Überarbeitung der israelischen Justiz: Wie protestierende Tech-Manager zum Staatsfeind Nummer eins wurden Von Lily Galili

How tech execs opposing Israel’s judicial overhaul became public enemy number one “It’s the economy, stupid.” The iconic slogan Bill Clinton’s strategist coined for his 1992 presidential campaign can be easily applied to the current turbulent situation in Israel. Drunk on power, the far-right government is easily playing down the dramatic regime change – officially marketed by the government as “judicial reforms” – and the unprecedented wave of mass protests by people terrified by the changing nature of their country.

Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte stehen streikenden Mitarbeitern von Technologieunternehmen in Tel Aviv gegenüber, die gegen die umstrittenen Pläne der israelischen Regierung zur Überarbeitung des Justizsystems protestieren, 24. Januar 2023 (AFP)

Überarbeitung der israelischen Justiz: Wie protestierende Tech-Manager zum Staatsfeind Nummer eins wurden

Netanjahu stört sich nicht an der schwindenden Demokratie und den Menschenrechtsverletzungen, aber der wirtschaftliche Schaden der “Reformen” macht ihm Sorgen

Von Lily Galili

in Tel Aviv, Israel

15. Februar 2023

“It’s the economy, stupid.” Der ikonische Slogan, den Bill Clintons Stratege für seinen Präsidentschaftswahlkampf 1992 prägte, lässt sich leicht auf die derzeitige turbulente Situation in Israel übertragen.

Im Rausch der Macht spielt die rechtsextreme Regierung den dramatischen Regimewechsel – der von der Regierung offiziell als “Justizreform” vermarktet wird – und die beispiellose Welle von Massenprotesten der Menschen, die über die Veränderungen in ihrem Land verängstigt sind, einfach herunter.

Die Behörden scheren sich nicht im Geringsten um Israels sterbende Demokratie und die Menschenrechtsverletzungen. Das Einzige, wovor sie sich fürchten, ist der Schaden für die Wirtschaft, den die Reformen mit sich bringen. Das macht allen Beteiligten Angst, vor allem aber Premierminister Benjamin Netanjahu, der sich rühmt, “Mr. Wirtschaft” zu sein, ein Spitzname, den er sich in den internationalen Medien während seiner Zeit als Finanzminister in den Jahren 2003-05 erworben hat.

Obwohl die Wirtschaft tatsächlich stark ist, kämpfen Hunderttausende armer israelischer Juden und palästinensischer Bürger immer noch darum, über die Runden zu kommen.

Israel exportiert jährlich 165 Milliarden Schekel (47 Milliarden Dollar) – die Hälfte davon entfällt auf den Technologiesektor – und erzielt Steuereinnahmen in Höhe von 456 Milliarden Schekel (129 Milliarden Dollar). Laut einem Bericht des Nationalen Versicherungsinstituts 2021 leben jedoch 21 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, wobei ältere Menschen und Palästinenser am stärksten betroffen sind. Und dennoch wurde die israelische Wirtschaft von internationalen Wirtschaftsinstitutionen hoch gelobt”, heißt es in einem aktuellen Bericht des INSS (Institut für nationale Sicherheitsstudien).

Jetzt nicht mehr. Es dauerte einige Wochen, bis die Israelis den Zusammenhang zwischen den “Justizreformen” und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft verstanden.

Die anderen Implikationen waren leichter zu verinnerlichen: Das Ende der Demokratie und die bevorstehende Diktatur sind abstrakte Begriffe, die jeder mit seiner eigenen Bedeutung aufladen kann. Die Wirtschaft ist am schwersten zu begreifen, bis man persönlich von ihren Auswirkungen betroffen ist. Dann wird es einem bewusst, und plötzlich kann man die negativen Auswirkungen nicht mehr kontrollieren, die sich wie ein Schneeball zusammenballen.

Tag für Tag, manchmal im Abstand von nur wenigen Stunden, werden Namen von Unternehmen oder Großinvestoren veröffentlicht, die ihr Geld aus Israel abziehen. Und es gibt kein Preisschild der Scham mehr, das damit verbunden ist. Die schamlose Führung hat dieses Gefühl bei ihren Bürgern – die bald ihre Untertanen sein werden – ausgelöscht.

