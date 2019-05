Überall ist Krieg: Die amerikanische Bedrohung für Iran, Venezuela und Frauen The Intercept

https://theintercept.com/2019/05/08/everywhere-is-war-the-american-threat-to-iran-venezuela-and-women/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=2ad5c7c7dd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-2ad5c7c7dd-123345277

Foto-Illustration: Elise Swain/Der Schnittpunkt The Intercept

Überall ist Krieg: Die amerikanische Bedrohung für Iran, Venezuela und Frauen.

Abgefangen

8. Mai 2019

John Bolton droht dem Iran mit „unerbittlicher Gewalt“, als Benjamin Netanyahu einen neuen Angriff auf Gaza startet. Diese Woche bei Intercepted: Während die USA eine Streikgruppe und Bomber in die Nähe des Iran bringen, diskutiert The Intercept’s Murtaza Hussain Trumps bunte Besatzung von Regime-Change-Kriegern, wie der Krieg mit dem Iran aussehen würde, und die Strategie hinter den Wirtschaftssanktionen. Mit fast 90 Jahren kann der ehemalige Senator Mike Gravel der älteste Präsidentschaftskandidat sein, aber er hat auch die feuchtesten Social Media Memes. Gravel bespricht seinen aufständischen Lauf für die demokratische Nominierung unter der Leitung seiner Wahlkampffreiwilligen, die Teenager sind. Kies legt seinen Plan dar, den Militärhaushalt zu halbieren, die Militärhilfe für Saudi-Arabien und Israel einzustellen und die Hände der USA von Venezuela zu nehmen. Gravel, der eine Schlüsselrolle bei der Beendigung des Militärprojekts in Vietnam spielte, erzählt auch die legendäre Geschichte, wie er die Pentagon-Papiere in den Kongressrekord aufgenommen hat. Anti-Auswahlgruppen mobilisieren sich, um einen Abtreibungsfall vor dem Obersten Gerichtshof der USA zu erreichen, um Roe v. Wade zu vernichten. Jordan Smith von The Intercept spricht über ihre letzte Berichterstattung. Anlässlich des 100. Geburtstags von Pete Seeger hören wir einige bisher unveröffentlichte Aufnahmen und sprechen mit Jeff Place, dem Kurator und leitenden Archivar der karriereübergreifenden Anthologie von Seegers Werk der Smithsonian Folkways Collection.

JS: Das ist abgefangen.

JS: Ich bin Jeremy Scahill, der aus den Büros von The Intercept in New York City zu dir kommt. Und das ist Episode 92 von Intercepted.

John Bolton: Ich denke, es ist seit einem Jahr klar, seit Präsident Trump angekündigt hat, dass er aus dem Iran-Deal aussteigen würde, dass wir zu Sanktionen zurückkehren und Druck auf das dortige Regime ausüben würden. Und es hatte einen sehr signifikanten Effekt.

JS: Neokonservative Kriegsverbrecher lieben die USS Abraham Lincoln. Erinnern Sie sich an den Moment, als George W. Bush am 1. Mai 2003 in einem Kampfflugzeug auf der Abraham Lincoln landete, er seinen Fluganzug trug und dann die Invasion und Besetzung des Irak als „Mission erfüllt“ erklärte.

George W. Bush: Große Kampfeinsätze im Irak sind beendet. In der Schlacht um den Irak haben sich die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten durchgesetzt.

JS: Sechzehn Jahre nach dieser Rede von Bush bleibt der Irak im Chaos und im Blutvergießen stecken. Im benachbarten Syrien tobt ein brutaler Krieg. Millionen und Abermillionen von Menschen bleiben vertrieben. Es ist ein lebender Alptraum, und er lässt sich direkt auf die Invasion im Irak, die Lügen, die erzählt wurden, und diesen Stunt zurückführen, den der damalige Präsident Bush an der Abraham Lincoln durchgeführt hat.

Und dann, 16 Jahre später, fast auf den Tag genau, kündigte Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton an, dass die Abraham Lincoln Carrier Streikgruppe und eine Bomber-Task Force eingesetzt würden, um „dem iranischen Regime eine klare und unmissverständliche Botschaft zu übermitteln, dass jeder Angriff auf die Interessen der Vereinigten Staaten oder auf die unserer Verbündeten mit unerbittlicher Kraft beantwortet wird“. Der Iran beschuldigte daraufhin die Trump-Administration, psychologische Kriegsführung zu betreiben.

