On Propaganda and Failed Narratives: New Understanding of Afghanistan is a Must For twenty years, two dominant narratives have shaped our view of the illegal US invasion and occupation of Afghanistan, and neither one of these narratives would readily accept the use of such terms as ‘illegal’, ‘invasion’ and ‘occupation.’

Über Propaganda und gescheiterte Narrative: Ein neues Verständnis von Afghanistan ist ein Muss



Von Ramzy Baroud

02. September 2021

Die US-amerikanisch-westliche Propaganda, die unser kollektives Verständnis von Afghanistan seit mehr als zwanzig Jahren prägt, war so überwältigend, dass wir die Dynamik, die zur raschen Machtübernahme durch die Taliban führte, nicht im Geringsten verstehen.



Zwanzig Jahre lang haben zwei vorherrschende Narrative unsere Sicht auf die illegale US-Invasion und Besetzung Afghanistans geprägt, und keines dieser Narrative würde die Verwendung von Begriffen wie “illegal”, “Invasion” und “Besetzung” ohne weiteres akzeptieren.

Die Formulierung der “militärischen Intervention” der USA in Afghanistan, die am 7. Oktober 2001 begann, als offizieller Beginn dessen, was als globaler “Krieg gegen den Terror” bezeichnet wurde, wurde fast ausschließlich den Strategen der US-Regierung überlassen. Der ehemalige Präsident George W. Bush, sein Vizepräsident Dick Cheney, sein Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und ein Heer von Sprechern, neokonservativen “Intellektuellen”, Journalisten usw. vertraten die militärische Option als Möglichkeit, Afghanistan von seinen Terroristen zu befreien, die Welt zu einem sicheren Ort zu machen und als Bonus die Demokratie nach Afghanistan zu bringen und die unterdrückten Frauen zu befreien.

Für diese Leute war der US-Krieg in einem bereits vom Krieg zerrissenen und extrem verarmten Land eine gerechte Sache, vielleicht manchmal gewalttätig, aber letztlich humanistisch.

Ein anderes, ebenfalls westliches Narrativ forderte den “gung-ho”-Ansatz der Bush-Regierung heraus, argumentierte, dass Demokratie nicht mit Gewalt durchgesetzt werden könne, erinnerte Washington an Bill Clintons multilateralen Ansatz in der internationalen Politik und warnte vor dem “cut and run”-Stil in der Außenpolitik, ob in Afghanistan, im Irak oder anderswo.

Auch wenn beide Narrative bisweilen im Widerspruch zueinander zu stehen schienen, so stimmten sie doch in Wirklichkeit in der Grundannahme überein, dass die Vereinigten Staaten in der Lage sind, in Afghanistan und anderswo eine moralische Kraft zu sein. Unabhängig davon, ob diejenigen, die sich selbst als “Kriegsgegner” bezeichnen, sich dessen bewusst sind oder nicht, unterschreiben auch sie die gleiche Vorstellung von amerikanischem Exzeptionalismus und “Manifest Destiny”, die Washington sich selbst immer wieder zuschreibt.

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Erzählungen liegt in der Methodik und im Ansatz und nicht in der Frage, ob die USA das Recht haben, sich in die Angelegenheiten eines anderen Landes “einzumischen”, sei es, um “den Terrorismus auszurotten” oder um angeblich einer Opferbevölkerung zu helfen, die sich selbst nicht helfen kann und verzweifelt nach einem westlichen Retter sucht.

Die demütigende Niederlage, die die USA in Afghanistan erlitten haben, sollte jedoch zu einer völlig neuen Denkweise anregen, die ausnahmslos alle westlichen Narrative in Afghanistan und in der ganzen Welt in Frage stellt.

Offensichtlich haben die USA in Afghanistan nicht nur militärisch und politisch versagt – ganz zu schweigen vom “Staatsaufbau” und allen anderen Aspekten -, sondern auch die US-amerikanisch-westlichen Erzählungen über Afghanistan waren selbst ein Fehlschlag. Die Mainstream-Medien, die zwei Jahrzehnte lang mit einem spürbaren Gefühl der moralischen Dringlichkeit über das Land berichtet haben, scheinen nun verwirrt zu sein. Die US-“Experten” sind ebenso verwirrt wie die Menschen, wenn es um den überstürzten Rückzug aus Kabul, das blutige Chaos auf dem Flughafen oder die Frage geht, warum die USA überhaupt in Afghanistan waren.