Selbst die Beschämung, dass es ihnen an zionistischen Instinkten mangelt, funktioniert nicht mehr, wenn sie von einer Regierung kommt, der viele Mitglieder angehören – wie der Minister für nationale Sicherheit und Finanzen – die sich dem Militärdienst entzogen oder nur ein paar symbolische Monate gedient haben. Israel ist ein Land, in dem der Militärdienst immer noch der ultimative Beweis für Loyalität und zionistische Hingabe ist. Gemessen an diesem Kriterium ist dies die am wenigsten zionistische Regierung

Nur Hintergrundgeräusche”?

Netanjahu hat es kommen sehen, bevor es tatsächlich passiert ist. In einer Reihe von Interviews mit ausländischen Medien bemühte er sich gezielt, das Feuer zu löschen, das auszubrechen drohte. Mit israelischen Medien spricht er kaum, und schon gar nicht über die Wirtschaft. In langen, beruhigenden Interviews mit CNN und Fox News warb er für unterstützende Artikel im Wall Street Journal und in Newsweek, die von Autoren verfasst worden waren, die ihn gern haben. Die Botschaft richtete sich sowohl an die internationale als auch an die nationale Szene. Die israelische Wirtschaft, so betonte er immer wieder, sei nicht nur sicher, sondern werde aufgrund der neuen Justizreformen sogar noch stärker werden – man müsse nur abwarten.

Aber niemand wartete ab, weder die internationalen Wirtschaftsinstitutionen noch die israelischen Unternehmen. In einer Lawine, die von Tag zu Tag an Fahrt gewinnt, ist die israelische Wirtschaft sowohl zum zentralen Thema als auch zur stärksten Waffe im Kampf gegen den Regimewechsel geworden, der von der rechtsextremsten und rassistischsten Regierung des Landes durchgesetzt wurde.

Der erste, der eine Warnung aussprach, war Amir Yaron, der Gouverneur der Bank von Israel. In einer von ihm initiierten Dringlichkeitssitzung am 25. Januar warnte Yaron Netanjahu, dass die weitreichenden Justizreformen seiner Regierung der Wirtschaft des Landes schaden könnten. Wie alle anderen, die folgten, wurde er schnell abgewiesen.

Es ist mein Recht und meine Pflicht, das Geld zu Banken in demokratischen Ländern zu bringen”.

– Eynat Guez, CEO von Papaya Global

Fünf Tage später verkündete Netanjahu stolz, dass JP Morgan, ein weltweit führender Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Israel, das Risiko für Israels Wirtschaft als gering eingestuft habe und die Justizreformen nur als “Hintergrundgeräusch” betrachte. Tatsächlich gab JP Morgan nur vier Tage später, am 3. Februar, eine offizielle Warnung über die zunehmende Gefahr von Investitionen in Israel heraus.

“Die Justizreform hat Bedenken hinsichtlich der institutionellen Stärke und des Investitionsklimas in dem Land geweckt”, heißt es in dem Bericht. “Es könnte auch ein Risiko für Israels Kreditwürdigkeit bestehen”.

Gleichzeitig warnten führende israelische Wirtschaftswissenschaftler – etwa 300 an der Zahl -, dass die vorgeschlagenen Reformen der israelischen Wirtschaft langfristig schaden würden. Obwohl viele von ihnen ehemalige Verbündete Netanjahus waren – einige wurden sogar von ihm persönlich ernannt – wurden sie sofort als politisch motivierte, grenzwertige Staatsfeinde abgestempelt.

Die Leiter aller großen israelischen Banken trafen am Donnerstag mit Finanzminister Betzalel Smotrich zusammen. Sie warnten ihn, dass sie erste Anzeichen einer Krise wahrnehmen: eine enorme Zunahme der Anfragen von Anlegern, die Geld an ausländische Banken überweisen wollen. Zehnmal mehr Menschen. Smotrich warnte sie im Gegenzug auf Kanal 12 davor, ihre Prophezeiung selbst zu erfüllen und fügte hinzu, dass er sie noch nie bei Protesten gegen Oslo oder den Rückzug aus dem Gazastreifen gesehen habe.

Die Saat für die sich abzeichnende wirtschaftliche Katastrophe ist bereits aufgegangen. In einem Interview mit Reuters im Januar sagte Maxim Rybnikov, Direktor von S&P Global Ratings: “Wenn die angekündigten Änderungen im Justizsystem einen Trend zur Schwächung der institutionellen Regelungen Israels und der bestehenden Kontrollen und Gleichgewichte auslösen, könnte dies in Zukunft Abwärtsrisiken für die Ratings mit sich bringen. Aber so weit sind wir noch nicht”.



