palästinensische Botschafter bei den Vereinten Nationen eine offizielle Erklärung abgibt, in der er seine Freude über ein UN-Verfahren bezüglich der israelischen Besatzung Palästinas ausdrückt.

In der Tat ist der palästinensische Botschafter Riyad Mansour “sehr glücklich darüber, dass es eine sehr starke, einheitliche Botschaft des Sicherheitsrates gegen die illegale, einseitige Maßnahme” der israelischen Regierung gab.

Die “Maßnahme” bezieht sich auf die Entscheidung der rechtsextremen Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vom 12. Februar, 10.000 neue Wohneinheiten in neun illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten palästinensischen Westjordanland zu errichten.

Netanjahu war erwartungsgemäß verärgert über die angeblich “sehr starke, einheitliche Botschaft” einer Institution, die kaum für ihr sinnvolles Handeln in internationalen Konflikten bekannt ist, insbesondere im Fall der palästinensisch-israelischen Beziehungen.

Mansours Freude mag aus der Sicht einiger Leute berechtigt sein, zumal wir selten eine stark formulierte Position des UN-Sicherheitsrats erleben, die sowohl Israel gegenüber kritisch ist als auch von den Vereinigten Staaten voll und ganz unterstützt wird. Letztere haben seit 1972 – nach UN-Zählung – 53 Mal von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, um israelkritische Resolutionsentwürfe des UN-Sicherheitsrates zu blockieren.

Betrachtet man jedoch den Kontext der jüngsten UN-Erklärung zu Israel und Palästina, gibt es wenig Grund für Mansours Aufregung. Die betreffende UN-Erklärung ist genau das: eine Erklärung ohne greifbaren Wert und ohne rechtliche Folgen.

Diese Erklärung hätte sinnvoll sein können, wenn der Wortlaut gegenüber ihrem ursprünglichen Entwurf unverändert geblieben wäre. Es handelt sich nicht um einen Entwurf der Erklärung selbst, sondern um eine verbindliche UN-Resolution, die am 15. Februar vom Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate eingebracht wurde.

Reuters enthüllte, dass der Resolutionsentwurf Israel aufgefordert hätte, “sofort und vollständig alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen”. Diese Resolution – und ihre scharfe Formulierung – wurde auf Druck der USA gestrichen und durch eine bloße Erklärung ersetzt, die die Position des Sicherheitsrats “wiederholt”, dass “die anhaltenden israelischen Siedlungsaktivitäten die Lebensfähigkeit der Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Linien von 1967 gefährlich gefährden”.

Die Erklärung drückte auch “tiefe Besorgnis”, eigentlich “Bestürzung” über Israels Ankündigung vom 12. Februar aus.

Netanjans wütende Reaktion war vor allem für die israelische Öffentlichkeit bestimmt und sollte seine rechtsextremen Verbündeten in der Regierung in Schach halten; schließlich wurden die Resolution in eine Erklärung umgewandelt und die Formulierungen abgeschwächt, nachdem die USA, Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde dies zuvor vereinbart hatten. Die Konferenz von Aqaba am 26. Februar ist eine Bestätigung dafür, dass diese Einigung tatsächlich stattgefunden hat. Daher hätte die Erklärung den israelischen Premierminister nicht überraschen dürfen.

Darüber hinaus sprachen die US-Medien offen über eine Vereinbarung, die von US-Außenminister Antony Blinken vermittelt wurde. Der Grund für die Einigung war zunächst, eine “potenzielle Krise” abzuwenden, die sich aus einem Veto der USA gegen die Resolution ergeben hätte. Der Associated Press zufolge hätte ein solches Veto “die palästinensischen Unterstützer zu einem Zeitpunkt verärgert, an dem die USA und ihre westlichen Verbündeten versuchen, internationale Unterstützung gegen Russland zu gewinnen.”