Juan Gonzalez: Der amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan sagte, dass der Einsatz wegen einer „glaubwürdigen Bedrohung durch iranische Regime“ erfolgte, aber er bot keine Details an. Axios berichtet, dass die Bedrohung auf Informationen aus Israel basiert.

JS: In den letzten zwei Jahren ist die Trump-Administration zunehmend von radikalen Extremisten bevölkert worden, die jahrzehntelang für den Sturz der iranischen Regierung gesorgt haben. Dies sind Menschen wie John Bolton und Außenminister Mike Pompeo, die glauben, dass der Sturz des demokratisch gewählten iranischen Führers Mohammed Mossadegh 1953 und die anschließende Herrschaft des Schahs der Fall war.

war der Höhepunkt der iranischen Zivilisation. Der Iran sollte ein Ölfeld mit einer Flagge und einer verarmten, entmachteten Bevölkerung sein.

Nachrichtensprecher: Die Aufmerksamkeit richtet sich wieder einmal auf den Nahen Osten, wo die Ereignisse im Iran eine dramatische doppelte Wendung genommen haben. Der Schah und seine Königin, die gezwungen waren, aus seinem Palast in Teheran zu fliehen, kommen nach einem angeblichen Versuch der kaiserlichen Garde, Dr. Mosadegh festzunehmen, und einer Weigerung des Schahs, das Parlament auf Wunsch Mosadeghs aufzulösen, nach Rom.

JS: Jetzt, mit Donald Trump an der Macht, ist eine bunte Koalition entstanden, an der Israel, die Saudis, Erik Prince, die Emiratis, Mitglieder der Trump-Familie und alle in ihrem Ziel, den Iran zu schädigen oder zu zerstören, vereint sind. Dies ist eines der Themen, die in einem Moment aufgrund einer Provokation oder einer völligen Lüge explodieren könnten. Es ist gefährlich und entzündlich.

Gleichzeitig entfesselte Israel am Wochenende erneut einen tödlichen Angriff auf Gaza, bei dem mindestens 25 Palästinenser getötet wurden, darunter zwei schwangere Frauen und zwei Kinder. Israel bestreitet, dass es die Frauen getötet hat und beschuldigte die Hamas-Raketen. Es wurde auch berichtet, dass vier Israelis getötet wurden. Diese jüngste Runde von Morden begann, nachdem israelische Streitkräfte angeblich zwei palästinensische Demonstranten erschossen und getötet hatten, die tödliche Kämpfe zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften auslösten. Auf Befehl von Benjamin Netanyahu, frisch von seiner Wiederwahl, bombardierte Israel Gebäude und benutzte auch Drohnen, um eine Rakete auf ein Auto zu feuern, von dem es behauptete, dass es einen Hamas-Führer trägt. Während die Trump-Administration über die theoretische Bedrohung durch einen nuklearen Iran hinwegschlägt, verfügt Israel über ein volles nukleares Arsenal und die leidenschaftliche Unterstützung des Weißen Hauses von Trump. Dies ist vielleicht eine der gefährlichsten Situationen, die wir in den letzten Jahren in der gesamten Nahostregion erlebt haben.

Reporterin Murtaza Hussain diskutiert die Feindseligkeit der Trumpfverwaltung gegenüber dem Iran

Meine Kollegin Murtaza Hussain schließt sich mir jetzt an, um all dies zu diskutieren. Er ist ein Reporter für The Intercept. Maz, willkommen zurück bei Intercepted.

Murtaza Hussain: Danke, dass Sie mich haben.

JS: Was ist gerade im Iran los? Ist es so, dass Bolton und Pompeo und andere in der Trump-Regierung tatsächlich in den Krieg gegen den Iran ziehen wollen?

MH: Nun, wenn man sich diese Situationen ansieht, muss man verstehen, dass sie in Etappen durchgeführt werden. Also, die erste Phase, wie Sie sehen können, ist ein Versuch, sich zu verschlechtern und letztendlich den Zusammenbruch des iranischen Atomabkommens zu verursachen.

DJT: Ich kündige heute an, dass die Vereinigten Staaten sich aus dem iranischen Atomabkommen zurückziehen werden.

MH: Die zweite Stufe wäre, Druck auf den Iran wirtschaftlich aufzubauen. Wenn es zu politischen Spaltungen im Iran kommt, umso besser.

DJT: Wir werden die höchste Stufe der wirtschaftlichen Sanktion einführen.