Die ‘Zerstörung der israelischen Technologie’

Dieses globale Klima in Verbindung mit innenpolitischen Unruhen, einschließlich tödlicher Anschläge in Ost-Jerusalem, hat unmittelbare Auswirkungen auf den israelischen Unternehmenssektor. Derselbe Sektor, dem oft nachgesagt wird, er sei von der israelischen politischen und sozialen Szene abgekoppelt und werde als eigennützig und egozentrisch abgestempelt.

Nun, da die Wirtschaft des Landes in Gefahr ist, rückt der Unternehmenssektor in den Mittelpunkt des Kampfes. Der israelische Technologiesektor, der den Spitznamen “Lokomotive der israelischen Wirtschaft” trägt, ist nun der Motor der Massenprotestbewegung. Zahlreiche Tech-Unternehmen gaben ihren Mitarbeitern am Montag frei, um zu protestieren, und organisierten sogar Shuttle-Busse.

In einem Meinungsartikel in der israelischen Finanzzeitung Calcalist erklärte Adam Fisher, Partner der israelischen Niederlassung der führenden amerikanischen Risikokapitalfirma Bessemer, dass der Prozess bereits begonnen hat: “Seit ich die israelische Niederlassung vor 17 Jahren eröffnet habe, haben wir 1,5 Milliarden Dollar in 75 israelische Start-up-Unternehmen investiert. Jetzt fragen mich die Leute, ob die ausländischen Investoren ihr Geld abziehen und Israel verlassen werden. Das ist die falsche Frage. Tatsächlich werden die Investoren Israel nicht verlassen müssen – die israelischen Unternehmer werden es zuerst tun.

“Die Investoren werden ihnen folgen. Wenn sie die Verschlechterung hin zu einem autoritären Regime und die Unsicherheit für ihre Unternehmen sehen, werden sie sich dafür entscheiden, ihre Unternehmen anderswo zu gründen.

“Der Rückzug aus der Hightech-Industrie wird auf individuellen und persönlichen Entscheidungen beruhen”, fuhr er fort. “Eine andere Form der Abwanderung, jetzt, da Israel in das Zeitalter des Nicht-Liberalismus eintritt, werden israelische Unternehmer sein, die ihre Unternehmen in Israel gründen, sie aber in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien eintragen lassen… Ein solcher Schritt wird als vorsichtig empfunden werden, und die Investoren werden ihn sogar fordern.

“Andere Start-up-Unternehmen werden ihren Status in eine Tochtergesellschaft eines amerikanischen Unternehmens umwandeln und sich so von ihrem Herkunftsland und ihrer Abhängigkeit von der israelischen Niederlassung lösen. Das Erbe dieser Regierung wird nicht nur die Zerstörung der Demokratie sein, sondern auch der israelischen Hochtechnologie.”

Die ersten Anzeichen dieses Prozesses sind bereits zu erkennen. Und da 25 Prozent der jährlichen israelischen Einkommenssteuer von Technologieunternehmen stammen, steht viel auf dem Spiel.



Dutzende von Millionen ziehen sich zurück

Den ersten Stein warf Eynat Guez, CEO von Papaya Global, einem Einhorn unter den Zahlungsplattformen. In einem Tweet kündigte sie an, dass ihr Unternehmen sein Geld aus Israel abziehen werde. “Nach der bevorstehenden Reform gibt es keine Sicherheit, dass wir unsere Geschäfte von Israel aus betreiben können. Es ist ein schmerzhafter, aber notwendiger Schritt.”

Später erklärte sie, der Schritt sei die Antwort auf eine Forderung ihres Verwaltungsrats. “Es ist mein Recht und meine Pflicht, das Geld zu Banken in demokratischen Ländern zu bringen”, sagte sie. Papaya wurde 2016 gegründet und hat mehr als eine halbe Milliarde Dollar eingesammelt, hauptsächlich von ausländischen Investoren. Es ist eines der erfolgreichsten Tech-Unternehmen in Israel und beschäftigt weltweit 600 Mitarbeiter.

Andere folgten schnell. Nach einem ähnlichen Schritt des lokalen Risikokapitalfonds Disruptive AL zieht Wiz, ein Einhorn mit einem Wert von rund 6 Mrd. USD, aufgrund der Gerichtspläne mehrere zehn Millionen Dollar von israelischen Banken ab. Zwei Wochen vor diesem Schritt nahm der Gründer Yinon Costica an einem Protest von Tech-Führungskräften teil, die sich gegen die Überarbeitung wehren.