Aber es gibt noch einen anderen Grund für das Gefühl der Dringlichkeit des Washingtons. Im Dezember 2016 verzichtete die damalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Susan Rice, darauf, ihr Veto gegen eine ähnliche Resolution des UN-Sicherheitsrats einzulegen, in der die illegalen Siedlungsaktivitäten Israels scharf verurteilt wurden. Dies geschah weniger als einen Monat vor dem Ende der zweiten Amtszeit von Barack Obama im Weißen Haus. Für die Palästinenser war die Resolution zu wenig und zu spät. Für Israel war sie ein unverzeihlicher Verrat. Um Tel Aviv zu beschwichtigen, übertrug die Trump-Regierung den UN-Posten Nikki Haley, einer der glühendsten Unterstützerinnen Israels.

Ein weiteres Veto der USA hätte zwar für Aufsehen gesorgt, aber es hätte dem starken pro-palästinensischen Lager in der UNO eine große Chance geboten, die Vorherrschaft der USA in der Frage der israelischen Besatzung Palästinas anzufechten; außerdem hätte es das Thema in die UN-Generalversammlung und andere UN-Organisationen verschoben.

Noch interessanter ist, dass laut der von Blinken vermittelten Vereinbarung – über die AP, Reuters, Axios und andere berichteten – Palästinenser und Israelis von einseitigen Maßnahmen absehen müssten. Israel würde alle Siedlungsaktivitäten bis August einfrieren, und die Palästinenser würden “keine Maßnahmen gegen Israel bei der UNO und anderen internationalen Gremien wie dem Weltgerichtshof, dem Internationalen Strafgerichtshof und dem UN-Menschenrechtsrat ergreifen”. Dies war auch der Kern der Vereinbarung auf dem von den USA geförderten Treffen in Akaba.

Während sich die Palästinenser wahrscheinlich an diese Vereinbarung halten werden – da sie weiterhin finanzielle Zuwendungen der USA und politische Bestätigung suchen -, wird sich Israel höchstwahrscheinlich weigern; in der Praxis haben sie das bereits getan.

Obwohl das Abkommen Berichten zufolge vorsah, dass Israel keine größeren Angriffe auf palästinensische Städte durchführen würde, griff Israel nur zwei Tage später, am 22. Februar, die Stadt Nablus im Westjordanland an. Dabei wurden 11 Palästinenser getötet und 102 weitere verwundet, darunter zwei ältere Männer und ein Kind.

Ein Siedlungsstopp ist nahezu unmöglich. Netanjahus extremistische Regierung ist sich weitgehend einig, dass die Siedlungen ständig erweitert werden müssen. Jede Änderung dieser Auffassung würde mit Sicherheit den Zusammenbruch einer der stabilsten Regierungen Israels seit Jahren bedeuten.

Warum also ist Mansour “sehr glücklich”?

Die Antwort ergibt sich aus der Tatsache, dass die Glaubwürdigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde bei den Palästinensern auf einem historischen Tiefstand ist. Das Misstrauen, wenn nicht gar die Verachtung gegenüber Mahmoud Abbas und seiner Behörde ist einer der Hauptgründe für den sich anbahnenden bewaffneten Aufstand gegen die israelische Besatzung. Jahrzehntelange Versprechungen, dass durch von den USA vermittelte Gespräche endlich Gerechtigkeit einkehren würde, haben zu nichts geführt, so dass die Palästinenser ihre eigenen alternativen Widerstandsstrategien entwickeln.

Die UN-Erklärung wurde von den von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten Medien in Palästina als Sieg der palästinensischen Diplomatie vermarktet. Entsprechend groß war die Freude bei Mansour. Doch diese Euphorie war nur von kurzer Dauer.

Das israelische Massaker in Nablus ließ keinen Zweifel daran, dass Netanjahu nicht einmal ein Versprechen einhalten wird, das er seinen eigenen Gönnern in Washington gegeben hat. Damit stehen wir wieder am Anfang: Israel weigert sich, das Völkerrecht zu respektieren, die USA weigern sich, die internationale Gemeinschaft Israel zur Rechenschaft ziehen zu lassen, und die Palästinensische Autonomiebehörde beansprucht einen weiteren falschen Sieg in ihrem angeblichen Streben nach der Befreiung Palästinas.

In der Praxis bedeutet dies, dass den Palästinensern keine andere Möglichkeit bleibt, als ihren Widerstand fortzusetzen, ohne Rücksicht auf die UNO und ihre “verwässerten” Erklärungen – und dies zu Recht. Übersetzt mit Deepl.com