MH: Und dann ist der militärische Konflikt etwas, das später auf der Linie passiert, und das haben Sie zuvor bei der US-Politik gegenüber dem Irak gesehen, der jahrzehntelange Sanktionen und andere Formen von Druck vorausgegangen waren. Ich glaube nicht, dass die USA heute nach einem bevorstehenden Krieg mit dem Iran suchen. Aber sie schafft die Voraussetzungen für diese Jahre. Und wir sind auch in einer sehr gefährlichen Situation, in der es zu unbeabsichtigten Eskalationen oder Konfrontationen zwischen dem iranischen Militär in den USA kommen kann und den Menschen, die im Moment wirklich leiden, die Zivilisten im Iran sind.

DJT: Die heutige Aktion sendet eine kritische Botschaft. Die Vereinigten Staaten machen keine leeren Drohungen mehr. Wenn ich Versprechungen mache, halte ich sie.

JS: Welche Auswirkungen haben die Sanktionen gegen den Iran im Einzelnen gehabt?

MH: So zielen Sanktionen gegen den Iran speziell auf seinen Ölsektor ab, um zu versuchen, die Ölexporte auf Null zu reduzieren, wie es in den Erklärungen von US-Regierungsbeamten heißt. Das Problem ist, dass die schweren Sanktionen gegen iranische Banken es für viele Dinge, die in den Iran gelangen sollten, erschwert haben, dorthin zu gelangen. Unternehmen und ausländische Banken wollen nicht mit iranischen Institutionen verhandeln, weil sie Angst davor haben, Bußgelder und andere Strafen aus den USA zu erhalten. Wir befinden uns noch im Anfangsstadium dieser Sanktionen. Wie Sie wissen, führten irakische Sanktionen zum Tod von Hunderttausenden von Zivilisten. Mit dem Iran sind wir noch nicht fertig. Aber wenn man mit den Menschen im Iran spricht, wird die Situation dort von Monat zu Monat dramatischer. Die Menschen haben Schwierigkeiten, sich Fleisch zu leisten. Sie haben Schwierigkeiten, medizinische Versorgung zu bekommen, die lebenswichtig ist. Wenn dieses für viele weitere Monate, viele mehr Jahre fortfährt, werden Sie eine sehr verheerende Zivilauswirkung sehen, die ein wenig mit vergleichbar ist, was wir im Irak sahen.

JS: Ich denke, es ist kein Fehler oder nicht unbeabsichtigt, dass Bolton diese Ankündigung macht, dass die USA die USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group und eine Bomber-Task Force zum Zentralkommando entsenden und, wie er sagte, eine klare und unmissverständliche Botschaft an das iranische Regime senden, dass jeder Angriff auf die Interessen der Vereinigten Staaten oder auf die unserer Verbündeten mit unerbittlicher Kraft beantwortet wird. Natürlich sagt er das Anfang Mai und der Abraham Lincoln war eigentlich der Träger, auf dem George W. Bush vor seinem „Mission Accomplished“ Banner stand im Mai 2003. Es scheint, dass die Symbolik nicht zufällig ist.

MH: Es gibt einen deutlichen Mangel an Ironie in diesen Beamten und John Bolton ist natürlich auch ein großer Beamter aus dieser Zeit. Dieser Einsatz, soweit wir wissen, war ein Routineeinsatz, aber er wird für politische Zwecke von Bolton als eine einzigartige bedrohliche Maßnahme gegen den Iran bezeichnet. Und wieder ist das an sich schon gefährlich. Es verschärft die Spannungen im Iran. Es gibt Hardliner, die aus eigenen Gründen eine Verschlechterung der Beziehungen zu den USA und der Außenwelt anstreben. Diese Maßnahmen und diese Rhetorik befähigen diese Menschen und führen zu einer Situation, in der man einen Seekonflikt zwischen den USA und dem Iran sehen könnte, der zu einer Reihe von unbeabsichtigten Folgen führt, die in naher Zukunft zu einem Krieg oder Streiks gegen den Iran führen könnten.

JS: Wenn sie das vorantreiben würden, wissen wir alles, was wir über Pompeo, Bolton, die ganze Crew wissen, aber auch, dass wir Trump jetzt seit ein paar Jahren beobachten – wie würde das verkauft werden?

MH: Nun, nach dem Irak-Krieg gibt es in der US-Bevölkerung eindeutig keinen großen Appetit auf eine langfristige Besetzung eines fremden Landes. Ich denke, dass die Art und Weise, wie dieser Krieg verkauft wird, etwas ist, das dem Golfkrieg I nahe kommt, sehr antiseptisch aus der Sicht der USA, Konfliktluftangriffe, Drohnenschläge, Kreuzfahrtraketenschläge gegen iranische Ziele. Was Sie sehen würden, ist viel Tod und Zerstörung auf der iranischen Seite, aber weniger Belastung durch körperliche Risiken durch Amerikaner.