All dies geschieht in einem privaten Sektor, der Kriege, schwierige Sicherheitslagen und wirtschaftliche Abschwächungen unter dem Schutz der Demokratie und eines starken Justizsystems überstanden hat. Jetzt ist beides geschwächt, wenn nicht sogar völlig zerstört.

Der letzte, der öffentlich Geld aus Israel abzog, sorgte wegen seines Nachnamens für einen kleinen Aufruhr. Shaul Olmert, Mitbegründer und CEO von Piggy, einem Startup-Unternehmen für die Erstellung von Inhalten, ist der Sohn des ehemaligen Premierministers Ehud Olmert, der einst dem Likud angehörte und nun in glühender Opposition zu Netanjahu steht. Shaul war eine der führenden Persönlichkeiten bei den Protesten gegen die Justizreform. Piggy hat kürzlich 70 Prozent der Gelder des Unternehmens aus Israel abgezogen. “Es geht nicht darum, dem Land zu schaden, es ist nur das richtige Risikomanagement zu diesem Zeitpunkt”, sagte Shaul.

Feinde des Staates

Diese rationale Erklärung funktioniert nicht bei den glühendsten Anhängern dieser Regierung. In mehreren privaten Gesprächen mit Likud-Anhängern geben sie zu, dass sie besorgt sind über das, was selbst sie als Regimewechsel empfinden, aber Hass – und der Drang nach Rache – übertrumpfen jede Logik.

Tech-Unternehmer und führende Vertreter des Wirtschaftssektors, die finanziellen Erwägungen folgen – gestützt auf den Präzedenzfall ähnlicher Situationen in Polen und Ungarn – sind nun offiziell Staatsfeinde. Sie haben diejenigen, die den Dienst in der Armee oder in den besetzten Gebieten verweigern, als die schlimmsten Verräter abgelöst.

Sie werden nicht als Opfer der Situation dargestellt, sondern als deren wahre Verursacher. Alle, die im Namen der Regierung sprechen, werden angewiesen zu sagen, dass sie in Wirklichkeit diejenigen sind, die die Panik und das Chaos verursachen, das Investoren und Geld aus Israel vertreibt.



Arbeiter eines Hightech-Unternehmens blockieren eine Straße und halten Plakate hoch, als sie am 24. Januar 2023 in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv eine Stunde lang streiken, um gegen die umstrittenen Pläne der israelischen Regierung zur Umgestaltung des Justizsystems zu protestieren.

Arbeiter eines Hightech-Unternehmens blockieren eine Straße, als sie am 24. Januar 2023 in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv eine Stunde lang streiken (AFP)

Tom Livne, CEO von Verbit – einem der erfolgreichsten israelischen Tech-Einzelunternehmen – erklärte kürzlich vor laufender Kamera, dass er aus Protest gegen die Justizreform das Land verlassen und keine Steuern mehr zahlen werde. Livne, dessen Unternehmen mit 2 Milliarden Dollar bewertet wird, forderte andere Tech-Führungskräfte auf, es ihm gleichzutun. Daraufhin brach die Hölle los.

Die Regierung hat Angst davor, dass Menschen, die zig Millionen Dollar an Steuern zahlen, und Unternehmen, die Hunderte von Millionen zahlen, Israel verlassen. Verächtliche regierungsfreundliche Stimmen nennen sie “die Privilegierten”. Das mag wahr sein, aber sie sind auch der Motor der israelischen Wirtschaft. Fast 100.000 dieser “Privilegierten” nahmen sich einen Tag frei – viele von ihnen unbezahlt – um am Montag vor dem israelischen Parlament zu protestieren, als der Gesetzgebungsausschuss der Knesset die erste Stufe der gesetzlichen Neuregelung verabschiedete.

Für einige könnte es der letzte Tag dieser Art gewesen sein, da die Regierung das Streikrecht einschränken will. Dies ist jedoch erst der Anfang des Kampfes zwischen den Führungskräften der Technologiebranche und der Regierung. Anfang Februar rief der Vorstandsvorsitzende eines börsennotierten Unternehmens – Arbe Robotics – alle verantwortlichen Vorstandsvorsitzenden auf, die Hälfte ihres Kapitals ins Ausland zu verlagern, um für jedes Szenario gerüstet zu sein. Er selbst hat dies vor einer Woche getan.

“Man sollte nicht davon ausgehen, dass die Dinge so weitergehen wie bisher”, sagte Ori Hadomi gegenüber Calcalist, “und wer das glaubt, hat Wahnvorstellungen. Leider wird diese apokalyptische Vision viel schneller Realität, als ich dachte.” Übersetzt mit Deepl.com