Die “humanistischen Interventionisten” machen sich derweil mehr Sorgen über Washingtons “Verrat” am afghanischen Volk und darüber, dass es “seinem Schicksal überlassen” wurde, als ob die Afghanen irrationale Wesen ohne eigene Handlungsfähigkeit wären, oder als ob das afghanische Volk die Amerikaner aufgefordert hätte, in sein Land einzumarschieren, oder als ob es amerikanische Generäle als seine demokratischen Vertreter “gewählt” hätte.

Die US-amerikanisch-westliche Propaganda, die unser kollektives Verständnis von Afghanistan seit mehr als zwanzig Jahren prägt, ist so überwältigend, dass wir nicht das geringste Verständnis für die Dynamik haben, die zur raschen Übernahme des Landes durch die Taliban führte. Diese Gruppe wird in den Medien so dargestellt, als sei sie dem sozioökonomischen Gefüge Afghanistans völlig fremd. Aus diesem Grund schien der endgültige Sieg der Taliban nicht nur schockierend, sondern auch äußerst verwirrend.

Zwanzig Jahre lang wurde uns das wenige, was wir über die Taliban wussten, durch Analysen der westlichen Medien und Einschätzungen des militärischen Geheimdienstes vermittelt. Da der Standpunkt der Taliban aus dem politischen Diskurs über Afghanistan völlig ausgeklammert war, wurde von den USA und ihren NATO-Partnern sorgfältig ein alternatives afghanisches Narrativ konstruiert. Man sagte uns, dies seien die “guten Afghanen”, die sich nach westlichem Vorbild kleiden, Englisch sprechen, an internationalen Konferenzen teilnehmen und angeblich die Frauen respektieren. Dies waren auch die Afghanen, die die Besetzung ihres Landes durch die USA begrüßten, da sie von der Großzügigkeit Washingtons sehr profitierten.

Wenn diese “guten Afghanen” wirklich die afghanische Gesellschaft repräsentierten, warum ließ ihre 300.000 Mann starke Armee ihre Waffen fallen und floh zusammen mit ihrem Präsidenten aus dem Land, ohne einen ernsthaften Kampf zu führen? Und wenn die 75.000 schlecht bewaffneten und zeitweise unterernährten Taliban nur sich selbst zu repräsentieren schienen, warum gelang es ihnen dann, innerhalb weniger Tage gewaltige Feinde zu besiegen?

Es ist unbestreitbar, dass eine unterlegene Militärmacht wie die Taliban einen derart brutalen Krieg über viele Jahre hinweg hätte durchhalten und schließlich gewinnen können, ohne dass die afghanische Bevölkerung in weiten Teilen des Landes sie in erheblichem Maße unterstützt hätte. Die meisten der Taliban-Rekruten, die am 15. August in Kabul einmarschiert sind, waren entweder Kinder oder noch gar nicht geboren, als die USA vor all den Jahren in ihr Land einmarschierten. Was hat sie dazu bewogen, Waffen zu tragen? Um einen scheinbar nicht zu gewinnenden Krieg zu führen? Zu töten und getötet zu werden? Und warum haben sie sich nicht, wie viele andere, dem lukrativeren Geschäft der Arbeit für die Amerikaner angeschlossen?

Wir fangen gerade erst an, das Narrativ der Taliban zu verstehen, da ihre Sprecher langsam einen politischen Diskurs vermitteln, der den meisten von uns fast völlig fremd ist. Ein Diskurs, den wir nicht hören, mit ihm interagieren oder ihn verstehen durften.

Jetzt, da die USA und ihre NATO-Verbündeten Afghanistan verlassen und nicht in der Lage sind, zu rechtfertigen oder auch nur zu erklären, warum ihre vermeintliche humanitäre Mission zu einer so peinlichen Niederlage geführt hat, steht das afghanische Volk vor der Herausforderung, seine eigene nationale Geschichte zu entwerfen, die über die Taliban und ihre Feinde hinausgeht und alle Afghanen einbezieht, unabhängig von ihrer Politik oder Ideologie.

Afghanistan braucht jetzt dringend eine Regierung, die die Bevölkerung des Landes wirklich vertritt. Sie muss der Bildung, den Minderheiten und den politisch Andersdenkenden Rechte zugestehen, nicht um die Zustimmung des Westens zu erlangen, sondern weil das afghanische Volk es verdient, respektiert, umsorgt und gleichberechtigt behandelt zu werden. Dies ist die wahre nationale Geschichte Afghanistans, die außerhalb der Grenzen der selbstsüchtigen westlichen Falschdarstellung Afghanistans und seines Volkes gepflegt werden muss. Übersetzt mit Deepl.com

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist “These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen” (Clarity Press). Dr. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) und am Afro-Middle East Center (AMEC). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