Und ich denke, dass die Art und Weise, wie sich die Militärtechnologie entwickelt, darin besteht, dass wir uns auf mehr dieser hands-off-Kriege zubewegen werden, zumindest auf der einen Seite. Es wird also Bombenangriffe auf iranische Städte, auf iranische militärische Ziele, vielleicht Energieerzeugungsanlagen, Nuklearanlagen geben. Aber Sie werden Trump oder sonst jemanden nicht sehen, der über große Eskalationen von US-Truppen im Iran spricht. Vielleicht wird es Razzien von Spezialeinheiten geben, aber es wird ein Krieg sein, den die Amerikaner bis zu einem gewissen Grad ignorieren können. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ein solches Unterfangen nach den toxischen Ereignissen im Irak politisch verkauft werden kann.

JS: Weißt du, einer der Gründe, warum ich von dieser zweieinhalbjährigen Untersuchung von Müller/Russland denke, ist, dass es diese anhaltende Verschwörung von Menschen innerhalb der Trump-Administration oder der Trump-Familie gab, Gesprächspartner für Trump und ausländische Regierungen wie Erik Prince oder George Nader, und dann ausländische Mächte wie die Saudis oder die Israelis oder Emirate, die alle vereint zu sein scheinen, um zu wollen, dass dieses iranische Regime gestürzt wird.

MH: Ich sehe das gegenwärtige Verhalten der USA wirklich als eine Form des unvollendeten Geschäfts aus der Bush-Ära 2003. Nun, du hast Leute wie Bolton wieder an der Macht. Sie haben Leute wie Erik Prince im Orbit der Trump-Administration. Viele der gleichen Stimmen, die vor über einem Jahrzehnt unbedingt eine Konfrontation sehen wollten, sind jetzt wieder in der Nähe des Machthabens. Und alle die gleichen Ideen und alle die gleichen Ideologien und alle die gleichen Wünsche für die US-Politik im Nahen Osten, sie sind zurück und sie haben Trumpf.

Und ich sage nicht, dass Trump selbst jemand ist, der für einen Krieg mit dem Iran gekämpft hat, aber in vielerlei Hinsicht ist er eine Chiffre für diese extremistischen Elemente in den Vereinigten Staaten und mit ihm sehen sie eine offene Tür, um die Träume zu verwirklichen, die vor vielen Jahren unerfüllt geblieben sind. Und die Obama-Ära war eine Art[eine] Behinderung dafür und Dinge wie der iranische Atomvertrag müssen auseinander genommen werden, um ihre Ziele zu erreichen, aber sie arbeiten jetzt ernsthaft daran. Und wenn wir eine zweite Trump-Regierung sehen, denke ich, dass die Chancen auf eine Konfrontation mit dem Iran militärisch sehr hoch sind.

JS: Der bekannte Akademiker Juan Cole, der auch ein Experte für Nahostpolitik und -geschichte ist, hatte ein jüngstes Stück, in dem er darüber sprach, wie CNN’s Fareed Zakaria eine Geschichte über John Bolton schrieb, in der Zakaria Bolton nur als einen sehr konservativen Mann darstellte, der die Welt als voll von bedrohlichen Feinden sieht.

Fareed Zakaria: Bolton wurde mehrfach als neokonservativ, paläokonservativ, konservativ und konservativ beschrieben. Tatsächlich ist er einfach ein Konservativer, im ältesten klassischen Sinne. Jemand, der ein dunkles Bild von der Menschheit hat.

JS: Ich möchte, dass du auf die folgende Charakterisierung von Professor Juan Cole antwortest. Er sagt: „Dieses Bild von Bolton ist eine völlige Fehleinschätzung. Bolton ist ein sadistischer Rüpel, der die Menschen dominieren will. Er wurde nie mehr als ein vorübergehender UN-Botschafter unter George W. Bush, weil er seine Mitarbeiter gnadenlos gefoltert hatte. Bolton verletzt gerne Menschen, die schwächer sind als er. Er ist nicht hinter dem Iran her, weil er Angst davor hat. Er ist hinter ihm her, weil es eines der letzten Länder der Welt ist, das immer noch gegen die US-Machtarchitektur verstößt und zu schwach ist, um einem umfassenden Angriff zu widerstehen. Er will Fliegen auf den Augäpfeln des Iraners laufen sehen und will, dass sogar ihre Hunde gefickt werden.“

